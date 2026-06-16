لبنان | 4 شهداء في النبطية وعون وسلام يتمسكان بالمفاوضات المباشرة

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بيروت

العربي الجديد

لوغو العربي الجديد
العربي الجديد
موقع وصحيفة "العربي الجديد"
مباشر
16 يونيو 2026   |  آخر تحديث: 17 يونيو 2026 - 00:46 (توقيت القدس)
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يتصدّر ملفا المفاوضات الجارية في واشنطن والانسحاب الإسرائيلي من الأراضي اللبنانية المحتلة المشهد السياسي في لبنان، وسط تباينات داخلية حادة بشأن إدارة المرحلة المقبلة في ظل التفاهم الأميركي الإيراني الأخير. ففي وقت يتمسك الرئيسان جوزاف عون ونواف سلام بمسار المفاوضات المباشرة، يواصل حزب الله، مدعوماً برئيس مجلس النواب نبيه بري، الضغط للعودة إلى المفاوضات غير المباشرة تحت مظلة عربية ودولية. كما يمتد الخلاف إلى ملف الانسحاب الإسرائيلي، سواء لجهة طرح "المناطق التجريبية" أو ما إذا كان الانسحاب مشمولاً بالتفاهم الأميركي الإيراني ومحدداً بجدول زمني، في وقت يترقب لبنان مآلات المسارين وانعكاساتهما على الوضعين السياسي والأمني. في المقابل، أعلن رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو، عن تمسّكه بمواصلة احتلال مناطق لبنانية تحت ذريعة "الضرورة الأمنية". وقال خلال مؤتمر صحافي: "لقد فعلنا ذلك في غزة ولبنان وسورية، حيث قمنا بالمناسبة بتدمير جميع أسلحة جيش (الرئيس السوري المخلوع بشار) الأسد، الذي كان حلقة وصل مركزية في محور الشر". وأضاف: "أريد أن أقول بوضوح: سنبقى في هذه المناطق الآمنة طالما كان ذلك ضرورياً لحماية بلدنا".

وعلى الرغم من الإعلان أن اتفاق وقف إطلاق النار بين طهران وواشنطن، يشمل الجبهة اللبنانية، فإن الغارات والانتهاكات الإسرائيلية لا تزال متواصلة وإن كانت بوتيرة أقل، إذ استهدفت غارة إسرائيلية الاثنين، سيارة دوار كفرتبنيت في جنوب لبنان، ما أدى إلى استشهاد سائقها، فيما انفجرت مسيّرة مفخخة إسرائيلية في بلدة مجدل زون، مما أدى إلى وقوع إصابة. كما قالت الوكالة الوطنية للإعلام اللبنانية الرسمية، إنّ قصفاً مدفعياً استهدف منطقة النبطية، بما في ذلك في كفرتبنيت، ومنطقة جزين، جنوبي لبنان. من جهته، أعلن حزب الله الاثنين أنه تصدّى لقوة إسرائيلية بالصواريخ والمسيّرات أثناء تقدّمها في بلدة كفرتبنيت في جنوب لبنان. وقال الحزب في بيان: "بعد رصد قوّة تابعة لجيش العدوّ الإسرائيلي مؤلّفة من جرّافة ودبّابتَي ميركافا تتقدّم من حمى أرنون - الكمّاشة باتّجاه منطقة المعبر في أطراف بلدة كفرتبنيت" الاثنين، تم التصدي لها "بالصواريخ الموجّهة ومحلّقات أبابيل الانقضاضيّة ما أجبرها على التراجع"، قبل أن يعلن في بيان ثان أنه استهدف "قوّة مدرّعة مؤلّفة من خمس دبابات ميركافا وأربع آليّات" بـ"الصليات الصاروخيّة وقذائف المدفعيّة" جاءت لتعزيز القوة الأولى. بدوره، أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي عدم وقوع إصابات بعد إطلاق صاروخ مضاد للدبابات وعدة قذائف هاون على جنود في جنوب لبنان.

"العربي الجديد" يتابع التطورات في لبنان أولاً بأول..

08:50 pm

رويترز

avata
رويترز
استشهاد 4 أشخاص في غارات على جنوب لبنان

أفادت الوكالة الوطنية للإعلام في لبنان بأن غارات جوية إسرائيلية بطائرات مسيرة استهدفت ثلاث مركبات في جنوب البلاد اليوم الثلاثاء، ما أسفر عن استشهاد أربعة أشخاص على الأقل وإصابة آخرين. واستشهد شخصان في غارة جوية مزدوجة، إذ استهدفت طائرة مسيرة سيارة في قرية ميفدون، ثم أعقبتها غارة ثانية بعد تجمع الناس في موقع الحادث. وأفادت الوكالة بأن غارة جوية أخرى بطائرة مسيرة على بلدة شوكين أسفرت عن استشهاد شخصين آخرين.

07:57 pm

العربي الجديد

avata
العربي الجديد
مراسل "العربي الجديد" في الكويت
بيروت
تحليق للمسيّرات الإسرائيلية فوق بيروت

تحلّق المسيرات الإسرائيلية على علو منخفض فوق بيروت.

6:36 PM
انتشال الضحايا يرفع حصيلة الشهداء في لبنان

قالت مصادر في وزارة الصحة اللبنانية لـ"العربي الجديد"، إن ارتفاع أعداد الشهداء في الحصيلة التي أصدرتها الوزارة اليوم الثلاثاء يعود إلى عمليات البحث وانتشال الشهداء الذين سقطوا خلال العدوان الإسرائيلي، ولم يكن بوسع فرق الإسعاف الوصول إلى أماكنهم في ظلّ التصعيد والقصف الإسرائيلي في الجنوب.

وأوضحت المصادر أن "من المرجح أن تشهد الأرقام ارتفاعا مع الأيام خاصة، فيما لو استمرّ تراجع وتيرة القصف الإسرائيلي أو تم تثبيت وقف كلّي لإطلاق النار، ما يسمح بمواصلة هذه العمليات". وأشارت المصادر إلى أن "جهوداً كبرى تقوم بها فرق الإسعاف، والأجهزة المعنية من أجل إجراء عمليات مسح وفتح وتأمين الطرقات في القرى الجنوبية، التي تعدّ بعيدة من المناطق المحتلة أو التي البلدات لا تزال خطرة ومسيطر عليها بالنار وتشهد قصفاً إسرائيلياً مستمراً رغم اتفاق وقف النار".

6:33 PM
شهيدان في قصف إسرائيلي على النبطية

قال مصدر في كشافة الرسالة الإسلامية لـ"العربي الجديد"، إن شهيدين سقطا في قصف إسرائيلي على ميفدون – النبطية جنوبي لبنان.

5:51 PM

ريتا الجمّال

ريتا الجمّال (العربي الجديد)
ريتا الجمّال
صحافية لبنانية. مراسلة العربي الجديد في بيروت.
بيروت
الجيش اللبناني: تفكيك ذخائر وفتح طرق بالمناطق المتضررة

أعلن الجيش اللبناني، في بيان، نشره على موقع "إكس"، اليوم، أنه ينفذ مهماته في المناطق المتضرّرة من العدوان الإسرائيلي عبر تفكيك قنابل طيران غير منفجرة والكشف على الذخائر والأجسام المشبوهة ومعالجتها، وإزالة الركام وفتح الطرقات.

5:30 PM

ريتا الجمّال

ريتا الجمّال (العربي الجديد)
ريتا الجمّال
صحافية لبنانية. مراسلة العربي الجديد في بيروت.
بيروت
يونيفيل: تسهيل الإغاثة وحماية المدنيين جنوبي لبنان

ذكرت قوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان (يونيفيل)، في بيان، أن "حفظة السلام التابعون لها يواصلون تنفيذ عمليات حيوية يومياً لتسهيل حركة المساعدات الإنسانية وتحركات المدنيين". وأوضحت أنه "من تطهير الطرق من الذخائر غير المنفجرة وتوفير الحماية الأمنية لقوافل المساعدات الإنسانية، إلى إعادة فتح الطرق الحيوية التي تضررت خلال الأعمال العدائية الأخيرة، يدعم حفظة السلام الاستقرار والأمن وفقاً للقرار 1701".

07:17 pm

العربي الجديد

avata
العربي الجديد
مراسل "العربي الجديد" في الكويت
حيفا
الاحتلال: هاجمنا منصة إطلاق في جنوب لبنان

قال جيش الاحتلال الإسرائيلي إنه هاجم منصة الإطلاق التي أطلقت منها قذائف صاروخية نحو قواته في جنوب لبنان.

5:26 PM

ريتا الجمّال

ريتا الجمّال (العربي الجديد)
ريتا الجمّال
صحافية لبنانية. مراسلة العربي الجديد في بيروت.
بيروت
غارة إسرائيلية على بلدة ميفدون

شن الطيران الحربي الإسرائيلي، اليوم، غارة على بلدة ميفدون بقضاء النبطية جنوبي لبنان.

4:31 PM

ريتا الجمّال

ريتا الجمّال (العربي الجديد)
ريتا الجمّال
صحافية لبنانية. مراسلة العربي الجديد في بيروت.
بيروت
الصحة اللبنانية: 3826 شهيداً و11851 جريحاً منذ 2 مارس

أعلنت وزارة الصحة اللبنانية أن الحصيلة التراكمية للعدوان الإسرائيلي منذ 2 مارس/آذار الماضي وحتى اليوم بلغت 3826 شهيداً و11851 جريحاً.

4:31 PM

ريتا الجمّال

ريتا الجمّال (العربي الجديد)
ريتا الجمّال
صحافية لبنانية. مراسلة العربي الجديد في بيروت.
بيروت
غارة إسرائيلية تستهدف النبطية الفوقا جنوب لبنان

استهدفت غارة إسرائيلية، اليوم، بلدة النبطية الفوقا في جنوب لبنان، وتحديداً محيط دار المعلمين في البلدة.

3:42 PM

ريتا الجمّال

ريتا الجمّال (العربي الجديد)
ريتا الجمّال
صحافية لبنانية. مراسلة العربي الجديد في بيروت.
بيروت
نعيم قاسم يشكر إيران: دعمت لبنان ولم تأخذ منه

وجّه الأمين العام لحزب الله نعيم قاسم رسالة إلى رئيس مجلس الشورى الإسلامي الإيراني محمد باقر قاليباف، أشاد فيها بالدور الإيراني في دعم لبنان والمقاومة، معتبراً أن طهران حوّلت "بارقة الأمل الوحيدة والفاعلة في كفّ العدوان الإسرائيلي الأميركي على لبنان إلى حقيقة"، وأثبتت للعالم أنها "نصيرة الحق والمقاومة والمستضعفين".

وقال قاسم إن إيران "تبذل اليوم الدم، فتتصدى بقصف الكيان الصهيوني رداً على قصفه للضاحية الجنوبية لبيروت، وتتحمل تبعات ذلك التي تنذر بالحرب عليها مع عظيم التضحيات"، مضيفاً: "سأقولها صادحة، إن إيران أيقونة العزة والشرف". وأكد الأمين العام لحزب الله أن إيران "أعطت حزب الله والمقاومة وشعب لبنان كل شيء، ولم تأخذ منهم شيئاً".

كما أعرب قاسم عن شكره لإيران على "مواقفها القوية والداعمة للبنان وشعبه ومقاومته"، مشيراً إلى جهودها الرامية إلى إلزام إسرائيل بـ"الوقف الفوري والدائم للعمليات العسكرية على جميع الجبهات، بما فيها لبنان"، وربط ذلك بـ"وقف الحرب على الجمهورية الإسلامية الإيرانية كبند أول وأساسي في الاتفاق بين إيران والولايات المتحدة".

3:41 PM

ريتا الجمّال

ريتا الجمّال (العربي الجديد)
ريتا الجمّال
صحافية لبنانية. مراسلة العربي الجديد في بيروت.
بيروت
قصف يستهدف النبطية الفوقا

استهدف قصف إسرائيلي بلدة النبطية الفوقا في جنوب لبنان.
 

2:48 PM

نايف زيداني

نايف زيداني
نايف زيداني
صحافي فلسطيني من الجليل، متابع للشأن الإسرائيلي وشؤون فلسطينيي 48. عمل في العديد من وسائل الإعلام العربية المكتوبة والمسموعة والمرئية، مراسل "العربي الجديد" في الداخل الفلسطيني.
حيفا
إحباط إسرائيلي: القيادة السياسية مشلولة

تخيّم حالة من الإحباط الكبير على المنظومة الأمنية الإسرائيلية، وسط اتهامات للمستوى السياسي بأنه لا يقوم بدوره على النحو المطلوب. وأفادت صحيفة "معاريف" العبرية، اليوم الثلاثاء، بأن الأجهزة الأمنية، من بينها جيش الاحتلال الإسرائيلي، وجهاز الأمن العام (الشاباك)، وجهاز الاستخبارات (الموساد)، قدّمت كل ما لديها وأنجزت ما طُلب منها منذ السابع من أكتوبر/تشرين الأول، في غزة ولبنان وسورية واليمن وإيران والضفة الغربية، لكن المستوى السياسي لم يترجم هذه الإنجازات العسكرية إلى خطوات على الأرض. ويعتقد العديد من المسؤولين الأمنيين أن القيادة السياسية تعاني حالة من الشلل.

2:48 PM

ريتا الجمّال

ريتا الجمّال (العربي الجديد)
ريتا الجمّال
صحافية لبنانية. مراسلة العربي الجديد في بيروت.
بيروت
بري وقاليباف يدعوان إلى إلزام إسرائيل بالانسحاب من لبنان

أفاد المكتب الإعلامي لرئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري بأن اتصالاً جرى بينه وبين رئيس مجلس الشورى الإيراني محمد باقر قاليباف، بحثا خلاله آخر التطورات في لبنان والمنطقة، إلى جانب المستجدات السياسية والميدانية المرتبطة بمذكرة التفاهم الموقعة بين الولايات المتحدة وإيران، ولا سيما البند المتعلق بإنهاء الحرب الإسرائيلية على لبنان.

وشدد بري وقاليباف، خلال الاتصال، على ضرورة أن تضطلع الولايات المتحدة والجهات الضامنة لمذكرة التفاهم، إلى جانب المجتمع الدولي، بمسؤولياتها في إلزام إسرائيل بإنهاء حربها، ووقف عمليات هدم القرى، واحترام سيادة لبنان، والانسحاب الفوري من الأراضي التي احتلتها.

1:32 PM

ريتا الجمّال

ريتا الجمّال (العربي الجديد)
ريتا الجمّال
صحافية لبنانية. مراسلة العربي الجديد في بيروت.
بيروت
تحدّيان أمام لبنان: واشنطن والانسحاب الإسرائيلي

تتجه الأنظار في لبنان إلى ملفين أساسيَّين يطغيان على المشهد السياسي في المرحلة الراهنة، هما المفاوضات المرتقبة في واشنطن مع انطلاق جولتها الخامسة في 22 يونيو/حزيران الجاري، وملف انسحاب إسرائيل من المناطق التي لا تزال تحتلها في الجنوب اللبناني. ويثير الملفان تباينات سياسية داخلية تتصل بمسار التفاوض وآليات إدارة المرحلة المقبلة، في ظل تداعيات التفاهم الأميركي الإيراني الأخير وانعكاساته المحتملة على الساحة اللبنانية.

التفاصيل عبر الرابط:

دبابات وآليات إسرائيلية جنوبي لبنان، 29 إبريل 2026 (Getty)
تقارير عربية
التحديثات الحية

مفاوضات واشنطن والانسحاب الإسرائيلي... تحدّيان لبنانيان أساسيان

1:32 PM

ريتا الجمّال

ريتا الجمّال (العربي الجديد)
ريتا الجمّال
صحافية لبنانية. مراسلة العربي الجديد في بيروت.
بيروت
تحليق مسيّرات إسرائيلية فوق بيروت والضاحية

حلّق الطيران المسيّر الإسرائيلي، اليوم، على علو منخفض فوق العاصمة اللبنانية بيروت والضاحية الجنوبية.

12:16 pm

العربي الجديد

لوغو العربي الجديد
العربي الجديد
موقع وصحيفة "العربي الجديد"
بيروت
مسيّرات إسرائيلية تحلّق مجدداً على علو منخفض فوق بعلبك

تحلّق مسيّرات إسرائيلية على علو منخفض فوق مدينة بعلبك والقرى المجاورة، بعدما غابت عن أجواء المنطقة يوم أمس، في استمرار للخروق الجوية الإسرائيلية للأجواء اللبنانية.

12:16 PM

ريتا الجمّال

ريتا الجمّال (العربي الجديد)
ريتا الجمّال
صحافية لبنانية. مراسلة العربي الجديد في بيروت.
بيروت
عون وسلام يبحثان انعكاسات تفاهم أميركا وإيران على لبنان

أعلنت الرئاسة اللبنانية أن الرئيس جوزاف عون ورئيس الوزراء نواف سلام بحثا التطورات المحلية والإقليمية الراهنة، في ضوء الإعلان أمس عن التوصل إلى مذكرة تفاهم بين الولايات المتحدة والجمهورية الإسلامية الإيرانية. كما تطرق اللقاء إلى تقييم ردود الفعل على الاتفاق والاتصالات التي أُجريت مع لبنان في هذا الإطار، وانعكاساته المحتملة على الأوضاع في البلاد والمنطقة.

10:48 AM

ريتا الجمّال

ريتا الجمّال (العربي الجديد)
ريتا الجمّال
صحافية لبنانية. مراسلة العربي الجديد في بيروت.
بيروت
عون وسلام يبحثان التطورات المحلية والإقليمية الراهنة

بحث الرئيس اللبناني جوزاف عون، اليوم، مع رئيس الوزراء نواف سلام، المستجدات المحلية والتطورات الإقليمية الراهنة، إضافة إلى عدد من الملفات والقضايا المطروحة على الساحة اللبنانية.

10:47 am

العربي الجديد

لوغو العربي الجديد
العربي الجديد
موقع وصحيفة "العربي الجديد"
بيروت
رئيس بلدية جرنايا ينفي مزاعم حفر أنفاق ومواقع صاروخية

نفى رئيس بلدية جرنايا في قضاء جزين جنوبي لبنان، جو أنطون، صحة الأنباء المتداولة عبر بعض وسائل الإعلام ومنصات التواصل الاجتماعي بشأن حفر عناصر من حزب الله أنفاقاً أو إقامة مواقع لإطلاق الصواريخ داخل أراضٍ تعود ملكيتها لأهالي البلدة.

وأكد أنطون، في بيان، أن هذه المزاعم "عارية تماماً عن الصحة ولا تمت إلى الواقع بأي صلة"، مشدداً على أن جرنايا "بلدة مسالمة وأهلها يتابعون حياتهم اليومية بصورة طبيعية". وأضاف أن البلدية، بحكم مسؤولياتها، تتابع بشكل دائم أوضاع البلدة وتتواصل مع الأهالي، ولم تتلقَّ أي شكوى أو مراجعة تتعلق بهذه الادعاءات، كما لم يتقدم أي من السكان بطلب تدخل لدى الأجهزة أو القوى الأمنية بشأنها.

10:46 am

العربي الجديد

لوغو العربي الجديد
العربي الجديد
موقع وصحيفة "العربي الجديد"
بيروت
مسيّرة إسرائيلية تحلّق فوق الزهراني والقرى المجاورة

حلّقت طائرة مسيّرة إسرائيلية، اليوم، على علو منخفض فوق منطقة الزهراني وعدد من القرى المجاورة في جنوب لبنان، وفق ما أفادت به الوكالة الوطنية للإعلام اللبنانية.

9:44 AM

ريتا الجمّال

ريتا الجمّال (العربي الجديد)
ريتا الجمّال
صحافية لبنانية. مراسلة العربي الجديد في بيروت.
بيروت
عون: وحدة اللبنانيين ضمانة لمواجهة التحديات

أكد الرئيس اللبناني جوزاف عون، بمناسبة حلول رأس السنة الهجرية الجديدة، أنّ لبنان يمرّ بمرحلة دقيقة واستثنائية في ظل التطورات المتسارعة التي تشهدها المنطقة، ما يستدعي أعلى درجات الوعي والمسؤولية الوطنية. وشدد عون، وفق بيان للرئاسة، على أنّ "اللبنانيين مدعوون اليوم، أكثر من أي وقت مضى، إلى تعزيز وحدتهم الوطنية والالتفاف حول مؤسسات الدولة وترسيخ التضامن الوطني والإنساني، بما يحصّن البلاد في مواجهة التحديات والأخطار، ويحفظ سيادتها وأمنها واستقرارها".

وأعرب الرئيس اللبناني عن أمله في أن تفضي التطورات الأخيرة إلى إنهاء معاناة اللبنانيين وتحرير الأراضي المحتلة، وأن تسهم في تحقيق تطلعات الشعب اللبناني إلى العزة والكرامة والاستقرار وراحة البال.

07:53 am

العربي الجديد

لوغو العربي الجديد
العربي الجديد
موقع وصحيفة "العربي الجديد"
بيروت
غارة إسرائيلية تستهدف جبل الرفيع جنوبي لبنان

شنّ طيران الاحتلال الإسرائيلي غارة جوية استهدفت منطقة جبل الرفيع في قضاء جزين جنوبي لبنان، من دون ورود معلومات فورية عن وقوع إصابات أو حجم الأضرار الناجمة عن القصف.

07:52 am

العربي الجديد

لوغو العربي الجديد
العربي الجديد
موقع وصحيفة "العربي الجديد"
القدس المحتلة
"معاريف": بيروت أصبحت منطقة محظورة على عمليات الجيش

نقلت صحيفة "معاريف" الإسرائيلية عن مسؤولين في المؤسسة الأمنية قولهم إن بيروت أصبحت "منطقة محظورة" على عمليات جيش الاحتلال الإسرائيلي، في إشارة إلى القيود المفروضة على تنفيذ عمليات عسكرية داخل العاصمة اللبنانية، وذلك في ظل التطورات الأخيرة والجهود الرامية إلى تثبيت التهدئة.

05:11 am

قنا

avata
قنا
إيطاليا تؤكد استعدادها للمساهمة في تدريب القوات اللبنانية

أكد وزير الخارجية الإيطالي أنطونيو تاياني، استعداد بلاده للمساهمة في تدريب القوات المسلحة اللبنانية وتعزيز قدراتها. وقال تاياني في تصريحات له على هامش اجتماع مجلس الشؤون الخارجية للاتحاد الأوروبي في لوكسمبورغ: "سنواصل القيام بدورنا الدبلوماسي، ونحن على استعداد أيضا لضمان حضورنا في لبنان، للمساعدة في تعزيز تنظيم وتدريب القوات المسلحة اللبنانية، التي نرى أنها يجب أن تحكم سيطرتها كاملاً على الأراضي اللبنانية".

05:06 am

العربي الجديد

لوغو العربي الجديد
العربي الجديد
موقع وصحيفة "العربي الجديد"
بيروت
حزب الله يعلن التصدّي لقوة إسرائيلية بالصواريخ والمسيّرات

أعلن حزب الله، الاثنين، أنه تصدّى لقوة تابعة لجيش الاحتلال الإسرائيلي كانت تتقدم باتجاه منطقة المعبر في أطراف بلدة كفرتبنيت، جنوبي لبنان، مؤكداً أنه أجبرها على التراجع. وقال الحزب إن مقاتليه رصدوا عند الساعة 18:15 قوة إسرائيلية مؤلفة من جرافة ودبابتَي ميركافا تتقدم من حمى أرنون - الكماشة باتجاه منطقة المعبر في أطراف كفرتبنيت، قبل أن يستهدفوها بالصواريخ الموجهة ومسيّرات "أبابيل" الانقضاضية، ما أجبرها على التراجع، قبل أن يعلن استهداف "قوّة مدرّعة مؤلّفة من خمس دبابات ميركافا وأربع آليّات" بـ "الصليات الصاروخيّة وقذائف المدفعيّة" جاءت لتعزيز القوة الأولى.

4:34 AM
أبرز الأحداث يوم الاثنين | 15 يونيو

  • عراقجي لعون وبري: الاتفاق مع أميركا يشمل لبنان

  • حزب الله يعلن استهداف قوة إسرائيلية في أطراف كفرتبنيت

  • المقداد: على السلطة اللبنانية وقف المفاوضات المباشرة

  • وزارة الصحة: 3798 شهيداً منذ 2 مارس

  • استشهاد سائق سيارة بعد استهدافها بمسيّرة إسرائيلية

  • إصابة صحافي أثناء أداء مهامه في بلدة كفرتبنيت

  • سلام: سنضاعف الجهود لتأمين الانسحاب الإسرائيلي الكامل

  • عون: طريق السلام صعب لكننا نملك الإرادة لتحقيقه

5:53 PM
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