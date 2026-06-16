لبنان | 4 شهداء في النبطية وعون وسلام يتمسكان بالمفاوضات المباشرة

أفادت الوكالة الوطنية للإعلام في لبنان بأن غارات جوية إسرائيلية بطائرات مسيرة استهدفت ثلاث مركبات في جنوب البلاد اليوم الثلاثاء، ما أسفر عن استشهاد أربعة أشخاص على الأقل وإصابة آخرين. واستشهد شخصان في غارة جوية مزدوجة، إذ استهدفت طائرة مسيرة سيارة في قرية ميفدون، ثم أعقبتها غارة ثانية بعد تجمع الناس في موقع الحادث. وأفادت الوكالة بأن غارة جوية أخرى بطائرة مسيرة على بلدة شوكين أسفرت عن استشهاد شخصين آخرين.
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