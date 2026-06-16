لبنان | 4 شهداء في النبطية وعون وسلام يتمسكان بالمفاوضات المباشرة

يتصدّر ملفا المفاوضات الجارية في واشنطن والانسحاب الإسرائيلي من الأراضي اللبنانية المحتلة المشهد السياسي في لبنان، وسط تباينات داخلية حادة بشأن إدارة المرحلة المقبلة في ظل التفاهم الأميركي الإيراني الأخير. ففي وقت يتمسك الرئيسان جوزاف عون ونواف سلام بمسار المفاوضات المباشرة، يواصل حزب الله، مدعوماً برئيس مجلس النواب نبيه بري، الضغط للعودة إلى المفاوضات غير المباشرة تحت مظلة عربية ودولية. كما يمتد الخلاف إلى ملف الانسحاب الإسرائيلي، سواء لجهة طرح "المناطق التجريبية" أو ما إذا كان الانسحاب مشمولاً بالتفاهم الأميركي الإيراني ومحدداً بجدول زمني، في وقت يترقب لبنان مآلات المسارين وانعكاساتهما على الوضعين السياسي والأمني. في المقابل، أعلن رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو، عن تمسّكه بمواصلة احتلال مناطق لبنانية تحت ذريعة "الضرورة الأمنية". وقال خلال مؤتمر صحافي: "لقد فعلنا ذلك في غزة ولبنان وسورية، حيث قمنا بالمناسبة بتدمير جميع أسلحة جيش (الرئيس السوري المخلوع بشار) الأسد، الذي كان حلقة وصل مركزية في محور الشر". وأضاف: "أريد أن أقول بوضوح: سنبقى في هذه المناطق الآمنة طالما كان ذلك ضرورياً لحماية بلدنا".

وعلى الرغم من الإعلان أن اتفاق وقف إطلاق النار بين طهران وواشنطن، يشمل الجبهة اللبنانية، فإن الغارات والانتهاكات الإسرائيلية لا تزال متواصلة وإن كانت بوتيرة أقل، إذ استهدفت غارة إسرائيلية الاثنين، سيارة دوار كفرتبنيت في جنوب لبنان، ما أدى إلى استشهاد سائقها، فيما انفجرت مسيّرة مفخخة إسرائيلية في بلدة مجدل زون، مما أدى إلى وقوع إصابة. كما قالت الوكالة الوطنية للإعلام اللبنانية الرسمية، إنّ قصفاً مدفعياً استهدف منطقة النبطية، بما في ذلك في كفرتبنيت، ومنطقة جزين، جنوبي لبنان. من جهته، أعلن حزب الله الاثنين أنه تصدّى لقوة إسرائيلية بالصواريخ والمسيّرات أثناء تقدّمها في بلدة كفرتبنيت في جنوب لبنان. وقال الحزب في بيان: "بعد رصد قوّة تابعة لجيش العدوّ الإسرائيلي مؤلّفة من جرّافة ودبّابتَي ميركافا تتقدّم من حمى أرنون - الكمّاشة باتّجاه منطقة المعبر في أطراف بلدة كفرتبنيت" الاثنين، تم التصدي لها "بالصواريخ الموجّهة ومحلّقات أبابيل الانقضاضيّة ما أجبرها على التراجع"، قبل أن يعلن في بيان ثان أنه استهدف "قوّة مدرّعة مؤلّفة من خمس دبابات ميركافا وأربع آليّات" بـ"الصليات الصاروخيّة وقذائف المدفعيّة" جاءت لتعزيز القوة الأولى. بدوره، أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي عدم وقوع إصابات بعد إطلاق صاروخ مضاد للدبابات وعدة قذائف هاون على جنود في جنوب لبنان.

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