لبنان | 16 شهيداً السبت وغارات على عدة بلدات جنوبية

بيروت

العربي الجديد

24 مايو 2026   |  آخر تحديث: 01:40 (توقيت القدس)
شن طيران الاحتلال الإسرائيلي غارات على مناطق في النبطية وعدة بلدات في جنوب لبنان ليل- السبت الأحد، مع تواصل العدوان جوًا وبرًا، فيما رد حزب الله بعمليات استهداف لقوات وآليات جيش الاحتلال المتوغلة في عدد من القرى والمناطق اللبنانية الجنوبية.

وطاولت غارات ليل السبت- الأحد بلدات طورا ودير قانون وكفر تبنيت والكفور والقطراني. واستشهد 16 شخصا وأصيب 33 آخرون على الأقل، السبت، في 40 هجوما إسرائيليا على جنوب وشرق البلاد. وتوزعت الهجمات بين 37 غارة جوية، وعملية قصف مدفعي، وعمليتي تفجير، وفقا لوكالة الأناضول. وأعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، السبت، مقتل جندي وإصابة اثنين، جراء انفجار طائرة مسيّرة مفخخة أطلقت من لبنان، ما يرفع الحصيلة المعلنة إلى 22 منذ 28 فبراير/شباط الماضي.

تطورات العدوان على لبنان يتابعها "العربي الجديد" أولاً بأول..

01:39 am

فرانس برس

فرانس برس
الدفاع المدني اللبناني يعلن استهداف مركزه في النبطية

أعلنت المديرية العامة للدفاع المدني في لبنان بعد منتصف ليل السبت- الأحد تعرّض مركزها الإقليمي في النبطية في جنوب البلاد لـ"استهداف مباشر" بغارة إسرائيلية، في هجوم جديد يطاول مرافق مخصصة للطواقم الإسعافية. وقالت المديرية في بيان إن "مركز الدفاع المدني الإقليمي في النبطية" تعرّض لـ"استهداف مباشر في غارة إسرائيلية معادية"، ما أدى إلى انهيار المبنى بالكامل وتضرر عدد كبير من الآليات والمعدات التابعة له.

وأوضحت أن الأضرار اقتصرت على الماديات، ولم تسجل إصابات في صفوف العناصر الذين نقلوا إلى مكان آخر قبل الاستهداف. ودانت المديرية "هذا الاعتداء الذي طال مركزا مخصصا للأعمال الإنسانية والإغاثية"، مؤكدة استمرارها في تأدية واجباتها "رغم المخاطر والتحديات المتزايدة".

1:24 AM

صبغة الله صابر

صبغة الله صابر
صحافي باكستاني؛ مراسل "العربي الجديد" في مناطق أفغانستان وباكستان.
إسلام أباد
مصدر باكستاني: المقترح الأخير لوقف الحرب يشمل لبنان

قال مصدر في وزارة الخارجية الباكستانية لـ"العربي الجديد" إن المقترح الباكستاني الأخير لوقف الحرب بين واشنطن وطهران يشمل وقف إطلاق النار في لبنان، مع دعم الحوار بين لبنان وإسرائيل.

01:14 am

الأناضول

الأناضول
16 شهيداً في 40 هجوماً إسرائيلياً السبت

استتشهد 16 شخصا وأصيب 33 آخرون على الأقل، السبت، في 40 هجوما إسرائيليا على جنوب وشرق لبنان. وتوزعت الهجمات بين 37 غارة جوية، وعملية قصف مدفعي، وعمليتي تفجير، وفقا لوكالة الأناضول.

01:12 am

العربي الجديد

العربي الجديد
مراسل "العربي الجديد" في الكويت
بيروت
حزب الله يستهدف تجمعاً لآليات الاحتلال في البياضة

أعلن حزب الله في أولى عملياته اليوم الأحد أنه استهدف تجمعًا لآليات جيش الاحتلال الإسرائيلي عند منطقة اسكندرونة في بلدة البياضة بصلية صاروخية. وأشار الحزب إلى تنفيذه 12 عملية خلال يوم السبت.

12:57 AM
أبرز تطورات أمس السبت

  • 16 شهيدا في 40 هجوما إسرائيليا

  • 4 مسيرات تضرب شمال إسرائيل وصفارات الإنذار تدوي 9 مرات

  • الجيش الإسرائيلي يعلن مقتل أحد جنوده جنوبي لبنان

  • إصابة 25 من طاقم مشفى حيرام جراء غارات إسرائيلية

  • 3123 شهيداً و9506 جرحى حصيلة العدوان منذ مارس

  • إسرائيل تنذر سكان 10 بلدات في جنوب لبنان بالإخلاء الفوري

  • جيش الاحتلال يعلن قصف مواقع لحزب الله في البقاع

لبنان | شهداء ومصابون واستهداف مستشفى في صور

