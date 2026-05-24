لبنان | 16 شهيداً السبت وغارات على عدة بلدات جنوبية

أعلنت المديرية العامة للدفاع المدني في لبنان بعد منتصف ليل السبت- الأحد تعرّض مركزها الإقليمي في النبطية في جنوب البلاد لـ"استهداف مباشر" بغارة إسرائيلية، في هجوم جديد يطاول مرافق مخصصة للطواقم الإسعافية. وقالت المديرية في بيان إن "مركز الدفاع المدني الإقليمي في النبطية" تعرّض لـ"استهداف مباشر في غارة إسرائيلية معادية"، ما أدى إلى انهيار المبنى بالكامل وتضرر عدد كبير من الآليات والمعدات التابعة له.
وأوضحت أن الأضرار اقتصرت على الماديات، ولم تسجل إصابات في صفوف العناصر الذين نقلوا إلى مكان آخر قبل الاستهداف. ودانت المديرية "هذا الاعتداء الذي طال مركزا مخصصا للأعمال الإنسانية والإغاثية"، مؤكدة استمرارها في تأدية واجباتها "رغم المخاطر والتحديات المتزايدة".