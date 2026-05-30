لبنان | 11 شهيداً في صور وسط قصف عنيف وحزب الله يوسع نطاق عملياته

بيروت

العربي الجديد

العربي الجديد
التحديثات الحية
30 مايو 2026   |  آخر تحديث: 09:10 (توقيت القدس)
يتواصل التصعيد الإسرائيلي في لبنان بوتيرة متسارعة، وسط غارات مكثفة وأوامر إخلاء طاولت مناطق عدة في الجنوب والبقاع، فيما أعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أن قوات الاحتلال تجاوزت نهر الليطاني ووصلت إلى مناطق في بيروت والبقاع ضمن عملياتها ضد حزب الله، متوعداً بمواصلة توسيع الهجمات وزيادة حدتها خلال المرحلة المقبلة.

وفي موازاة التصعيد الميداني، تستضيف واشنطن محادثات أمنية بين الوفدين العسكريين، اللبناني والإسرائيلي، في مقر وزارة الحرب الأميركية (البنتاغون)، حيث يتمسك لبنان بأولوية تثبيت وقف إطلاق النار وانسحاب جيش الاحتلال من الأراضي اللبنانية المحتلة، فيما تؤكد السلطات اللبنانية والجيش اللبناني أن استمرار الاحتلال والاعتداءات الإسرائيلية يقوض أي جهود لإرساء الاستقرار وبسط سلطة الدولة على كامل أراضيها.

وتتزامن هذه التطورات مع تحذيرات متزايدة من تداعيات إنسانية خطيرة جراء الخروق الإسرائيلية المتواصلة، إذ أفادت منظمة الأمم المتحدة للطفولة "يونيسف" بأن 11 طفلاً سقطوا بين شهيد وجريح كل 24 ساعة خلال أسبوع واحد فقط، في مؤشر على حجم الكلفة البشرية للتصعيد المستمر، في وقت تتزايد فيه المخاوف من انزلاق الأوضاع نحو مواجهة أوسع رغم المساعي الدبلوماسية الجارية.

"العربي الجديد" يتابع تطورات الحرب في لبنان أولاً بأول..

09:06 am

العربي الجديد

بيروت
عملية نسف كبيرة في منطقة عريض مرجعيون

نفّذ جيش الاحتلال الإسرائيلي صباح اليوم السبت عملية نسف كبيرة في منطقة عريض مرجعيون، وسلسلة غارات على دبين، وبلدة الجميجمة في قضاء بنت جبيل، حسبما أفادت الوكالة الوطنية للإعلام.

09:04 am

العربي الجديد

بيروت
غارات على الريحان وسجد والقطراني

تعرضت الريحان وسجد والقطراني في منطقة جزين إلى غارات بعد منتصف الليل وحتى الفجر، حسبما أفادت الوكالة الوطنية للإعلام. 

02:57 am

فرانس برس

فرانس برس
واشنطن ترحب بمحادثات "بناءة" بين وفدي لبنان وإسرائيل

رحبت الولايات المتحدة الجمعة، بمحادثات "بناءة" بين الوفدين العسكريين، اللبناني والإسرائيلي، في البنتاغون، وهي الأولى من نوعها منذ عقود. وقال نائب وزير الدفاع إلبريدج كولبي على منصة إكس: "استقبلت اليوم (الجمعة) في البنتاغون وفوداً عسكرية من إسرائيل ولبنان في إطار الشق الأمني الرامي إلى دعم محادثات السلام الجارية بين البلدين". وأضاف: "كانت مناقشات بنّاءة، ستكون بمثابة الأساس للشق السياسي الذي ستقوده وزارة الخارجية الأسبوع المقبل".

12:47 am

العربي الجديد

بيروت
11 شهيداً في قضاء صور

أعلنت وزارة الصحة اللبنانية، في بيان، أن غارة الاحتلال الإسرائيلي على بلدة معروب في قضاء صور، أدت إلى استشهاد أربعة، بينهم مسعف في الهيئة الصحية و5 جرحى من بينهم مسعف آخر في الهيئة. وفي السياق، أدت غارة الاحتلال الإسرائيلي على بلدة العباسية في قضاء صور إلى سقوط 3 شهداء أحدهم سوري الجنسية وجريح. وفي طيردبا أدت الغارة الإسرائيلية إلى سقوط 4 شهداء وجريحين.

12:11 am

العربي الجديد

العربي الجديد
مراسل "العربي الجديد" في الكويت
بيروت
استهداف آلية إسرائيلية في الناقورة

أعلن حزب الله استهداف عربة "هامر" تابعة لجيش الاحتلال الإسرائيلي في بلدة الناقورة جنوبي لبنان باستخدام مسيّرة انقضاضية.

12:04 am

العربي الجديد

بيروت
حزب الله يعلن استهداف منصة القبة الحديدية في رأس الناقورة

قال حزب الله إنه استهدف منصة القبة الحديدية التابعة لجيش الاحتلال الإسرائيلي في موقع رأس الناقورة باستخدام محلّقة "أبابيل" الانقضاضية.

12:03 am

العربي الجديد

القدس المحتلة
مصدر أمني إسرائيلي: تصريحات نتنياهو قد تعرّض القوات للخطر

قالت هيئة البث الإسرائيلية، نقلاً عن مصدر أمني، إن تصريحات رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بشأن عبور الجيش نهر الليطاني في لبنان قد تعرّض القوات الإسرائيلية للخطر.

12:03 am

العربي الجديد

بيروت
حزب الله يعلن استهداف تجهيزات إسرائيلية في البياضة

أعلن حزب الله استهداف تجهيزات فنية تابعة لجيش الاحتلال الإسرائيلي في بلدة البياضة جنوبي لبنان بمحلّقة "أبابيل" الانقضاضية.

11:55 PM
أبرز تطورات العدوان الإسرائيلي على لبنان يوم أمس الجمعة
  • واشنطن تشيد بجهود عون وتتهم حزب الله بعرقلة المفاوضات
  • حزب الله يعلن استهداف قوات إسرائيلية في يحمر الشقيف
  • لبنان يرفض التنسيق المباشر مع إسرائيل في محادثات واشنطن
  • قوات الاحتلال تتوغل وتصل إلى قلعة الشقيف
  • واشنطن: التفاوض المباشر طريق السلام بين لبنان وإسرائيل
  • نتنياهو: قوات إسرائيلية عبرت نهر الليطاني في لبنان
