لبنان | 10 شهداء ومصابون واشتباكات في بلدة حداثا

أعلن حزب الله في بيان مفصل أنه نفذ 26 عملية أمس الثلاثاء استهدفت تجمعات وآليات لجيش الاحتلال الإسرائيلي جنوبي لبنان.
تواصل قوات الاحتلال الإسرائيلي عدوانها على جنوب لبنان رغم سريان الهدنة، وتفاقم الأوضاع الإنسانية، حيث أعلنت وزارة الصحة عن استشهاد 10 أشخاص في غارة نفذها جيش الاحتلال الإسرائيلي على بلدة دير قانون بقضاء صور. وكانت الوزارة قد أعلنت أن الحصيلة التراكمية للعدوان الإسرائيلي منذ 2 مارس/آذار الماضي حتى منتصف أمس الثلاثاء ارتفعت إلى 3042 شهيداً و9301 جريح.
في الأثناء، أعلن حزب الله في بيان مفصل أنه نفذ 26 عملية أمس الثلاثاء استهدفت تجمعات وآليات لجيش الاحتلال الإسرائيلي جنوبي لبنان. ومن أبرز تلك العمليات إعلانه أنه عناصره يواصلون خوض اشتباكات مع قوة من جيش الاحتلال الإسرائيلي تحاول التقدم إلى محيط ساحة بلدة حداثا جنوبي لبنان. وأضاف في بيان أن عناصره يخوضون تلك الاشتباكات بالأسلحة المتوسطة والصاروخية، ودروا دبابة ميركافا ثانية، فيما يحاول الطيران الحربي والمسيّر لجيش الاحتلال التدخّل لإنقاذ القوة.
أعلنت المديرية العامة للدفاع المدني اللبناني الثلاثاء أنه "على أثر فقدان الاتصال بسبعة مواطنين في منطقة راشيا الفخار الحدودية، إثر توغل دورية تابعة لجيش الاحتلال الإسرائيلي في أطراف البلدة، باشرت فرق الدفاع المدني، بالاشتراك مع وحدات من الجيش اللبناني، عمليات البحث والمتابعة الميدانية، بالتزامن مع تحليق مكثف للطيران المسيّر الإسرائيلي في أجواء المنطقة". وأشارت المديرية إلى أنه "بعد جهود المتابعة والتنسيق، تم العثور على أربعة مواطنين كان قد أُخلي سبيلهم، وهم جميعاً بصحة جيدة، فيما لا يزال ثلاثة مواطنين قيد الأسر لدى الاحتلال الإسرائيلي".
قالت وزارة الصحة اللبنانية إن غارة نفذها جيش الاحتلال الإسرائيلي على مدينة النبطية أدت إلى سقوط أربعة شهداء و10 مصابين، فيما أدت غارة أخرى على بلدة كفرصير بقضاء النبطية إلى سقوط خمسة شهداء ومصابين.
وفي حناويه بقضاء صور، أدت غارة للاحتلال الإسرائيلي إلى إصابة 10 بجروح بينهم شخص إصابته حرجة.
وأصيب سبعة بجروح في بلدة معركة بقضاء صور من بينهم طفل وثلاث سيدات.