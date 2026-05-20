لبنان | 10 شهداء ومصابون واشتباكات في بلدة حداثا

بيروت

20 مايو 2026
تواصل قوات الاحتلال الإسرائيلي عدوانها على جنوب لبنان رغم سريان الهدنة، وتفاقم الأوضاع الإنسانية، حيث أعلنت وزارة الصحة عن استشهاد 10 أشخاص في غارة نفذها جيش الاحتلال الإسرائيلي على بلدة دير قانون بقضاء صور. وكانت الوزارة قد أعلنت أن الحصيلة التراكمية للعدوان الإسرائيلي منذ 2 مارس/آذار الماضي حتى منتصف أمس الثلاثاء ارتفعت إلى 3042 شهيداً و9301 جريح.

في الأثناء، أعلن حزب الله في بيان مفصل أنه نفذ 26 عملية أمس الثلاثاء استهدفت تجمعات وآليات لجيش الاحتلال الإسرائيلي جنوبي لبنان. ومن أبرز تلك العمليات إعلانه أنه عناصره يواصلون خوض اشتباكات مع قوة من جيش الاحتلال الإسرائيلي تحاول التقدم إلى محيط ساحة بلدة حداثا جنوبي لبنان. وأضاف في بيان أن عناصره يخوضون تلك الاشتباكات بالأسلحة المتوسطة والصاروخية، ودروا دبابة ميركافا ثانية، فيما يحاول الطيران الحربي والمسيّر لجيش الاحتلال التدخّل لإنقاذ القوة.

أعلنت المديرية العامة للدفاع المدني اللبناني الثلاثاء أنه "على أثر فقدان الاتصال بسبعة مواطنين في منطقة راشيا الفخار الحدودية، إثر توغل دورية تابعة لجيش الاحتلال الإسرائيلي في أطراف البلدة، باشرت فرق الدفاع المدني، بالاشتراك مع وحدات من الجيش اللبناني، عمليات البحث والمتابعة الميدانية، بالتزامن مع تحليق مكثف للطيران المسيّر الإسرائيلي في أجواء المنطقة". وأشارت المديرية إلى أنه "بعد جهود المتابعة والتنسيق، تم العثور على أربعة مواطنين كان قد أُخلي سبيلهم، وهم جميعاً بصحة جيدة، فيما لا يزال ثلاثة مواطنين قيد الأسر لدى الاحتلال الإسرائيلي".

تطورات العدوان على لبنان يتابعها "العربي الجديد" أولاً بأول...

12:36 am

بيروت
حزب الله يعلن تنفيذ 26 عملية الثلاثاء استهدفت تجمعات وآليات

أعلن حزب الله في بيان مفصل أنه نفذ 26 عملية أمس الثلاثاء استهدفت تجمعات وآليات لجيش الاحتلال الإسرائيلي جنوبي لبنان.

12:33 AM
بيروت
9 شهداء و29 مصاباً في غارات إسرائيلية

قالت وزارة الصحة اللبنانية إن غارة نفذها جيش الاحتلال الإسرائيلي على مدينة النبطية أدت إلى سقوط أربعة شهداء و10 مصابين، فيما أدت غارة أخرى على بلدة كفرصير بقضاء النبطية إلى سقوط خمسة شهداء ومصابين.

وفي حناويه بقضاء صور، أدت غارة للاحتلال الإسرائيلي إلى إصابة 10 بجروح بينهم شخص إصابته حرجة.

وأصيب سبعة بجروح في بلدة معركة بقضاء صور من بينهم طفل وثلاث سيدات.

12:28 am

بيروت
وزارة الصحة: 10 شهداء وثلاثة مصابين في دير قانون

أعلنت وزارة الصحة اللبنانية أن غارة نفذها جيش الاحتلال الإسرائيلي على بلدة دير قانون بقضاء صور أدت وفق حصيلة أولية إلى استشهاد 10 أشخاص، بينهم ثلاثة أطفال وثلاث سيدات، إضافة ثلاثة جرحة بينهم طفلة.

12:22 am

بيروت
حزب الله: نخوض اشتباكات مع قوة تحاول التقدم إلى حداثا

قال حزب الله إنه عناصره يواصلون خوض اشتباكات مع قوة من جيش الاحتلال الإسرائيلي تحاول التقدم إلى محيط ساحة بلدة حداثا بالجنوب اللبناني.

وأضاف في بيان أن عناصره يخوضون تلك الاشتباكات بالأسلحة المتوسطة والصاروخية، ودروا دبابة ميركافا ثانية، فيما يحاول الطيران الحربي والمسيّر لجيش الاحتلال التدخّل لإنقاذ القوة.

وفي بيان سابق آخر، قال إن عناصره استهدفوا بقصف صاروخي تجمعاً لآليات وجنود الاحتلال الإسرائيلي في بلدة البياضة بالجنوب.

12:12 am

بيروت
أبرز الأحداث يوم الثلاثاء| 19 مايو
  • مقتل جندي إسرائيلي في معارك جنوب لبنان
  • 4 شهداء في غارة إسرائيلية على بلدة دير قانون النهر
  • حزب الله يعلن استهداف تجمع لآليات وجنود الاحتلال في رشاف
  • الصحة اللبنانية: أكثر من 3 آلاف شهيد و9300 جريح منذ 2 مارس
  • جيش الاحتلال يختطف عدداً من المواطنين جنوبي لبنان
  • تحليق للطيران المسيّر الإسرائيلي في أجواء بيروت والضاحية

 

