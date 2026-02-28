لبنان يُجري اتصالات مكثّفة لإبعاد الحرب عنه

- يشهد لبنان توترات متزايدة مع بدء الهجوم الأميركي الإسرائيلي على إيران، حيث شنت إسرائيل غارات على مناطق في الجنوب والبقاع الغربي، مما أثار قلقاً واسعاً في البلاد. - سياسياً، تكثف لبنان اتصالاته الخارجية لوقف الاعتداءات الإسرائيلية، مع دعوات داخلية لحزب الله بعدم التدخل لدعم إيران، وسط تحذيرات من تداعيات خطيرة على البلاد. - دعا رئيس الوزراء اللبناني نواف سلام إلى التحلي بالحكمة ووضع مصلحة لبنان أولاً، مؤكداً رفض إدخال البلاد في مغامرات تهدد أمنها ووحدتها.

يسود الترقب لبنانياً التطورات العسكرية الحاصلة مع بدء الهجوم الأميركي الإسرائيلي المشترك على إيران صباح اليوم السبت، خصوصاً أنه تزامن مع شنّ جيش الاحتلال سلسلة غارات على بلدات في البقاع الغربي والجنوب، وتحليق طيرانه على علو منخفض فوق الضاحية الجنوبية لبيروت. وشنّ جيش الاحتلال غارات صباح اليوم على مناطق عدة في الجنوب والبقاع الغربي، وشملت وادي برغز والقاطراني ومرتفعات إقليم التفاح، والمنطقة الواقعة بين الريحان وسجد وأطراف بلدة المحمودية، ومحيط بلدة بلاط.

سياسياً، تتكثف الاتصالات اللبنانية على المستوى الخارجي من أجل طلب الضغط على إسرائيل لعدم شنها اعتداءات واسعة على لبنان، ووقف خروقاتها المستمرة لاتفاق وقف إطلاق النار، وكذلك داخلياً، للطلب من حزب الله عدم التدخل لإسناد إيران، محذرين من تبعات مكلفة جداً لهكذا خطوة على لبنان.

وقال رئيس الوزراء اللبناني نواف سلام في موقف له اليوم إنه "أمام ما تشهده المنطقة من تطورات خطيرة أعود وأناشد جميع اللبنانيين أن يتحلوا بالحكمة والوطنية واضعين مصلحة لبنان واللبنانيين فوق أي حساب"، مؤكداً "أننا لن نقبل أن يُدخل أحد البلاد في مغامرات تهدّد أمنها ووحدتها".

وقالت مصادر رسمية لبنانية لـ"العربي الجديد"، إن "لبنان يقوم باتصالات على أكثر من مستوى من أجل تجنيب البلاد الصراع الخارجي، ونأمل أن تنجح، فلبنان لا يحتمل، ولم يخرج بعد من تبعات إسناد غزة، ولا يزال أساساً يتعرّض لاعتداءات إسرائيلية يومية، وهناك نقاط جنوبية محتلة وأسرى لبنانيين لا يزالون في السجون الإسرائيلية".

وأشارت المصادر إلى "أننا في حال ترقّب حالياً للوضع والتطورات الحاصلة، ونأمل أن تهدأ بوقتٍ قريبٍ، فالحلول الدبلوماسية السياسية تبقى أفضل من جميع الحلول والخطوات العسكرية التي يكون لها تبعات على المنطقة ككلّ".

في سياقٍ متصل، قالت مصادر في مطار بيروت الدولي لـ"العربي الجديد" إن "المطار لا يزال يعمل ولا قرار بإغلاق المجال الجوي حتى الساعة ونراقب التطورات على أن تصدر بيانات ربطاً بها".

وتأتي سلسلة الغارات الإسرائيلية على جنوب لبنان، تزامناً مع هجوم أميركي إسرائيلي مشترك على إيران بدأ صباح اليوم، حيث سمعت انفجارات ضخمة في العاصمة طهران جراء سقوط صواريخ في شوارع رئيسية، كما تصاعد الدخان من محيط المقر الرئاسي. كما هزت انفجارات كبيرة مدينة قم. وفي حين نقلت وسائل إعلام إسرائيلي عن مصدر أمني أن الهجوم أميركي إسرائيلي مشترك يجري الإعداد له منذ أسابيع، أعلن وزير الأمن الإسرائيلي يسرائيل كاتس، عن شن هجوم "استباقي" على إيران.