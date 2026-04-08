لبنان يكثّف اتصالاته للضغط على إسرائيل وتفعيل مسار تفاوضي

- تعمل الحكومة اللبنانية على تكثيف الجهود السياسية والدبلوماسية لوقف إطلاق النار، وسط تضارب حول شمول الاتفاق الأميركي-الإيراني للبنان، حيث يلتزم "حزب الله" بالهدنة رغم القصف الإسرائيلي المستمر. - أكد رئيس الوزراء نواف سلام أن الدولة اللبنانية وحدها تفاوض باسم البلاد، مشددًا على ضرورة مضاعفة الجهود لإنهاء التصعيد وحصر السلاح بيد الدولة، مع دعم الجيش اللبناني. - يجري الرئيس اللبناني جوزاف عون اتصالات دولية لوقف إطلاق النار، مع إطلاق مفاوضات جادة خلال أسبوعين لإنهاء الحرب والاعتداءات الإسرائيلية.

قال رئيس مجلس الوزراء اللبناني نواف سلام، اليوم الأربعاء، إن الحكومة تعمل على تكثيف اتصالاتها السياسية والدبلوماسية من أجل وقف إطلاق النار في لبنان، عقب إعلان الاتفاق بين الولايات المتحدة الأميركية وإيران بمساع باكستانية. يأتي ذلك فيما تضاربت المعلومات المتداولة بشأن ما إذا كان الاتفاق يشمل أيضاً لبنان، ففي حين قالت الوساطة الباكستانية إن الهدنة تشمله، اعتبر رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أنها لا تشمله، فيما يلتزم بها "حزب الله" حتى الساعة رغم قصف إسرائيلي متواصل.

وأوضح سلام، في تصريح وزعه مكتبه الإعلامي، أنه منذ اندلاع الحرب "كان همّنا الأول وقفها"، مشدداً على أن المرحلة الحالية تتطلب مضاعفة الجهود لإنهاء التصعيد. وأكد سلام أن "لا أحد يفاوض باسم لبنان سوى الدولة اللبنانية"، مشيراً إلى أن ذلك يتم عبر مؤسساتها الدستورية، بما يصون سيادة البلاد ومصالح شعبها.

من جانبه، قال نائب رئيس البرلمان في لبنان إلياس بو صعب، بعد لقائه الرئيس اللبناني جوزاف عون، إن الأخير يجري "اتصالات عديدة مع أصدقاء للبنان في الخارج حتى يأخذ لبنان فرصة الأسبوعين نفسها ليحصل وقف إطلاق النار، على عكس ما صرّح به بنيامين نتنياهو، على أمل أن نطلق خلال هذين الأسبوعين مفاوضات جدية لإنهاء حالة الحرب والأعمال المسلحة والاعتداءات الإسرائيلية اليومية على لبنان". وأفادت الرئاسة في لبنان بأن جوزاف عون عرض مع وزير الخارجية والمغتربين يوسف رجي الأوضاع العامة، في ضوء التطورات المحلية والإقليمية الراهنة.

وكانت مصادر رسمية لبنانية أكدت لـ"العربي الجديد" أن اتصالات لبنان مع الخارج ترتكز على ممارسة ضغط على إسرائيل للالتزام بوقف إطلاق النار في لبنان، على أن تحرك مبادرة الرئيس جوزاف عون، وتطلق مفاوضات خلال الأسبوعين المقبلين لإنهاء الحرب. وأضافت المصادر أن لبنان يؤكد في هذه الاتصالات مضيه في حصر السلاح بيد الدولة، مشدداً على أهمية دعم الجيش اللبناني لتمكينه من القيام بمهامه في هذا الإطار.

إلى ذلك، تلقى وزير الخارجية في لبنان يوسف رجّي اتصالاً هاتفياً من نظيره الإسباني خوسيه مانويل ألباريس، جرى خلاله بحث آخر المستجدات في لبنان، مع تأكيد مدريد دعمها للجهود الرامية إلى تجنيب البلاد مزيداً من التصعيد. كما استقبل رجّي سفيري فرنسا هيرفي ماغرو والمغرب محمد كرين، وتسلّم منهما دعوة مشتركة إلى حضور المؤتمر الوزاري الثاني حول حفظ السلام في الفضاء الفرنكوفوني، فيما تناولت اللقاءات الأوضاع في لبنان والمنطقة على ضوء وقف إطلاق النار بين الولايات المتحدة وإيران، ومنح المسار الدبلوماسي مهلة أسبوعين للتوصل إلى حل.