لبنان يتمسك بتنفيذ الانسحاب الإسرائيلي من الجنوب قبيل انتشار الجيش

- الوضع الميداني في الجنوب اللبناني يشهد توترات، حيث لم يبدأ الجيش الإسرائيلي بالانسحاب من المناطق المحتلة، مما يعيق حركة قوات "يونيفيل"، بينما الجيش اللبناني مستعد للانتشار في المناطق التي ستنسحب منها إسرائيل. - اتفاق الإطار يواجه انقساماً سياسياً في لبنان؛ حيث يعارضه رئيس البرلمان نبيه بري، بينما يدعمه الرئيس جوزاف عون ورئيس الوزراء نواف سلام، مؤكدين أن التفاوض هو الخيار الأسلم لضمان الحقوق اللبنانية. - الرئيس عون يشدد على أهمية الدعم الدولي والأميركي لحل الأزمة، مشيداً بجهود الوفد اللبناني المفاوض، ومؤكداً على تأييد غالبية اللبنانيين لهذا المسار لتحقيق العيش بكرامة وأمان.

على الرغم من إبرام اتفاق الإطار بين لبنان وإسرائيل برعاية أميركية في واشنطن يوم 26 يونيو/ حزيران الماضي، فإنّ جيش الاحتلال لم يبدأ بعد الانسحاب من أي منطقة في الجنوب، بل رُصِد اتخاذه إجراءات وتدابير جديدة تعوق الحركة، بما فيها تلك التي تتمتع بها قوات الأمم المتحدة المؤقتة "يونيفيل".

كذلك، لا يزال اتفاق الإطار الذي وصفه رئيس البرلمان نبيه بري بـ"الفتنة"، موضع خلاف وانقسام حادّ في الداخل اللبناني، وسط دعوات تصدر للتراجع عنه وإسقاطه، غير أنّ الرئيس اللبناني جوزاف عون يؤكد في تصريحات له مضيه بهذا المسار، وتشديده على أنّ ما نصّ عليه الاتفاق لا يتعارض مع الحقوق والثوابت اللبنانية، إنما يسعى إلى ضمانها بشكل كامل، وهو ما يشدد عليه أيضاً رئيس الوزراء نواف سلام.

وأكدت مصادر في الجيش اللبناني، اليوم الخميس، لـ"العربي الجديد" أنه "لا انسحاب إسرائيلياً سُجّل في أي منطقة من المناطق المحتلة في الجنوب حتى الآن، ولبنان ينتظر، كما الأميركيون، بدء الانسحاب الإسرائيلي التدريجي، حتى يتمكّن الجيش اللبناني من الانتشار وتنفيذ خطته لحصر السلاح". وشددت المصادر، التي فضّلت عدم ذكر اسمها، على أن "الإسرائيلي لم يبدأ عملية الانسحاب بعد، ولم يضع أي جدول زمني، لا بل على العكس، هو يماطل ويؤخر العملية، ويؤكد من خلال تصريحات مسؤوليه بقاءه في ما سمّاها المنطقة الأمنية في لبنان".

ولفتت المصادر ذاتها إلى أن "الجيش اللبناني جاهز للانتشار في كل نقطة تنسحب منها إسرائيل، ولكن إلى حدّ الآن، فإن الجانب الإسرائيلي لم يبدأ بالانسحاب، والدولة اللبنانية كما الأميركيون ينتظرون ذلك". وأشارت المصادر أيضاً إلى أن اللقاء الذي جمع قائد الجيش العماد رودولف هيكل مع قائد القيادة المركزية في الجيش الأميركي "سنتكوم"، الأدميرال براد كوبر، أول من أمس الثلاثاء في بيروت، "كان جيداً، وعرض التدابير التي ستواكب تنفيذ اتفاق الإطار، والخطوات التنفيذية، لا سيما بما يخصّ الجانب اللبناني كملحق أمني".

مصادر في الجيش اللبناني: لا انسحاب إسرائيلياً سُجّل في أي منطقة من المناطق المحتلة في جنوب لبنان حتى الآن

وبحسب معلومات "العربي الجديد"، فإنّ قيادة الجيش "تتمسّك بضرورة انسحاب إسرائيل ووقف اعتداءاتها حتى يتمكّن العناصر من الانتشار وبدء مهامهم على صعيد حصر السلاح بيد الدولة، وحتى يتمكّن الأهالي أيضاً من العودة، وهذا ما أبلغه هيكل للقيادي الأميركي، ووضعه كذلك في صورة العمليات التي نفذها الجيش اللبناني في قطاع جنوب نهر الليطاني، قبل تجدّد العدوان الإسرائيلي على لبنان في 2 مارس/ آذار الماضي".

وطبقاً للمعلومات، فإنّ قيادة الجيش "توقفت في اللقاء عند استمرار الاعتداءات الإسرائيلية اليومية في الجنوب وعمليات التفجير والتدمير، وتأخر إسرائيل في تنفيذ التزاماتها، واختيارها مناطق تجريبية غير محتلة أساساً، من دون تحديد أي جدول زمني، وأكدت لكوبر أنّ أي معالجة لسلاح حزب الله تقتضي انسحاب إسرائيل حتى يتمكّن الجيش اللبناني من الدخول وتنفيذ مهامه". وبحسب المعلومات أيضاً، فإنّ كوبر "توقف بإيجابية عند الدور الذي يقوم به الجيش اللبناني، وأبدى تفهماً بضرورة أن تبدأ إسرائيل بتنفيذ التزاماتها".

وثائق الاتفاقية الإطارية بين لبنان وإسرائيل 2026

ميدانياً، قالت مصادر عسكرية وأممية لـ"العربي الجديد"، إنّ "جيش الاحتلال يتخذ إجراءات ميدانية في بعض المناطق التي يحتلها جنوبي لبنان، وجرى رصد وضعه عوائق وحواجز وتلال تراب وأنقاضاً، وغيرها من العوائق، لا سيما عند نقطتي إسكندرونة والناقورة في قضاء صور، لكن لم يجر رصد إقامة بوابات عبور جديدة".

وقال مصدر في "يونيفيل"، لـ"العربي الجديد"، إنّ "يونيفيل تراقب الوضع الميداني وترفع تقاريرها بشأنه وبشأن الانتهاكات التي يجري رصدها"، مؤكداً أنّ "حفظة السلام يواجهون حتى الساعة قيوداً تحدّ من حرية حركتهم، رغم توقيع اتفاق الإطار الذي أعلن عنه في واشنطن الأسبوع الماضي".

عون: لن نفرّط بأي شبر من أرض لبنان

وضمن مواقف له اليوم الخميس، قال الرئيس جوزاف عون، وفق بيان للرئاسة، إنّ "ما نصّت عليه صيغة الإطار لا يتعارض مع الحقوق والثوابت اللبنانية، بل يسعى إلى ضمانها بشكل كامل، لا سيما أن التفاوض يعتبر الخيار الأسلم والأقل كلفة على لبنان بعدما تكبّد ما تكبّده من خسائر بالأرواح والممتلكات"، مؤكداً "أننا لن نفرّط بأي شبر من أرض لبنان، وليحكم علينا من خلال التطبيق، لأن ما وضعناه من أهداف نصب أعيننا لا يختلف عن أهداف جميع اللبنانيين من دون استثناء".

وأضاف أنّ "مفهوم السيادة يتضمن سيادة الدولة في قرارها التي قررت الذهاب إلى المفاوضات لتحصيل حقوقها وضمان الانسحاب الإسرائيلي من أراضيها، والمفاوضات ليست بخيانة، بل هي حرب دبلوماسية من غير دماء تزهق هدراً"، مشيراً إلى أنّ "من يحترم مبدأ السيادة عليه أن يحترم قرار الدولة في هذا السياق".

وشدد عون على أن "مصلحة لبنان في هذه المرحلة المفصلية ألّا يفرط بالدعم الأميركي للتوصل إلى حل، فضلاً عن مواقف الاتحاد الأوروبي والدول الخليجية الداعمة"، معتبراً أنه "آن للبنان الخروج من زمن الحروب والوصايات، وغالبية اللبنانيين تؤيد هذا الطريق، لا سيما أهلنا في الجنوب الذين يحق لهم العيش بكرامة وأمان"، مثنياً كذلك على "الجهد الجبار الذي بذله الوفد اللبناني المفاوض المدني والعسكري في العاصمة الأميركية".