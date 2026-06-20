لبنان | وقف إطلاق النار يدخل حيّز التنفيذ بعد 47 شهيداً بغارات إسرائيلية

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بيروت

العربي الجديد

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العربي الجديد
موقع وصحيفة "العربي الجديد"
بيروت

ريتا الجمّال

ريتا الجمّال (العربي الجديد)
ريتا الجمّال
صحافية لبنانية. مراسلة العربي الجديد في بيروت.
التحديثات الحية
20 يونيو 2026
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دخل اتفاق وقف إطلاق النار الجديد بين حزب الله وإسرائيل حيّز التنفيذ عند الساعة الرابعة من عصر يوم الجمعة، وسط ترقب حذر في جنوبي لبنان، بعدما شهدت الساعات السابقة سلسلة غارات إسرائيلية عنيفة أودت بحياة 47 شخصاً وأدت إلى إصابة 97 آخرين، بحسب آخر حصيلة لوزارة الصحة اللبنانية، وأعادت الهجمات المخاوف من تعثر مساعي التهدئة، في وقت تتواصل فيه الجهود الإقليمية والدولية لمنع تجدد المواجهات.

ونقلت وكالة "رويترز" عن مصادر مطلعة أن الاتفاق أُنجز بوساطة أميركية وقطرية وبمساندة إيرانية، فيما أكدت مصادر نيابية في حزب الله لـ"العربي الجديد" أن الحزب ملتزم بوقف إطلاق النار، مشيرة إلى وجود ضغوط خارجية متزايدة على إسرائيل لوقف عملياتها العسكرية. ويأتي ذلك بالتزامن مع تحركات سياسية ودبلوماسية مكثفة لاحتواء التوتر وتهيئة الظروف أمام تثبيت الهدوء في المنطقة.

وتزامن التصعيد الميداني مع تحركات دبلوماسية أميركية لاحتواء التوتر، إذ أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب أنه طلب من إسرائيل الموافقة على وقف إطلاق النار مع حزب الله، فيما تلقى الرئيس اللبناني جوزاف عون اتصالاً من وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو أكد خلاله دعم واشنطن لاستقرار لبنان ومؤسساته الشرعية، وشدد عون على ضرورة وقف الاعتداءات الإسرائيلية والتوصل إلى وقف شامل لإطلاق النار، معتبراً أن ذلك يشكل مدخلاً أساسياً لإنجاح المفاوضات اللبنانية ـ الأميركية ـ الإسرائيلية المرتقبة في واشنطن الأسبوع المقبل.

سياسياً، أكد رئيس الحكومة اللبنانية نواف سلام أن استعادة الدولة تتطلب مساراً متكاملاً يقوم على الإصلاح وبسط السيادة وحصرية السلاح بيد المؤسسات الشرعية، فيما شدد الأمين العام لحزب الله نعيم قاسم على أن الحزب مستمر في نهجه الدفاعي وأن مشروع إنهاء المقاومة قد فشل. ويعكس استمرار الغارات الإسرائيلية رغم الجهود السياسية والدبلوماسية حجم التحديات التي تواجه تثبيت التهدئة، وسط مخاوف متزايدة من انهيار وقف إطلاق النار وعودة المواجهة إلى مستويات أكثر اتساعاً في المنطقة.

تطورات العدوان على لبنان يتابعها "العربي الجديد" أولاً بأول...

12:35 am

فرانس برس

avata
فرانس برس
إسرائيل تعلن التزامها بوقف النار إذا التزم حزب الله

قال السفير الإسرائيلي لدى واشنطن يحيئيل لايتر إنّ إسرائيل مستعدة للالتزام بوقف إطلاق النار في لبنان إذا احترم حزب الله الاتفاق ووقف ما وصفها بـ"الأعمال العدائية"، وذلك عقب الإعلان عن التوصل إلى هدنة جديدة بعد تصعيد ميداني شهدته الجبهة اللبنانية الجمعة.

وكتب لايتر، في منشور على منصة "إكس"، أن إسرائيل "تبقى ملتزمة بوقف فوري لإطلاق النار"، مضيفاً أنه إذا التزم حزب الله بالاتفاق فإنّ الجانب الإسرائيلي سيقابل ذلك بالهدوء.

12:20 am

العربي الجديد

avata
العربي الجديد
مراسل "العربي الجديد" في الكويت
بيروت
الاحتلال ينسف منازل في كونين

أفادت وكالة الأنباء اللبنانية، بأنّ قوات الاحتلال الإسرائيلي أقدمت مساء الجمعة على نسف عدد من المنازل في بلدة كونين التابعة لقضاء بنت جبيل جنوبي لبنان.

12:32 am

العربي الجديد

لوغو العربي الجديد
العربي الجديد
موقع وصحيفة "العربي الجديد"
بيروت
أبرز تطورات أمس الجمعة
  • الجيش الإسرائيلي: قصفنا أكثر من 80 هدفاً لحزب الله في لبنان
  • حركة نزوح في بعض المناطق جنوبي لبنان
  • نتنياهو وكاتس يتوعدان بالتصعيد في لبنان رغم تحذيرات واشنطن
  • حزب الله ينفي مزاعم إسرائيل بانتهاك وقف إطلاق النار
  • "سي أن أن": إيران تشترط وقف الهجوم على لبنان لبدء المفاوضات
  • "رويترز": إسرائيل وحزب الله يتفقان على وقف إطلاق النار
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