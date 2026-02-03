لبنان | وزير الخارجية الفرنسي في بيروت هذا الأسبوع لبحث مؤتمر باريس

- يزور وزير الخارجية الفرنسي جان نويل بارو بيروت لبحث مؤتمر دعم الجيش اللبناني في باريس، ومناقشة التطورات الأمنية وخطة حصر السلاح بيد الدولة، حيث تسعى فرنسا لحشد الدعم لضمان استقرار لبنان بعد انتهاء ولاية قوات الأمم المتحدة في 2026. - أكد رئيس الوزراء اللبناني نواف سلام على أهمية استعادة السيادة والإصلاح، ودعا لدعم القوات المسلحة اللبنانية في مؤتمر باريس، مشددًا على تحصين لبنان من التأثيرات الإقليمية. - يعمل الرئيس اللبناني جوزاف عون على تجنب الحروب وبناء الدولة، بينما يدعو حزب الله لمعالجة قضايا الانسحاب الإسرائيلي وحماية السيادة الوطنية.

علم "العربي الجديد" أن وزير الخارجية الفرنسي جان نويل بارو سيلتقي وفق المقرّر حتى الساعة، المسؤولين اللبنانيين في بيروت يوم الجمعة المقبل، على أن يتصدّر ملف مؤتمر دعم الجيش وقوى الأمن الداخلي المرتقب عقده في باريس في 5 مارس/آذار المقبل، أولوية المباحثات، إلى جانب التطورات الأمنية مع استمرار التصعيد الإسرائيلي، ومسار خطة الجيش اللبناني لحصر السلاح بيد الدولة. وقالت مصادر دبلوماسية فرنسية لـ"العربي الجديد"، إن "المؤتمر المرتقب في باريس مهمّ للغاية، وفرنسا تمنحه اهتماماً كبيراً، وتأمل في أن يحشد أكبر دعم ممكن للجيش والقوات المسلحة اللبنانية، فهذه المساعدات ستكون الأساس لتمكين الجيش بالدرجة الأولى من إنجاز مهامه بالشكل اللازم، ولا سيما على صعيد حصرية السلاح، ولمرحلة ما بعد انتهاء ولاية قوات الأمم المتحدة المؤقتة (يونيفيل) في لبنان أواخر عام 2026".

وأشارت المصادر إلى أن "باريس تكثف جهودها من أجل تثبيت اتفاق وقف العمليات العدائية، وإرساء الاستقرار في لبنان، وهذا الدور تلعبه على مستوى الحراك الدبلوماسي، كما على صعيد اجتماعات لجنة الميكانيزم، إلى جانب مؤتمرات الدعم التي تخصصها لدعم لبنان ومؤسساته الشرعية". ولفتت المصادر إلى أن "باريس تشيد بالقرارات والخطوات التي تقوم بها الحكومة اللبنانية لبسط سيادة الدولة اللبنانية على كامل أراضيها، وتؤكد أهمية بقاء لبنان خارج أي صراع من شأنه أن ينعكس سلباً عليه"، مشيرة إلى أن "فرنسا تؤكد في المقابل ضرورة وقف الاعتداءات الإسرائيلية على الأراضي اللبنانية فهذا مطلوب أيضاً لتثبيت الاستقرار".

سلام: لن نسمح أبداً بإدخال لبنان في مغامرة جديدة

إلى ذلك، أكد رئيس الوزراء اللبناني نواف سلام

أن الحكومة اللبنانية عملت على استرجاع قرار الحرب والسلم، والدليل أنه للمرة الأولى منذ عام 1969، باتت لدى الدولة، من خلال الجيش والقوات المسلحة، سيطرة عملانية كاملة على جنوب البلاد، مشدداً على أن السيادة والإصلاح هما أمران متلازمان وحاجة لإنقاذ لبنان. ورداً على الكلام حول احتمال مساندة حزب الله إيران في حال تعرّضها لهجوم، قال سلام اليوم الثلاثاء، "لن نسمح أبداً بإدخال البلاد في مغامرة جديدة. كفانا مغامرات، لقد دخلنا بمغامرة ما سُمّي بحرب إسناد غزة وكانت كلفتها كبيرة جداً على لبنان"، مشدداً على أن "لا أحد مستعدّ لأن يعرّض البلاد لمغامرات من هذا النوع".

وفي حوار أجري معه خلال مشاركته في القمة العالمية للحكومات في دبي، أشار إلى أن "الأوضاع الإقليمية لها تأثير مباشر على الوضع في لبنان، وهو أكثر الدول تأثراً بالتغيرات في محيطه"، مؤكداً "أننا لسنا قادرين على تغيير العلاقة بين أميركا وإيران، ولا تغيير عدد من المعطيات بالمنطقة، ولا معطيات الصراع الفلسطيني الإسرائيلي، ولكننا قادرون على تحصين أنفسنا بالداخل من تأثيرات المحيط على لبنان". وأردف سلام: "نحن ندرك أننا اليوم نعيش في إحدى المناطق الأكثر توتراً بالعالم، والتي تشهد عدداً من الحروب، لذلك علينا تحصين أنفسنا بالتفافنا جميعاً حول الدولة، وبتحصين استعادة قرار الحرب والسلم، وعدم إدخال البلاد بمغامرات".

وشدد رئيس الوزراء اللبناني على أن قراري الإصلاح واستعادة سيادة الدولة اتُخذا ولا رجوع عنهما، طالباً من "الأشقاء العرب والعالم دعمنا، لا الحلول مكاننا والقيام بدورنا"، مشيراً إلى أن "الدولة اللبنانية، وحتى تتمكن من بسط سلطتها على كامل أراضيها بقواها الذاتية، بحاجة لدعم القوات المسلحة، من هنا أتمنى أولاً على الاخوة العرب المشاركة بفعالية في مؤتمر دعم الجيش والقوى الأمنية المرتقب في باريس في 5 مارس/آذار المقبل، فهذا المدخل الذين يحصّن الأمن والأمان، وثانياً، النظر بعين جديدة لفرص الاستثمار في لبنان وأن يأتوا إلى البلاد".

وعلى هامش مشاركته في القمة، التقى سلام رئيس الوزراء الأردني جعفر حسان، وقد جرى الاتفاق على عقد مؤتمر لرجال الأعمال الأردنيين واللبنانيين في شهر إبريل/نيسان المقبل. كذلك، طرح الجانب الأردني مبادرة لعقد اجتماع ثلاثي سوري - لبناني - أردني في عمّان، يُخصَّص لبحث ملفات الطاقة والكهرباء، وقد رحّب سلام بهذه المبادرة.

عون: أعمل على عدم استدراج البلاد إلى حرب جديدة

من جانبه، أكد الرئيس اللبناني جوزاف عون "العمل مع جميع المعنيين على عدم استدراج البلاد إلى حرب جديدة، لأن الشعب اللبناني لم يعد قادراً على تحمّل الحروب، ولأن الظروف الدولية أوجدت معطيات تستوجب مقاربتها بواقعية ومنطق لحماية لبنان وأهله"، آملاً في أن "تلقى المساعي المبذولة لتجنيب لبنان أيّ خطر تفهّماً والتزاماً إيجابيَّين". وقال عون أمام وفد من "الجبهة السيادية"، إن عودة ثقة دول الخارج بلبنان ودعمها له هما "نتيجة طبيعية لما نقوم به من إعادة بناء للدولة على أسس ثابتة، لجهة بسط سلطة القانون، وتطبيق حصرية السلاح، وهما أمران لا رجوع عنهما مهما كانت الاعتبارات، ونعمل على تحقيقهما بعقلانية وواقعية ومسؤولية".

وأضاف "لن يكون وارداً التوقّف عن تنفيذ ما تعهّدتُ به في خطاب القسم، الذي لقي في الداخل والخارج تأييداً يحمّلني مسؤوليةً كبيرة بأن أكون وفياً له". على صعيدٍ ثانٍ، أكد عون الإصرار مع رئيسي مجلس النواب نبيه بري والحكومة نواف سلام على إجراء الانتخابات النيابية ابتداءً من الثالث من مايو/أيار المقبل، مشيراً إلى أن "ما يُطرح من أفكار لتأجيلها لأسباب أو لفترات مختلفة لا يعنيني مطلقاً، لأن هذا الأمر يدخل ضمن صلاحيات السلطة التشريعية التي يعود إليها البتّ بمثل هذه الاقتراحات".

نائب في حزب الله: على الدولة العمل على أربعة عناوين

وفي إطار مواقف حزب الله اليوم، قال عضو كتلة "الوفاء للمقاومة" النائب حسن فضل الله، "إننا في لبنان جزء أساسي من الدولة، ونحن شركاء حقيقيون فيها، وسندافع عن هذه الشراكة، وسنعمل على إلزام الدولة تحمّل مسؤولياتها بكل الوسائل والطرق، وقد قلنا لها إن لديها أربعة عناوين عليها أن تعمل على معالجتها، وهي: انسحاب العدو من الأرض التي يحتلها، ووقف الاعتداءات الإسرائيلية، وإطلاق سراح الأسرى، وإعادة الإعمار".

وأردف "لذلك قلنا للمسؤولين لا تفكروا في أي خطوة إضافية، ولسنا مستعدين الآن لمناقشة أي منها، وفي كل يوم هناك دم عزيز يسقط على أرضنا في الجنوب أو في بقية المناطق، وهناك اعتداءات واحتلال للأرض، فلا توجد إمكانية اليوم أن نبحث مع أي مسؤول أي أمر آخر ما دام العدوان قائماً، مع العلم أنهم طالبوا بأن ينتشر الجيش في جنوب الليطاني وأن يطبَّق القرار 1701 واتفاق وقف الأعمال العدائية، وعندها يتوقف العدوان، وقبلنا ووافقنا على هذا الأمر لأننا حريصون على بلدنا وشعبنا، ولا نريد حرباً إضافية، ولم نكن نريد حرباً، ولكن العدو هو من فرض الحرب، وعندما يُقدَّم له ما يريده، يطالب بالمزيد، حتى من دون أن يقدم الرعاة الدوليّون أي ضمانات". وشدد فضل الله على أن "السيادة ليست مادة للتجريب، وحماية السيادة ليست مادة للتفاوض ولا للمناورة، ومن يريد أن يكون في موقع المسؤولية عليه أن يتحمّل هذه المسؤولية الوطنية".