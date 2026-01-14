لبنان والأردن يوقعان 21 اتفاقية ومذكرة تفاهم

- ترأس رئيسا الوزراء اللبناني نواف سلام والأردني جعفر حسان اجتماع اللجنة العليا المشتركة، حيث تم توقيع 21 اتفاقية ومذكرة تفاهم لتعزيز التعاون في مجالات متعددة مثل الطاقة، النقل، والصحة. - أكد نواف سلام على أهمية الزيارة في ظل التحديات الإقليمية، مشيرًا إلى ضرورة توجيه السياسات نحو بناء المؤسسات. - شدد جعفر حسان على دعم الأردن للبنان في تجاوز التحديات، مع التركيز على التعاون المؤسسي، وأكد على أهمية القضية الفلسطينية وتحقيق السلام العادل.

ترأس رئيسا الوزراء اللبناني نواف سلام والأردني جعفر حسان، بعد ظهر اليوم الأربعاء، اجتماع اللجنة العليا المشتركة اللبنانية–الأردنية في دورتها الثامنة، في السرايا الحكومية في بيروت، وقد تم خلاله توقيع 21 اتفاقية ومذكرة تفاهم، وذلك بعد عقدهما لقاءً ثنائيًا جرى خلاله عرض للتطورات السياسية الراهنة والعلاقات بين البلدين.

وقال رئيس الوزراء اللبناني نواف سلام، في مؤتمر صحافي مشترك عقده مع نظيره الأردني، إن "هذه الزيارة تأتي في لحظة إقليمية دقيقة، تتشابك فيها الأزمات وتتعاظم التحديات، لكنها تمثل أيضًا فرصة حقيقية لإعادة توجيه البوصلة، نحو سياسات تغلب منطق الدولة وبناء المؤسسات على منطق المحاور والاستقطاب".

وأشار سلام إلى "عقد اجتماع موسع وبناء، شارك فيه عدد من الوزراء من الجانبين، وجرى خلاله بحث معمق في أولويات التعاون في مجموعة واسعة من القطاعات، من الطاقة والنقل، إلى الصناعة والتجارة والاستثمار، مرورًا بالزراعة، والصحة، والتعليم، والإعلام، والاقتصاد الرقمي، والشؤون الاجتماعية، وصولًا إلى التعاون الأمني وبناء القدرات المؤسسية".

من ناحيته، أكد رئيس وزراء الأردن جعفر حسان أن بلاده تثق بأن لبنان قادر على تجاوز التحديات، وإعادة البناء، واستعادة دوره الحضاري الرائد في المنطقة، مشددًا على أن الأردن سيبقى السند للبنان، يدعم أمنه واستقراره وسيادته، لافتًا إلى أننا سنقوي جسور التواصل، وسنطور علاقاتنا، وستشهد المرحلة المقبلة المزيد من التعاون المؤسسي.

وأشاد حسان بالجهود الكبيرة والواضحة التي تبذلها الحكومة اللبنانية، وما حققته من منجزات رغم كل الظروف والتحديات التي تمر بها المنطقة، وما تقوم به من إصلاحات جادة وشجاعة لخدمة لبنان واقتصاده وأمنه واستقراره. كما أكد حسان أننا "متفقون على أن أمن واستقرار سورية ضرورة في هذا الاتجاه، ونسعى لأن يكون لسورية دور يسهم في استكمال تنفيذ ما اتفقنا عليه سابقًا من مشاريع تعاون بين دولنا الثلاث، خصوصًا في مجالات الربط الكهربائي وتزويد الغاز الطبيعي، ولن ندخر جهدًا لتزويد اللبنانيين بما أمكن من احتياجاتهم من الكهرباء والغاز الطبيعي حال الجاهزية وخلال هذا العام".

في سياقٍ ثانٍ، جدّد حسان التأكيد على أن القضية الفلسطينية هي القضية الأهم عربيًا، مجددًا التأكيد أيضًا على "موقفنا الثابت والمشترك تجاهها، وأولويتنا اليوم هي تثبيت اتفاق وقف إطلاق النار في غزة والانتقال إلى المرحلة الثانية منه، وضمان إدخال المساعدات الإنسانية إلى القطاع الذي يعاني سكانه من أشد الظروف الإنسانية قسوة، مع استمرار إعاقة إسرائيل لدخول المساعدات الإنسانية، ويبقى هدفنا الذي نعمل جميعًا لأجله هو تحقيق السلام العادل والشامل على أساس حل الدولتين".