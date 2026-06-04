لبنان | واشنطن تعلن وقفاً لإطلاق النار وسط ترقب لموقف حزب الله

أخبار
بيروت

العربي الجديد

لوغو العربي الجديد
العربي الجديد
موقع وصحيفة "العربي الجديد"
التحديثات الحية
04 يونيو 2026   |  آخر تحديث: 02:57 (توقيت القدس)
+ الخط -

يتواصل التصعيد الإسرائيلي في لبنان وسط تزايد المخاوف من اتساع رقعة المواجهة، في وقت تتواصل فيه الغارات والاستهدافات في الجنوب، بما يشمل مواقع وآليات تابعة للجيش اللبناني، فيما تؤكد السلطات اللبنانية تمسكها بمسار التهدئة ورفضها لأي خطوات من شأنها دفع البلاد نحو جولة جديدة من التصعيد العسكري.

وتتزامن التطورات الميدانية مع تحركات دبلوماسية واتصالات دولية مكثفة، إذ تلقى الرئيس اللبناني جوزاف عون دعماً بريطانياً لاستقرار لبنان خلال اتصال مع مستشار الأمن القومي البريطاني، بينما جددت قطر تأكيد دعمها للبنان خلال لقاء جمع رئيس الوزراء نواف سلام بالسفير القطري في بيروت، في ظل مساعٍ إقليمية ودولية لاحتواء التوتر ومنع انزلاق الأوضاع نحو مواجهة أوسع.

وفي موازاة ذلك، تتواصل السجالات السياسية المرتبطة بالوضع اللبناني، بعدما كشف الرئيس الأميركي دونالد ترامب عن اعتراضه على تهديدات إسرائيل باستهداف الضاحية الجنوبية لبيروت، معبّراً عن انزعاجه من استمرار القتال مع لبنان. كما نفت وزارة الصحة اللبنانية وإدارة مستشفى تبنين الحكومي اتهامات إسرائيلية بشأن استخدام المستشفى لأغراض غير طبية، معتبرتين أنها ادعاءات تهدد منشأة صحية رسمية وتستهدف بث الخوف بين المواطنين.

"العربي الجديد" يتابع تطورات العدوان الإسرائيلي على لبنان أولاً بأول..

02:09 am

العربي الجديد

لوغو العربي الجديد
العربي الجديد
موقع وصحيفة "العربي الجديد"
واشنطن
واشنطن تعلن وقفا لإطلاق النار مشروطاً بوقف عمليات حزب الله

أعلنت وزارة الخارجية الأميركية، في وقت متأخر ليل الأربعاء - الخميس، أن إسرائيل ولبنان اتفقتا، في إطار مفاوضات قادتها الولايات المتحدة، على تنفيذ وقف لإطلاق النار، مشيرة إلى أن سريان الاتفاق مشروط بوقف كامل لإطلاق النار من جانب حزب الله وإبعاد جميع عناصره من المناطق الواقعة جنوب نهر الليطاني.

التفاصيل عبر الرابط:

محادثات بين وفدي لبنان وإسرائيل في واشنطن، 2 يونيو 2026 (فرانس برس)
أخبار
التحديثات الحية

واشنطن تعلن وقفاً لإطلاق النار في لبنان مشروطاً بوقف عمليات حزب الله

01:31 am

العربي الجديد

لوغو العربي الجديد
العربي الجديد
موقع وصحيفة "العربي الجديد"
بيروت
حزب الله يعلن ثلاث عمليات ضد مواقع وقوات إسرائيلية

أعلن حزب الله تنفيذ ثلاث عمليات ضد جيش الاحتلال الإسرائيلي جنوبي لبنان، شملت استهداف تموضع قيادي في محيط قلعة الشقيف التاريخية بمسيرتين، وقصف تجمع لآليات وجنود إسرائيليين في بلدة القنطرة بالصواريخ، إضافة إلى التصدي بصاروخ أرض-جو لمسيّرة إسرائيلية من طراز "هرمز 450" في أجواء القطاع الغربي.

12:21 am

العربي الجديد

لوغو العربي الجديد
العربي الجديد
موقع وصحيفة "العربي الجديد"
بيروت
استهداف آليات إسرائيلية في الأطراف الجنوبية لبلدة دبّين

أعلن حزب الله استهداف تجمّع لآليات جيش الاحتلال الإسرائيلي في الأطراف الجنوبية لبلدة دبّين جنوبي لبنان.

12:16 am

العربي الجديد

لوغو العربي الجديد
العربي الجديد
موقع وصحيفة "العربي الجديد"
بيروت
حزب الله يعلن استهداف جنود إسرائيليين جنوبي لبنان

أعلن حزب الله استهداف تجمع لجنود جيش الاحتلال الإسرائيلي في الأطراف الجنوبية الشرقية لبلدة يحمر الشقيف جنوبي لبنان، مؤكداً تنفيذ الهجوم باستخدام الصواريخ.

12:15 am

العربي الجديد

لوغو العربي الجديد
العربي الجديد
موقع وصحيفة "العربي الجديد"
بيروت
شهيد وجريح من المسعفين في استهداف إسرائيلي جنوبي لبنان

أعلنت وزارة الصحة اللبنانية استشهاد مسعف وإصابة آخر إثر استهداف إسرائيلي مباشر لفريق إسعافي في بلدة زبدين جنوبي لبنان.

12:11 am

العربي الجديد

لوغو العربي الجديد
العربي الجديد
موقع وصحيفة "العربي الجديد"
واشنطن
ترامب: تحدثنا مع حزب الله ونعمل على فصل ملف هرمز عن لبنان

قال الرئيس الأميركي دونالد ترامب إن الولايات المتحدة تحدثت مع حزب الله للمرة الأولى، مضيفاً أن الحزب وافق على عدم مهاجمة إسرائيل. كما أكد أن بلاده تعمل على الفصل بين قضية فتح مضيق هرمز والأعمال القتالية في لبنان، في إطار الجهود الرامية إلى احتواء التصعيد في المنطقة.

12:06 AM
أبرز تطورات الوضع في المنطقة يوم أمس الأربعاء
  • روبيو: نأمل التوصل إلى "خطة عمل" بشأن الأمن في لبنان
  • حزب الله يعلن استهداف قوات وآليات إسرائيلية في رشاف والخيام
  • الصحة اللبنانية تنفي مزاعم الاحتلال بشأن مستشفى تبنين
  • 3516 شهيداً و10674 جريحاً منذ الثاني من مارس/آذار
  • عون يبحث مع مستشار الأمن القومي البريطاني مسار التفاوض
  • الجيش اللبناني يعلن إصابة ضابط وجندي في غارة إسرائيلية
  • ترامب يقر بالتحدث بحدة مع نتنياهو بشأن لبنان
دلالات
المساهمون
العربي الجديد
المزيد في سياسة
محادثات بين وفدي لبنان وإسرائيل في واشنطن، 2 يونيو 2026 (فرانس برس)
التحديثات الحية
أخبار
مباشر

واشنطن تعلن وقفاً لإطلاق النار في لبنان مشروطاً بوقف عمليات حزب الله

ترامب خلال فعالية في البيت الأبيض، 21 مايو 2026 (رويترز)
التحديثات الحية
أخبار
مباشر

ترامب: طهران سمحت لنا بالبحث عن المواد النووية المدفونة بعد الحرب

قاعة مجلس النواب الأميركي بمبنى الكابيتول، 3 يناير 2025 (Getty)
التحديثات الحية
أخبار
مباشر

مجلس النواب الأميركي يدعم قراراً يدعو لوقف الحرب على إيران