قالت الرئاسة اللبنانية إن لبنان وإسرائيل أجريا أول اتصال هاتفي بين سفيريهما في واشنطن الجمعة، بمشاركة السفير الأميركي لدى لبنان، فيما ذكر موقع أكسيوس، الجمعة، أن الحكومة اللبنانية وإدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب طلبتا من إسرائيل "وقفا مؤقتا" للعدوان على لبنان قبل بدء مفاوضات مباشرة بين إسرائيل ولبنان الثلاثاء المقبل، غير أن الاحتلال رفض.
وذكرت الرئاسة اللبنانية، في بيان، أن الإدارة الأميركية قررت تكليف وزارة خارجيتها القيام بدور الوسيط بين لبنان وإسرائيل، استناداً إلى مبادرة أطلقها الرئيس جوزاف عون، تقوم على وقف إطلاق النار والانتقال إلى مفاوضات مباشرة.
وكانت مصادر رسمية لبنانية قد ذكرت لـ"العربي الجديد" أن واشنطن تعمل على خط خفض التصعيد الإسرائيلي، في ظل ضغوط دولية على إسرائيل لعدم استهداف المرافق الرسمية ووقف إطلاق النار، خاصة مع تصاعد حالة الاستنكار والإدانة الدولية للاعتداءات التي وقعت يوم الأربعاء. ويأتي ذلك فيما أكد الأمين العام لحزب الله نعيم قاسم، الجمعة، أنّ "المقاومة مستمرة"، مشدداً على أنّ الحزب "لن يقبل بالعودة إلى الوضع السابق"، في ظل استمرار المواجهة مع إسرائيل. ودعا المسؤولين اللبنانيين إلى "إيقاف التنازلات المجانية"، بحسب وصفه، مؤكداً أنّ "الدولة والجيش والشعب والمقاومة معاً سيواصلون حماية البلاد وطرد الاحتلال"، مضيفاً أنّ التهديدات الإسرائيلية "لن تخيف" اللبنانيين، الذين "يملكون الإيمان والإرادة والقدرة على منع تحقيق أهداف العدو".
تطورات العدوان الإسرائيلي على لبنان يتابعها "العربي الجديد" أولًا بأول..