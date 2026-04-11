لبنان | بيروت وواشنطن تطلبان من تل أبيب وقفاً للهجمات قبل اجتماع الثلاثاء

بيروت

العربي الجديد

11 ابريل 2026   |  آخر تحديث: 03:21 (توقيت القدس)
قالت الرئاسة اللبنانية إن لبنان وإسرائيل أجريا أول اتصال هاتفي بين سفيريهما في واشنطن الجمعة، بمشاركة السفير الأميركي لدى لبنان، فيما ذكر موقع أكسيوس، الجمعة، أن الحكومة اللبنانية وإدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب طلبتا من إسرائيل "وقفا مؤقتا" للعدوان على لبنان قبل بدء مفاوضات مباشرة بين إسرائيل ولبنان الثلاثاء المقبل، غير أن الاحتلال رفض.

وذكرت الرئاسة اللبنانية، في بيان، أن الإدارة الأميركية قررت تكليف وزارة خارجيتها القيام بدور الوسيط بين لبنان وإسرائيل، استناداً إلى مبادرة أطلقها الرئيس جوزاف عون، تقوم على وقف إطلاق النار والانتقال إلى مفاوضات مباشرة. 

وكانت مصادر رسمية لبنانية قد ذكرت لـ"العربي الجديد" أن واشنطن تعمل على خط خفض التصعيد الإسرائيلي، في ظل ضغوط دولية على إسرائيل لعدم استهداف المرافق الرسمية ووقف إطلاق النار، خاصة مع تصاعد حالة الاستنكار والإدانة الدولية للاعتداءات التي وقعت يوم الأربعاء. ويأتي ذلك فيما أكد الأمين العام لحزب الله نعيم قاسم، الجمعة، أنّ "المقاومة مستمرة"، مشدداً على أنّ الحزب "لن يقبل بالعودة إلى الوضع السابق"، في ظل استمرار المواجهة مع إسرائيل. ودعا المسؤولين اللبنانيين إلى "إيقاف التنازلات المجانية"، بحسب وصفه، مؤكداً أنّ "الدولة والجيش والشعب والمقاومة معاً سيواصلون حماية البلاد وطرد الاحتلال"، مضيفاً أنّ التهديدات الإسرائيلية "لن تخيف" اللبنانيين، الذين "يملكون الإيمان والإرادة والقدرة على منع تحقيق أهداف العدو". 

تطورات العدوان الإسرائيلي على لبنان يتابعها "العربي الجديد" أولًا بأول..

حزب الله يستهدف كريات شمونة والمطلة ومسكاف عام وصفد

أعلن حزب الله في بيانات متتالية، استهداف تجمع لجنود الاحتلال الإسرائيليّ في أحد المنازل في بلدة شمع بمسيّرة انقضاضيّة، واستهداف مستوطنات كريات شمونة والمطلة ومسكاف عام وبنى تحتيّة تتبع لجيش الاحتلال الإسرائيليّ في مدينة صفد بالصواريخ.

2:19 AM

أعلنت الرئاسة اللبنانية أنه جرى اتصال هاتفي، هو الأول من نوعه، مساء اليوم الجمعة، بين السفيرة اللبنانية في واشنطن ندى حمادة معوض والسفير الإسرائيلي في واشنطن يحيئيل ليتر، بمشاركة السفير الأميركي في بيروت ميشال عيسى الموجود في واشنطن، وأنه "جرى الاتفاق على عقد أول اجتماع يوم الثلاثاء المقبل في مقر وزارة الخارجية الأميركية، لبحث إعلان وقف إطلاق النار وتحديد موعد بدء المفاوضات بين لبنان وإسرائيل برعاية أميركية".

لبناني يعاين أضرار لحقت في ممتلكاته ببيروت بعد قصف إسرائيلي، 9 إبريل 2026 (Getty)
اتصال هاتفي بين سفيري لبنان وإسرائيل.. واجتماع في واشنطن الثلاثاء

فرانس برس

تل أبيب: لن نناقش وقف إطلاق النار

قال السفير الإسرائيلي في واشنطن يحيئيل ليتر إنه خلال المحادثة مع الجانب اللبناني وافقت إسرائيل على عقد اجتماع متابعة يوم الثلاثاء من أجل دفع اتفاق سلام مع لبنان، لكنها "لم توافق على مناقشة وقف إطلاق النار مع منظمة حزب الله التي تواصل مهاجمة إسرائيل وتشكل العائق الرئيسي أمام السلام"، على حد زعمه.

القدس المحتلة
صواريخ من لبنان باتجاه صفد

أفادت وسائل إعلام إسرائيلية باعتراض صواريخ أطلقت من لبنان باتجاه صفد وسقوط أخرى في مناطق مفتوحة.

"أكسيوس": أميركا ولبنان طلبتا وقفا مؤقتا للضربات

نقل موقع "أكسيوس" عن مصدرين قولهما إن واشنطن تدعم طلب بيروت لوقف إطلاق النار قبل المفاوضات المباشرة المقررة الثلاثاء المقبل، وأن الإدارة الأميركية "تضغط" على إسرائيل لقبوله. وأشار المصدران إلى أن رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو "يدرس الطلب، ولم يتخذ قرارا بعدُ".

أبرز الأحداث الجمعة | 10 إبريل

  • حزب الله يعلن تنفيذ سلسلة عمليات ضد مستوطنات ومواقع الاحتلال

  • العفو الدولية: إسرائيل تعزل قرى جنوب لبنان وتمنع المساعدات

  • عراقجي: تفاهم وقف إطلاق النار يشمل لبنان

  • عون يقدم التعازي باستشهاد 13 عنصراً من أمن الدولة

  • جيش الاحتلال يعلن إصابة جنديين في جنوب لبنان

  • نعيم قاسم: المقاومة مستمرة

  • طيران الاحتلال يشن غارات عنيفة على النبطية

  • تحركات أميركية لخفض التصعيد

