لبنان | نواف سلام في زوطر الغربية وتفجيرات بمجدل زون وكفرتبنيت

نفذ جيش الاحتلال الإسرائيلي ليل الثلاثاء-الأربعاء عمليات تفجير كبيرة في بلدتي مجدل زون وكفرتبنيت بجنوب لبنان، فيما أعلن الصليب الأحمر اللبناني إصابة مسعفين اثنين إثر انفجار لغم أرضي بسيارة إسعاف تابعة له خلال تنفيذ مهمة إنسانية للبحث عن شخص مفقود في منطقة زوطر الشرقية جنوبي لبنان.
وكان الجيش اللبناني أكد، مساء الثلاثاء، أن قوات الاحتلال الإسرائيلي أطلقت النار على قوات تابعة للجيش اللبناني في زوطر الغربية، مشيراً إلى أن وحداته العسكرية نفذت انتشاراً داخل بلدة زوطر الغربية جنوبي لبنان بعد إجراء الاتصال والتنسيق اللازمين مع مجموعة التنسيق العسكري الخاصة بلبنان (MCG4L)، نافية دخولها بلدة زوطر الشرقية.
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وأوضح الجيش اللبناني أن "قوات الاحتلال الإسرائيلي اقتربت من أطراف بلدة زوطر الغربية أثناء وجود عناصر الجيش اللبناني داخل البلدة خلال تنفيذ مهمة الانتشار، وأطلقت النار على مقربة منهم، الأمر الذي عرّض العسكريين للخطر وأعاق تنفيذ المهمة الموكلة إليهم". وقال الجيش اللبناني إن على جيش الاحتلال "معالجة أي إشكال عبر مجموعة التنسيق العسكري الخاصة بلبنان (MCG4L) ومن خلال قنوات التنسيق والاتصال المعتمَدة، عوضاً عن القيام بالاعتداءات".
وكان جيش الاحتلال الإسرائيلي، أفاد، في بيان مساء أمس الثلاثاء، بأن قواته العاملة في المنطقة الآمنة بجنوب لبنان رصدت قوة تابعة للجيش اللبناني قطعت مسافة قدرها 150 متراً إلى داخل المنطقة الآمنة، مخترقة حواجز في منطقة زوطر الشرقية، بما يخالف التفاهمات بين الجانبين، حسب زعمه.
وزعم جيش الاحتلال أن قواته أطلقت نارا تحذيرية في الهواء على نحو لم يعرّض قوات الجيش اللبناني للخطر، بغية إبعادها. وقد ابتعدت القوة عن المكان دون وقوع خسائر". وأضاف بيان الجيش الإسرائيلي أن "المنطقة التي دخلت إليها قوة الجيش اللبناني ليست جزءاً من المشروع التجريبي. الجيش الإسرائيلي يطالب الجيش اللبناني بمواصلة الالتزام بالتفاهمات والعمل وفقاً للمناطق المتّفق عليها، علماً بأن أي تجاوز لها بدون تنسيق مسبق قد يعرض قواته للخطر".
إلى ذلك، أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب، في بداية اجتماعه مع الرئيس اللبناني جوزاف عون في البيت الأبيض أمس الثلاثاء، أن لدى واشنطن خططا واضحة لمساعدة الجيش اللبناني، وأنه سيتم حل الكثير من مشكلات لبنان، موضحاً أنه سينظر مع عون في القضايا المتعلقة بالمرحلة التجريبية لمشروع المنطقة التجريبية في جنوب لبنان، فيما اعتبر عون أن الهدف النهائي للاتفاق بين لبنان وإسرائيل "هو إنهاء حالة العداء بين لبنان وإسرائيل إلى الأبد".
قال الرئيس اللبناني جوزاف عون، اليوم الأربعاء، إنه لا يمكن للبنان أن يكون آمناً ولا موحداً إلا حين يكون دولة واحدة بجيش واحد يحمي جميع اللبنانيين من دون تمييز. وأضاف عون أن نزع سلاح حزب الله ممكن إذا كان هناك صدق بشأن ما يتطلبه الأمر فعلاً، وهو إزالة الاحتلال، وتولّي الجيش اللبناني السيطرة الكاملة، وإطلاق برنامج لإعادة الإعمار تديره الدولة وحدها.
سلام في زوطر الغربية برفقة وزير الدفاع وقادة عسكريين
وصل رئيس الوزراء اللبناني نواف سلام، اليوم الأربعاء، إلى بلدة زوطر الغربية، يرافقه وزير الدفاع ميشال منسّى، ورئيس الأركان اللواء الركن حسان عوده، والأمين العام للمجلس الأعلى للدفاع اللواء الركن محمد المصطفى، ورئيس مجلس الإنماء والإعمار محمد قباني، ورئيس مجلس الجنوب هاشم حيدر، ومدير غرفة العمليات المركزية في رئاسة مجلس الوزراء زاهي شاهين.
قال الرئيس الأميركي دونالد ترامب إنه وجه إدارته بالسماح لجميع شركات الطيران الأميركية بتسيير رحلات جوية مباشرة إلى لبنان. من جانبه، أكد رئيس الوزراء اللبناني نواف سلام "جهوزية الحكومة اللبنانية لمواكبة جميع الإجراءات التنفيذية والتقنية المطلوبة لوضع هذا القرار موضع التنفيذ في أسرع وقت ممكن". وأشار إلى أن "هذه الخطوة تشكّل فرصة مهمة لتعزيز حركة السفر والتواصل بين لبنان والولايات المتحدة، ودعم الاقتصاد اللبناني".
نقلت هيئة البث الإسرائيلي (كان) تعليق مسؤول في جيش الاحتلال الإسرائيلي حول إطلاق النار نحو قوات الجيش اللبناني، زاعماً أنّ إطلاق النار نُفّذ لإبعاد الجنود اللبنانيين إثر تجاوزهم حدود المنطقة التجريبية، مدعياً أنّه جرى اجتياز المنطقة بواسطة جرافة.
ترامب يلتقي عون بالبيت الأبيض: لدينا خطط لمساعدة لبنان وجيشه
أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب، في بداية اجتماعه مع الرئيس اللبناني جوزاف عون في البيت الأبيض الثلاثاء، أن لدى واشنطن خططا واضحة لمساعدة الجيش اللبناني، وأنه سيتم حل الكثير من مشكلات لبنان، موضحاً أنه سينظر مع عون في القضايا المتعلقة بالمرحلة التجريبية لمشروع المنطقة التجريبية في جنوب لبنان، فيما اعتبر عون أن الهدف النهائي للاتفاق بين لبنان وإسرائيل "هو إنهاء حالة العداء بين لبنان وإسرائيل إلى الأبد".