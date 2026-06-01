لبنان | نزوح من الضاحية الجنوبية لبيروت بعد تهديد الاحتلال بقصفها

بيروت

ريتا الجمّال

صحافية لبنانية. مراسلة العربي الجديد في بيروت.
01 يونيو 2026   |  آخر تحديث: 16:12 (توقيت القدس)
يتواصل العدوان الإسرائيلي على لبنان وسط تصعيد ميداني متسارع، كان آخر فصوله المجزرة التي ارتكبها الاحتلال في بلدة دير الزهراني جنوبي البلاد، وأسفرت، بحسب وزارة الصحة اللبنانية، عن استشهاد ثمانية أشخاص وإصابة 19 آخرين. ويأتي ذلك في وقت تتزايد المؤشرات إلى توجه حكومة الاحتلال نحو توسيع نطاق عملياتها العسكرية، إذ كشفت القناة 12 الإسرائيلية أن رئيس حكومة الاحتلال، بنيامين نتنياهو، عقد مساء الأحد اجتماعاً أمنياً مصغراً، هو الثاني خلال أقل من 24 ساعة، لبحث الانتقال من نموذج العمليات البرية والسيطرة على مناطق ميدانية إلى تنفيذ حملة جوية تستهدف العاصمة اللبنانية بيروت. 

وذكرت القناة أن هذا التوجه يُبحث بالتنسيق مع الإدارة الأميركية، وأن اتخاذ قرار نهائي بشأنه لا يزال مرتبطاً بنتائج المشاورات الجارية بين تل أبيب وواشنطن. وبحسب القناة، أجرى نتنياهو محادثة مع وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو تناولت التطورات على الجبهة اللبنانية وإمكانية توسيع نطاق العمليات العسكرية، فيما يدفع كل من وزير الأمن الإسرائيلي يسرائيل كاتس ورئيس أركان جيش الاحتلال إيال زامير باتجاه تكثيف الهجمات الجوية. ونقلت عن مسؤول إسرائيلي قوله إن الإدارة الأميركية تبدي انفتاحاً تجاه هذه الخطوة، من دون أن تمنح، حتى الآن، موافقة نهائية عليها.

في المقابل، أعلن حزب الله تنفيذ 21 عملية عسكرية خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية، شملت استهداف دبابات "ميركافا" وآليات "نميرا" و"هامر" التابعة لجيش الاحتلال، إلى جانب قصف تجمعات للجنود في البياضة والقوزح ودبين ومحيط قلعة الشقيف ومواقع أخرى في جنوب لبنان. كما نفذ الحزب سلسلة هجمات بطائرات مسيّرة انقضاضية استهدفت قوات وآليات إسرائيلية ومهابط مروحيات ومواقع عسكرية، مؤكداً تحقيق إصابات مباشرة في عدد من الأهداف.

في غضون ذلك، تتزايد التحذيرات الدولية من مخاطر التصعيد الإسرائيلي المتواصل في جنوب لبنان، فيما تكثف بيروت اتصالاتها الدبلوماسية لاحتواء الموقف ومنع انزلاقه نحو مواجهة أوسع. وفي موازاة ذلك، يجتمع مجلس الأمن الدولي اليوم الاثنين بطلب من فرنسا لبحث تصعيد العدوان الإسرائيلي على لبنان.

تطورات العدوان على لبنان يتابعها "العربي الجديد" أولاً بأول..

04:01 pm

العربي الجديد

العربي الجديد
بيروت
حزب الله: نخوض معركة استنزاف في قلعة الشقيف

أصدرت غرفة عمليات حزب الله بياناً حول تواجد جيش الاحتلال في قلعة الشقيف التاريخية، وقالت إنه "مع التّأثير السّلبي الكبير الذي تسبّبت به المواد المصوّرة التي تبثّها المقاومة الإسلامية لعملياتها ضد قوات جيش العدو الإسرائيلي في وعي المستوطنين داخل كيان الاحتلال، سعى جيش العدو جاهداً للحصول على صورة يروّج لها على أنّها انتصار ساحق، علّه يسكّن من خلالها روع مستوطني الشمال، فكان الهدف هو قلعة الشقيف التاريخية في جنوب لبنان والتي تبعد عن الحدود اللبنانية الفلسطينية حوالي 4 كلم فقط".

وأضافت "على مدى أكثر من 5 أيام، شنّ العدو الإسرائيلي سلسلة من الاعتداءات الجوية العنيفة والقصف المدفعي الكثيف على بلدة يحمر الشقيف والقرى المحيطة بهدف السيطرة عليها واحتلال قلعة الشقيف، وما إن تقدّم باتجاه أطراف البلدة الجنوبية حتّى واجه مقاومة بطوليّة وشرسة ونيران كثيفة من مجاهدي المقاومة الإسلامية منعته من تحقيق هدفه، فاكتفى باللجوء إلى أطراف البلدة الشرقية ذات التضاريس الوعرة".

وتابع البيان: "غروب يوم السبت 30/05/2026 تسللت مجموعة مشاة إسرائيلية تحت غطاء دخاني كثيف من الجهة الشرقية لقلعة الشقيف حيث المسارات غير المرئيّة، ووصلت إلى القلعة والتقطت مجموعة من الصور الفوتوغرافيّة التي سارع العدو إلى توزيعها صباح الأحد والترويج بأنّه احتلّ القلعة، علماً أن القلعة كانت خالية من أيّ وجود عسكري للمقاومة".

وتابعت "يجد العدو منذ فجر أمس وحتى ساعة إصدار هذا البيان صعوبة كبيرة في تثبيت قوّاته في محيط القلعة، حيث تتواجد هذه القوّات قرب منطقة الاستراحة أسفل القلعة. تخوض المقاومة الإسلاميّة معركة استنزاف ضد قوات جيش العدو الإسرائيلي المتواجدة في المنطقة، والمشاهد المصوّرة القادمة ستثبت ذلك".

03:06 pm

العربي الجديد

العربي الجديد
مراسل "العربي الجديد" في الكويت
بيروت
عون: التفاوض مسار طويل ولن يحل المشكلة خلال لحظات

دافع الرئيس اللبناني جوزاف عون عن المفاوضات المباشرة بين لبنان وإسرائيل، مؤكداً أن التفاوض مسار طويل، وأن لبنان لا يملك خياراً آخر. وقال عون أمام وفد شبكة القطاع الخاص اللبناني إن "التفاوض أسلم من الحرب، إذ رأينا وما زلنا نرى ويلات الحرب ونتائجها، إلا أنه لن يحل (التفاوض) المشكلة خلال لحظات بل هو مسار يحتاج إلى وقت، ونحن ليس لدينا خيار آخر". واستطرد عون قائلاً إن المفاوضات قد تتعرقل أو تتأخر عن تحقيق أهدافها، إلا أن "كل الأمور يتم حلّها بالتفاوض مهما طالت".

03:05 pm

فرانس برس

فرانس برس
الاتحاد الأوروبي يدعو إسرائيل لوقف تصعيدها ضد لبنان

دعا الاتحاد الأوروبي إسرائيل إلى وقف التصعيد العسكري في لبنان. وقال المتحدث باسم التكتل أنور العنوني "ندعو إسرائيل الى وقف تصعيدها العسكري في لبنان واحترام سيادة لبنان وسلامة أراضيه".

02:02 pm

العربي الجديد

العربي الجديد
بيروت
شهيد وجريح في غارة إسرائيلية على بلدة الشهابية

أفادت الوكالة الوطنية للإعلام، بوقوع شهيد وجريح جراء غارة إسرائيلية استهدفت بلدة الشهابية في قضاء صور جنوبي لبنان.

02:00 pm

فرانس برس

فرانس برس
كاتس: لا هدوء في بيروت ما لم يوقف حزب الله عملياته

أعلن وزير الأمن الإسرائيلي يسرائيل كاتس أنه لن يكون هناك "هدوء في بيروت" إذا تواصلت عمليات حزب الله، مشيراً إلى أن تل أبيب ستقيم منطقة خاضعة للسيطرة العسكرية في محيط نهر الليطاني في جنوب لبنان. وقال كاتس في بيان صادر عن مكتبه "الضاحية الجنوبية لبيروت لا تختلف عن البلدات في شمال إسرائيل. إذا لم يكن هناك هدوء في الشمال، فلن يكون هناك هدوء في بيروت".

01:20 pm

العربي الجديد

العربي الجديد
بيروت
بري: ما يتعرض له الجنوب يشكل تحدياً للسيادة اللبنانية

أكد رئيس البرلمان اللبناني نبيه بري خلال لقائه الوزير السابق وديع الخازن أن "ما يتعرّض له الجنوب يشكّل تحدّياً مباشراً للسيادة اللبنانية، لافتاً إلى أنّ "استمرار الاعتداءات الإسرائيلية والانتهاكات المُتكرّرة يفرض على المجتمع الدولي تحمّل مسؤولياته والعمل الجدّي لوضع حدّ لها، بما يكفل حماية لبنان وأهله".

وقال الخازن بعد اللقاء إن المباحثات مع بري تناولت التطورات السياسية الراهنة والاستحقاقات الوطنية المقبلة، وأشار تشديد بري على "أهمّية صون الثوابت الدستورية التي أرساها اتفاق الطائف، وفي مقدّمها المناصفة والشراكة الوطنية المتوازنة، باعتبارهما ضمانة لاستمرار الدولة، وترسيخ العيش المشترك بين جميع أبنائها".

01:08 pm

العربي الجديد

العربي الجديد
بيروت
الاحتلال يجدد إنذاره بإخلاء 7 قرى وبلدات جنوبي لبنان

أنذر جيش الاحتلال مجدداً بإخلاء سبع قرى وبلدات جنوبي لبنان. وتشمل البلدات حومين الفوقا، وبنعفول، وعربصاليم، ورومين، وعزّة، وإركي، وجباع.

12:17 pm

العربي الجديد

العربي الجديد
بيروت
نواف سلام يترأس اجتماعاً لمجلس الوزراء

ترأس رئيس مجلس الوزراء اللبناني نواف سلام صباح اليوم الاثنين الاجتماع الوزاري الدوري. وقال وزير الإعلام بول مرقص بعد الاجتماع إن "سلام استهلّ اللقاء بإحاطة حول مجريات إطلاق المفاوضات على المستوى العسكري في واشنطن، كما عرض الجهود اللبنانية القائمة بشكل مكثّف مع الدول الصديقة والشقيقة، والتي تنصبّ على إعادة تثبيت وقف إطلاق النار".

وأضاف "تناول الاجتماع دراسة مختلف جوانب ملف النزوح، ولا سيما في ضوء التطورات الأخيرة. وأُعلن أنه سيصدر غداً تقرير شامل عن الأشهر الثلاثة الماضية لجهة الاستجابة لحاجات الإيواء والنزوح". ومن المقرر إطلاق نداء دولي عاجل يوم الجمعة، استكمالاً لجهود الإغاثة السابقة، بهدف تلبية الحاجات المتزايدة للنازحين في ظل تراجع الإمكانات المتوافرة حالياً.

12:15 pm

العربي الجديد

العربي الجديد
بيروت
مصادر: لبنان يكثف جهوده لتثبيت وقف إطلاق النار

قالت مصادر رسمية لبنانية لـ"العربي الجديد" إن لبنان يكثف جهوده لتثبيت وقف إطلاق النار ويجري اتصالات دولية خاصة مع الأميركيين في ظل التهديدات الإسرائيلية بقصف الضاحية الجنوبية لبيروت. وبحسب ما ذكرت المصادر، فإن المفاوضات المرتقبة في واشنطن غداً لا تزال قائمة حتى الساعة ولا قرار الآن بالتراجع، رغم أنها لم تؤتِ النتيجة المرجوة بعد، مؤكدة استمرار الجهود لوقف إطلاق النار بشكل كامل.

11:56 am

العربي الجديد

العربي الجديد
بيروت

أفادت مراسلة "العربي الجديد"، باستهداف غارة إسرائيلية منطقة البراك في الزهراني جنوبي لبنان.

11:52 am

العربي الجديد

العربي الجديد
بيروت
الدفاع المدني اللبناني يؤكد استمرار عمله رغم المخاطر

أكدت مصادر في المديرية العامة للدفاع المدني اللبناني لـ"العربي الجديد"، أن الفرق الميدانية مستمرة في أداء مهامها الإنسانية على الأرض في مختلف المناطق رغم الظروف القاسية والمخاطر المحدقة الناتجة عن العدوان الإسرائيلي المستمر.

وأوضحت المصادر أن التطورات الميدانية والتهديدات الإسرائيلية المتصاعدة فرضت اتخاذ بعض الإجراءات والتدابير الاستثنائية في عدد من المراكز، بما في ذلك إعادة تموضع لضمان سلامة الطواقم، مؤكدة في الوقت ذاته أن العناصر موجودون على الأرض وأن التنسيق الميداني معهم متواصل. وحدد الدفاع المدني مركزاً في منطقة صيدا جنوبي لبنان كنقطة عمليات في ظل التطورات المتسارعة.

11:23 am

العربي الجديد

العربي الجديد
بيروت
مسيّرات إسرائيلية تحلق على علو منخفض بأجواء الضاحية الجنوبية

أفادت وسائل إعلام لبنانية بتحليق مسيّرات إسرائيلية على علو منخفض في أجواء الضاحية الجنوبية لبيروت.

11:22 am

العربي الجديد

العربي الجديد
طهران
طهران: وقف إطلاق النار في لبنان شرط لإبرام اتفاق مع واشنطن

أكد المتحدث باسم الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي أن وقف إطلاق النار في لبنان شرط جوهري لأيّ اتفاق يهدف إلى إنهاء الحرب، وذلك في وقت تواصل إسرائيل توسيع عدوانها في لبنان.

10:32 am

العربي الجديد

العربي الجديد
بيروت
غارتان على بلدتي حاروف وكفرتبنيت

استهدفت غارتان إسرائيليتان بلدتي حاروف وكفرتبنيت في جنوب لبنان.

10:25 AM
حركة نزوح في الضاحية الجنوبية لبيروت

أفادت مراسلة "العربي الجديد" بأن الضاحية الجنوبية لبيروت تشهد حركة نزوح عقب التهديد الإسرائيلي بقصفها.

9:50 AM

نايف زيداني

صحافي فلسطيني من الجليل، متابع للشأن الإسرائيلي وشؤون فلسطينيي 48. عمل في العديد من وسائل الإعلام العربية المكتوبة والمسموعة والمرئية، مراسل "العربي الجديد" في الداخل الفلسطيني.
حيفا
نتنياهو وكاتس: أمرنا الجيش بشن هجمات في الضاحية الجنوبية

أعلن رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو ووزير أمنه يسرائيل كاتس، في بيان مشترك صباح اليوم الاثنين، أنّهما أوعزا للجيش بشنّ هجمات على الضاحية الجنوبية لبيروت، وذلك بزعم انتهاك حزب الله لاتفاق وقف إطلاق النار.

وجاء في البيان أنه "في أعقاب الانتهاكات المتكرّرة لوقف إطلاق النار في لبنان من تنظيم حزب الله، والهجمات ضد مدننا ومواطنينا، أصدر رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو ووزير الأمن يسرائيل كاتس تعليماتهم للجيش الإسرائيلي بمهاجمة أهداف في الضاحية الجنوبية لبيروت"

09:48 am

العربي الجديد

العربي الجديد
بيروت
6 شهداء في غارات إسرائيلية جنوبي لبنان

أفادت الوكالة الوطنية للإعلام بوقوع 6 شهداء جراء غارات إسرائيلية استهدفت بلدات بريقع وتول وكفرصير جنوبي لبنان.

09:45 am

العربي الجديد

العربي الجديد
حيفا
الجيش الإسرائيلي يعلن اعتراض صاروخين أطلقا من لبنان

أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي اعتراض صاروخَين أطلقا من الأراضي اللبنانية تجاه مستوطنات الشمال، إضافة إلى اعتراض "هدف جوي" في منطقة تعمل فيها القوات الإسرائيلية في جنوب لبنان.

 

8:51 AM

نايف زيداني

حيفا
الجيش الإسرائيلي: مقتل جندي وإصابة ثلاثة آخرين جنوبي لبنان

أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الاثنين، مقتل جندي في وحدة ماغلان التابعة لفرقة الكوماندوز، وإصابة ثلاثة آخرين، جراح أحدهم خطيرة، في جنوب لبنان، بعد استهدافهم بمُسيّرة تابعة لحزب الله. وأضاف الجيش أن الجرحى نُقلوا لتلقي العلاج في المستشفى. وارتفع عدد الجنود الاسرائيليين القتلى منذ اتفاق وقف إطلاق النار، الذي تواصل إسرائيل خرقه إلى 14 قتيلاً حتى صباح اليوم.

08:39 am

العربي الجديد

العربي الجديد
بيروت
جيش الاحتلال ينذر بإخلاء سبع قرى جنوبي لبنان

أنذر الجيش الإسرائيلي سكان سبع قرى وبلدات جنوبي لبنان، بالإخلاء والانتقال إلى شمال نهر الزهراني. والبلدات المستهدفة بحسب بيان لجيش الاحتلال هي: العاقبية، والزرارية، والمروانية، وصنيبر، والنجارية، والعدوسية، وخربة بصل.

08:38 am

فرانس برس

فرانس برس
عون يندد بالعدوان الإسرائيلي على لبنان

اعتبر الرئيس اللبناني جوزاف عون أن بلده يواجه عدوانا إسرائيليا "شرسا". وقال عون في بيان إن لبنان "يواجه عدوانا إسرائيليا شرسا ومدانا"، متعهدا "العمل لإنهاء معاناة اللبنانيين عموما والجنوبيين خصوصا ووضع حد لعذاباتهم".

05:38 am

رويترز

رويترز
واشنطن تدفع نحو خطة وقف إطلاق نار بين لبنان وإسرائيل

قال مسؤول أميركي، لوكالة رويترز، إن وزير الخارجية ماركو روبيو تحدث إلى كل من الرئيس اللبناني جوزاف عون ورئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بشأن المفاوضات بين إسرائيل ولبنان. وأوضح المسؤول أن الولايات المتحدة اقترحت، خطوةً أولى، أن يوقف حزب الله جميع هجماته على إسرائيل وفي المقابل تحجم إسرائيل عن التصعيد في لبنان. وأضاف المسؤول الأميركي أن عون حاول المضي قدماً بشأن هذا الاقتراح، لكن رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري ألقى على عاتق إسرائيل مسؤولية الامتناع عن "إطلاق النار أولاً".

01:13 am

رويترز

رويترز
كوبر: التصعيد الإسرائيلي في لبنان قلص فرصة الدبلوماسية

قالت وزيرة الخارجية البريطانية إيفيت كوبر إن التصعيد العسكري الإسرائيلي في لبنان أدى إلى مقتل وتشريد مدنيين وتدمير بنية تحتية وتقليص فرصة الدبلوماسية، داعية جميع الأطراف لاحترام وقف إطلاق النار والانخراط في مفاوضات حسنة النية.

01:11 am

العربي الجديد

العربي الجديد
بيروت
8 شهداء إثر مجزرة الاحتلال في دير الزهراني

قالت وزارة الصحة اللبنانية، ليل الأحد - الاثنين، إن "المجزرة التي ارتكبها العدو الإسرائيلي في غارة شنها على بلدة دير الزهراني في قضاء النبطية فجر الاحد أدت إلى 8 شهداء من بينهم 3 سيدات و19 جريحا من بينهم 5 أطفال و6 سيدات".

01:08 am

العربي الجديد

العربي الجديد
بيروت
21 عملية عسكرية لحزب الله الأحد

أعلن حزب الله أمس الأحد تنفيذ 21 عملية عسكرية ضد جيش الاحتلال الإسرائيلي وجنوده وآلياته ومواقع انتشاره.

12:42 AM
أبرز تطورات العدوان الإسرائيلي على لبنان أمس الأحد

  • نتنياهو: السيطرة على قلعة الشقيف تحول حاسم في الحرب

  • قطر تدين الاعتداءات الإسرائيلية على لبنان

  • حزب الله: مفاوضات واشنطن لا تعنينا

  • لبنان يكثف اتصالاته السياسية سعياً إلى التوصل إلى وقف كامل لإطلاق النار

  • إصابة إسرائيليين في الجليل

  • الجيش اللبناني يفكك قنبلتين في صور

  • مسؤول إسرائيلي: السيطرة على الشقيف لن توقف مسيّرات حزب الله

