لبنان | نتنياهو يتوعد بمزيد من التصعيد وسلسلة غارات إسرائيلية جنوباً

بيروت

العربي الجديد

12 ابريل 2026   |  آخر تحديث: 01:02 (توقيت القدس)
توعد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، مساء السبت، لبنان بمزيد من التصعيد، مؤكدا أن تل أبيب لن توافق على أي مفاوضات إلا بشرطي نزع سلاح "حزب الله" والتوصل إلى اتفاق سلام "يصمد لأجيال"، فيما جدد حزب الله، السبت، رفضه المفاوضات المباشرة بين لبنان وإسرائيل، غداة إعلان الرئاسة اللبنانية أنها ستبدأ في واشنطن الأسبوع المقبل، بينما أعلنت وزارة الصحة أن حصيلة الحرب تجاوزت ألفي شهيد من جراء العدوان الإسرائيلي.

وادعى نتنياهو، في كلمة مسجلة، أن لبنان توجه عدة مرات، خلال الفترة الأخيرة، لفتح قنوات تفاوض مباشرة "بسبب القوة التي أظهرتها إسرائيل" على حد تعبيره. ولفت إلى أنه وافق على ذلك "بشرطين؛ تفكيك سلاح حزب الله، وإبرام اتفاق سلام يصمد لأجيال". وتوعد نتنياهو بالتصعيد، لافتاً إلى أن الحرب "لم تنته بعد"، زاعما تحقيق "إنجازات تاريخية".

ويواصل الجيش الإسرائيلي لليوم الرابع ضرباته العنيفة على لبنان، رغم إعلان الولايات المتحدة وإيران فجر الأربعاء الماضي، هدنة لمدة أسبوعين قالت إيران وباكستان إنها تشمل لبنان، فيما نفت واشنطن وتل أبيب ذلك.

تطورات العدوان الإسرائيلي على لبنان يتابعها "العربي الجديد" أولاً بأول..

12:48 AM
إطلاق نار مكثف باتجاه الخيام

ذكرت الوكالة الوطنية للإعلام اللبنانية أن مروحية إسرائيلية من نوع "أباتشي" تقوم بإطلاق النار بشكلٍ كثيف ومركّز من الأسلحة الرشّاشة الثقيلة باتجاه بلدة الخيام جنوبي لبنان، كما تتعرض البلدة للقصف المدفعي الثقيل. ودعت بلدية الخيام الأهالي الى توخّي أقصى درجات الحذر، والالتزام بالمنازل والابتعاد عن النوافذ والأماكن المكشوفة حفاظًا على سلامتهم.

12:32 am

37 عملية عسكرية لحزب الله السبت

أصدر حزب الله السبت 37 بيانًا عسكريًا حول عمليات التصدي لتحركات جيش الاحتلال الإسرائيلي عند الحدود اللبنانية الفلسطينية، وكذلك عمليات استهداف مواقع وقواعد وانتشار الجيش والمستوطنات في شمال فلسطين المحتلة.

سلسلة غارات على بلدات في جنوب لبنان

شن طيران الاحتلال الإسرائيلي خلال الساعة الأخيرة سلسلة غارات على بلدات في جنوب لبنان، من بينها غارتان على تفاحتا، وغارات على كل من: تبنا والبابلية وجويا والكفور وزوطر، ودبين وشمع.

2020 شهيدًا في لبنان منذ 2 مارس

أعلنت وزارة الصحة اللبنانية أن الحصيلة الإجمالية للعدوان الإسرائيلي على لبنان منذ 2 مارس/آذار حتى 11 إبريل/نيسان ارتفعت إلى 2020 شهيدا و6436 جريحا.

12:10 AM
أبرز الأحداث الجمعة | 11 إبريل
  • 2020 شهيدًا في لبنان منذ 2 مارس
  • سلام يعلن تأجيل زيارته إلى الولايات المتحدة
  • إصابة جنديين في جيش الاحتلال باشتباكات جنوبي لبنان
  • الجيش اللبناني يحذر من المساس بالسلم الأهلي
  • وزارة الصحة اللبنانية: إسرائيل تحوّل العاملين الصحيين لهدف
  • نائب عن حزب الله: التفاوض مع الإسرائيلي خرق للدستور
  • حزب الله: استهدفنا بنى تحتية لجيش الاحتلال في أدميت
