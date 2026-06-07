تعززت الاتهامات الموجهة لإسرائيل باستخدام قنابل الفسفور الأبيض في لبنان، الذي تواصل قصفه رغم سريان وقف إطلاق النار، بأدلة مرئية نشرتها وسائل إعلام أميركية.
وكشفت أدلة مرئية جمعتها صحيفة "نيويورك تايمز" أن الجيش الإسرائيلي استخدم قنابل الفسفور الأبيض، في مناطق مكتظة بالسكان خلال عملياته العسكرية على الأراضي اللبنانية.
ورصدت المشاهد المصورة المنتشرة على وسائل التواصل الاجتماعي وتحققت منها الصحيفة، آثار الدخان المميزة لقنابل الفسفور الأبيض تعود إلى 30 مايو/ أيار الماضي، وتُظهر مدينة النبطية ذات الكثافة السكانية التي يقطنها نحو 40 ألف نسمة، في الوقت الذي كان فيه الجيش الإسرائيلي يسيطر على قلعة الشقيف.
وكشفت الصحيفة عن استخدام الفسفور الأبيض في مدينة صور الساحلية وثلاث بلدات صغيرة مجاورة، هي: الخيام والقليعة ويوحمر، وذلك عقب استئناف المواجهات بين إسرائيل وحزب الله في مارس/ آذار الماضي.
وأضافت: "الفسفور الأبيض يشتعل تلقائياً عند تعرضه للهواء ويكاد يستعصي على الإطفاء، وكثيراً ما تلجأ إليه الجيوش في الحروب لإشعال الحرائق وإقامة ستائر دخانية، ورغم أنه ليس محظوراً بحد ذاته، إلا أن استخدامه المتعمد ضد المدنيين أو في المناطق الآهلة بالسكان يُشكّل انتهاكاً صريحاً لقواعد القانون الدولي الإنساني".
وأفادت "نيويورك تايمز" بأنها أحالت أسئلة إلى إسرائيل مرفقةً بإحداثيات أربعة مواقع في لبنان يُشتبه في استخدام الفسفور الأبيض فيها، غير أنها لم تتلقَ أي رد.
وأشارت إلى أن المقاطع المصورة تظهر قذائف مدفعية تنفجر في الهواء فوق لبنان وتُسقط خيوطاً من الفسفور الأبيض المشتعل، وهو ما يتسق مع استخدام إسرائيل سابقاً لذخائر أميركية من طراز"M825A1".