لبنان | مقتل وإصابة جنود إسرائيليين وتجدد القصف على الضاحية الجنوبية

يتواصل التصعيد العسكري على الجبهة اللبنانية بوتيرة متسارعة، في ظل مساعٍ إسرائيلية واضحة لإعادة رسم قواعد الاشتباك، عبر فصل ساحة لبنان عن المواجهة الأوسع مع إيران، وتكريس معادلة أمنية جديدة تقوم على التوغل البري وإنشاء مناطق عازلة داخل الأراضي اللبنانية. وتأتي هذه التحركات بالتوازي مع تصريحات لرئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو، تحدث فيها عن "تغيير جذري" في العقيدة الأمنية، بما يشمل توسيع ما يسميه "المناطق الأمنية" في عدة ساحات، من بينها جنوب لبنان.
وأعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، ظهر اليوم الاثنين، مقتل جندي وإصابة ضابط في لواء المدرّعات في جنوب لبنان، وذلك بعد ساعات من بيان تحدث فيه عن إصابة 6 جنود في 3 حوادث منفصلة في جنوب لبنان، أمس الأحد. وأشار في بيانه السابق إلى إصابة جنديين بجروح بالغة نتيجة إطلاق صاروخ مضاد للدبابات باتجاههما، في وقت أصيب جندي آخر بجروح بالغة وآخران بجروح متوسطة نتيجة سقوط مسيّرة بالقرب منهم في جنوب لبنان أيضاً. وفي الحادث الثالث، تحدث الجيش عن إصابة جندي بجروح متوسطة نتيجة "حادث عملياتي" في جنوب لبنان.
في المقابل، يواصل حزب الله توسيع عملياته، فيما تتصاعد الضربات الجوية الإسرائيلية التي تستهدف بلدات وقرى في الجنوب اللبناني، مخلفة خسائر بشرية ومادية متزايدة. وأعلن الجيش اللبناني اليوم، استشهاد عسكري، وإصابة آخرين بجروح، بعد استهداف حاجز للجيش في العامرية على طريق القليلة - صور، جنوبي لبنان، باعتداء إسرائيلي. وتؤكد وزارة الصحة اللبنانية ارتفاع أعداد الشهداء والجرحى منذ بداية التصعيد، وسط اتهامات لجيش الاحتلال الإسرائيلي باستهداف مباشر للقطاع الصحي، بما في ذلك سيارات إسعاف ومنشآت طبية.
ميدانياً، تتكشف معالم مرحلة جديدة من العمليات، مع إعلان جيش الاحتلال تنفيذ تحركات نوعية عبر الحدود، من بينها عمليات تسلل في مناطق جبلية معقدة انطلاقاً من جبل الشيخ باتجاه مزارع شبعا، في إطار ما يقول إنه جمع معلومات استخبارية وإحباط محاولات تموضع، في وقت تجدّدت الغارات الإسرائيلية على الضاحية الجنوبية لبيروت اليوم.
تطورات العدوان على لبنان يتابعها "العربي الجديد" أولاً بأول..