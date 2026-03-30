لبنان | مقتل وإصابة جنود إسرائيليين وتجدد القصف على الضاحية الجنوبية

بيروت

العربي الجديد

حيفا

نايف زيداني

نايف زيداني
نايف زيداني
صحافي فلسطيني من الجليل، متابع للشأن الإسرائيلي وشؤون فلسطينيي 48. عمل في العديد من وسائل الإعلام العربية المكتوبة والمسموعة والمرئية، مراسل "العربي الجديد" في الداخل الفلسطيني.
30 مارس 2026   |  آخر تحديث: 17:43 (توقيت القدس)
يتواصل التصعيد العسكري على الجبهة اللبنانية بوتيرة متسارعة، في ظل مساعٍ إسرائيلية واضحة لإعادة رسم قواعد الاشتباك، عبر فصل ساحة لبنان عن المواجهة الأوسع مع إيران، وتكريس معادلة أمنية جديدة تقوم على التوغل البري وإنشاء مناطق عازلة داخل الأراضي اللبنانية. وتأتي هذه التحركات بالتوازي مع تصريحات لرئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو، تحدث فيها عن "تغيير جذري" في العقيدة الأمنية، بما يشمل توسيع ما يسميه "المناطق الأمنية" في عدة ساحات، من بينها جنوب لبنان.

وأعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، ظهر اليوم الاثنين، مقتل جندي وإصابة ضابط في لواء المدرّعات في جنوب لبنان، وذلك بعد ساعات من بيان تحدث فيه عن إصابة 6 جنود في 3 حوادث منفصلة في جنوب لبنان، أمس الأحد. وأشار في بيانه السابق إلى إصابة جنديين بجروح بالغة نتيجة إطلاق صاروخ مضاد للدبابات باتجاههما، في وقت أصيب جندي آخر بجروح بالغة وآخران بجروح متوسطة نتيجة سقوط مسيّرة بالقرب منهم في جنوب لبنان أيضاً. وفي الحادث الثالث، تحدث الجيش عن إصابة جندي بجروح متوسطة نتيجة "حادث عملياتي" في جنوب لبنان.

في المقابل، يواصل حزب الله توسيع عملياته، فيما تتصاعد الضربات الجوية الإسرائيلية التي تستهدف بلدات وقرى في الجنوب اللبناني، مخلفة خسائر بشرية ومادية متزايدة. وأعلن الجيش اللبناني اليوم، استشهاد عسكري، وإصابة آخرين بجروح، بعد استهداف حاجز للجيش في العامرية على طريق القليلة - صور، جنوبي لبنان، باعتداء إسرائيلي. وتؤكد وزارة الصحة اللبنانية ارتفاع أعداد الشهداء والجرحى منذ بداية التصعيد، وسط اتهامات لجيش الاحتلال الإسرائيلي باستهداف مباشر للقطاع الصحي، بما في ذلك سيارات إسعاف ومنشآت طبية.

ميدانياً، تتكشف معالم مرحلة جديدة من العمليات، مع إعلان جيش الاحتلال تنفيذ تحركات نوعية عبر الحدود، من بينها عمليات تسلل في مناطق جبلية معقدة انطلاقاً من جبل الشيخ باتجاه مزارع شبعا، في إطار ما يقول إنه جمع معلومات استخبارية وإحباط محاولات تموضع، في وقت تجدّدت الغارات الإسرائيلية على الضاحية الجنوبية لبيروت اليوم.

تطورات العدوان على لبنان يتابعها "العربي الجديد" أولاً بأول..

5:40 PM

ريتا الجمّال

الصحة اللبنانية: 1247 شهيداً و3680 جريحاً منذ 2 آذار

نشرت وزارة الصحة اللبنانية التقرير اليومي الصادر عن مركز عمليات طوارئ الصحة حول تطورات العدوان الإسرائيلي على لبنان. وجاء في التقرير أن العدد الإجمالي للشهداء منذ 2 آذار حتى 30 آذار ارتفع إلى 1247، فيما ارتفع عدد الجرحى إلى 3680.

4:18 PM

شهيد و17 جريحاً بغارة على الضاحية الجنوبية لبيروت

أفادت وزارة الصحة اللبنانية بأن غارة إسرائيلية استهدفت منطقة الرحاب في الضاحية الجنوبية لبيروت، ما أدى إلى استشهاد مواطن وإصابة 17 آخرين بجروح. وأشارت إلى أن بين الجرحى 10 لبنانيين وستة سوريين، بينهم أربعة أطفال، إضافة إلى مواطنة من الجنسية الكينية.

03:49 pm

غارات وقصف مدفعي يستهدفان بنت جبيل وصريفا

أفادت وكالة الأنباء اللبنانية بأنّ الطيران الحربي المعادي أغار على مدينة بنت جبيل، كما سُجّل قصف مدفعي إسرائيلي استهدف بلدة صريفا.

03:47 pm

غارة تستهدف نادياً في المنصوري وتدمّره جنوب لبنان

أفادت وكالة الأنباء اللبنانية بأنّ غارة استهدفت النادي الحسيني لبلدة المنصوري، ما أدى إلى تدميره، في مدينة النبطية جنوب لبنان.

02:55 pm

حزب الله: استهدفنا تجمعاً إسرائيلياً في بلدة دير سريان

أعلن حزب الله استهداف تجمّع لجنود وآليات الاحتلال في بلدة دير سريان، جنوبي لبنان، بقذائف المدفعية.‏

02:53 pm

جيش الاحتلال ينفذ تفجيراً كبيراً في محيط بلدة الطيبة

أفادت الوكالة الوطنية للإعلام اللبنانية بتنفيذ جيش الاحتلال الإسرائيلي تفجيراً كبيراً في محيط بلدة الطيبة في قضاء مرجعيون، جنوبي لبنان.

02:50 pm

عون: اليد التي ستمتد إلى السلم الأهلي ستُقطع

قال الرئيس اللبناني جوزاف عون خلال استقباله وفداً في القصر الرئاسي، إنّ اليد التي ستمتد إلى السلم الأهلي ستُقطع، مؤكداً أنّ الأجهزة الأمنية تتخذ خطوات حازمة لمنع أي خلل أمني، وتقوم بتوقيفات ومصادرة للأسلحة، وأضاف: "⁠لا أحد في لبنان يرغب باندلاع حرب أهلية، ومن يسعى إلى الاصطياد بالمياه العكرة لن تنجح مساعيه".

وأشار إلى أن الأوضاع مأساوية في الجنوب بسبب الانتهاكات الجسيمة التي تقوم بها إسرائيل، ونواصل الاتصالات الدولية لدفع الأمور في اتجاه تحقيق التفاوض مع إسرائيل.

02:22 pm

استهدف مركز لـ"الهيئة الصحية الإسلامية" في المنصوري

شنّ الطيران الحربي الإسرائيلي غارة على مركز الدفاع المدني التابع لـ"الهيئة الصحية الإسلامية" في بلدة المنصوري، جنوبي لبنان، ما أسفر عن وقوع عدد من الإصابات، وفق الوكالة الوطنية للإعلام، التي أشارت كذلك إلى غارات استهدفت بلدات حاريص، وياطر، وبنت جبيل، وعيناثا، جنوباً.

02:20 pm

استهداف دورية لـ"يونيفيل" جنوبي لبنان

أفادت الوكالة الوطنية للإعلام اللبنانية باستهداف دورية لـ"اليونيفيل" على طريق بني حيان طلوسة، جنوبي لبنان، مشيرة إلى تدخل مروحية من الناقورة لنقل الإصابات.

02:01 pm

عون يدين التعرّض لقوات حفظ السلام في جنوب لبنان

أجرى الرئيس اللبناني جوزاف عون اتصالاً بقائد القوات الدولية العاملة في الجنوب (يونيفيل) الجنرال ديوداتو أبانيارا، وقدّم له التعازي باستشهاد الجندي الإندونيسي الذي سقط نتيجة تعرّض موقعه في بلدة عدشيت القصير للقصف، ما أدّى أيضاً إلى إصابة جندي آخر بجروح.

وجدّد عون إدانته للتعرّض لقوات حفظ السلام العاملة في الجنوب، متمنياً الشفاء العاجل للجندي الجريح، ومنوّهاً بتضحيات الجنود الدوليين العاملين في اليونيفيل في جنوب لبنان.

01:09 pm

سلام: لا يجوز أن يبقى مصير اللبنانيين رهناً بحسابات

أكد رئيس الوزراء اللبناني نواف سلام أنه "لا يجوز أن يبقى مصير اللبنانيين رهناً بحسابات تتجاوز مصلحة لبنان وشعبه". واستقبل سلام اليوم وفداً من بلدة البرغلية في قضاء صور، برئاسة رئيس البلدية محمد خضر الداوود، إذ تناول اللقاء أوضاع البلدة. وحيّا رئيس الوزراء أهالي البلدة على صمودهم، وصمود جميع بلدات الجنوب التي رفضت الإخلاء، مؤكداً أنّ الدولة إلى جانبهم، وتعمل على نحوٍ مستمر على تأمين قوافل المساعدات لهم.

وشدّد سلام على أنّ صمود هذه البلدات في الجنوب هو صمود لكل اللبنانيين، وهو في مواجهة مشاريع التهجير وإقامة ما يُسمّى بالمناطق العازلة.

12:56 PM

اندلاع حريق في مصافي النفط في حيفا

أفادت سلطة الإطفاء والإنقاذ الإسرائيلية، بأنّ طواقمها تعمل، بمساندة وحدات إضافية، "في حادثة إصابة مبنى صناعي وتضرّر صهريج وقود داخل مجمع مصافي النفط (بازان) في خليج حيفا. جرى رصد إصابة مباشرة في صهريج متوقف داخل المصنع، بالإضافة إلى تصاعد دخان كثيف من سطح مبنى مجاور. يعمل رجال الإطفاء بالتعاون مع طواقم الطوارئ التابعة للمصنع ووحدات الإنقاذ التابعة لقيادة الجبهة الداخلية على تنفيذ عمليات إخماد لمنع انتشار الحريق إلى مناطق إضافية، إلى جانب إجراء عمليات تمشيط بحثاً عن عالقين. حتى هذه اللحظة، لم تُسجل إصابات".

وجاء في بيان لاحق لسلطة الإطفاء والإنقاذ: "يعمل 13 طاقم إطفاء حالياً في موقع إصابة داخل مصافي النفط في حيفا دون تسجيل إصابات، كما جرى تفعيل طاقم مختص لمراقبة وقياس أي قيم غير طبيعية في الهواء. نفذت الطواقم عمليات تمشيط واسعة في المكان وتعمل على إخماد الحريق الذي اندلع بالتوازي مع فصل مصادر التغذية في المنشأة، كما تقوم الطواقم بعمليات تبريد واسعة للمنشأة إلى جانب فحوصات ومراقبة للتأكد من عدم وجود مواد خطرة. الحديث يدور عن خزان بسعة 3000 متر مكعب من البنزين وقد باشرت طواقم المنشأة بعمليات شفط الوقود من الخزان. لم تُسجل إصابات في الحادث، ولا يوجد خطر على المواطنين".

12:54 pm

حزب الله يستهدف قاعدة حيفا البحرية

قال حزب الله إنه استهدف قاعدة حيفا البحرية في مدينة حيفا المحتلة، بصلية من الصواريخ النوعية.

12:43 pm

حزب الله: استهدفنا قاعدة غليلوت في ضواحي تل أبيب

أعلن حزب الله أنه "رداً على تمادي العدو في قصف المدنيين والتهجير وهدم البيوت، استهدف مجاهدو المقاومة الإسلامية قاعدة غليلوت (مقر وحدة الاستخبارات العسكرية 8200) التي تبعد عن الحدود اللبنانية الفلسطينية 110 كيلومترات في ‏ضواحي مدينة تل أبيب، بصلية من الصواريخ النوعية".

12:41 PM
الجيش اللبناني: استشهاد جندي وإصابة آخرين في العامرية

أعلن الجيش اللبناني استشهاد عسكري، وإصابة آخرين بجروح، بعد استهداف حاجز للجيش في العامرية على طريق القليلة - صور، جنوبي لبنان، باعتداء إسرائيلي.

12:40 pm

جيش الاحتلال: مقتل جندي وإصابة ضابط في جنوب لبنان

أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي مقتل جندي وإصابة ضابط في لواء المدرّعات في جنوب لبنان.

12:13 pm

الدخان يتصاعد في خليج حيفا عقب رشقة صاروخية من لبنان

أفاد مراسل "العربي الجديد" بتصاعد الدخان الكثيف وألسنة اللهب في منطقة مصافي تكرير النفط ومصانع البتروكيماويات في خليج حيفا، عقب رشقة صاروخية أُطلقت من الأراضي اللبنانية، بالتزامن مع رشقة من إيران. وهذه هي المرة الثانية التي يعلن فيها عن سقوط صواريخ في تلك المنطقة منذ بداية الحرب. وتشير المعلومات الأولية إلى إصابة حاوية في المكان. وسقطت شظايا صاروخية في عدة مناطق في منطقة حيفا، وكذلك في مدينة شفاعمرو التي سقطت فيها شظايا في موقعين على الأقل، ما أسفر عن أضرار بمنازل ومركبات وغيرها.

12:08 pm

غارة إسرائيلية تستهدف حاجزاً للجيش اللبناني في العامرية

أفاد مصدر في الجيش اللبناني "العربي الجديد" باستهداف غارة إسرائيلية حاجزاً للجيش في منطقة العامرية في قضاء صور، جنوبي لبنان، قائلاً إن القيادة تتابع الموضوع.

11:31 am

مسيّرة إسرائيلية تستهدف مدرسة شرقي صور

أفادت الوكالة الوطنية للإعلام اللبنانية بأن مسيّرة إسرائيلية استهدفت المدرسة الرسمية في بلدة السماعية شرقي صور، جنوبي لبنان.

11:31 am

جيش الاحتلال يعلن مهاجمة مسعفين بزعم أنهم عناصر من حزب الله

أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي أنه هاجم السبت ما زعم أنها خلية من عناصر حزب الله، كانوا يرتدون زيّ مسعفين، وعملوا بالقرب من سيارة إسعاف في جنوب لبنان.

11:10 am

قصف مدفعي إسرائيلي على بلدة المنصوري

يستهدف قصف مدفعي إسرائيلي بلدة المنصوري، جنوبي لبنان.

11:08 am

شهداء في غارات على حناويه

نفّذ الطيران الحربي الإسرائيلي غارتين جديدتين على بلدة حناويه، جنوبي لبنان، ما رفع إجمالي عدد الغارات إلى أربع، أسفرت عن سقوط عدد من الشهداء، وفق الوكالة الوطنية للإعلام اللبنانية.

10:22 am

غارة إسرائيلية ثانية على الضاحية

استهدفت غارة إسرائيلية ثانية الضاحية الجنوبية لبيروت.

10:07 am

غوتيريس يدين مقتل جندي في "يونيفيل" جنوبي لبنان

دان الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس بشدة الحادث الذي وقع أمس الأحد، وأسفر عن مقتل جندي حفظ سلام إندونيسي تابع لقوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان (يونيفيل)، داخل موقعه في الطيبة بجنوبي لبنان. وقال الأمين العام إن هذا الحادث يأتي ضمن سلسلة من الحوادث التي عرّضت سلامة وأمن حفظة السلام للخطر، بما في ذلك تلك التي وقعت خلال الساعات الثماني والأربعين الماضية.

وجدد الأمين العام مطالبته لكافة الأطراف الفاعلة إلى الوفاء بالتزاماتها بموجب القانون الدولي، وضمان سلامة وأمن موظفي الأمم المتحدة وممتلكاتها في جميع الأوقات. واعتبر غوتيريس أن الهجمات على قوات حفظ السلام تُعدّ انتهاكات جسيمة للقانون الإنساني الدولي ولقرار مجلس الأمن رقم 1701 (2006)، "وقد ترقى إلى مستوى جرائم الحرب"، مؤكداً ضرورة تحقيق المساءلة.

10:06 am

جمعية تركية تقدم مساعدات إنسانية لعائلات نازحة جنوبي لبنان

قدمت جمعية "حجر الصدقة" (صدقة طاشي) التركية، مساعدات إنسانية لعائلات نازحة جنوبي لبنان، جراء الهجمات الإسرائيلية على مناطقها. وأفاد بيان صادر عن الجمعية التركية، الأحد، بأن كوادرها وزعت مساعدات إنسانية وغذائية على عائلات نازحة في مدينة صيدا اللبنانية.

وأضاف البيان أن المساعدات شملت مواد غذائية للأطفال، ومستلزمات تنظيف، وبطانيات ووجبات طعام طازجة. كما قدمت الجمعية التركية مساعدات غذائية ومستلزمات تنظيف، لنازحين في مدرسة الحريري بمنطقة أرض جلول بالعاصمة بيروت.

09:54 am

قرى لبنانية جنوبية... صمود في الحد الأدنى على وقع الغارات

منذ بدء الحرب الإسرائيلية على جنوبي لبنان في 8 أكتوبر/تشرين الأول 2023، ومع تجدد العدوان في 2 مارس/آذار الجاري، وجد أهالي القرى اللبنانية الحدودية مع فلسطين المحتلة التي لم تُنذر بالإخلاء، أنفسَهم أمام معضلة تُراوح بين النزوح أو البقاء، حالهم حال القرى والبلدات القريبة التي تصلها الغارات الإسرائيلية وشظايا الصواريخ، ويطاولها الاستهداف أحياناً.

وبينما كان خيار النزوح هو الغالب في أواخر عام 2023، ومن ثمّ مع توسع العدوان في عام 2024، اختار الكثير منهم هذه المرة الثبات في أرضهم رغم الرعب اليومي والمخاطر المحدقة، تفادياً لتكرار قهر النزوح على الأرصفة والطرقات، وفي صفوف المدارس ومراكز الإيواء، خصوصاً أن قراهم وبلداتهم لم تُبلّغ بالإخلاء، كما أنّ نقاط الجيش اللبناني ما زالت موجودة، وكذلك قوة الأمم المتحدة المؤقتة "يونيفيل".

09:25 am

جيش الاحتلال: إصابة 6 جنود في جنوب لبنان الأحد

أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي إصابة ستة جنود في ثلاثة حوادث منفصلة في جنوب لبنان، أمس الأحد. وأشار في بيان إلى إصابة جنديين بجروح بالغة نتيجة إطلاق صاروخ مضاد للدبابات باتجاههما، في وقت أصيب جندي آخر بجروح بالغة وآخران بجروح متوسطة نتيجة سقوط مسيّرة بالقرب منهم في جنوب لبنان أيضاً.

وفي الحادث الثالث، تحدث الجيش عن إصابة جندي بجروح متوسطة نتيجة حادث عملياتي في جنوب لبنان.

09:10 am

عملية جديدة لحزب الله

أعلن حزب الله استهداف تجمع لجنود وآليات جيش الاحتلال في موقع المالكية بصلية صاروخية.

09:09 am

غارة إسرائيلية تستهدف الضاحية الجنوبية لبيروت

استهدفت غارة إسرائيلية الضاحية الجنوبية لبيروت، بعد تجديد جيش الاحتلال الإسرائيلي إنذاره لسكان المنطقة بضرورة إخلائها.

08:48 am

جيش الاحتلال يحرق منازل في الناقورة

أفادت الوكالة الوطنية للإعلام اللبنانية بإقدام عناصر من جيش الاحتلال على إحراق عدد من المنازل في بلدة الناقورة الحدودية، جنوبي لبنان.

08:46 am

حزب الله: استهدفنا تجمعاً إسرائيلياً في كريات شمونة

أعلن حزب الله استهداف تجمع لجنود جيش الاحتلال في مستوطنة كريات شمونة بصلية صاروخية.

08:35 am

استهداف تجمّع إسرائيلي في بلدة العديسة

قال حزب الله إنه استهدف تجمعاً لجنود وآليات الاحتلال الإسرائيلي في منقطة الخانوق في بلدة العديسة، جنوبي لبنان، بصلية صاروخية، على دفعتين.

08:27 am

جيش الاحتلال يجدّد إنذاره لسكان الضاحية الجنوبية لبيروت

جدّد جيش الاحتلال الإسرائيلي إنذاره إلى سكان الضاحية الجنوبية لبيروت، وخاصة في حارة حريك، الغبيري، الليلكي، الحدث، برج البراجنة، تحويطة الغدير، والشياح، طالباً منهم إخلاءها فوراً.

07:46 am

جاكرتا تعلن مقتل أحد جنودها في قوة "يونيفيل" في جنوب لبنان

أكدت إندونيسيا مقتل أحد جنودها في قوة الأمم المتحدة المؤقتة العاملة في جنوب لبنان (يونيفيل)، بعدما أعلنت هذه القوة انفجار مقذوف في موقع لها في جنوب لبنان. وقالت وزارة الخارجية الإندونيسية في بيان نشرته على مواقع التواصل الاجتماعي "تعرب حكومة جمهورية إندونيسيا عن خالص تعازيها بعد وفاة جندي إندونيسي من قوات حفظ السلام وجرح ثلاثة آخرين كانوا يخدمون ضمن قوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان (يونيفيل)، إثر قصف مدفعي غير مباشر في محيط موقع الكتيبة الإندونيسية التابعة لليونيفيل قرب عدشيت القصير في 29 مارس/ آذار".

07:23 am

حزب الله يستهدف تجمعاً إسرائيلياً في أفيفيم

أعلن جيش الاحتلال استهداف تجمع لجنود جيش الاحتلال في مستوطنة أفيفيم بصلية صاروخية.

06:29 am

استهداف موقع مشمار الكرمل

أعلن حزب الله استهداف موقع مشمار الكرمل للدفاع الصاروخي التابع لجيش الاحتلال جنوب مدينة حيفا بصلية من الصواريخ النوعية.

5:04 AM
حزب الله يعلن استهداف دوفيف وثكنة شوميرا

أعلن حزب الله قصف مستوطنة دوفيف بصلية صاروخية، واستهداف ثكنة شوميرا بسرب من المسيّرات الانقضاضية.

04:38 am

اعتراض مسيّرات في الجليل الغربي

أفادت القناة 12 الإسرائيلية باعتراض مسيّرات في الجليل الغربي بعد تجاوزها الحدود من لبنان، من دون تفاصيل فورية عن طبيعتها.

04:10 am

إطلاق صواريخ من لبنان باتجاه حيفا

أفادت القناة 12 الإسرائيلية بإطلاق صواريخ من جنوب لبنان نحو مدينة حيفا.

02:48 am

حزب الله يعلن قصف مواقع لجيش الاحتلال ومستوطنة المطلة

أعلن حزب الله استهداف تجمع لجيش الاحتلال الإسرائيلي شرقي معتقل الخيام، وقصف مستوطنة المطلة بالصواريخ، في إطار ما قال إنه "تحذير" للمستوطنات.

1:14 AM
"يونيفيل": مقتل جندي من حفظ السلام في عدشيت القصير

قالت قوة الأمم المتحدة المؤقتة (يونيفيل) في بيان إن "جندياً من حفظ السلام قتل بشكل مأساوي وأُصيب جندي آخر بجروح خطيرة ليلة أمس، إثر انفجار مقذوف في موقع تابع ليونيفيل بالقرب من عدشيت القصير"، مضيفة: "لا ينبغي لأي إنسان أن يفقد حياته وهو يخدم قضية السلام".

وتابعت: "كما نتضامن مع جندي حفظ السلام الجريح، الذي يرقد حاليًا في المستشفى مصابًا بجروح خطيرة، ونتمنى له الشفاء العاجل"، مضيفة: "لا نعرف حتى الآن مصدر المقذوف. وقد بدأنا تحقيقًا لتحديد ملابسات الحادث".

وجددت يونيفيل دعوتها "لجميع الأطراف إلى الوفاء بالتزاماتها بموجب القانون الدولي، وضمان سلامة وأمن أفراد وممتلكات الأمم المتحدة في جميع الأوقات، بما في ذلك الامتناع عن أي أعمال قد تُعرّض جنود حفظ السلام للخطر".

وختمت: "تُعدّ الهجمات المتعمّدة على جنود حفظ السلام انتهاكات جسيمة للقانون الدولي الإنساني وقرار مجلس الأمن الدولي 1701، وقد ترقى إلى جرائم حرب. لقد أُزهقت أرواح كثيرة من كلا الجانبين خلال هذا النزاع. لا يوجد حل عسكريّاً، ويجب وضع حد للعنف".

12:36 AM
حزب الله يعلن تنفيذ 69 عملية عسكرية

أعلن حزب الله تنفيذ 69 عملية عسكرية منذ صباح اليوم الأحد حتى الآن، في تصعيد لافت على جبهة جنوب لبنان.

12:32 am

استهداف دبابة ميركافا في القوزح

أعلن حزب الله إصابة دبابة ميركافا بصاروخ موجّه في بلدة القوزح، مؤكداً تحقيق إصابة مباشرة.

12:31 am

قصف مستوطنة يرؤون بالصواريخ

قال حزب الله إنه استهدف مستوطنة يرؤون بالصواريخ ضمن "تحذير" سابق للمستوطنات الإسرائيلية.

12:31 am

اعتراض مسيّرة في خليج إيلات

أفادت "يسرائيل هيوم" بسماع دوي انفجارات عقب اعتراض مسيّرة في خليج إيلات جنوبي إسرائيل يرجح أنها قادمة من لبنان.

12:27 am

حزب الله يقصف مواقع إسرائيلية

أعلن حزب الله قصف تجمعات لجيش الاحتلال الإسرائيلي في موقع المالكية وبلدتي القنطرة وعيناتا بالصواريخ.

12:26 AM
أبرز تطورات الحرب على جبهة لبنان يوم أمس الأحد
  • الاحتلال يزعم عبور وحدات "جبال الألب" من سورية إلى لبنان
  • حزب الله يستهدف مستوطنة شتولا وموقع الغجر بالصواريخ
  • "جريمة مزدوجة" في القطاع الصحي في بنت جبيل
  • حزب الله يعلن استهداف مواقع وتجمعات إسرائيلية في جنوب لبنان
  • نتنياهو: سنحتفظ بمناطق عازلة في سورية ولبنان
  • غارات وقصف إسرائيلي على النبطية ومحيط صور
