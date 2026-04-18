لبنان | مقتل جندي فرنسي وإصابة 3 وماكرون يتهم حزب الله

أخبار
التحديثات الحية
18 ابريل 2026   |  آخر تحديث: 15:38 (توقيت القدس)
+ الخط -

شهد اليوم الأول من سريان اتفاق وقف إطلاق النار بين إسرائيل ولبنان أمس الجمعة تصعيداً ميدانياً لافتاً، مع تسجيل 11 هجوماً إسرائيلياً طاولت مناطق متفرقة، وأسفرت عن سقوط شهيد وعدد من الجرحى، بينهم مسعفون، في ظل تحذيرات لبنانية من خروقات متواصلة للاتفاق.

وتركزت الهجمات في جنوب البلاد، حيث استشهد سائق دراجة نارية وأصيب ثلاثة أشخاص جراء قصف نفذته مسيّرة إسرائيلية على بلدة كونين في قضاء بنت جبيل، كما تعرض فريق إسعاف في البلدة نفسها لإطلاق قذيفة مدفعية ورشقات رشاشة، ما أدى إلى إصابات.

وشهدت بلدات الطيبة ودير سريان والخيام في قضاء مرجعيون عمليات تفجير ونسف، بالتزامن مع قصف مدفعي طاول محيط بلدة القنطرة وبلدتي دبين والخيام، حيث سقطت خمس قذائف على الأخيرة، إضافة إلى إطلاق قذيفتين مدفعيتين باتجاه بلدة بيوت السياد في قضاء صور. وفي شرق لبنان، سُجل تحليق مكثف لطيران الاستطلاع الإسرائيلي في أجواء قضاء راشيا والسفح الغربي لمنطقة جبل الشيخ.

في المقابل، أعلنت كتلة حزب الله البرلمانية التزامها الحذر بالاتفاق، مشترطة أن يكون شاملاً لكل المناطق اللبنانية، ويتضمن وقفاً كاملاً للأعمال العدائية وتقييد حركة القوات الإسرائيلية، وأن يشكل مقدمة لانسحابها.

وأمس الجمعة، قال الرئيس اللبناني جوزاف عون إن المفاوضات المباشرة مع إسرائيل "ليست ضعفاً ولا تراجعاً ولا تنازلاً"، مؤكداً أنه لن يكون هناك أي اتفاق يمس حقوق لبنان أو ينتقص من كرامة شعبه أو يفرط في أرضه. وشدد عون، في كلمة عقب دخول وقف إطلاق النار حيز التنفيذ، على أن ما جرى التوصّل إليه هو خلاصة جهود جماعية وثمرة تضحيات، معرباً عن ثقته بأن المرحلة المقبلة، التي ستشهد الانتقال نحو اتفاقات دائمة، سترافقها تحديات وضغوط. وأضاف: "متأكدون أننا سنتعرض في المرحلة المقبلة لكل الهجمات، لسبب بسيط، هو أننا استعدنا لبنان وقرار لبنان للمرة الأولى منذ نحو نصف قرن".

"العربي الجديد" يتابع تطورات الهدنة بين إسرائيل ولبنان أولاً بأول...

03:20 pm

فرانس برس

avata
فرانس برس
قيادي في حزب الله: مفاوضات الدولة اللبنانية مع إسرائيل فاشلة

أكد نائب رئيس المجلس السياسي في حزب الله محمود قماطي السبت، أن حزبه غير معني بالمفاوضات المباشرة مع اسرائيل، متهما الدولة اللبنانية بـ"الاستسلام والتخاذل". وخلال مؤتمر صحافي في ضاحية بيروت الجنوبية، قال قماطي "لا تعنينا المفاوضات التي تجريها الدولة، هي مفاوضات فاشلة ضعيفة مهزومة محبطة مستسلمة".

وأضاف "المقاومة هي التي تفرض، نحن الأرض، نحن المعادلات ونحن الذين نرسم القرارات وليس أولئك" الذين "لهم صفة رسمية"، مضيفا "لا مانع أن تنسق الدولة معنا، ولكن بالحفاظ على السيادة وليس بهذه الطريقة التي تذهب بها الى الاستسلام والتخاذل".

03:15 pm

فرانس برس

avata
فرانس برس
مقتل جندي فرنسي وإصابة 3 وماكرون يتهم حزب الله

نقلت وكالة "فرانس برس" عن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إعلانه مصرع عسكري فرنسي وإصابة ثلاثة آخرين في هجوم استهدف قوة حفظ السلام في جنوب لبنان، فيما اتهم ماكرون حزب الله بالضلوع وراء الحادثة.

02:47 pm

فرانس برس

avata
فرانس برس
الاحتلال يعلن إقامة "خط أصفر" فاصل في جنوب لبنان

أعلن الجيش الإسرائيلي السبت، أنه أقام خطا أصفر فاصلا في جنوب لبنان على غرار الخط الذي يفصل قواته عن المناطق التي تسيطر عليها حركة حماس في غزة، زاعماً أنه استهدف ما وصفهم بـ"مسلحين مشبوهين حاولوا الاقتراب من قواته" على طول هذا الخط. وجاء في ادعاء الجيش "خلال الساعات الأربع والعشرين الاخيرة، رصدت قوات الجيش الإسرائيلي العاملة جنوب الخط الأصفر في جنوب لبنان إرهابيين انتهكوا اتفاق وقف إطلاق النار، واقتربوا من القوات من شمال الخط الأصفر في صورة شكلت تهديدا مباشرا"، في إشارة أولى إلى هذا الخط منذ بدء تنفيذ وقف النار.

وأضاف "مباشرة بعد الرصد وبهدف القضاء على التهديد، هاجمت القوات الإرهابيين في عدة مناطق بجنوب لبنان"، زاعماً بأن جيش الاحتلال مخوّل التحرك ضد التهديدات، رغم وقف إطلاق النار.

02:41 pm

العربي الجديد

لوغو العربي الجديد
العربي الجديد
موقع وصحيفة "العربي الجديد"
بيروت
رئيس الوزراء اللبناني يندد باستهداف قوة تابعة لـ"اليونيفيل"

ندد رئيس الوزراء اللبناني نواف سلام في منشور على منصة إكس بهجوم استهدف أفراد الكتيبة الفرنسية بقوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان (اليونيفيل) اليوم السبت، وأمر بفتح تحقيق عاجل في الواقعة. وجاء في منشور سلام: "استنكر باشد العبارات الاعتداء اليوم على عناصر من الكتيبة الفرنسية في اليونيفيل. وقد أعطيت تعليماتي المشددة بأجراء التحقيق الفوري للكشف عن ملابسات هذا الاعتداء ومحاسبة المرتكبين". وأضاف: "من البديهي أن هذا المسلك غير المسؤول يلحق الأذى الكبير بلبنان وعلاقاته مع الدول الصديقة الداعمة له في العالم".

12:42 pm

العربي الجديد

لوغو العربي الجديد
العربي الجديد
موقع وصحيفة "العربي الجديد"
بيروت
عون وسلام يبحثان الجهوزية اللبنانية للمفاوضات

بحث الرئيس اللبناني جوزف عون ورئيس مجلس الوزراء نواف سلام اليوم السبت الجهوزية اللبنانية للمفاوضات. جاء ذلك خلال استقبال الرئيس عون اليوم نواف سلام، حيث أجرى معه جولة مباحثات تناولت التطورات الأخيرة على الصعيدين الأمني والدبلوماسي، وفق "الوكالة الوطنية للإعلام". كما أجرى الجانبان تقييماً لمرحلة ما بعد وقف إطلاق النار والمساعي الجارية لتثبيته ومنها الاتصالات التي أجراها رئيس الجمهورية مع الرئيس الأميركي دونالد ترامب ووزير خارجيته ماركو روبيو وعدد من قادة الدول العربية والأجنبية.

وأوضح سلام، بعد اللقاء، أن البحث مع الرئيس عون تناول أيضاً الجهوزية اللبنانية للمفاوضات، إضافة إلى متابعة تنفيذ قرارات مجلس الوزراء، لاسيما منها القرار الذي صدر في الجلسة الأخيرة للمجلس القاضي بتعزيز بسط سلطة الدولة على محافظة بيروت وحصر السلاح فيها. وأعرب سلام عن أمله في أن يتمكن النازحون بعد ثبات وقف إطلاق النار من العودة الآمنة إلى منازلهم في أقرب وقت، مؤكداً أن الدولة اللبنانية "ستواكب عودتهم وتقدم كل ما هو مطلوب منها لجهة تسهيل هذه العودة، لاسيما ترميم الجسور المهدمة وفتح الطرق وتأمين المستلزمات في المناطق التي ستكون العودة إليها آمنة وممكنة".

11:50 AM

بيروت حمود

صحافية فلسطينية، عملت في صحف ومواقع عدّة. متخصصة بمتابعة الشؤون الإسرائيليّة.
بيروت حمود
صحافية فلسطينية، من أسرة "العربي الجديد".
الدوحة
تغريدة ترامب بشأن وقف النار في لبنان "تفاجئ" إسرائيل

فوجئ مسؤولون إسرائيليون كبار بالتغريدة التي نشرها الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، والتي "تحظر" على إسرائيل الهجوم في لبنان؛ إذ إن صياغة وقف إطلاق النار التي نُشرت تقيّد إسرائيل من مهاجمة أهداف لبنانية وبُنى تحتية، لكنها من المفترض أن تسمح بعمليات هجومية لأغراض "الدفاع عن النفس" خلال فترة الهدنة، وفق ما أوردته هيئة البث الرسمية الإسرائيلية (كان 11) في نشرتها، مساء أمس الجمعة.

التفاصيل عبر الرابط:
11:47 am

فرانس برس

avata
فرانس برس
تركيا: إسرائيل تستخدم الأمن ذريعة لاحتلال مزيد من الأراضي

اتهم وزير الخارجية التركي هاكان فيدان إسرائيل باستغلال الحرب في الشرق الأوسط ذريعة "لاحتلال مزيد من الأراضي". وقال فيدان خلال منتدى دبلوماسي في أنطاليا بجنوب تركيا، "لا تسعى إسرائيل إلى ضمان أمنها فحسب، بل تريد مزيداً من الأراضي. وتستخدم حكومة (بنيامين) نتنياهو الأمن ذريعة لاحتلال مزيد من الأراضي".

11:02 am

العربي الجديد

لوغو العربي الجديد
العربي الجديد
موقع وصحيفة "العربي الجديد"
بيروت
قصف مدفعي يستهدف محيط القنطرة

تعرّض محيط قرية القنطرة في قضاء مرجعيون جنوبيّ لبنان إلى قصف مدفعي من جانب جيش الاحتلال.

7:36 AM
إسرائيل تطلب توضيحاً من واشنطن بشأن منشور ترامب عن لبنان

نقل موقع أكسيوس، الجمعة، عن مصدر أميركي وآخر مطلع على التفاصيل، أن إسرائيل طلبت توضيحات من البيت الأبيض بشأن منشور للرئيس دونالد ترامب عن منع إسرائيل من شن غارات على لبنان، مشيراً إلى أن رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو شعر بـ"الذهول" و"القلق" عندما علم به.

نتنياهو خلال يارته عناصر جيش الاحتلال في جنوب لبنان، 12 إبريل 2026 (كوبي جدعون/الأناضول)
02:24 am

العربي الجديد

لوغو العربي الجديد
العربي الجديد
موقع وصحيفة "العربي الجديد"
واشنطن
ترامب: حققنا إنجازا غير مسبوق بوقف إطلاق النار في لبنان

قال الرئيس الأميركي دونالد ترامب إن إدارته حققت إنجازاً غير مسبوق بوقف إطلاق النار بين إسرائيل ولبنان وهو أمر لم يتحقق على مدار 78 عاماً، على حد قوله.
 

02:09 am

العربي الجديد

لوغو العربي الجديد
العربي الجديد
موقع وصحيفة "العربي الجديد"
بيروت
عون: المفاوضات مع إسرائيل ليست تنازلًا ولن تمس حقوق لبنان

01:54 am

العربي الجديد

لوغو العربي الجديد
العربي الجديد
موقع وصحيفة "العربي الجديد"
أبرز الأحداث الجمعة | 17 إبريل
  • نتنياهو: نزع سلاح حزب الله يتطلب جهداً متواصلاً
  • كتلة حزب الله: السلطة خضعت لإملاءات واشنطن
  • الجيش اللبناني يفتح طرقاً ويعزز انتشاره جنوباً
  • وزير الداخلية اللبناني: بسط سلطة الدولة أولوية
  • نازحون يتمسّكون بالبقاء في مراكز الإيواء
02:04 am

العربي الجديد

لوغو العربي الجديد
العربي الجديد
موقع وصحيفة "العربي الجديد"
واشنطن
التفاصيل عبر الرابط:

نتنياهو خلال يارته عناصر جيش الاحتلال في جنوب لبنان، 12 إبريل 2026 (كوبي جدعون/الأناضول)
دلالات
المساهمون
بيروت حمود
فرانس برس
العربي الجديد
