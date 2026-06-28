لبنان | مقتل جندي إسرائيلي وعون يطالب بالضغط لإنهاء احتلال الجنوب

تقارير عربية
بيروت

العربي الجديد

لوغو العربي الجديد
العربي الجديد
موقع وصحيفة "العربي الجديد"
التحديثات الحية
28 يونيو 2026   |  آخر تحديث: 12:53 (توقيت القدس)
+ الخط -

حظي الاتفاق الإطاري الذي وقّعه لبنان وإسرائيل في واشنطن ليل الجمعة بترحيب إقليمي ودولي ودعم أميركي صريح، فيما ندّد الأمين العام لحزب الله نعيم قاسم، السبت، به باعتباره "سقطة مريعة" و"تنازلاً عن السيادة"، مؤكداً أن الحزب سيتعامل معه على أنه "منعدم الوجود". وتلقى الرئيس اللبناني جوزاف عون اتصالاً هاتفياً، ليل السبت/ الأحد، من الرئيس الأميركي دونالد ترامب هنّأه فيه على توقيع الاتفاق، مؤكداً وقوف بلاده إلى جانب لبنان والشعب اللبناني و"العمل على توفير كل ما يلزم لتطبيق مندرجات الاتفاق لإعادة الأمن والاستقرار إلى لبنان". في المقابل، شكر الرئيس اللبناني نظيره الأميركي على "موقفه الداعم للبنان وسلطته الشرعية ومؤسساته الدستورية والأمنية، وفي مقدمها الجيش"، لافتاً إلى أن الدولة اللبنانية ستتحمل مسؤولياتها في تنفيذ الاتفاق الإطار، متمنياً أن تساهم الولايات المتحدة في منع أي خرق له وتأمين الوفاء بكل الالتزامات التي جرى التفاهم عليها، ولا سيما الضغط على إسرائيل للانسحاب من الأراضي التي تحتلها في الجنوب لتسهيل انتشار الجيش حتى الحدود الدولية.

وعلى الرغم من توقيع الاتفاق الإطاري، ما زالت قوات الاحتلال تواصل عدوانها في جنوب لبنان، إذ قالت الوكالة الوطنية للإعلام اللبنانية الرسمية، اليوم الأحد، إن الجيش الإسرائيلي نفذ عمليات نسف وتدمير لعدد من المنازل في بلدة الخيام، فيما أعلن جيش الاحتلال في بيان، اليوم الأحد، أنه مقتل ضابط وإصابة جندي خلال معارك دارت في جنوبي لبنان، مشيراً إلى أنه استهدف يوم أمس السبت عناصر من حزب الله، زاعماً أنهم كانوا مسلحين بقذائف صاروخية، وقصف منصة إطلاق صواريخ في النبطية جنوبي لبنان. في غضون ذلك، قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الذي وصف الاتفاق الإطاري بـ"التاريخي" بالنسبة إلى إسرائيل، إن الجيش سيبدأ الانسحاب من منطقتين "تجريبيتين" في جنوب لبنان، لكن قواته ستواصل وجودها العسكري في منطقة الشقيف، موضحاً أن إسرائيل ستبدأ بالانسحاب من "المناطق التجريبية" في بلدتي زوطر الغربية وفرون، مع استمرار سيطرتها على منطقة الشقيف. وبدوره، أعلن وزير الأمن الإسرائيلي يسرائيل كاتس، أن الجيش يستعد لـ"بقاء طويل" في جنوب لبنان. وقال إن إسرائيل "ستواصل التمركز في المنطقة الأمنية بجنوب لبنان، بما في ذلك منطقة الشقيف، ولن تنسحب قبل نزع سلاح حزب الله، في جميع أنحاء البلاد".

كل التطورات في لبنان يتابعها "العربي الجديد" تباعاً..

12:40 pm

العربي الجديد

لوغو العربي الجديد
العربي الجديد
موقع وصحيفة "العربي الجديد"
القدس المحتلة
الجيش الاحتلال يعلن مقتل ضابط وإصابة جندي بمعارك جنوب لبنان

أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأحد، مقتل ضابط وإصابة جندي خلال معارك دارت في جنوبي لبنان.

12:07 pm

العربي الجديد

لوغو العربي الجديد
العربي الجديد
موقع وصحيفة "العربي الجديد"
بيروت
قوات الاحتلال تطلق قذائف انشطارية على خراج شبعا وشويا

أطلقت قوات الاحتلال الإسرائيلي، قذائف انشطارية استهدفت خراج بلدتي شبعا وشويا في قضاء حاصبيا جنوبي لبنان، بحسب ما أوردته الوكالة الوطنية للإعلام اللبنانية الرسمية.

11:06 am

العربي الجديد

لوغو العربي الجديد
العربي الجديد
موقع وصحيفة "العربي الجديد"
بيروت
مسيَّرة إسرائيلية تحلِّق فوق الضاحية الجنوبية لبيروت

أفادت الوكالة الوطنية للإعلام اللبنانية بأنّ الطيران المسيّر الإسرائيلي يحلّق فوق العاصمة اللبنانية بيروت، وضاحيتها الجنوبية.

11:05 am

العربي الجديد

لوغو العربي الجديد
العربي الجديد
موقع وصحيفة "العربي الجديد"
بيروت
غارة إسرائيلية تستهدف محيط بلدتي ديرسريان والطيبة

استهدفت غارة شنها الطيران الحربي الإسرائيلي، محيط بلدتي ديرسريان والطيبة في قضاء مرجعيون جنوبي لبنان، وفق ما أفادت به الوكالة الوطنية للإعلام اللبنانية الرسمية.

10:05 am

العربي الجديد

لوغو العربي الجديد
العربي الجديد
موقع وصحيفة "العربي الجديد"
بيروت
فضل الله: السلطة وقّعت على "صك استسلام" ووعدت بنزع سلاحنا

قال عضو كتلة حزب الله البرلمانية "الوفاء للمقاومة" النائب حسن فضل الله، اليوم الأحد، إنّ "قدرنا كمجتمع وبيئة أن نبقى ثواراً ومقاومين للاحتلال والظلم"، معتبراً أن حمل السلاح جاء دفاعاً عن الوجود وتحرير الأرض، في ظل غياب دولة "تتحمل مسؤولياتها أو تقوم بواجباتها". وأضاف فضل الله، خلال حفل تأبيني في الضاحية الجنوبية لبيروت، أن لبنان "ليس لديه اليوم دولة بالمعنى الحقيقي تطمئن شعبها وتحميه"، متهماً أفراداً في السلطة بتغليب "ولاءاتهم الخارجية على مصالح شعبهم"، وبأنهم "وقّعوا على صك استسلام تغلّب على مفهوم الدولة ذات السيادة الوطنية".

واتهم فضل الله السلطة بأنها "لم يكن لديها أي مشكلة في بيع الجنوب وأهله وتبرئة الاحتلال من جرائمه"، معتبراً أنها "قوّضت أسس الدولة عندما تنكرت للدستور والميثاق الوطني وخالفت القوانين"، ومارسَت "النفاق السياسي والكذب وتزوير الحقائق والمحاضر". وقال، بحسب ما أوردته الوكالة الوطنية للإعلام اللبنانية الرسمية، إنّ السلطة "تظن أنها تستطيع، بدعم أميركي، ضرب التوازنات الوطنية وتغييب طائفة بأكملها للتلاعب بمصير الجنوب وتقديمه هدية مجانية لـ(بنيامين) نتنياهو، ومنحه شرعية سفك دمنا واحتلال أرضنا، ووعده بنزع سلاحنا".

وأضاف أن ذلك "مثل حلم إبليس بالجنة"، معتبراً أن من في السلطة "لا يملكون سوى البصم على ما أُملي عليهم من قبل العدو"، ومشيراً إلى أنه "لو أراد نتنياهو أن يكتب هذا الاتفاق، لما كتبه بصيغة أفضل مما كتبه من في السلطة مع الجانب الأميركي"، على حد تعبيره.

08:51 am

العربي الجديد

لوغو العربي الجديد
العربي الجديد
موقع وصحيفة "العربي الجديد"
بيروت
الاحتلال ينفذ عمليات تفجير وإحراق للمنازل في الخيام

قالت الوكالة الوطنية للإعلام اللبنانية الرسمية، إنّ قوات الاحتلال نفذت عمليات تفجير وإحراق للمنازل في بلدة الخيام بقضاء مرجعيون جنوبي لبنان، وسط توغل آلياتها في البلدة.

7:34 AM

نغم ربيع

نغم ربيع
نغم ربيع
صحافية لبنانية
بيروت
شهادات مسعفي لبنان... قصص إغاثة تحت نار العدوان الإسرائيلي

منذ تجدد العدوان الإسرائيلي على لبنان، يعيش المسعفون حالة استنفار دائم لإغاثة الأرواح، بعضهم قد يبقى مستيقظاً لساعات طويلة. وبين جريح يُنقل على عجل، وشهيد يُنتشل من تحت الركام، ونداء استغاثة متجدد، يدرك جميعهم خطورة مهامهم الإنسانية باعتبارهم شبكة إنقاذٍ لا يمكن أن تتوقف مهما كانت الظروف.

التفاصيل عبر الرابط: 

خلال تشييع عنصرين من الدفاع المدني اللبناني، صيدا، 13 مايو 2026 (محمود زيات/فرانس برس)
قضايا وناس
التحديثات الحية

شهادات مسعفي لبنان... قصص إغاثة تحت نار العدوان الإسرائيلي

07:31 am

رويترز

avata
رويترز
جيش الاحتلال الإسرائيلي يعلن استهداف عناصر من حزب الله

قال جيش الاحتلال الإسرائيلي، في بيان، اليوم الأحد، إنه استهدف يوم أمس السبت عناصر من حزب الله كانوا مسلحين بقذائف صاروخية وقصف منصة إطلاق صواريخ في النبطية جنوبي لبنان. وأضاف أنه استهدف مبنى كان المسلحون ينطلقون منه وفكك منصة إطلاق صواريخ "كانت تشكل تهديداً"، وفق زعمه.

07:29 am

فرانس برس

avata
فرانس برس
الإمارات ترحب بالتوصل لاتفاق إطار ثلاثي بين لبنان وإسرائيل

رحبت الإمارات بإعلان كل من لبنان وإسرائيل، التوصل إلى اتفاق إطار ثلاثي، برعاية ودعم الولايات المتحدة، وثمّنت الجهود الدبلوماسية التي بذلها الرئيس الأميركي دونالد ترامب ووزير الخارجية ماركو روبيو في تيسير الوصول إلى هذا الاتفاق، على ما أوردت وكالة أنباء الإمارات (وام).

وأعربت وزارة الخارجية الإماراتية في بيان مساء السبت، عن أملها في أن "يشكّل هذا التطور خطوة إيجابية نحو تعزيز بيئة داعمة للاستقرار الإقليمي، مؤكدة أهمية مواصلة التنسيق الدولي الفاعل لمنع المزيد من التصعيد، وتفادي تداعياته الإنسانية والأمنية في المنطقة".

12:23 am

العربي الجديد

لوغو العربي الجديد
العربي الجديد
موقع وصحيفة "العربي الجديد"
بيروت
عون يتلقى اتصالاً من ترامب

تلقى الرئيس اللبناني جوزاف عون اتصالاً هاتفياً ليل السبت الأحد من الرئيس الأميركي دونالد ترامب هنأه فيه على توقيع اتفاق الإطار بين لبنان وإسرائيل برعاية واشنطن، مؤكدا وقوف بلاده "إلى جانب لبنان والشعب اللبناني والعمل على توفير كل ما يلزم لتطبيق مندرجات الاتفاق لإعادة الأمن والاستقرار إلى لبنان".

وأكد ترامب، وفق بيان للرئاسة اللبنانية، أن "الولايات المتحدة تتمنى للشعب اللبناني الخير والتقدم ولن توفر أي جهد لدعم سيادة لبنان واستقلاله وسلامة أراضيه وبسط سلطة الدولة بقواها المسلحة على الأراضي اللبنانية كافة ووقف أي تهديد لاستقرار لبنان ودعم مواقف رئيس الجمهورية وقرارات الحكومة". وأضاف أن الولايات المتحدة ستساهم في دعم الاقتصاد اللبناني والقوى الأمنية الشرعية.

في المقابل، شكر الرئيس اللبناني نظيره الأميركي على "موقفه الداعم للبنان وسلطته الشرعية ومؤسساته الدستورية والأمنية وفي مقدمها الجيش"، لافتاً إلى أن الدولة اللبنانية سوف تتحمل مسؤولياتها في تنفيذ الاتفاق الإطار، متمنيا أن تساهم الولايات المتحدة في منع أي خرق له وتأمين الوفاء بكل الالتزامات التي تم التفاهم عليها، لاسيما الضغط على إسرائيل للانسحاب من الأراضي التي تحتلها في الجنوب لتسهيل انتشار الجيش حتى الحدود الدولية. وفي نهاية الاتصال أشار ترامب إلى عزمه اللقاء قريباً مع عون في واشنطن.

12:10 am

العربي الجديد

لوغو العربي الجديد
العربي الجديد
موقع وصحيفة "العربي الجديد"
القدس المحتلة
نتنياهو: اتفقنا مع لبنان على منطقتين تجريبيتين

قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، السبت، إن إسرائيل توصلت إلى "اتفاق إطار" مع لبنان يمكن أن ينهي الصراع بين الجانبين، معتبراً أن الاتفاق قد يتحول مستقبلاً إلى اتفاق سلام. وأوضح نتنياهو أن إسرائيل ولبنان اتفقا على إنشاء منطقتين أمنيتين لتجربة آلية نزع سلاح حزب الله، مشيراً إلى أن الولايات المتحدة ولبنان وافقا على بقاء الجيش الإسرائيلي في "المنطقة الأمنية" في جنوب لبنان، وأن إسرائيل ستبدأ بالانسحاب من "المناطق التجريبية" في بلدتي زوطر الغربية وفرون، مع استمرار سيطرتها على منطقة الشقيف.

التفاصيل عبر الرابط:

جنود إسرائيليون في حدود لبنان، 17 إبريل 2026 (Getty)
أخبار
التحديثات الحية

نتنياهو: اتفقنا مع لبنان على منطقتين تجريبيتين لنزع سلاح حزب الله

12:09 am

العربي الجديد

لوغو العربي الجديد
العربي الجديد
موقع وصحيفة "العربي الجديد"
بيروت
حزب الله يرفض اتفاق الإطار

ندّد الأمين العام لحزب الله نعيم قاسم السبت باتفاق الإطار الذي وقّع بين لبنان وإسرائيل برعاية أميركية باعتباره "سقطة مريعة" و"تنازلا عن السيادة"، مؤكدا أن الحزب سوف يتعامل معه على أنه "منعدم الوجود". وقال قاسم في بيان: "اتفاق الإطار في واشنطن مذلة وعار وتنازل عن السيادة. هذا الاتفاق منعدم الوجود، ويجب تطبيق مندرجات مذكرة التفاهم الإيرانية الأميركية" في إشارة إلى التفاهم الذي أبرم بين واشنطن وطهران في سويسرا الأسبوع الماضي لوقف الحرب ويشمل لبنان، داعيا الدولة إلى "التراجع عن خطيئتها التي تخرب لبنان".

التفاصيل عبر الرابط:

نعيم قاسم خلال إلقاء كلمة متلفزة، 13 مارس 2026 (إعلام حزب الله)
أخبار
التحديثات الحية

حزب الله يرفض اتفاق الإطار بين إسرائيل ولبنان: لن نترك الميدان

12:12 am

العربي الجديد

لوغو العربي الجديد
العربي الجديد
موقع وصحيفة "العربي الجديد"
بيروت
أبرز تطورات الأوضاع في لبنان يوم أمس السبت
  • الجيش اللبناني يحذّر من تحركات "غير محسوبة"
  • شهيد وجريحان في النبطية الفوقا
  • حركة أمل ترفض اتفاق الإطار مع إسرائيل
  • حزب الله يرفض اتفاق الإطار
  • بري يحذر من "الفتنة" في لبنان
  • الاحتلال يفرج عن 6 أشخاص احتجزهم الجمعة في عين عرب
دلالات
المساهمون
نغم ربيع
رويترز
فرانس برس
العربي الجديد
المزيد في سياسة
التحديثات الحية
أخبار
مباشر

اتصالات عربية مكثفة تؤكد أهمية تنفيذ اتفاق واشنطن وطهران

مستوطنون وقوات الاحتلال في بيت أولا 25 نوفمبر 2025 (الأناضول)
التحديثات الحية
أخبار
مباشر

الضفة الغربية | مستوطنون يهاجمون عدة منازل ويعتدون على الأهالي

دبابة إسرائيلية في محافظة القنيطرة السورية، 8 يناير 2025 (مالك أبو عبيدة/ الأناضول)
التحديثات الحية
أخبار
مباشر

جيش الاحتلال الإسرائيلي يقتل شخصين في ريف القنيطرة جنوبي سورية