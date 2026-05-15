لبنان | مقتل جندي إسرائيلي وسط استمرار القصف وأوامر الإخلاء

بيروت

العربي الجديد

15 مايو 2026   |  آخر تحديث: 08:16 (توقيت القدس)
ذكرت مصادر رسمية لبنانية لـ"العربي الجديد" أنها تترقب من محادثات واشنطن بين إسرائيل ولبنان تمديداً جديداً للهدنة، لافتة إلى أن هناك تأكيداً أميركياً لضرورة استمرارها، وأن هناك ضغوطاً لبنانية من أجل أن يكون وقف النار كاملاً.

إلى ذلك، أفادت مصادر رسمية لبنانية "العربي الجديد" بأن الرئيس اللبناني جوزاف عون تابع مع الوفد اللبناني، خلال استراحة الاجتماع المنعقد في واشنطن مع الجانب الإسرائيلي، مجريات المباحثات المستمرة حتى الآن، مؤكداً ضرورة التمسك الكامل بوقف إطلاق النار. وقالت مصادر رئاسية لبنانية لـ"العربي الجديد" إن تواصلاً استمر نحو نصف ساعة جرى بين عون ومجموعة عمل الوفد اللبناني في واشنطن قبل استكمال الجلسة.

من جانبه، اعتبر رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري أن نجاح المفاوضات المباشرة بين لبنان وإسرائيل المرتقبة اليوم في واشنطن مرتبط بوقف حقيقي لإطلاق النار. وقال بري في حديث لـصحيفة "الديار" اللبنانية نشرته الخميس: "المفاوضات تبدأ اليوم الساعة التاسعة بتوقيت واشنطن، وإذا لم يتحقق وقف إطلاق نار حقيقي، يعني خَرِب كل شيء".

وعن سقف المفاوضات وما يمكن للبنان أن يقبل به، قال بري: "لا نقبل بأقل من انسحاب جيش الاحتلال الإسرائيلي، ثم إعادة الإعمار، وانتشار الجيش اللبناني، وعودة الأهالي". وعن رؤيته للحل، قال بري إن "لبنان لا يستطيع الخروج من أزمته الحالية من دون مظلة إقليمية ودولية تساعد على تثبيت الاستقرار"، معتبراً أن البلاد "تحتاج إلى مظلة إقليمية، وبالأخص إلى تفاهم أو اتفاق سعودي ـ إيراني حول لبنان تحت مظلة أميركية".

"العربي الجديد" يتابع التطورات في لبنان أولاً بأول...

8:20 AM

ريتا الجمّال

حزب الله يعلن عن 5 عمليات عسكرية

أعلن حزب الله فجر اليوم عن خمس عمليات عسكرية، نفذها ليل الخميس وفجراً، بحيث استهدف قوّة إسرائيليّة تحرّكت في بيدر الفقعاني في بلدة الطّيبة بصليةٍ صاروخيّة. كما استهدف قوّة تابعة لجيش الاحتلال الإسرائيليّ قرب موقع البيّاضة المستحدث بصلياتٍ صاروخيّة وقصفٍ مدفعيّ، ودبّابة ميركافا حاولت إسناد القوّة الاسرائيلية بصاروخ موجّهٍ وحقق إصابة مؤكّدة، ومن ثم جدّد استهداف القوة نفسها بصلية صاروخية.

وفي عمليته الثالثة، قال حزب الله إنه "بعد رصد جرّافتي D9 تابعتين لجيش العدو الإسرائيلي تتحركان من بلدة رشاف باتّجاه بلدة حدّاثا، فجّر مجاهدو المقاومة الإسلامية عبوة ناسفة بالجرّافة الأولى على الطّريق الواصل بين البلدتين، ما أدى إلى تدميرها. وعند محاولة الجرّافة الثّانية استكمال تقدّمها إلى منطقة البيدر في بلدة حدّاثا، جرى استهدافها بعبوة أخرى، ما أدى أيضاً إلى تدميرها. وفيما لا تزال الجرّافة الأولى في مكانها حتى ساعة صدور هذا البيان، نفّذ طيّران العدوّ غارة على الجرّافة الثّانية وتسبّب بتدميرها واحتراقها".

كذلك، أعلن أنه "فجّر عبوةً ناسفة في قوّةٍ تابعة لجيش العدوّ الإسرائيلي رُصدت تتسلّل باتّجاه مضخّة المياه شمال بلدة الطّيبة. وأتبع المجاهدون تفجير العبوة باستهداف القوّة المعادية بقذائف المدفعيّة محقّقين إصابات مؤكّدة، ما أجبرها على الانكفاء تحت غطاءٍ ناريٍّ ودخانيٍّ كثيف استغلّته مروحيّات العدو لإخلاء الإصابات".

وأعلن في بيانه الخامس أنه تصدّى "لطائرات ومسيّرات تابعة لجيش العدوّ الإسرائيليّ في أجواء جنوب لبنان بصواريخ أرض جوّ".

7:36 AM

ريتا الجمّال

مسؤول أميركي: محادثات الخميس بين لبنان وإسرائيل مهمة

قال مسؤول في وزارة الخارجية الأميركية لـ"العربي الجديد" إن التواصل المباشر بين لبنان وإسرائيل يُعدّ أفضل سبيل للتوصل سريعاً إلى اتفاق سلام وأمن دائم. وأضاف أن الجهود الدبلوماسية لا تزال مستمرة، مشيراً إلى أن المحادثات التي جرت الخميس كانت مهمة.

كما اتهم المسؤول الأميركي نفسه حزب الله بمحاولة عرقلة المفاوضات عبر شن هجمات على إسرائيل وإطلاق تهديدات داخل لبنان، مؤكداً أن واشنطن تعمل على تهيئة الظروف وخلق الزخم السياسي اللازم للمضي قدماً في هذا المسار.

7:24 AM

ريتا الجمّال

جيش الاحتلال يأمر بإخلاء 5 قرى فوراً

وجّه جيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الجمعة، إنذاراً عاجلاً إلى سكان مناطق شبريحا وحمادية وزقوق المفدي ومعشوق والحوش جنوبي لبنان، مطالباً بإخلاء منازلهم فوراً والابتعاد لمسافة لا تقل عن 1000 متر باتجاه الأراضي المفتوحة، دون ذكر مزيد من التفاصيل.

06:25 am

رويترز

رويترز
مقتل جندي إسرائيلي في معارك جنوبي لبنان

أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الجمعة، مقتل أحد جنوده خلال المعارك في جنوب لبنان، ما يرفع حصيلة قتلاه منذ بدء الحرب مع حزب الله المدعوم من إيران في مطلع آذار/مارس الماضي إلى 20 قتيلاً.

وقال جيش الاحتلال، في بيان، إن الرقيب أول نيغيف داغان، البالغ 20 عاماً، "قُتل خلال المعارك في جنوب لبنان". وبذلك يرتفع إجمالي عدد القتلى الإسرائيليين في لبنان منذ اندلاع الحرب في الثاني من آذار/مارس إلى 20، بينهم 19 جندياً ومدني يعمل بالتعاقد مع الجيش.
 

12:41 am

العربي الجديد

غارة إسرائيلية على أطراف بلدتي فرون والغندورية

شن الاحتلال الإسرائيلي غارة على أطراف بلدتي فرون والغندورية في قضاء بنت جبيل، حسب ما أفادت به الوكالة الوطنية للإعلام اللبنانية. 

12:32 am

العربي الجديد

حزب الله يعلن تنفيذ 12 عملية

أعلن حزب الله تنفيذ 12 عملية حتى الآن ضد تجمعات وآليات تابعة لجيش الاحتلال الإسرائيلي في جنوب لبنان، ضمن المواجهات المستمرة على الحدود.

12:32 am

العربي الجديد

6 صواريخ من لبنان نحو الجليل الأعلى

أفادت القناة 12 الإسرائيلية بأن ستة صواريخ أطلقت من لبنان باتجاه منطقة الجليل الأعلى شمالي الأراضي المحتلة.

12:16 AM
أبرز تطورات العدوان الإسرائيلي على لبنان أمس الخميس
  • جولة محادثات ثالثة بين لبنان وإسرائيل في واشنطن
  • السفير الإسرائيلي في واشنطن يكشف تفاصيل عرض مُقدّم للبنان
  • حزب الله يعلن استهداف تجمّع لجنود الاحتلال ودبابة بالبيّاضة
  • بري: نجاح المفاوضات المباشرة مرتبط بوقف حقيقي لإطلاق النار
  • سلسلة غارات على البقاع وجنوب لبنان
  • حزب الله: لن نوقف العمليات طالما أن اعتداءات الاحتلال مستمرة
  • نزوح من قرى هدد الاحتلال بقصفها في البقاع الغربي
  • حزب الله يستهدف قوة ودبابة إسرائيليتين في جنوب لبنان
