لبنان | مقتل جندي إسرائيلي وسط استمرار القصف وأوامر الإخلاء

أعلن حزب الله فجر اليوم عن خمس عمليات عسكرية، نفذها ليل الخميس وفجراً، بحيث استهدف قوّة إسرائيليّة تحرّكت في بيدر الفقعاني في بلدة الطّيبة بصليةٍ صاروخيّة. كما استهدف قوّة تابعة لجيش الاحتلال الإسرائيليّ قرب موقع البيّاضة المستحدث بصلياتٍ صاروخيّة وقصفٍ مدفعيّ، ودبّابة ميركافا حاولت إسناد القوّة الاسرائيلية بصاروخ موجّهٍ وحقق إصابة مؤكّدة، ومن ثم جدّد استهداف القوة نفسها بصلية صاروخية.
وفي عمليته الثالثة، قال حزب الله إنه "بعد رصد جرّافتي D9 تابعتين لجيش العدو الإسرائيلي تتحركان من بلدة رشاف باتّجاه بلدة حدّاثا، فجّر مجاهدو المقاومة الإسلامية عبوة ناسفة بالجرّافة الأولى على الطّريق الواصل بين البلدتين، ما أدى إلى تدميرها. وعند محاولة الجرّافة الثّانية استكمال تقدّمها إلى منطقة البيدر في بلدة حدّاثا، جرى استهدافها بعبوة أخرى، ما أدى أيضاً إلى تدميرها. وفيما لا تزال الجرّافة الأولى في مكانها حتى ساعة صدور هذا البيان، نفّذ طيّران العدوّ غارة على الجرّافة الثّانية وتسبّب بتدميرها واحتراقها".
كذلك، أعلن أنه "فجّر عبوةً ناسفة في قوّةٍ تابعة لجيش العدوّ الإسرائيلي رُصدت تتسلّل باتّجاه مضخّة المياه شمال بلدة الطّيبة. وأتبع المجاهدون تفجير العبوة باستهداف القوّة المعادية بقذائف المدفعيّة محقّقين إصابات مؤكّدة، ما أجبرها على الانكفاء تحت غطاءٍ ناريٍّ ودخانيٍّ كثيف استغلّته مروحيّات العدو لإخلاء الإصابات".
وأعلن في بيانه الخامس أنه تصدّى "لطائرات ومسيّرات تابعة لجيش العدوّ الإسرائيليّ في أجواء جنوب لبنان بصواريخ أرض جوّ".