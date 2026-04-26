لبنان | مقتل جندي إسرائيلي وإصابة 6 وسط استمرار الغارات ونسف المنازل

بيروت

العربي الجديد

26 ابريل 2026   |  آخر تحديث: 21:47 (توقيت القدس)
صعّد جيش الاحتلال عدوانه على لبنان بشن سلسلة غارات على بلدات الجنوب بعدما أمر رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، السبت، بمهاجمة أهداف لحزب الله "بقوة"، ما يزيد من هشاشة الهدنة المعلنة من قبل الرئيس الأميركي دونالد ترامب. فيما أنذر الجيش الإسرائيلي الأحد سكان سبع قرى لبنانية شمال نهر الليطاني بالإخلاء "العاجل والفوري" تمهيدا لضربها، مشيرا إلى "خرق" حزب الله لاتفاق وقف إطلاق النار.

إلى ذلك، قال حزب الله في بيان، اليوم الأحد، إن استمرار الاحتلال الإسرائيلي في خروقه لوقف إطلاق النار سيقابل بـ"الرد والمقاومة"، مشيراً إلى أن عملياته العسكرية ضد قوات الاحتلال الإسرائيلي في جنوب لبنان، وعلى المستوطنات الإسرائيلية، تأتي في سياق هذا "الرد المشروع"، مؤكداً في الوقت نفسه على عدم مراهنته على الدبلوماسية لمواجهة عدوان الاحتلال. 

يأتي ذلك فيما حذّرت مصادر أمنية إسرائيلية، السبت، من احتمال انهيار التفاهمات مع لبنان. وادعت المصادر أن "الاتفاق قد ينفجر في حال غياب ضغط أميركي على بيروت"، وفق ما نقلت هيئة البث الرسمية الإسرائيلية. وقالت المصادر إن "إسرائيل تطالب واشنطن بممارسة ضغوط على الجيش اللبناني للتحرك ضد حزب الله في مناطق خارج ما تصفه بالمنطقة الأمنية"، مضيفة أن "الواقع الميداني معقد وقد يؤدي إلى تدهور الأوضاع".

 "العربي الجديد" يتابع تطورات العدوان على لبنان أولًا بأول..

09:36 pm

بيروت
الجيش اللبناني يفكك قنبلة من مخلفات العدوان جنوبي البلاد

أعلن الجيش اللبناني تفكيك قنبلة غير منفجرة من مخلفات العدوان الإسرائيلي في بلدة تبنين في بنت جبيل جنوبي البلاد. ودعا الجيش اللبناني، المدنيين إلى توخي الحذر لدى وجودهم في محيط الأماكن المتضررة، وإبلاغ أقرب مركز عسكري فور مصادفة أي جسم مشبوه.

07:08 pm

فرانس برس

فرانس برس
أوامر إسرائيلية بإخلاء 7 قرى شمال الليطاني

أنذر الجيش الإسرائيلي سكان سبع قرى لبنانية شمال نهر الليطاني بالإخلاء "العاجل والفوري" تمهيداً لقصفها، مشيراً إلى "خرق" حزب الله اتفاق وقف إطلاق النار. وقال الجيش في بيان على منصة إكس: "إنذار عاجل إلى سكان لبنان الموجودين في بلدات: ميفدون، شوكين، يحمر، ارنون، زوطر الشرقية، زوطر الغربية وكفر تبنيت... عليكم إخلاء منازلكم فوراً والابتعاد لمسافة لا تقل عن 1000 متر خارج المنطقة المحددة".

07:04 pm

العربي الجديد

القدس المحتلة
مقتل جندي إسرائيلي وإصابة آخرين في معارك جنوبي لبنان

أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي مقتل جندي وإصابة ستة آخرين بجراح خلال معارك جنوبي لبنان.

05:51 pm

العربي الجديد

بيروت
الجيش الإسرائيلي: استهدفنا خلايا لحزب الله

أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي شن غارات استهدفت عناصر من حزب الله مسؤولة عن إطلاق صواريخ، ومخازن أسلحة شمال "الخط الدفاعي المتقدم" جنوبي لبنان.

05:48 pm

العربي الجديد

بيروت
الصحة اللبنانية: 2509 شهداء منذ 2 مارس

أعلنت وزارة الصحة اللبنانية، في بيان مقتضب، ارتفاع عدد الشهداء والجرحى من جراء العدوان الإسرائيلي على البلاد منذ الثاني من مارس/ آذار الماضي إلى 2509 شهداء و7755 جريحاً.

03:52 pm

العربي الجديد

بيروت
حركة نزوح من جنوب لبنان عقب تهديد لجيش الاحتلال

ذكرت الوكالة الوطنية للإعلام اللبنانية أن مناطق جنوب لبنان تشهد حركة نزوح مستمرة، تترافق مع زحمة سير على طريق دير الزهراني وزفتا والمصيلح، وعلى أوتوستراد الغازية باتجاه صيدا، عقب تهديد لجيش الاحتلال الإسرائيلي حذّر فيه اللبنانيين من العودة أو البقاء في قراهم بالجنوب.

03:32 pm

العربي الجديد

العربي الجديد
مراسل "العربي الجديد" في الكويت
بيروت
حزب الله يعلن استهداف مربض مدفعية إسرائيلي في البيّاضة

أعلن حزب الله، اليوم الأحد، استهداف مربض المدفعية المستحدث التابع لجيش الاحتلال الإسرائيلي في بلدة البيّاضة بسرب من المسيّرات الانقضاضية.

03:32 pm

الوكالة الوطنية للإعلام

الوكالة الوطنية للإعلام
شهيد و3 جرحى في غارة إسرائيلية على برج قلاويه

أفادت الوكالة الوطنية للإعلام بأن شهيداً وثلاثة جرحى سقطوا في غارة إسرائيلية استهدفت بلدة برج قلاويه، فيما تواصل فرق الإسعاف عمليات البحث عن مفقودين.

03:31 pm

الوكالة الوطنية للإعلام

الوكالة الوطنية للإعلام
شهداء في غارة للاحتلال على كفرتبنيت

جدد طيران الاحتلال الإسرائيلي غاراته على بلدة زوطر الشرقية، حيث أغار ظهر اليوم على مسجد وحسينية في البلدة ودمّرهما، فيما أدّت غارة للاحتلال على دوار بلدة كفرتبنيت إلى سقوط عدد من الشهداء، كما نفّذت مسيّرة للاحتلال غارة على بلدة دير أنطار.

2:14 PM

بيروت حمود

صحافية فلسطينية، عملت في صحف ومواقع عدّة. متخصصة بمتابعة الشؤون الإسرائيليّة.
بيروت حمود
صحافية فلسطينية، من أسرة "العربي الجديد".
الدوحة
صفارات إنذار في الجليل الغربي

دوّت صفارات الإنذار، ظهر اليوم الأحد، في منطقة الجليل الغربي، عقب تسلل طائرة مسيّرة من لبنان، وفق ما أفادت به الجبهة الداخلية الإسرائيلية.

12:17 pm

العربي الجديد

بيروت
جيش الاحتلال يحذر سكان جنوب لبنان من العودة إلى قراهم

وجّه الناطق باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي تحذيراً إلى سكان جنوب لبنان، جدد فيه التأكيد أن الجيش يواصل تمركزه في مواقعه في الجنوب خلال فترة اتفاق وقف إطلاق النار. وحذّر الناطق الإسرائيلي السكان من الاقتراب من منطقة نهر الليطاني ووادي الصلحاني والسلوقي، والعبور أو العودة إلى عدد كبير من القرى الجنوبية.

12:16 pm

العربي الجديد

بيروت
حزب الله يعلن استهداف تجمّع لجنود الاحتلال في الطيبة

أعلن حزب الله، في بيانين منفصلين، استهداف تجمّع لجنود جيش الاحتلال الإسرائيلي وقوة إخلاء تابعة له في بلدة الطيبة جنوبي لبنان، وذلك رداً على خروقات وقف إطلاق النار والاعتداءات على القرى الجنوبية. وقال الحزب في البيان الأول إن "مجاهدي المقاومة الإسلامية" استهدفوا عند الساعة 09:40 من صباح اليوم الأحد تجمعاً لجنود جيش الاحتلال في بلدة الطيبة باستخدام طائرة مسيّرة انقضاضية، مؤكداً تحقيق إصابات. وفي بيان ثانٍ، أوضح الحزب أن مقاتليه استهدفوا عند الساعة 10:10 قوة إخلاء تابعة لجيش الاحتلال في البلدة نفسها، أيضاً باستخدام مسيّرة انقضاضية، مشيراً إلى تحقيق إصابة مؤكدة.

01:08 am

العربي الجديد

بيروت
عمليات تفجير في الطيبة وميس الجبل والخيام

نفذ جيش الاحتلال عمليات تفجير في بلدتي الطيبة وميس الجبل، ومدينة الخيام، جنوبي لبنان.

12:28 am

أسوشييتد برس

أسوشييتد برس
إندونيسيا تجري ترتيبات لإعادة جثمان أحد جنودها في لبنان

 تستعد الحكومة الإندونيسية لإعادة جثمان الجندي الأول ريكو براموديا، وهو جندي إندونيسي ضمن قوة اليونيفيل، قتل في جنوب لبنان. وقال رئيس مكتب معلومات الجيش الإندونيسي، البريغادير جنرال دوني برامونو، السبت: "العملية الإدارية لإعادة جثمان الجندي الراحل جارية، بينما أعربت القوات المسلحة الإندونيسية عن تعازيها لعائلة براموديا. ستجري ترتيبات جنازته حسب رغبة العائلة"، وفقاً لوكالة "أنتارا" الإندونيسية للأنباء.

12:27 am

الأناضول

الأناضول
تحذيرات إسرائيلية من انهيار الهدنة

حذّرت مصادر أمنية إسرائيلية، السبت، من احتمال انهيار الهدنة مع لبنان. وادعت المصادر أن "الاتفاق قد ينفجر في حال غياب ضغط أميركي على بيروت"، وفق ما نقلت هيئة البث الرسمية الإسرائيلية.

وقالت المصادر إن "إسرائيل تطالب واشنطن بممارسة ضغوط على الجيش اللبناني للتحرك ضد حزب الله في مناطق خارج ما تصفه بالمنطقة الأمنية"، مضيفة أن "الواقع الميداني معقد وقد يؤدي إلى تدهور الأوضاع".

12:25 am

فرانس برس

فرانس برس
سلسلة غارات على جنوب لبنان بعد أمر نتنياهو

استهدفت سلسلة غارات إسرائيلية جنوب لبنان ليل السبت-الأحد وفق ما أفادت "الوكالة الوطنية للإعلام" الرسمية اللبنانية، بعدما أمر رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو جيشه بأن يهاجم "بقوة" أهدافاً لحزب الله. وأفادت الوكالة بشن طيران الاحتلال غارات على بلدات حداثا وزبقين وخربة سلم والسلطانية في جنوب لبنان.

12:05 am

العربي الجديد

بيروت
أبرز تطورات أمس السبت
  • ستّة شهداء بغارات إسرائيلية على جنوب لبنان في تاسع أيام الهدنة
  • نتنياهو يأمر بضرب أهداف لحزب الله "بقوة"

  • الاحتلال يشن غارات على لبنان خارج ما يُسمى "الخط الأصفر"

  • جيش الاحتلال يمنع عودة سكان عشرات القرى

المزيد في سياسة
إجلاء ترامب إلى خارج القاعة عقب حادثة إطلاق النار 25/4/2026 رويترز
البيت الأبيض: مطلق النار كان يسعى لاغتيال ترامب ومسؤولين آخرين

رئيس المنتدى السياسي لـ أزواد الدكتور محفوظ آغ عدنان (العربي الجديد)
قيادي في "أزواد": مفاوضات مع موسكو لتأمين انسحاب "الفيلق الأفريقي"

الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني وعراقجي في طهران، 20/11/2024 Getty
رئيس وزراء قطر يؤكد لعراقجي ضرورة فتح الممرات البحرية