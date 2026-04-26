لبنان | مقتل جندي إسرائيلي وإصابة 6 وسط استمرار الغارات ونسف المنازل

صعّد جيش الاحتلال عدوانه على لبنان بشن سلسلة غارات على بلدات الجنوب بعدما أمر رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، السبت، بمهاجمة أهداف لحزب الله "بقوة"، ما يزيد من هشاشة الهدنة المعلنة من قبل الرئيس الأميركي دونالد ترامب. فيما أنذر الجيش الإسرائيلي الأحد سكان سبع قرى لبنانية شمال نهر الليطاني بالإخلاء "العاجل والفوري" تمهيدا لضربها، مشيرا إلى "خرق" حزب الله لاتفاق وقف إطلاق النار.
إلى ذلك، قال حزب الله في بيان، اليوم الأحد، إن استمرار الاحتلال الإسرائيلي في خروقه لوقف إطلاق النار سيقابل بـ"الرد والمقاومة"، مشيراً إلى أن عملياته العسكرية ضد قوات الاحتلال الإسرائيلي في جنوب لبنان، وعلى المستوطنات الإسرائيلية، تأتي في سياق هذا "الرد المشروع"، مؤكداً في الوقت نفسه على عدم مراهنته على الدبلوماسية لمواجهة عدوان الاحتلال.
يأتي ذلك فيما حذّرت مصادر أمنية إسرائيلية، السبت، من احتمال انهيار التفاهمات مع لبنان. وادعت المصادر أن "الاتفاق قد ينفجر في حال غياب ضغط أميركي على بيروت"، وفق ما نقلت هيئة البث الرسمية الإسرائيلية. وقالت المصادر إن "إسرائيل تطالب واشنطن بممارسة ضغوط على الجيش اللبناني للتحرك ضد حزب الله في مناطق خارج ما تصفه بالمنطقة الأمنية"، مضيفة أن "الواقع الميداني معقد وقد يؤدي إلى تدهور الأوضاع".
"العربي الجديد" يتابع تطورات العدوان على لبنان أولًا بأول..