لبنان | 3 شهداء في الجنوب بالتزامن مع مفاوضات واشنطن

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بيروت

العربي الجديد

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العربي الجديد
موقع وصحيفة "العربي الجديد"
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25 يونيو 2026   |  آخر تحديث: 17:43 (توقيت القدس)
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تشهد الساحة اللبنانية حراكاً سياسياً وأمنياً متسارعاً على وقع المفاوضات اللبنانية الإسرائيلية الجارية في واشنطن برعاية أميركية، في ظل تداعيات الاتفاق الإيراني الأميركي وما يرافقه من مساعٍ لإعادة ترتيب الملفات الإقليمية. وتصف مصادر لبنانية المباحثات بأنها "صعبة ومعقدة"، فيما تتركز النقاشات على آليات تنفيذ وقف إطلاق النار والترتيبات الأمنية في جنوب لبنان.

في المقابل، تتزايد المؤشرات على انخراط الولايات المتحدة بشكل أوسع في الملف اللبناني، سواء عبر رعاية المحادثات بين بيروت وتل أبيب أو من خلال طرح ترتيبات أمنية جديدة في الجنوب. كما تؤكد واشنطن التزامها بأمن حلفائها في المنطقة، في وقت تتابع فيه دول العالم عن كثب مسار التفاهمات الأميركية مع إيران وانعكاساتها المحتملة على توازنات المنطقة. وفي السياق، أعلن مسؤول في الخارجية الأميركية، أن إسرائيل انسحبت من جزء من المنطقة العازلة التي أقامتها في جنوب لبنان، معتبراً أن التراجع الإسرائيلي بادرة "حسن نية" تجاه الحكومة اللبنانية. وقال وفق ما أوردته "رويترز": "على قوات الجيش اللبناني التحرك الآن إلى المنطقة التي انسحبت منها إسرائيل". في المقابل، أكد مصدر قيادي في الجيش اللبناني لـ"العربي الجديد"، أن إسرائيل لم تنسحب بعد من أي جزء من المنطقة العازلة التي أقامتها في جنوب لبنان.

وفي سياق المفاوضات، قال ثلاثة مسؤولين إسرائيليين إن إسرائيل ولبنان يبحثان مشروعاً تجريبياً مدعوماً من الولايات المتحدة، تُسلِّم بموجبه القوات الإسرائيلية السيطرة على بعض الأراضي في جنوب لبنان إلى القوات المسلحة اللبنانية. وأضاف المسؤولون أن القوات اللبنانية المشاركة ستخضع لتدريب وتدقيق من الجانب الأميركي لضمان عدم ارتباطها بحزب الله، فيما ستحتفظ إسرائيل بوجود عسكري في المنطقة العازلة.

إلى ذلك، أكّد الأمين العام لحزب الله نعيم قاسم، الثلاثاء، ألّا خيار لإسرائيل إلّا الانسحاب الكامل من الأراضي اللبنانية وفق جدول زمني عقب وقف إطلاق النار. وقال قاسم خلال كلمة له: "عندنا الآن وقف إطلاق نار، يجب أن يجري الانسحاب ضمن جدول زمني، لا خيار أمام إسرائيل إلّا الانسحاب الكامل من كل الأراضي اللبنانية مع عدم الاحتفاظ بأي شبر". وأضاف: "ينسحب الإسرائيلي وينتشر الجيش اللبناني في جنوب الليطاني حصراً".

ميدانياً، أعلنت وزارة الصحة اللبنانية بعد ظهر اليوم الخميس، استشهاد 3 أشخاص وجرح آخر في غارة إسرائيلية على سيارة في بلدة ميفدون في قضاء النبطية، جنوبي لبنان. وفي أحدث حصيلة نشرتها الوزارة اليوم، سُجل سقوط 4230 شهيداً و12179 جريحاً منذ بدء العدوان الإسرائيلي على لبنان في 2 مارس/ آذار الماضي، ولغاية اليوم.

كل التطورات في لبنان يتابعها "العربي الجديد" تباعاً..

05:10 pm

العربي الجديد

لوغو العربي الجديد
العربي الجديد
موقع وصحيفة "العربي الجديد"
بيروت
كتلة حزب الله تنبّه إلى مخاطر أي التزام يمنح إسرائيل مكاسب

جدّدت كتلة حزب الله البرلمانية "الوفاء للمقاومة" في اجتماعها الدوري، "رفضها للمفاوضات المباشرة مع العدو ولما يصدر عنها"، منبّهة إلى "مخاطر أي التزام يمنح الكيان المحتل مكاسب على حساب سيادة بلدنا، سواء كان ذلك ما يسمّى مناطق تجريبية شمال الليطاني أو ربط الانسحاب من أرضنا بأي شروط".

وأكدت الكتلة أن "على السلطة أن تتمسك بوجوب انسحاب العدو كاملاً وفوراً من أرضنا، وعودة النازحين، وإطلاق الأسرى، ووقف كل أشكال الاعتداءات على بلدنا"، مشددة على أن "كل ما عدا ذلك هو شأن لبناني لا علاقة للعدو به ولا محاباة في شأنه". كما دعت السلطة اللبنانية إلى "اغتنام فرصة الدعم الإيراني الذي فرض على العدو الصهيوني وقف إطلاق النار، وألزم داعمه الأميركي بتعهد انسحابه من أرضنا قريباً جداً".

وجدّدت الكتلة كذلك دعوتها إلى السلطة لـ"عدم المكابرة في مواصلة نهجها الخاطئ الذي لم يؤدِ إلا إلى تقديم تنازلات مجانية للعدو، توسع الانقسام الداخلي بين اللبنانيين".

05:02 pm

العربي الجديد

لوغو العربي الجديد
العربي الجديد
موقع وصحيفة "العربي الجديد"
بيروت
3 شهداء باستهداف إسرائيلي لسيارة في ميفدون

أعلنت وزارة الصحة اللبنانية سقوط 3 شهداء وجريح في غارة إسرائيلية على سيارة في بلدة ميفدون في قضاء النبطية، جنوبي لبنان.

04:29 pm

العربي الجديد

avata
العربي الجديد
مراسل "العربي الجديد" في الكويت
بيروت
4230 شهيداً في لبنان منذ 2 مارس

أعلنت وزارة الصحة اللبنانية أن الحصيلة التراكمية الإجمالية للعدوان الإسرائيلي على لبنان منذ 2 مارس/ آذار، حتى اليوم، باتت 4230 شهيداً و12179 جريحاً.

04:28 pm

العربي الجديد

لوغو العربي الجديد
العربي الجديد
موقع وصحيفة "العربي الجديد"
بيروت
انطلاق ثالث جولات المباحثات بين لبنان وإسرائيل

انطلقت في هذه الأثناء الجلسة الثالثة من المباحثات اللبنانية الإسرائيلية في واشنطن.

03:04 pm

العربي الجديد

لوغو العربي الجديد
العربي الجديد
موقع وصحيفة "العربي الجديد"
بيروت
غارة إسرائيلية بين ميفدون وزوطر الشرقية

أغار طيران الاحتلال على المنطقة الواقعة بين ميفدون وزوطر الشرقية، جنوبي لبنان.

03:03 pm

العربي الجديد

لوغو العربي الجديد
العربي الجديد
موقع وصحيفة "العربي الجديد"
بيروت
عون: من الواجب علينا متابعة أوضاع النازحين

قال الرئيس جوزاف عون في مستهل جلسة مجلس الوزراء، إن الاستقرار الأمني إذا ما تحقق نتيجة ثبات وقف إطلاق النار، سيفسح في المجال أمام حضور اللبنانيين المنتشرين في الخارج لتمضية فصل الصيف في الربوع اللبنانية، كما سيفسح في المجال أمام السياح للمجيء إلى لبنان أيضاً، ما يفرض على الوزارات والإدارات المختصة، لا سيما عند المعابر الجوية والبرية والبحرية، أن تكون على أتم الجهوزية لمواكبة هذه الحركة.

وتابع "من الواجب علينا متابعة أوضاع النازحين لا سيما في مراكز الإيواء، والمباشرة بإحصاء الأضرار الناجمة عن العدوان الأخير في الوحدات السكنية والبنى التحتية والأراضي الزراعية وقطاعي الكهرباء والإتصالات...، تمهيداً لمؤتمرات الدعم من أجل إعادة الإعمار التي يمكن أن تنعقد، بحيث نكون على جهوزية من قبل كل الوزارات المعنية لملاقاة الرغبة الدولية التي يمكن أن تنشأ للمساهمة في إعادة الإعمار".

 

03:01 pm

العربي الجديد

لوغو العربي الجديد
العربي الجديد
موقع وصحيفة "العربي الجديد"
بيروت
قوات الاحتلال تحرق منازل في عين عرب

قالت الوكالة الوطنية للإعلام إن قوات الاحتلال الإسرائيلي تقوم بإحراق عدد من المنازل في بلدة عين عرب، وذلك بعد الإنذارات التي وجهتها أمس إلى الأهالي بضرورة إخلاء البلدة قبل الساعة الخامسة مساءً. وكان أهالي عين عرب قد عادوا إلى بلدتهم صباح أمس، عقب قيام الجيش اللبناني بفتح الطريق التي تربط بين عين عرب وبلدة الماري، بعد إغلاقها لفترة طويلة.

2:30 PM

ريتا الجمّال

ريتا الجمّال (العربي الجديد)
ريتا الجمّال
صحافية لبنانية. مراسلة العربي الجديد في بيروت.
بيروت
جلسة محادثات ختامية بين لبنان وإسرائيل بواشنطن لحسم الخلافات

تنطلق اليوم الخميس بتوقيت بيروت الجلسة الختامية من خامس جولة مباحثات بين لبنان وإسرائيل في واشنطن، وسط توقعاتٍ بأن تكون حاسمة على مستوى اختيار المناطق التجريبية التي من المقرر أن ينسحب منها جيش الاحتلال الإسرائيلي في الجنوب. وقالت مصادر رسمية لبنانية لـ"العربي الجديد"، إن "لبنان يتمسّك بمواصلة المفاوضات رغم وضع إسرائيل الكثير من العراقيل، ويعوّل على ضغط واشنطن من أجل التوصّل إلى اتفاق".

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اجتماع واشنطن بين لبنان وإسرائيل، 2 يونيو 2026 (فرانس برس)
تقارير عربية
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جلسة ختامية بين لبنان وإسرائيل في واشنطن لحسم النقاط الخلافية

1:58 PM

ريتا الجمّال

ريتا الجمّال (العربي الجديد)
ريتا الجمّال
صحافية لبنانية. مراسلة العربي الجديد في بيروت.
بيروت
مصدر عسكري لبناني يوضح سبب رفض التقاط صورة مع وفد إسرائيل

لا يزال انسحاب الوفد العسكري اللبناني من الصورة التذكارية للجلسة الأولى التي عُقدت الثلاثاء، ضمن المفاوضات الخامسة مع إسرائيل في واشنطن، يثير ردات فعل في لبنان، وتباينات في المواقف، وصل بعضها إلى حدّ الهجوم مرّة جديدة على أداء المؤسسة العسكرية وقائدها العماد رودولف هيكل. وشهدت الجلستان الأولى والثانية يومي الثلاثاء والأربعاء، توترات على طاولة المفاوضات بين الوفدين العسكريين الإسرائيلي واللبناني، جعلت الجولة الخامسة توصَف من قبل مسؤول أميركي لـ"العربي الجديد" بالأكثر صعوبة مقارنة بباقي الجولات، حيث إن الجيش اللبناني، الذي لم يكن يحبّذ فكرة المناطق التجريبية، يصرّ على أن يبدأ انسحاب إسرائيل من المناطق التي تحتلها ضمن "الخط الأصفر"، لا أن تشمل العملية مناطق خارج نطاق الاحتلال، كما يريد الوفد الإسرائيلي، شمالي نهر الليطاني.

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من المفاوضات اللبنانية الإسرائيلية في واشنطن، 3 يونيو 2026 (ناثان هاورد/رويترز)
أخبار
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خاص | مصدر عسكري لبناني يوضح سبب رفض التقاط صورة مع وفد إسرائيل

01:23 pm

العربي الجديد

لوغو العربي الجديد
العربي الجديد
موقع وصحيفة "العربي الجديد"
بيروت
الاحتلال يفرج عن راعٍ سوري اختطفه جنوبي لبنان

أفادت الوكالة الوطنية للإعلام اللبنانية بإفراج قوات الاحتلال الإسرائيلي عن الراعي محمد هلال، السوري الجنسية، الذي اختطفته أول من أمس خلال توغل إحدى دورياتها في خراج إبل السقي باتجاه بلدة الماري، جنوبي لبنان.

01:07 pm

العربي الجديد

لوغو العربي الجديد
العربي الجديد
موقع وصحيفة "العربي الجديد"
القدس المحتلة
هل نفّذت إسرائيل انسحاباً من جنوب لبنان؟

نفت مصادر لبنانية وإسرائيلية انسحاب قوات الاحتلال الإسرائيلي من جزء من المنطقة العازلة جنوبي لبنان، وذلك بعدما أفادت وكالة رويترز نقلاً عن مسؤول في وزارة الخارجية الأميركية اليوم الخميس، قوله، إن إسرائيل انسحبت من بعض الأراضي التي احتلتها في جنوب لبنان من دون أن يوضح مساحة الأراضي التي انسحبت منها إسرائيل أو موقع الانسحاب بالتحديد.

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دبابات إسرائيلية جنوبي لبنان، 29 إبريل 2026 (فرانس برس)
أخبار
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إسرائيل تعلن عدم انسحابها من جنوب لبنان "إلا بعد نزع سلاح حزب الله"

12:12 pm

العربي الجديد

لوغو العربي الجديد
العربي الجديد
موقع وصحيفة "العربي الجديد"
بيروت
مصدر في الجيش اللبناني: لا انسحاب إسرائيلياً بعد

أكد مصدر قيادي في الجيش اللبناني لـ"العربي الجديد"، أن إسرائيل لم تنسحب بعد من أي جزء من المنطقة العازلة التي أقامتها في جنوب لبنان.

11:57 am

رويترز

avata
رويترز
مسؤول أميركي: انسحاب إسرائيلي جزئي من المنطقة العازلة

أعلن مسؤول في الخارجية الأميركية، أن إسرائيل انسحبت من جزء من المنطقة العازلة التي أقامتها في جنوب لبنان، معتبراً أن التراجع الإسرائيلي بادرة "حسن نية" تجاه الحكومة اللبنانية.

وقال وفق ما أوردته "رويترز": "على قوات الجيش اللبناني التحرك الآن إلى المنطقة التي انسحبت منها إسرائيل".

11:12 am

العربي الجديد

avata
العربي الجديد
مراسل "العربي الجديد" في الكويت
بيروت
عون يبحث في مؤتمر دعم الجيش مع سفير فرنسا

عرض الرئيس اللبناني جوزاف عون مع سفير فرنسا في لبنان هيرفيه ماغرو، للأوضاع العامة في ضوء التطورات الأخيرة ومسار المفاوضات اللبنانية الأميركية الاسرائيلية في واشنطن، وتطرق البحث إلى متابعة ما اتفق عليه عون والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون بالنسبة إلى تحريك الاتصالات لعقد مؤتمر دولي لدعم الجيش اللبناني، وقوى الأمن الداخلي، الذي كان أرجئ نتيجة الحرب الاسرائيلية.

10:13 am

العربي الجديد

لوغو العربي الجديد
العربي الجديد
موقع وصحيفة "العربي الجديد"
بيروت
مسيّرة إسرائيلية تلقي قنبلة صوتية على محيط النبطية الفوقا

أفادت الوكالة الوطنية للإعلام اللبنانية، بإلقاء مسيّرة إسرائيلية صباحاً، قنبلة صوتية على محيط النبطية الفوقا، جنوبي لبنان.

9:32 AM

أنور الزيادات

avata
أنور الزيادات
صحافي أردني. مراسل العربي الجديد في الأردن.
عمّان
الأردن يسيّر قافلة مساعدات من 20 شاحنة إلى لبنان

سيّرت الهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية، اليوم، القافلة التاسعة من المساعدات الإنسانية إلى الجمهورية اللبنانية، بالتعاون مع القوات المسلحة الأردنية، ووزارة الخارجية وشؤون المغتربين، وبرنامج الأغذية العالمي، ووكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا).

وبحسب بيان صادر عن الهيئة، تضم القافلة 20 شاحنة جرى تجهيزها وتسييرها ضمن الجهود الأردنية المتواصلة لدعم لبنان، والاستجابة للاحتياجات الإنسانية للفئات المتضررة والأكثر حاجة، وبما يسهم في تخفيف الأعباء المعيشية وتعزيز شروط الصحة والسلامة العامة.

09:32 am

العربي الجديد

لوغو العربي الجديد
العربي الجديد
موقع وصحيفة "العربي الجديد"
بيروت
الطيران المسيّر الإسرائيلي يحلّق فوق بيروت

يحلّق الطيران المسيّر الإسرائيلي على علو متوسط فوق العاصمة بيروت وضواحيها.

09:03 am

العربي الجديد

لوغو العربي الجديد
العربي الجديد
موقع وصحيفة "العربي الجديد"
القدس المحتلة
جيش الاحتلال يعلن مقتل جندي جنوبي لبنان

أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي صباح اليوم الخميس عن مقتل جندي، وإصابة آخر بجروح خلال ما وصفه "نشاطا عملياتيا" في جنوب لبنان.

4:17 AM

ريتا الجمّال

ريتا الجمّال (العربي الجديد)
ريتا الجمّال
صحافية لبنانية. مراسلة العربي الجديد في بيروت.
بيروت
مفاوضات لبنان وإسرائيل في يومها الثاني: عقدة الانسحاب

انتهى اليوم الثاني من المحادثات اللبنانية الإسرائيلية في واشنطن على وقع مواصلة جيش الاحتلال خروقاته لاتفاق وقف إطلاق النار وتنفيذه سلسلة اعتداءات في الجنوب، أسفرت أمس الأربعاء عن سقوط شهيدين، فضلاً عن انتهاكه الأجواء اللبنانية، بما فيها أجواء العاصمة بيروت.

التفاصيل عبر الرابط:

من المحادثات اللبنانية الإسرائيلية في واشنطن، 3 يونيو 2026 (أوليفر كونتريراس/فرانس برس)
أخبار
التحديثات الحية

مفاوضات لبنان وإسرائيل في يومها الثاني: عقدة الانسحاب وآمال بالحسم

12:34 AM
نتنياهو يبحث سيناريو "دخول قوات سورية إلى لبنان"

يعقد رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو اجتماعاً أمنياً مصغراً لبحث الملف السوري اللبناني، على خلفية تصريحات الرئيس الأميركي دونالد ترامب بشأن احتمال "دخول قوات سورية إلى لبنان". وزعمت صحيفة يديعوت أحرونوت العبرية أن إسرائيل "تعارض بشدة" إدخال قوات سورية إلى الأراضي اللبنانية، لكنها "تخشى أن تكون دمشق بصدد اتخاذ خطوات في هذا الاتجاه"، ما دفع نتنياهو إلى الدعوة إلى الاجتماع الأمني استعداداً لمثل هذا السيناريو، فيما لم تذكر الصحيفة موعد انعقاده.

التفاصيل عبر الرابط:

نتنياهو خلال جلسة تقييم أمني بمقر وزارة الأمن في تل أبيب، مارس 2025 (إكس)
رصد
التحديثات الحية

نتنياهو يعقد اجتماعاً لمناقشة سيناريو "دخول قوات سورية إلى لبنان"

12:31 AM
إصابة جندي إسرائيلي جنوبي لبنان

أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي إصابة أحد جنوده بجروح متوسطة في حادث عملياتي وقع في جنوب لبنان، من دون تقديم تفاصيل إضافية بشأن ملابسات الحادث.

12:27 AM
حزب الله يتهم إسرائيل بخرق وقف النار

قال حزب الله إن جيش الاحتلال الإسرائيلي استهدف مواطنين لبنانيين في بلدة كفررمان للمرة الثانية خلال 48 ساعة، معتبراً أن ما جرى يمثل "انتهاكاً فاضحاً" لاتفاق وقف إطلاق النار الذي أكد التزامه به حتى الآن.

12:20 AM
أبرز تطورات الوضع في لبنان يوم أمس الأربعاء
  • حزب الله: لا خيار لإسرائيل إلّا الانسحاب الكامل
  • اختتام اليوم الأول من المحادثات اللبنانية الإسرائيلية
  • 400 شخصية تطلق "نداءً لإنقاذ لبنان"
  • مشروع تجريبي لتسليم إسرائيل الجيش اللبناني أراضي في الجنوب
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