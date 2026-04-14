لبنان | معارك عنيفة في بلدات جنوبية واجتماع مرتقب في واشنطن

بيروت

العربي الجديد

14 ابريل 2026   |  آخر تحديث: 07:32 (توقيت القدس)
يواصل جيش الاحتلال الإسرائيلي شن غارات على قرى جنوب لبنان وسط معارك برية عنيفة تشهدها بعض البلدات، خصوصا بنت جبيل التي يسعى الاحتلال للاستيلاء عليها لتحقيق تقدم "استراتيجي" في العملية البرية. يأتي هذا فيما تتجه الأنظار إلى الاجتماع المقرر اليوم الثلاثاء بين سفيري إسرائيل ولبنان بحضور نظيرهما الأميركي في واشنطن، تمهيدا لبدء مفاوضات مباشرة بين الطرفين، أعلن حزب الله رفضها ووصفها بالـ"عبثية"، في خطاب لأمينه العام نعيم قاسم.

وقالت الوكالة الوطنية للإعلام اللبنانية إن معارك عنيفة بين مقاتلي حزب الله وجيش الاحتلال تشهدها بلدتا الناقورة والبياضة، فيما أعلن الأخير أمس الاثنين أنه بدأ هجوما بريا على بلدة بنت جبيل حيث تتعرض القرى في المنطقة لغارات مستمرة. وارتفعت حصيلة الشهداء وفق آخر إحصائية لوزارة الصحة اللبنانية إلى 2089 شهيدًا منذ بدء العدوان في 2 مارس/آذار.

في غضون ذلك، يواصل حزب الله التصدي للعدوان عبر عمليات يومية، تتنوع بين القصف الصاروخي على مدن ومستوطنات الاحتلال الشمالية، واستهداف تجمعات جيش الاحتلال المتوغلة في الجنوب اللبناني بالمسيّرات والقذائف، عدا عن الاشتباكات البرية.

تطورات العدوان على لبنان يتابعها "العربي الجديد" أولاً بأول..

07:32 am

بيروت
حزب الله يستهدف ثكنة ليمان وتجمعاً لجنود الاحتلال

أعلن حزب الله تنفيذ عمليتين ضد جيش الاحتلال الإسرائيلي، استهدف في الأولى ثكنة ليمان شمال مستوطنة نهاريا باستخدام سرب من المسيّرات الانقضاضية. وأضاف أنه استهدف أيضاً تجمعاً لجنود جيش الاحتلال في جنوب مدينة الخيام بصلية صاروخية.

07:22 am

بيروت
مفاوضات مباشرة بين لبنان وإسرائيل في واشنطن

يعقد لبنان وإسرائيل مباحثات على مستوى السفيرين في واشنطن في مقر الخارجية الأميركية اليوم الثلاثاء، ستكون الأولى على هذا المستوى منذ عقود، في حين طالب أمين عام حزب الله نعيم قاسم، بإلغائها، معتبرا أن مثل هذه المحادثات "عبثية". ومن المقرر عقد الاجتماع في وزارة الخارجية صباح الثلاثاء برعاية ماركو روبيو، إلى جانب سفيري إسرائيل ولبنان لدى واشنطن يحيئيل ليتر وندى حمادة معوض، بالإضافة إلى سفير الولايات المتحدة لدى لبنان ميشال عيسى.

06:21 am

القدس المحتلة
الجيش الإسرائيلي: مقتل جندي وإصابة 3 آخرين بجراح جنوب لبنان

أعلن الجيش الإسرائيلي صباح اليوم الثلاثاء، مقتل جندي وإصابة ثلاثة آخرين بجروح خلال معارك جنوبي لبنان.

03:11 am

بيروت
غارتان إسرائيليتان تستهدفان بلدتي أنصارية والبيسارية

قالت وسائل إعلام لبنانية، إن غارتان إسرائيليتان استهدفتا بلدتي أنصارية والبيسارية جنوبي لبنان.

 

12:48 am

بيروت
قاسم: لا للتفاوض مع إسرائيل وخيارنا المواجهة

أشار الأمين العام لحزب الله اللبناني نعيم قاسم إلى رفض المفاوضات التي ستجريها الحكومة اللبنانية مع الاحتلال الإسرائيلي الثلاثاء، مؤكداً أن هذه المباحثات "عبثية" وتشكل جزءاً من سلسلة تنازلات مجانية لم تحقق للبنان أي مكاسب، بل أدت إلى مزيد من الضغوط والخسائر، داعياً إلى إلغائها واعتماد موقف وطني موحد يفرض على العدو تطبيق الاتفاقات.

لقطة شاشة من فيديو تُظهر نعيم قاسم، 30 أكتوبر 2024(Getty)
نعيم قاسم: لا لتفاوض لبنان مع إسرائيل وخيارنا المواجهة

12:31 am

الأناضول

الأناضول
هيئة البث: حزب الله أطلق لأول مرة "مسيّرة بصرية" يصعب رصدها

أفادت هيئة البث العبرية بأن "حزب الله" أطلق الاثنين، ما لا يقل عن 40 طائرة مسيّرة نحو شمالي إسرائيل أحدثت أضرارا كبيرة، بينها واحدة أطلقت للمرة الأولى مزودة بنظام بصري يصعب رصدها.

وقالت الهيئة، إن حزب الله أطلق ما لا يقل عن 40 طائرة مسيّرة الاثنين باتجاه شمال إسرائيل، من بينها مسيّرة مزودة بنظام بصري يصعب رصدها، سقطت في مستوطنة "كريات شمونة". وتحدثت عن اعتراض عدد قليل من المسيّرات، فيما سقط الباقي مخلفا أضرارا كبيرة، دون مزيد من التفاصيل.

وأضافت الهيئة أن المسيّرة الجديدة التي سقطت في "كريات شمونة" تُعد من الوسائل الجوية المتقدمة، وهي محصّنة ضد الحرب الإلكترونية ويصعب رصدها وإيقافها. وأشارت إلى أنها قادرة على المناورة داخل المباني، وتستطيع حمل 5 كغم من المواد المتفجرة، والوصول إلى مدى عشرات الكيلومترات. ولم تذكر القناة تفاصيل أخرى عن الطائرة المسيّرة.

12:30 am

بيروت
47 عملية عسكرية لحزب الله الاثنين

أصدر حزب الله الاثنين 47 بيانًا عسكريًا حول عمليات التصدي لتحركات الاحتلال الإسرائيلي عند الحدود اللبنانية الفلسطينية، وكذلك عمليات استهداف مواقع وقواعد وانتشار جيشه والمستوطنات الإسرائيلية في شمال فلسطين المحتلة.

12:29 am

بيروت
اشتباكات عنيفة في الناقورة والبياضة

قالت الوكالة الوطنية للإعلام اللبنانية إن بلدتي الناقورة والبياضة تشهدان اشتباكات عنيفة بين مقاتلي حزب الله وجيش الاحتلال الإسرائيلي. في غضون ذلك، تعرضت قرى قضاء بنت جبيل لسلسلة غارات جوية.

12:05 am

بيروت
أبرز تطورات أمس الاثنين

  • نعيم قاسم: المحادثات مع إسرائيل عبثية

  • ميرز يدعو نتنياهو إلى إنهاء العدوان على لبنان

  • ستارمر: يجب وقف القصف الإسرائيلي على لبنان فورا

  • جيش الاحتلال يشن هجوما بريا للاستيلاء على بنت جبيل

  • عون: نأمل الاتفاق على وقف إطلاق النار في اجتماع واشنطن

  • ارتفاع حصيلة العدوان إلى 2089 شهيدًا

  • وزير الخارجية الإيطالي: روما مستعدة لاستضافة مفاوضات لبنان

  • جيش الاحتلال: قضينا على أكثر من 250 عنصراً من حزب الله

  • حزب الله يعلن عن 47 استهدافا لمواقع إسرائيلية

غارات إسرائيلية متواصلة على جنوب لبنان، 13 إبريل 2026 (وكالة الأنباء اللبنانية)
لبنان | هجوم بري إسرائيلي على بنت جبيل يستبق اجتماع واشنطن

