لبنان | معارك عنيفة في بلدات جنوبية مع ترقب لنتائج اجتماع واشنطن

وقالت الهيئة، إن حزب الله أطلق ما لا يقل عن 40 طائرة مسيرة الاثنين تجاه شمال إسرائيل، من بينها مسيرة مزودة بنظام بصري يصعب رصدها، سقطت في مستوطنة "كريات شمونة". وتحدثت عن اعتراض عدد قليل من المسيرات، فيما سقط الباقي مخلفا أضرارا كبيرة، دون مزيد من التفاصيل.
وأضافت الهيئة أن المسيرة الجديدة التي سقطت في "كريات شمونة" تُعد من الوسائل الجوية المتقدمة، وهي محصّنة ضد الحرب الإلكترونية ويصعب رصدها وإيقافها. وأشارت إلى أنها قادرة على المناورة داخل المباني، وتستطيع حمل 5 كغم من المواد المتفجرة، والوصول إلى مدى عشرات الكيلومترات. ولم تذكر القناة تفاصيل أخرى عن الطائرة المسيرة.