لبنان | مجزرة في عدلون وسط قصف مكثف على صور وصيدا

بيروت

العربي الجديد

28 مايو 2026   |  آخر تحديث: 10:59 (توقيت القدس)
يتواصل التصعيد العسكري على الجبهة اللبنانية مع توسيع الجيش الإسرائيلي وتيرة قصفه ورقعة المناطق المستهدفة؛ فيما أنذر، أمس الأربعاء، بإخلاء مناطق واسعة في الجنوب والتوجه نحو شمال نهر الزهراني، بعد تحذيرات سابقة شملت كامل مدينة صور ومحيطها إضافة إلى مدينة النبطية

وعلى وقع هذه التطورات المتسارعة، شهدت المنطقة موجة نزوح واسعة للأهالي نحو المناطق الأكثر أمناً، فيما دعت إدارة الكوارث التابعة للبلدية، في بيان لها، السكان إلى التوجه نحو مراكز الإيواء المعتمدة في العاصمة بيروت.

وتتجه الأنظار إلى اجتماعات واشنطن وسط تصاعد التهديدات الإسرائيلية بتوسيع دائرة القصف لتشمل العاصمة بيروت وضاحيتها الجنوبية. وبينما تؤكد واشنطن، وفق معطيات لبنانية، تمسكها بتحييد بيروت والبنى التحتية عن أي تصعيد واسع، يتمسك لبنان بأولوية تثبيت وقف إطلاق النار ووقف الاعتداءات والتوغلات والاغتيالات الإسرائيلية قبل أي ترتيبات أمنية أو تفاوضية لاحقة.

على صعيد آخر، ما زالت مسيّرات حزب الله تشكل مصدر قلق كبير بالنسبة إلى إسرائيل، على الرغم من ادعائها أكثر من مرة ابتكار أساليب جديدة للتصدي لها. وفي هذا السياق، أفادت هيئة البث الإسرائيلية، بأن حزب الله، أطلق منذ صباح الأربعاء 6 طائرات مسيَّرة نحو شمال إسرائيل انفجر بعضها في مواقع عسكرية. وقالت الهيئة الرسمية إن قائد القوات البرية اللواء نداف لوتان سيتوجه خلال أيام إلى الولايات المتحدة "لإجراء عمليات شراء تتعلق بمسألة تهديد الطائرات المسيّرة"، دون مزيد من التفاصيل. 

10:37 am

بيروت
حزب الله يستهدف مواقع للاحتلال في القصير وزوطر الشرقية

أعلن حزب الله في بيان عن استهداف تجمّع لآليّات جيش الاحتلال الإسرائيليّ قرب الصالة في بلدة القصير بصلية صاروخيّة. كما قال الحزب في بيان آخر، إنه استهدف مبنى تتموضع فيه قيادة سريّة المدرّعات قرب الخزّان في بلدة زوطر الشرقيّة بصاروخ ثقيل.

10:34 am

بيروت
سلسلة غارات جديدة على جنوب لبنان

استهدفت سلسلة من الغارات الإسرائيلية مناطق متفرقة في جنوبيّ لبنان، في ظل تصعيد القصف من جانب الاحتلال. واستهدف طيران الاحتلال بلدتي زبقين والمنصوري في جنوب لبنان، بالتزامن مع استهداف دراجة نارية على طريق عام زفتا دير الزهراني. كما تعرضت بلدة الغندورية بقضاء بنت جبيل إلى غارة إسرائيلية.

10:26 am

بيروت
لبنان يتسلّم أكثر من 100 طن من المساعدات الطبية البولندية

تسلّم وزير الصحة العامة اللبناني ركان ناصر الدين صباح اليوم في مطار رفيق الحريري الدولي في بيروت، شحنة مساعدات طبية مقدّمة من الحكومة البولندية، بحضور السفيرة البولندية لدى لبنان ألكسندرا بوكوسكا مكابي ووفد من السفارة.

ووصلت إلى المطار طائرة شحن من طراز أنتونوف محمّلة بأكثر من مئة طن من المستلزمات والمعدات الطبية والاستشفائية. وفي كلمة له من المطار عقب تسلّم الشحنة، شكر ناصر الدين بولندا على دعمها للبنان، موضحًا أن هذه الطائرة هي الأولى ضمن ثلاث طائرات مساعدات جُهّزت في بولندا لتلبية حاجات القطاع الصحي اللبناني من المستلزمات الطبية والجراحية، مشيراً إلى أن الشحنة تُعد من أكبر المساعدات التي يتسلّمها لبنان في هذا المجال، لافتاً إلى أن طائرتين إضافيتين ستصلان خلال اليومين المقبلين.

وأكد وزير الصحة أن هذه المساعدات تكتسب أهمية كبيرة في ظل الاستهداف الذي تتعرض له الأطقم الطبية وفرق الإسعاف، ومع تزايد الحاجات الصحية والإمكانات المحدودة المتوافرة لدى الوزارة، مشدداً على أن الدعم يساهم في ضمان استمرارية الخدمات الصحية والاستشفائية المقدّمة للنازحين والجرحى وجميع المحتاجين للرعاية الطبية.

من جهتها، عبّرت السفيرة البولندية عن سعادتها بوصول الدفعة الأولى من المساعدات الإنسانية البولندية من وارسو إلى بيروت، مشيرة إلى أن طائرتي إغاثة إضافيتين ستصلان تباعاً اليوم الخميس وغدا الجمعة. كما أكدت أن دعم لبنان شكّل على مدى السنوات الماضية أولوية بالنسبة إلى بولندا، وأن هذا الدعم الإنساني سيستمر.

09:48 am

بيروت
اللحظات الأولى عقب استهداف الاحتلال بناية في صور

أظهر تسجيل مصور اللحظات الأولى عقب استهداف طيران الاحتلال بناية سكنية في مدينة صور جنوب لبنان، وسط تصاعد كثيف للدخان وحالة من الفوضى في محيط المكان.

09:44 am

بيروت
لحظة استهداف بناية مدنية في صور

 

أظهرت مشاهد لحظة شنّ الطيران الإسرائيلي سلسلة غارات على مدينة صور جنوبي لبنان، استهدفت إحداها بناية مدنية وسط تصاعد كثيف للدخان من المكان.

09:40 am

بيروت
غارة على مبنى في زقوق المفتي بصور

شن الطيران الحربي الاسرائيلي عند السادسة صباحا غارةً على مفترق معركة، عند منطقة زقوق المفتي في صور، مستهدفاً مبنى مهدداً بالقصف، ما أدى إلى تسويته بالأرض.

09:37 am

بيروت
شهيدان بغارة استهدفت دراجة نارية في صور

سقط شهيدان إثر استهداف مسيّرة إسرائيلية دراجة نارية، عند طريق المساكن الشعبية - صور، جنوبي لبنان، وفق الوكالة الوطنية للإعلام الرسمية.

09:33 am

بيروت
الاحتلال يدمر مباني سكنية في دير الزهراني

شنّ الطيران الإسرائيلي خلال الليل أربع غارات على بلدة دير الزهراني في محافظة النبطية جنوبيّ لبنان، استهدفت مباني سكنية وأدت إلى تدميرها بالكامل، حسب الوكالة الوطنية للإعلام.

09:17 am

القدس المحتلة
صفارات إنذار في شتولا تحسباً لتسلل مسيّرة

قال جيش الاحتلال الإسرائيلي في بيان إن إطلاق صفارات الإنذار في مستوطنة شتولا جاء تحذيراً من تسلل مسيّرة.

08:20 am

بيروت
مجزرة إسرائيلية بحق نازحين في عدلون جنوبي لبنان

استشهد 6 أشخاص بينهم أطفال، فجر اليوم، في مجزرة ارتكبها جيش الاحتلال الإسرائيلي إثر استهداف سيارة لعائلة مدنية كانت تحاول النزوح من القرى المهددة إلى مكان آمن على أوتوستراد عدلون في منطقة النبي ساري جنوبي لبنان، وفق ما أفادت به الوكالة الوطنية للإعلام اللبنانية.

07:43 am

القدس المحتلة
مقتل جندي إسرائيلي وإصابة اثنين على حدود لبنان

أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي مقتل جندي وإصابة اثنين آخرين خلال "أنشطة عملياتية" على حدود لبنان.

06:42 am

غارات مكثفة على مدينة صور

أعلن الجيش الإسرائيلي أنه بدأ بشن غارات حول مدينة صور، في أعقاب إصدار أمر للسكان بإخلاء مبان في المدينة. وادعى جيش الاحتلال أنه يستهدف بنية تحتية لحزب الله.

04:38 am

بيروت
أوامر إسرائيلية بإخلاء مبان في صور

أنذر جيش الاحتلال الإسرائيلي بإخلاء مبان في مدينة صور جنوبي لبنان، والانتقال إلى منطقة شمال نهر الزهراني تمهيدا لشن ضربات.

01:19 am

بيروت
37 عملية لحزب الله ضد آليات ومواقع إسرائيلية الأربعاء

أعلن حزب الله عن تنفيذ 37 عملية عسكرية ضد آليات ومواقع إسرائيلية يوم الأربعاء، منها 18 عملية في بلدة زوطر الشرقيّة بمحافظة النبطية بجنوب لبنان.

12:48 AM
غارة على بلدة كفرا في بنت جبيل

أفادت مراسلة "العربي الجديد" بوقوع غارة إسرائيلية على بلدة كفرا بقضاء بنت جبيل جنوبي لبنان.

12:34 am

جيش الاحتلال يصنّف مساحات واسعة في جنوب لبنان "منطقة قتال"

صنّف الجيش الإسرائيلي مساحات واسعة من لبنان واقعة جنوب نهر الزهراني الذي يبعد حوالى 40 كلم من الحدود على أنّها "منطقة قتال"، منذرا السكان بإخلائها للمرة الأولى منذ وقف إطلاق النار.

12:32 am

بيروت
غارة إسرائيلية على بلدة حبوش بقضاء النبطية

استهدفت غارة إسرائيلية بلدة حبوش بقضاء النبطية جنوبي لبنان.

12:30 am

هيئة البث: 6 مسيرات لحزب الله انفجر بعضها بمواقع عسكرية

أفادت هيئة البث الإسرائيلية، بأن حزب الله، أطلق منذ صباح الأربعاء 6 طائرات مسيرة نحو شمال إسرائيل انفجر بعضها في مواقع عسكرية. وقالت الهيئة الرسمية، إن قائد القوات البرية اللواء نداف لوتان سيتوجه خلال أيام للولايات المتحدة "لإجراء عمليات شراء تتعلق بمسألة تهديد الطائرات المسيّرة"، دون مزيد من التفاصيل.

ونقلت عن مسؤولين كبار في الجيش، لم تسمهم، قولهم: "لا توجد لدينا قيود على الميزانية في هذا الشأن". وأضافت الهيئة: "كما أفاد الجيش بأنه يُبذل جهد كبير لتوفير إنذار في حال وجود طائرات مسيّرة مفخخة تستهدف الجنود". وادعت الهيئة أن الجيش "أنهى مؤخرًا تطوير نظام تكنولوجي لاكتشاف الطائرات المسيّرة يمنح إنذارًا للقوات، بشكل مشابه لأنظمة الإنذار أثناء إطلاق صواريخ مضادة للدروع".

ومضت الهيئة: "خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية، واصل حزب الله إطلاق طائرات مسيّرة مفخخة باتجاه قوات الجيش الإسرائيلي في جنوب لبنان، وقوات أخرى متمركزة داخل الأراضي الإسرائيلية، بما في ذلك 6 طائرات على الأقل منذ صباح الأربعاء". وذكرت أن بعض هذه المسيرات أصابت مناطق عسكرية داخل الأراضي الإسرائيلية. وأفادت الهيئة بأن الجيش "لا يملك حاليا أي حل لهذه المشكلة".

12:04 AM
أبرز التحديثات يوم الأربعاء | 27 مايو

  • حماس تدين التصعيد الإسرائيلي في جنوب لبنان

  • الجيش اللبناني يعلن استشهاد أحد جنوده بغارة إسرائيلية

  • وزارة الصحة: 3269 شهيداً و9840 مصاباً منذ 2 مارس

  • جيش الاحتلال يطلب إخلاء كلّ القرى جنوب نهر الزهراني

  • جيش الاحتلال: نستهدف مقرات قيادة لحزب الله في صور

  • حزب الله يعلن عن سلسلة عمليات في العديسة وزوطر الشرقية

  • الجيش اللبناني: انتشال جثمان شهيد بالجيش قرب بحيرة القرعون

