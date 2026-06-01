لبنان | مجزرة في دير الزهراني واجتماع لمجلس الأمن اليوم بشأن العدوان

بيروت

العربي الجديد

العربي الجديد
01 يونيو 2026   |  آخر تحديث: 02:05 (توقيت القدس)
يتواصل العدوان الإسرائيلي على لبنان وسط تصعيد ميداني متسارع، كان آخر فصوله المجزرة التي ارتكبها الاحتلال في بلدة دير الزهراني جنوبي البلاد، وأسفرت، بحسب وزارة الصحة اللبنانية، عن استشهاد ثمانية أشخاص وإصابة 19 آخرين. ويأتي ذلك في وقت تتزايد فيه المؤشرات إلى توجه حكومة الاحتلال نحو توسيع نطاق عملياتها العسكرية، إذ كشفت القناة 12 الإسرائيلية أن رئيس حكومة الاحتلال، بنيامين نتنياهو، عقد مساء الأحد اجتماعاً أمنياً مصغراً، هو الثاني خلال أقل من 24 ساعة، لبحث الانتقال من نموذج العمليات البرية والسيطرة على مناطق ميدانية إلى تنفيذ حملة جوية تستهدف العاصمة اللبنانية بيروت. 

وذكرت القناة أن هذا التوجه يُبحث بالتنسيق مع الإدارة الأميركية، وأن اتخاذ قرار نهائي بشأنه لا يزال مرتبطاً بنتائج المشاورات الجارية بين تل أبيب وواشنطن. وبحسب القناة، أجرى نتنياهو محادثة مع وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو تناولت التطورات على الجبهة اللبنانية وإمكانية توسيع نطاق العمليات العسكرية، فيما يدفع كل من وزير الأمن الإسرائيلي يسرائيل كاتس ورئيس أركان جيش الاحتلال إيال زامير باتجاه تكثيف الهجمات الجوية. ونقلت عن مسؤول إسرائيلي قوله إن الإدارة الأميركية تبدي انفتاحاً تجاه هذه الخطوة، من دون أن تمنح، حتى الآن، موافقة نهائية عليها.

في المقابل، أعلن حزب الله تنفيذ 21 عملية عسكرية خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية، شملت استهداف دبابات "ميركافا" وآليات "نميرا" و"هامر" التابعة لجيش الاحتلال، إلى جانب قصف تجمعات للجنود في البياضة والقوزح ودبين ومحيط قلعة الشقيف ومواقع أخرى في جنوب لبنان. كما نفذ الحزب سلسلة هجمات بطائرات مسيّرة انقضاضية استهدفت قوات وآليات إسرائيلية ومهابط مروحيات ومواقع عسكرية، مؤكداً تحقيق إصابات مباشرة في عدد من الأهداف.

في غضون ذلك، تتزايد التحذيرات الدولية من مخاطر التصعيد الإسرائيلي المتواصل في جنوب لبنان، فيما تكثف بيروت اتصالاتها الدبلوماسية لاحتواء الموقف ومنع انزلاقه نحو مواجهة أوسع. وفي موازاة ذلك، يجتمع مجلس الأمن الدولي اليوم الاثنين بطلب من فرنسا لبحث تصعيد العدوان الإسرائيلي على لبنان.

تطورات العدوان على لبنان يتابعها "العربي الجديد" أولاً بأول..

01:13 am

رويترز

رويترز
كوبر: التصعيد الإسرائيلي في لبنان قلص فرصة الدبلوماسية

قالت وزيرة الخارجية البريطانية إيفيت كوبر إن التصعيد العسكري الإسرائيلي في لبنان أدى إلى مقتل وتشريد مدنيين وتدمير بنية تحتية وتقليص فرصة الدبلوماسية، داعية جميع الأطراف لاحترام وقف إطلاق النار والانخراط في مفاوضات حسنة النية.

01:11 am

العربي الجديد

العربي الجديد
8 شهداء إثر مجزرة الاحتلال في دير الزهراني

قالت وزارة الصحة اللبنانية، ليل الأحد - الاثنين، إن "المجزرة التي ارتكبها العدو الإسرائيلي في غارة شنها على بلدة دير الزهراني في قضاء النبطية فجر الاحد أدت إلى 8 شهداء من بينهم 3 سيدات و19 جريحا من بينهم 5 أطفال و6 سيدات".

01:08 am

العربي الجديد

العربي الجديد
21 عملية عسكرية لحزب الله الأحد

أعلن حزب الله أمس الأحد تنفيذ 21 عملية عسكرية ضد جيش الاحتلال الإسرائيلي وجنوده وآلياته ومواقع انتشاره.

12:42 AM
أبرز تطورات العدوان الإسرائيلي على لبنان أمس الأحد

  • نتنياهو: السيطرة على قلعة الشقيف تحول حاسم في الحرب

  • قطر تدين الاعتداءات الإسرائيلية على لبنان

  • حزب الله: مفاوضات واشنطن لا تعنينا

  • لبنان يكثف اتصالاته السياسية سعياً إلى التوصل إلى وقف كامل لإطلاق النار

  • إصابة إسرائيليين في الجليل

  • الجيش اللبناني يفكك قنبلتين في صور

  • مسؤول إسرائيلي: السيطرة على الشقيف لن توقف مسيّرات حزب الله

رويترز
العربي الجديد
إسرائيل تدرس توسيع عدوانها وصولاً لبيروت وتكريس احتلال دائم بالجنوب

ضغوط على بغداد لإبعاد الفصائل العراقية عن الحدود

الحرب في المنطقة | مباحثات مكثفة ودعوات دولية وعربية لإنجاز اتفاق