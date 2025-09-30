- أثارت إضاءة حزب الله لصخرة الروشة في بيروت خلافات بين رئيس الجمهورية جوزاف عون ورئيس الحكومة نواف سلام، مما أدى إلى انقسام الشارع اللبناني بين مؤيدين ومعارضين. - تكثفت اللقاءات بين المسؤولين لمحاولة احتواء التداعيات، حيث يصر نواف سلام على محاسبة المسؤولين، بينما يهاجم حزب الله سلام، مؤكداً رفضه لتمرير أهداف العدو. - رغم التوترات، تؤكد المصادر الرسمية عدم وجود خلاف بين عون وسلام، مع التركيز على السلم الأهلي ودعم الجيش اللبناني في تنفيذ القرار 1701.

لا تزال تداعيات إضاءة حزب الله صخرة الروشة في بيروت، يوم الخميس الماضي، تتفاعل وتُوسّع رقعة الخلافات بين أركان الحكم، ولا سيّما على خطّي رئيس الجمهورية جوزاف عون

ورئيس الحكومة نواف سلام ، بالإضافة إلى الغضب على مستوى الشارع اللبناني، الذي بدأ في قسم منه يرفع خطاباً حادّاً بوجه عون وقائد الجيش العماد رودولف هيكل ويدعوهما إلى الرحيل.

وينقسم المشهد في الساحة اللبنانية، إعلامياً وشعبياً، بين مؤيدين لطريقة تعاطي عون والجيش اللبناني والأجهزة الأمنية مع أحداث صخرة الروشة التي حافظت على السلم الأهلي وجنّبت البلد سيناريو أمنياً تصادمياً، بحسب تعبيرهم، وبين معترضين عليها، يعتبرون أن ما حصل شكّل انتصاراً لمنطق الدويلة على الدولة، وانتكاسةً للعهد وضرباً لهيبة المؤسسات وصورة الجيش الذي بدا عاجزاً، خصوصاً أمام المجتمع الدولي، عن القيام بالتزاماته التي على رأسها حصرية السلاح، كما يُعطي ذريعةً لمواصلة إسرائيل اعتداءاتها، معتبرين كذلك أن عون يضيّع فرصةً دوليةً أمام لبنان، وقد بدأ ينكث بوعوده في خطاب قسمه، منوّهين في المقابل بمواقف سلام الشجاعة والجريئة.

وتكثّفت اللقاءات في الساعات الماضية لمحاولة تطويق التداعيات، بدءاً باجتماع عون، أمس الاثنين، مع رئيس البرلمان نبيه بري، الذي وُصِف بـ"الممتاز"، ومن ثم مع قائد الجيش، واجتماعه مع سلام، اليوم الثلاثاء، الذي لا يزال، بحسب ما تقول مصادره لـ"العربي الجديد"، متمسّكاً بموقفه بضرورة محاسبة المسؤولين عن مخالفة القرارات، وتشديده على أهمية عدم كسر هيبة الدولة وصورتها، لما لذلك من تأثير في طريقة تعاطي الخارج مع لبنان ومؤتمرات الدعم المنتظرَة. وذلك في وقتٍ جدّد فيه حزب الله هجومه على سلام، بتأكيده أمس أنّه لن يسمح "للعدو بتمرير أهدافه في بلدنا، لا عبر حكومات خاضعة ولا عبر مؤامرات أو وصايات".

وأتى لقاء عون وسلام، اليوم، على وقع "تشنّج" يسود العلاقة، وهو ما تردّد إعلامياً وفي الأوساط السياسية، خصوصاً في ظل عدم صدور موقف حازم من عون حول كسر حزب الله قرار سلام، وفي الوقت نفسه، تشديده على أنّ "السلم الأهلي يبقى أسمى من أي اعتبارات، ومن واجب الجيش المحافظة عليه"، كما تقليده هيكل وسام الأرز الوطني في توقيت طرح علامات استفهام حول ما إذا كانت الخطوة استفزازية ومقصودة، في ظلّ ما حُكي عن امتعاض رئيس الوزراء من طريقة تعاطي الجيش مع أحداث إضاءة صخرة الروشة، الأمر الذي دفعه للاعتكاف، يوم الجمعة الماضي، علماً أن مصادر قصر بعبدا أكدت أن التكريم كان معدَّاً قبل سفر رئيس الجمهورية إلى نيويورك، وهو تقليد ثابت.

وقالت الرئاسة اللبنانية، في بيان، الثلاثاء، إن عون التقى سلام في قصر بعبدا، وعرض معه الأوضاع العامة في البلاد ونتائج اللقاءات التي عقدها في نيويورك خلال مشاركته في اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة، كما تطرّق البحث إلى الوضع الداخلي وسبل معالجة ما حصل في الروشة.

وفي الإطار، تؤكّد مصادر رسمية لبنانية لـ"العربي الجديد" أنه "لا خلاف بين عون وسلام، ولكن هناك بعض التباين في وجهات النظر، واليوم جرى الحديث بشأنها، والمصلحة مشتركة بالحفاظ على الاستقرار في لبنان، وبالتمسّك بخطاب القسم والبيان الوزاري للحكومة، والمضي قدماً بحصرية السلاح". وتشير المصادر إلى أن "الرئيس عون حريص على السلم الأهلي، ويعتبر أن الجيش خطّ أحمر، وهو لديه مهام كبرى عليه أن يقوم بها، ولا يجب وضعه في مواجهة الناس وفي صدام معهم في الشارع، وفي الوقت نفسه هو كان ولا يزال متمسّكاً بخطاب القسم، ولم ولن يتراجع عنه، والمطلوب اليوم مقاربة الملفات بمسؤولية وواقعية، وليس بشعبوية وبحِدّية وبمنطق المزايدات والحسابات الانتخابية، هذه مرحلة دقيقة تتطلب الوعي وهو ما يحرص عليه عون".

في سياقٍ ثانٍ، قالت الرئاسة اللبنانية إن "عون تسلّم من السفير القطري في لبنان الشيخ سعود بن عبد الرحمن آل ثاني رسالةً من أمير دولة قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، أكد فيها تقديره للدور الوطني الذي يضطلع به الجيش اللبناني في حفظ الأمن والاستقرار، كما أكد دعم المؤسسات الوطنية اللبنانية، وفي طليعتها الجيش والمهام التي يقوم بها، لا سيّما تلك التي تساهم في تنفيذ القرار 1701 الذي يشكل أساساً لحفظ الاستقرار في لبنان والمنطقة".