لبنان | قنابل مضيئة فوق الجلاحية وتفجير في ميس الجبل

بيروت

العربي الجديد

22 ابريل 2026   |  آخر تحديث: 01:53 (توقيت القدس)
يواصل جيش الاحتلال الإسرائيلي خروقه المستمرة في لبنان لليوم السادس على التوالي، فيما ينتظر أن تحتضن العاصمة الأميركية اجتماعاً ثانياً على مستوى السفراء بين لبنان وإسرائيل بعد غد الخميس. وكان الاجتماع الأول قد انعقد الثلاثاء الماضي في مقرّ الخارجية الأميركية بين السفيرين اللبنانية ندى حمادة معوض والإسرائيلي يحيئيل لايتر، بحضور وزير الخارجية الأميركي، ماركو روبيو.

على الصعيد الخروقات، قالت وكالة الأنباء اللبنانية الرسمية، مساء الثلاثاء، إن قنابل مضيئة شوهدت فوق منطقة الجلاحية في الخيام، جنوبي لبنان. وأفادت كذلك أن جيش الاحتلال الإسرائيلي نفذ تفجيراً في بلدة ميس الجبل بالجنوب.

في الأثناء، دعا الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، مساء الثلاثاء، في مؤتمر صحافي عقده في القصر الرئاسي الفرنسي مع رئيس الوزراء اللبناني نواف سلام، إلى تمديد وقف إطلاق النار بين إسرائيل ولبنان بما يسمح بالدخول في عملية تهدئة وإعادة الاستقرار في البلد، مؤكداً أن هذا الاستقرار "لا يمكن أن يحدث إلّا مع انسحاب إسرائيلي من الأراضي اللبنانية، ونزع سلاح حزب الله من اللبنانيين أنفسهم، بدعم من المجتمع الدولي".

ميدانياً، ذكر جيش الاحتلال الإسرائيلي أنّ حزب الله أطلق صواريخ عدّة نحو قواته في لبنان. في المقابل، قال حزب الله إنّ عناصره استهدفوا بقصف صاروخي وطائرات مسيّرة مستوطنة "كفرجلعادي"، التي نفذ منها جيش الاحتلال قصفاً مدفعيّاً باتّجاه بلدة يحمر الشقيف.

ومنذ دخول "هدنة العشرة أيام" حيّز التنفيذ منتصف ليل الخميس الجمعة، سُجِّلت خروق عدّة لجيش الاحتلال، كلها بزعم إزالة تهديدات لحزب الله ومواجهة نشاطاته، سواء على صعيد الطلعات الجوية فوق الجنوب، أو على مستوى توسعة عمليات الهدم والتفجير والنسف الممنهجة للقرى الحدودية.

01:52 am

واشنطن
"سي أن أن": سفير واشنطن لدى إسرائيل سيشارك في المحادثات

قالت شبكة "سي أن أن"، نقلاً عن مسؤول في وزارة الخارجية الأميركية، إن سفير واشنطن لدى إسرائيل مايك هاكابي سيكون ضمن الوفد الأميركي في المحادثات المباشرة المرتقبة غداً الخميس بين إسرائيل ولبنان,

وأضافت أن وزير الخارجية الأميركي، ماركو روبيو، سيشارك مجدداً في المحادثات، رفقة السفير الأميركي لدى لبنان، ميشال عيسى، ومستشار وزارة الخارجية الأميركية، مايكل نيدهام.

12:23 am

بيروت
قنابل مضيئة فوق منطقة الجلاحية في الخيام

قالت وكالة الأنباء اللبنانية الرسمية إنّ قنابل مضيئة شوهدت فوق منطقة الجلاحية في الخيام، جنوبي لبنان.

وأفادت كذلك أنّ جيش الاحتلال الإسرائيلي نفذ تفجيراً في بلدة ميس الجبل بالجنوب.

12:19 am

قنا

قنا
بن سلمان يبحث هاتفياً مع عون جهود تحقيق الاستقرار في المنطقة

بحث ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، في اتصال هاتفي الثلاثاء، مع الرئيس اللبناني جوزاف عون مستجدات الأوضاع في لبنان والمنطقة والجهود المبذولة لتحقيق الأمن والاستقرار.

وأكد ولي العهد السعودي وقوف المملكة إلى جانب لبنان لبسط سيادته، ودعم مساعيه للحفاظ على مقدراته وسلامة ووحدة أراضيه.

12:15 AM

محمود الحاج

محمود الحاج
صحافي سوري. محرّر في القسم الثقافي بـ"العربي الجديد".
باريس
ماكرون يدعو إسرائيل إلى "التخلي عن مطامعها" في لبنان

دعا الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، مساء الثلاثاء، في مؤتمر صحافي عقده في القصر الرئاسي الفرنسي مع رئيس الوزراء اللبناني نواف سلام، إلى تمديد الهدنة بين إسرائيل ولبنان بما يسمح بالدخول في عملية تهدئة وإعادة الاستقرار في البلد، مؤكداً أن هذا الاستقرار "لا يمكن أن يحدث إلّا مع انسحاب إسرائيلي من الأراضي اللبنانية، ونزع سلاح حزب الله من اللبنانيين أنفسهم، بدعم من المجتمع الدولي".

وطالب ماكرون إسرائيل بـ"التخلي عن مطامعها" في الأراضي اللبنانية من أجل الوصول إلى حالة الاستقرار، كما طالب حزب الله بالتوقف عن مهاجمة إسرائيل، معتبراً أن الحزب "ارتكب خطأ استراتيجياً كبيراً عبر زجه لبنان في الحرب الدائرة بين الولايات المتحدة وإسرائيل من جهة، وإيران من جهة أخرى".

12:11 am

بيروت
أبرز التطورات في لبنان يوم أمس الثلاثاء
  • ماكرون يدعو إسرائيل إلى "التخلّي عن مطامعها" في لبنان
  • حزب الله يستهدف مستوطنة كفرجلعادي
  • سلام من باريس: المفاوضات مع إسرائيل ستكون شاقة
  • جيش الاحتلال: حزب الله أطلق صواريخ نحو قواتنا
  • أمير قطر يؤكّد دعمه لسيادة لبنان خلال اتصال مع عون
  • غارة إسرائيلية على وادي الحجير
  • جيش الاحتلال ينفذ عملية تفجير في طير حرفا
  • جيش الاحتلال يمنع عودة سكان عشرات القرى جنوبي لبنان
  • أعضاء مجلس الأمن يدينون هجوماً أودى بحياة جندي فرنسي بلبنان
  • اجتماع لبناني إسرائيلي ثانٍ في واشنطن الخميس 
قنا
محمود الحاج
ميشيل باشيليت تستعرض رؤيتها في جلسة اختيار أمين عام للأمم المتحدة

الحرب في المنطقة | انسداد في مسار المفاوضات وترامب يمدّد الهدنة

ترامب في البيت الأبيض، 6 إبريل 2026 (Getty)
ترامب: تمديد وقف إطلاق النار لحين تقديم مقترح إيراني