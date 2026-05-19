لبنان | شهداء في قصف واسع جنوبا ومقتل جندي إسرائيلي

أعلن الجيش الإسرائيلي مقتل جندي خلال معارك في جنوب لبنان.
تواصل قوات الاحتلال الإسرائيلي عدوانها على جنوب لبنان رغم سريان الهدنة، وتفاقم الأوضاع الإنسانية، حيث شنّت بعيد منتصف ليل الاثنين-الثلاثاء، غارة استهدفت مبنى في منطقة المعشوق قضاء صور، بعد وقت وجيز من إنذار السكان بالإخلاء، إلى جانب غارة أخرى استهدفت بلدة حاروف جنوبي البلاد، في وقت يتواصل القصف المدفعي على مناطق عدة.
إلى ذلك، تحدثت هيئة البث الإسرائيلية عن أنّ تهديد الطائرات المسيّرة المفخخة التي يستخدمها حزب الله، يحدّ بنحو 80% من عمليات الجيش الإسرائيلي في المناطق التي يتوغل فيها بالجنوب، عدا عن تسببها في وقوع خسائر في صفوف الجيش. وأضافت أنّ "العديد من العمليات العسكرية الإسرائيلية لا يتم تنفيذها خلال ساعات النهار"، خشية المسيرات. ولمواجهة الخطر المتصاعدة لها، قالت الهيئة: "يتم توزيع وسائل مضادة على عدد محدود من الجنود في كل سرية، بسبب نقص المعدات". ويوم الأربعاء الماضي، صدّق نتنياهو على تخصيص نحو 700 مليون دولار لتوفير حلول لمسيرات حزب الله. وقالت القناة 14 حينها، إنّ الخطة الإسرائيلية تشمل نشر رادارات ثابتة على طول الحدود الشمالية لحماية المستوطنات، إلى جانب استحداث منظومتين دفاعيتين جديدتين لحماية القوات المقاتلة بشكل مباشر.
في غضون ذلك، قال الرئيس اللبناني جوزاف عون، الاثنين، إنه سيقوم "بالمستحيل" لوقف الحرب. وأشار عون إلى أنّ الإطار الذي وضعه لبنان للمفاوضات مع إسرائيل يقوم على انسحابها من الأراضي التي تحتلها، ووقف إطلاق النار، وانتشار الجيش اللبناني على الحدود، وعودة النازحين إلى قراهم، إلى جانب توفير مساعدات اقتصادية ومالية للبنان. وأضاف عون أنّ واجبه، انطلاقاً من موقعه ومسؤوليته، هو "القيام بالمستحيل وبما هو أقل كلفة" من أجل وقف الحرب على لبنان وشعبه، مؤكداً أن لبنان "لم يكن لديه خيار إلا الذهاب إلى المفاوضات لإيقاف الحرب القائمة"، معتبراً أن الحروب "لم توصلنا إلى أي نتيجة على مرّ السنوات".
سياسياً أيضاً، شدد النائب عن كتلة حزب الله البرلمانية "الوفاء للمقاومة"، حسن فضل الله، في تصريح، على أن "الخيار المتاح أمام بلدنا هو مواصلة المقاومة البطولية واعتماد الدبلوماسية المستندة إلى قوة لبنان، ووحدة موقفه، عبر مفاوضات غير مباشرة". وفي معرض ردّه على أسئلة الصحافيين، حول ما إذا أنشأت إسرائيل أو أميركا فصيلاً أو جيشاً مهمّته قتال حزب الله، قال فضل الله "سنقاتله كما نقاتل الجيش الإسرائيلي"، مضيفاً "أي محاولة إسرائيلية لإنتاج (جيش) على طريقة جيش لبنان الحرّ أو جيش لبنان الجنوبي، مهما كانت التسمية، العميل هو عميل ومن يكون في خدمة العدو سنقاتله كما نقاتل العدو أياً كانت التسمية". ورداً على سؤال "حتى لو كان في الجيش اللبناني؟"، قال فضل الله "إذا كان عميلاً ويريد تنفيذ أهداف إسرائيل، فسنقاتله".
شنّ طيران الاحتلال الإسرائيلي غارة عنيفة استهدفت حي السراي في مدينة النبطية جنوبي لبنان.
أعلنت المديرية العامة للدفاع المدني اللبناني أنه "على أثر فقدان الاتصال بسبعة مواطنين في منطقة راشيا الفخار الحدودية، إثر توغل دورية تابعة لجيش الاحتلال الإسرائيلي في أطراف البلدة، باشرت فرق الدفاع المدني، بالاشتراك مع وحدات من الجيش اللبناني، عمليات البحث والمتابعة الميدانية، بالتزامن مع تحليق مكثف للطيران المسيّر الإسرائيلي في أجواء المنطقة". وأشارت المديرية إلى أنه "بعد جهود المتابعة والتنسيق، تم العثور على أربعة مواطنين كان قد أُخلي سبيلهم، وهم جميعاً بصحة جيدة، فيما لا يزال ثلاثة مواطنين قيد الأسر لدى الاحتلال الإسرائيلي"، مؤكدةً استمرار المتابعة بالتنسيق مع الجهات المعنية "لكشف مصيرهم والعمل على تأمين الإفراج عنهم".
شنّ طيران الاحتلال الإسرائيلي غارتين استهدفتا بلدة حناويه في قضاء صور وبلدة دبّين جنوبي لبنان.
أعلن حزب الله أنه استهدف تجمعاً لآليات وجنود جيش الاحتلال الإسرائيلي في بلدة رشاف جنوبي لبنان، عبر صلية صاروخية، مؤكداً تحقيق إصابات مباشرة.
أعلنت وزارة الصحة اللبنانية أن الحصيلة التراكمية للعدوان الإسرائيلي منذ 2 مارس/آذار الماضي حتى اليوم ارتفعت إلى 3042 شهيداً و9301 جريح.
يتذمّر ضباط وجنود في جيش الاحتلال الإسرائيلي، جراء بعض المهام العسكرية التي ينفّذونها في لبنان وتوقيتها، ويرون أنها تشكّل خطراً على حياتهم. ونقلت صحيفة هآرتس العبرية، اليوم الثلاثاء، قول بعضهم، إن قائد الفرقة 36، يفتاح نوريكين، عرّض القوات للخطر دون داعٍ، عندما قرر القيام بجولة في منطقة نهر الليطاني في وضح النهار. وقُتل نقيب في جيش الاحتلال يوم الجمعة الماضي، جرّاء إصابة من مسيّرة مفخخة، عندما كان ضمن القوة التي أمّنت جولة قائد الفرقة.
