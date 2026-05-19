لبنان | شهداء في قصف واسع جنوبا ومقتل جندي إسرائيلي

بيروت

ريتا الجمّال

ريتا الجمّال
ريتا الجمّال
صحافية لبنانية. مراسلة العربي الجديد في بيروت.
19 مايو 2026   |  آخر تحديث: 20 مايو 2026 - 00:48 (توقيت القدس)
تواصل قوات الاحتلال الإسرائيلي عدوانها على جنوب لبنان رغم سريان الهدنة، وتفاقم الأوضاع الإنسانية، حيث شنّت بعيد منتصف ليل الاثنين-الثلاثاء، غارة استهدفت مبنى في منطقة المعشوق قضاء صور، بعد وقت وجيز من إنذار السكان بالإخلاء، إلى جانب غارة أخرى استهدفت بلدة حاروف جنوبي البلاد، في وقت يتواصل القصف المدفعي على مناطق عدة. 

إلى ذلك، تحدثت هيئة البث الإسرائيلية عن أنّ تهديد الطائرات المسيّرة المفخخة التي يستخدمها حزب الله، يحدّ بنحو 80% من عمليات الجيش الإسرائيلي في المناطق التي يتوغل فيها بالجنوب، عدا عن تسببها في وقوع خسائر في صفوف الجيش. وأضافت أنّ "العديد من العمليات العسكرية الإسرائيلية لا يتم تنفيذها خلال ساعات النهار"، خشية المسيرات. ولمواجهة الخطر المتصاعدة لها، قالت الهيئة: "يتم توزيع وسائل مضادة على عدد محدود من الجنود في كل سرية، بسبب نقص المعدات". ويوم الأربعاء الماضي، صدّق نتنياهو على تخصيص نحو 700 مليون دولار لتوفير حلول لمسيرات حزب الله. وقالت القناة 14 حينها، إنّ الخطة الإسرائيلية تشمل نشر رادارات ثابتة على طول الحدود الشمالية لحماية المستوطنات، إلى جانب استحداث منظومتين دفاعيتين جديدتين لحماية القوات المقاتلة بشكل مباشر.

في غضون ذلك، قال الرئيس اللبناني جوزاف عون، الاثنين، إنه سيقوم "بالمستحيل" لوقف الحرب. وأشار عون إلى أنّ الإطار الذي وضعه لبنان للمفاوضات مع إسرائيل يقوم على انسحابها من الأراضي التي تحتلها، ووقف إطلاق النار، وانتشار الجيش اللبناني على الحدود، وعودة النازحين إلى قراهم، إلى جانب توفير مساعدات اقتصادية ومالية للبنان. وأضاف عون أنّ واجبه، انطلاقاً من موقعه ومسؤوليته، هو "القيام بالمستحيل وبما هو أقل كلفة" من أجل وقف الحرب على لبنان وشعبه، مؤكداً أن لبنان "لم يكن لديه خيار إلا الذهاب إلى المفاوضات لإيقاف الحرب القائمة"، معتبراً أن الحروب "لم توصلنا إلى أي نتيجة على مرّ السنوات".

سياسياً أيضاً، شدد النائب عن كتلة حزب الله البرلمانية "الوفاء للمقاومة"، حسن فضل الله، في تصريح، على أن "الخيار المتاح أمام بلدنا هو مواصلة المقاومة البطولية واعتماد الدبلوماسية المستندة إلى قوة لبنان، ووحدة موقفه، عبر مفاوضات غير مباشرة". وفي معرض ردّه على أسئلة الصحافيين، حول ما إذا أنشأت إسرائيل أو أميركا فصيلاً أو جيشاً مهمّته قتال حزب الله، قال فضل الله "سنقاتله كما نقاتل الجيش الإسرائيلي"، مضيفاً "أي محاولة إسرائيلية لإنتاج (جيش) على طريقة جيش لبنان الحرّ أو جيش لبنان الجنوبي، مهما كانت التسمية، العميل هو عميل ومن يكون في خدمة العدو سنقاتله كما نقاتل العدو أياً كانت التسمية". ورداً على سؤال "حتى لو كان في الجيش اللبناني؟"، قال فضل الله "إذا كان عميلاً ويريد تنفيذ أهداف إسرائيل، فسنقاتله".

تطورات العدوان على لبنان يتابعها "العربي الجديد" أولاً بأول...

08:52 pm

العربي الجديد

القدس المحتلة
مقتل جندي إسرائيلي في معارك جنوب لبنان

أعلن الجيش الإسرائيلي مقتل جندي خلال معارك في جنوب لبنان.

08:47 pm

الأناضول

الأناضول
4 شهداء في غارة إسرائيلية على بلدة دير قانون النهر

استشهد 4 أشخاص وأصيب أكثر من 10 آخرين، بينهم أطفال ونساء، الثلاثاء، جراء غارة إسرائيلية استهدفت بلدة دير قانون النهر جنوبي لبنان. وقالت وكالة الأنباء اللبنانية إن "فرق الإنقاذ تمكنت من انتشال 4 شهداء وأكثر من 10 مصابين بينهم نساء وأطفال، جراء الغارة الإسرائيلية على بلدة دير قانون النهر".

5:42 PM

ريتا الجمّال

بيروت
غارة إسرائيلية عنيفة تستهدف حي السراي في النبطية جنوبي لبنان

شنّ طيران الاحتلال الإسرائيلي غارة عنيفة استهدفت حي السراي في مدينة النبطية جنوبي لبنان.

5:41 PM

ريتا الجمّال

بيروت
الاحتلال يختطف 3 لبنانيين في راشيا الفخار ويُفرج عن 4 آخرين

أعلنت المديرية العامة للدفاع المدني اللبناني أنه "على أثر فقدان الاتصال بسبعة مواطنين في منطقة راشيا الفخار الحدودية، إثر توغل دورية تابعة لجيش الاحتلال الإسرائيلي في أطراف البلدة، باشرت فرق الدفاع المدني، بالاشتراك مع وحدات من الجيش اللبناني، عمليات البحث والمتابعة الميدانية، بالتزامن مع تحليق مكثف للطيران المسيّر الإسرائيلي في أجواء المنطقة". وأشارت المديرية إلى أنه "بعد جهود المتابعة والتنسيق، تم العثور على أربعة مواطنين كان قد أُخلي سبيلهم، وهم جميعاً بصحة جيدة، فيما لا يزال ثلاثة مواطنين قيد الأسر لدى الاحتلال الإسرائيلي"، مؤكدةً استمرار المتابعة بالتنسيق مع الجهات المعنية "لكشف مصيرهم والعمل على تأمين الإفراج عنهم".

5:21 PM

ريتا الجمّال

بيروت
غارتان للاحتلال تستهدفان حناويه ودبّين جنوبي لبنان

شنّ طيران الاحتلال الإسرائيلي غارتين استهدفتا بلدة حناويه في قضاء صور وبلدة دبّين جنوبي لبنان.
 

5:20 PM

ريتا الجمّال

بيروت
حزب الله يعلن استهداف تجمع لآليات وجنود الاحتلال في رشاف

أعلن حزب الله أنه استهدف تجمعاً لآليات وجنود جيش الاحتلال الإسرائيلي في بلدة رشاف جنوبي لبنان، عبر صلية صاروخية، مؤكداً تحقيق إصابات مباشرة.

5:20 PM

ريتا الجمّال

بيروت
الصحة اللبنانية: أكثر من 3 آلاف شهيد و9300 جريح منذ 2 مارس

أعلنت وزارة الصحة اللبنانية أن الحصيلة التراكمية للعدوان الإسرائيلي منذ 2 مارس/آذار الماضي حتى اليوم ارتفعت إلى 3042 شهيداً و9301 جريح.

02:52 pm

العربي الجديد

بيروت
غارة إسرائيلية على بلدة معركة

شنّ جيش الاحتلال الإسرائيلي غارة على بلدة معركة في جنوب لبنان.

02:13 pm

العربي الجديد

بيروت
جيش الاحتلال يختطف عدداً من المواطنين جنوبي لبنان

أفادت وسائل إعلام تابعة لحزب الله باختطاف جيش الاحتلال الإسرائيلي عدداً من المواطنين على طريق الخريبة عند أطراف كفرحمام - كفرشوبا في الجنوب اللبناني، واقتيادهم إلى مكان مجهول.

1:02 PM

نايف زيداني

نايف زيداني
نايف زيداني
صحافي فلسطيني من الجليل، متابع للشأن الإسرائيلي وشؤون فلسطينيي 48. عمل في العديد من وسائل الإعلام العربية المكتوبة والمسموعة والمرئية، مراسل "العربي الجديد" في الداخل الفلسطيني.
حيفا
جنود في جيش الاحتلال يتذمّرون من مهام في لبنان

يتذمّر ضباط وجنود في جيش الاحتلال الإسرائيلي، جراء بعض المهام العسكرية التي ينفّذونها في لبنان وتوقيتها، ويرون أنها تشكّل خطراً على حياتهم. ونقلت صحيفة هآرتس العبرية، اليوم الثلاثاء، قول بعضهم، إن قائد الفرقة 36، يفتاح نوريكين، عرّض القوات للخطر دون داعٍ، عندما قرر القيام بجولة في منطقة نهر الليطاني في وضح النهار. وقُتل نقيب في جيش الاحتلال يوم الجمعة الماضي، جرّاء إصابة من مسيّرة مفخخة، عندما كان ضمن القوة التي أمّنت جولة قائد الفرقة.

جنود من جيش الاحتلال في جنوب لبنان، 3 مايو 2026 (تليغرام)
جنود في جيش الاحتلال يتذمّرون من مهام في لبنان: نتعرّض للخطر

12:29 pm

العربي الجديد

بيروت
نائب بحزب الله: سنقاتل أي فصيل تحاول واشنطن إنشاءه

شدد النائب عن كتلة حزب الله البرلمانية "الوفاء للمقاومة"، حسن فضل الله، في تصريح، على أن "الخيار المتاح أمام بلدنا هو مواصلة المقاومة البطولية واعتماد الدبلوماسية المستندة إلى قوة لبنان، ووحدة موقفه، عبر مفاوضات غير مباشرة"، مؤكداً أن "شعبنا لن يتخلى عن حقه المشروع في الدفاع عن النفس، ولا يتخيل أحد إلى أي مدى يمكن أن يذهب شعبنا بالمواجهة لتحرير الجنوب وحمايته".

وفي معرض ردّه على أسئلة الصحافيين، حول ما إذا أنشأت إسرائيل أو أميركا فصيلاً أو جيشاً مهمّته قتال حزب الله، قال فضل الله "سنقاتله كما نقاتل الجيش الإسرائيلي"، مضيفاً "أي محاولة إسرائيلية لإنتاج (جيش) على طريقة جيش لبنان الحرّ أو جيش لبنان الجنوبي، مهما كانت التسمية، العميل هو عميل ومن يكون في خدمة العدو سنقاتله كما نقاتل العدو أياً كانت التسمية". ورداً على سؤال "حتى لو كان في الجيش اللبناني؟"، قال فضل الله "إذا كان عميلاً ويريد تنفيذ أهداف إسرائيل، فسنقاتله".

واعتبر فضل الله أن "المطروح على لبنان هو الاستسلام الكامل للشروط الإسرائيلية بما يؤدي إلى إخضاعه، وسلبه حريته، وتضييع الجنوب، وهذا يعني نهاية لبنان"، مشدداً على أن الاستسلام غير وارد على الاطلاق في قاموسنا. كما أشار إلى أن "أي التزامات أمنية أو سياسية مع العدو تقدمها السلطة على حساب سيادة لبنان، لن تكون لها أي مفاعيل على الأرض، ولن تتمكن من فرضها على شعبنا، وأي محاولة أميركية صهيونية لإنتاج أنطوان لحد جديد (قائد ما سمي بجيش لبنان الجنوبي الموالي لإسرائيل بين أعوام 1984 و2000) بأي زيّ، وتحت أي اسم، سنتصدى لها كما نتصدى للاحتلال وعملائه، ولن نقف في هذا المجال عند أي اعتبار داخلي أو خارجي".

ودعا فضل الله السلطة اللبنانية إلى العودة إلى لغة التفاهم الوطني وتلاقي اللبنانيين على إنقاذ بلدهم، مؤكداً أنه "لا يمكن لأي جهة في السلطة التفرّد أو الاستئثار بالخيارات المصيرية"، مشيراً إلى أن "من جرّب الاستئثار والتفرّد سابقاً أوصل البلاد إلى الحروب الداخلية"، داعياً لأن "يكون الرهان الأساسي على التفاهم الداخلي، وتجميع عناصر القوة للبنان، ومن بينها المقاومة، والاستفادة من الصداقات الخارجية الحقيقية للبنان، بما فيها المظلة الدولية الإقليمية التي تتشكّل في إسلام أباد من مجموعة من الدول العربية والإسلامية، وعدم رهن مصير البلد لمصالح الإدارة الأميركية، ورفض تلبية شروطها التي تشكّل وصفة خبيثة للحرب الأهلية والتصادم بين اللبنانيين".

كما دعا إلى "توحيد الموقف الوطني حول القواعد الخمس، وهي وقف شامل لإطلاق النار كخطوة أولى يعقبها انسحاب العدو من أرضنا المحتلة، وعودة النازحين، وإطلاق الأسرى، وإعادة الإعمار، على أن تبسط الدولة سلطتها كاملة على جنوب الليطاني حتى الحدود المعترف بها دولياً، ولدينا الاستعداد الكامل للتعاون مع السلطة اللبنانية وكل المخلصين في البلد ليصبح موقف الدولة موحّداً للوصول إلى صيغة وطنية للتعاطي مع المرحلة المقبلة بما يحقق مصلحة لبنان".

12:28 pm

العربي الجديد

بيروت
إنذار إسرائيلي لـ12 بلدة في جنوب لبنان والبقاع

وجّه جيش الاحتلال الإسرائيلي إنذاراً بالإخلاء إلى سكان بلدات طورا، والنبطية التحتا، وحبوش، والبازورية، وطيردبا، وكفرحونة، وعين قانا، وجبشيت، والشهابية، وبرج الشمالي، وحومين الفوقا، في الجنوب اللبناني، ولبّايا في البقاع الغربي، شرقي البلاد.

12:16 pm

العربي الجديد

بيروت
حزب الله يستهدف تجمعاً إسرائيلياً في عرب العرامشة

أعلن حزب الله استهداف تجمع لآليات جيش الاحتلال الإسرائيلي وجنوده، غربي قرية عرب العرامشة، شمالي فلسطين المحتلّة، بسرب من المسيّرات الانقضاضيّة.

وأعلن حزب الله كذلك استهداف موقع رأس الناقورة البحري بسرب من المسيّرات الانقضاضيّة.

12:01 pm

العربي الجديد

بيروت
تحليق للطيران المسيّر الإسرائيلي في أجواء بيروت والضاحية

أفادت الوكالة الوطنية للإعلام بتحليق الطيران المسيّر الإسرائيلي على علو منخفض في أجواء بيروت، وصولاً إلى الضاحية الجنوبية.

11:57 am

العربي الجديد

بيروت
غارتان على زوطر الشرقية وأطراف كفررمان

استهدفت غارتان إسرائيليتان بلدة زوطر الشرقية، وأطراف كفررمان، في جنوب لبنان.

11:02 am

العربي الجديد

بيروت
قصف مدفعي إسرائيلي على ياطر وزبقين

يستهدف قصف مدفعي إسرائيلي بلدتي ياطر وزبقين، جنوبي لبنان.

10:56 am

العربي الجديد

بيروت
حزب الله يستهدف تموضع جنود وآلية اتصالات جنوبي لبنان

أعلن حزب الله استهداف تموضع لجنود جيش الاحتلال داخل خيمة في بلدة دبل بمسيّرة انقضاضيّة نوعية، مؤكداً تحقيق إصابة مباشرة، مشيراً كذلك إلى استهداف آلية اتصالات تابعة لجيش الاحتلال في ساحة بلدة الطيبة بمحلّقة انقضاضيّة، وقد شوهدت وهي تحترق.

 

09:36 am

العربي الجديد

بيروت
استهداف دراجة وسيارة جنوباً وقصف منزل في بلدة مليخ

أغار الطيران المسيّر الإسرائيلي على دراجة نارية في بلدة فرون، وسيارة في بلدة حاروف في جنوب لبنان، كما استهدف منزلاً في بلدة مليخ بقضاء جزين.

09:33 am

العربي الجديد

بيروت
استهداف إسرائيلي متواصل لقرى جنوبي لبنان

يواصل جيش الاحتلال الإسرائيلي استهدافه قرى وبلدات جنوبي لبنان، حيث استهدف بالمدفعية بلدة كفرا، بعد غارات طاولتها ليلاً، كما شنّ غارات على مرتفعات الريحان والشهابية، بعد استهدافه ليلاً بلدة كفردونين ومنزلاً على طريق بلدة كفرا.

07:44 am

العربي الجديد

بيروت
قصف مدفعي إسرائيلي على عريض دبين-مرجعيون

يستهدف قصف مدفعي إسرائيلي عريض دبين-مرجعيون، جنوبي لبنان.

02:12 am

الأناضول

هيئة البث: المسيّرات تحد 80% من عمليات الجيش الإسرائيلي

أقرت هيئة البث العبرية الرسمية، الاثنين، بأن مسيرات حزب الله تحد من عمليات الجيش الإسرائيلي في جنوب لبنان. وقالت الهيئة إن "الجيش الإسرائيلي يقدر أنه إلى جانب الخسائر في صفوف المقاتلين، فإن تهديد الطائرات المسيّرة المفخخة يحدّ بنحو 80% من حرية عمل الجيش بجنوب لبنان". وأضافت أن "العديد من العمليات العسكرية الإسرائيلية لا يتم تنفيذها خلال ساعات النهار"، خشية المسيرات. ولمواجهة الخطر المتصاعد لتلك المسيرات، قالت الهيئة: "يتم توزيع وسائل مضادة على عدد محدود من الجنود في كل سرية، بسبب نقص المعدات".

لحظة استهداف حزب الله الاحتلال بمسيّرة في الطيبة 27/4/2026 (لقطة)
مسيّرات حزب الله تحدّ 80% من عمليات إسرائيل في لبنان

02:08 am

الأناضول

حزب الله يشن 14 عملية ضد أهداف إسرائيلية الاثنين

أعلن حزب الله، الاثنين، شنّ 14 هجوماً على قوات وآليات إسرائيلية جنوبي لبنان وشمال إسرائيل. وأوضح في بيانات متتالية، أن هذه العمليات تأتي "دفاعا عن لبنان وشعبه، وردا على خرق العدو الإسرائيلي لوقف إطلاق النار واعتداءاته التي طاولت القرى في جنوب لبنان، وأسفرت عن ارتقاء شهداء ووقوع عدد من الجرحى بين المدنيين".

ومفصلاً عملياته، قال الحزب إنه هاجم بمسيرات انقضاضية موقعا مستحدثاً للجيش الإسرائيلي في بلدة مارون الراس، ومنصة لمنظومة "القبة الحديدية" الدفاعية في معسكر غابات الجليل. كما نفذ الحزب إغارة نارية واسعة بقذائف المدفعية والصليات الصاروخية الثقيلة، على دفعات متكررة، استهدفت تجمات الجيش الإسرائيلي في بلدات الخيام، ورشاف، والطيبة، ودير ميماس، وعند منطقة خلة راج وتلتي الحمامص والعويضة. وقصفت قوات الحزب بالصواريخ ومسيرات 4 تجمعات لآليات وجنود في بلدات رشاف، والناقورة، والبياضة، إضافة إلى استهداف موقع تابع للجيش عند تلة العويضة بمحلّقتين انقضاضيّتين.

وحول استهداف الآليات والمعدات العسكرية، أعلن الحزب ضرب مركبة عسكرية تابعة لقائد اللواء 300 في الجيش الإسرائيلي بمستوطنة "شوميرا" بمحلقة انقضاضية. كما استهدف بمحلقات انقضاضية أخرى آلية اتصالات وجرافة عسكرية من طراز "D9" عند مجرى النهر في أطراف بلدة دير سريان. وفي بيان منفصل، أكد الحزب إسقاط طائرة مسيرة تابعة للجيش الإسرائيلي بالأسلحة المناسبة أثناء تحليقها في أجواء بلدة عيتا الجبل جنوبي البلاد. كما أعلن التصدي لطائرة حربية إسرائيلية في أجواء القطاع الغربي بصاروخ أرض جو.

02:06 am

العربي الجديد

بيروت
غارة على مبنى في المعشوق بقضاء صور جنوبي لبنان

شنت طائرات الاحتلال الإسرائيلي غارة على مبنى في منطقة المعشوق قضاء صور جنوبي لبنان، وذلك بعد وقت وجيز من تحذير جيش الاحتلال لسكان المبنى والمناطق المجاورة بالإخلاء.

 

02:05 am

العربي الجديد

بيروت
غارة على بلدة حاروف جنوبي لبنان

استهدفت غارة إسرائيلية بلدة حاروف في قضاء النبطية جنوبي لبنان، دون أن يبلغ عن وقوع إصابات حتى الآن.

1:50 AM
أبرز الأحداث يوم الاثنين| 18 مايو

  • ارتفاع ضحايا العدوان منذ 2 مارس إلى 3020 شهيداً

  • جيش الاحتلال يوجه انذاراً عاجلاً إلى سكان برج الشمالي

  • عون: المفاوضات تهدف لوقف الحرب وانسحاب إسرائيل

  • لجنة في الكنيست تناقش الفشل أمام مسيّرات حزب الله

  • غارات إسرائيلية على دير عامص وحاروف وحناويه في جنوب لبنان

  • سلام يقدّم إحاطة للوزراء حول المفاوضات مع إسرائيل

  • استشهاد قيادي في حركة الجهاد الإسلامي بغارة على بعلبك

