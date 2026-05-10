لبنان | قصف واسع وأوامر بإخلاء بلدات وقرى وحزب الله ينفذ عمليات

بيروت

العربي الجديد

العربي الجديد
10 مايو 2026   |  آخر تحديث: 22:07 (توقيت القدس)
تواصل إسرائيل ضرباتها وعمليات التفجير ونسف المنازل في البلدات الحدودية، رغم سريان وقف لإطلاق النار منذ 17 إبريل/ نيسان، فيما أدخل جيش الاحتلال خلال الأيام الأخيرة إلى لبنان مئات المناظير الذكية من نوع "خنجر" المخصصة للأسلحة الفردية، بهدف تحسين قدرات إطلاق النار باتجاه الطائرات المسيّرة التي يستعملها حزب الله في جنوب لبنان.

وأعلنت وزارة الصحة اللبنانية، ارتفاع الحصيلة التراكمية للعدوان الإسرائيلي منذ 2 مارس/ آذار حتى 9 مايو/ أيار إلى 2795 شهيداً و8586 جريحاً. وقال مركز عمليات طوارئ الصحة التابع لوزارة الصحة العامة، في بيان، إن الحصيلة الإجمالية للضحايا تواصل الارتفاع مع استمرار الغارات والاستهدافات الإسرائيلية في مناطق لبنانية عدة.

سياسياً، أعلنت وزارة الخارجية الأميركية أن واشنطن ستستضيف يومي 14 و15 مايو/ أيار جولة محادثات "مكثفة" بين إسرائيل ولبنان، بهدف التوصل إلى "اتفاق شامل للسلام والأمن"، يشمل ترسيم الحدود وترتيبات أمنية وإعادة الإعمار. وأكدت الولايات المتحدة أن نجاح العملية يرتبط بـ"استعادة الدولة اللبنانية سلطتها الكاملة ونزع سلاح حزب الله بالكامل". وفي السياق نفسه، شدد رئيس الحكومة اللبنانية نواف سلام على أولوية تثبيت وقف إطلاق النار ووقف الاعتداءات الإسرائيلية قبل أي تقدم تفاوضي، مؤكداً تمسك لبنان بحصر السلاح بيد الدولة والسعي للحصول على ضمانات أميركية تضمن استعادة السيادة اللبنانية الكاملة.

09:43 pm

حزب الله يستهدف بالصواريخ والمسيّرات مواقع وتجمعات للاحتلال

أعلن حزب الله، مساء اليوم الأحد، تنفيذ ثلاث عمليات ضد مواقع وتجمعات لجيش الاحتلال الإسرائيلي في جنوب لبنان، قال إنها جاءت "دفاعاً عن لبنان وشعبه" ورداً على "خرق الاحتلال لوقف إطلاق النار والاعتداءات على القرى الجنوبية". وقال الحزب، في بيانات منفصلة، إن مقاتليه استهدفوا عند الساعة 18:15 موقع بلاط المستحدث بسرب من المسيّرات الانقضاضية، قبل أن يهاجموا عند الساعة 19:00 تجمعاً لجنود جيش الاحتلال قرب مرفأ الناقورة بمسيّرة انقضاضية. وأضاف أن العملية الثالثة نُفذت عند الساعة 19:15، واستهدفت مقراً قيادياً مستحدثاً تابعاً لجيش الاحتلال الإسرائيلي في منطقة البياضة، عبر صلية صاروخية.

07:19 pm

عمليات لحزب الله ضد جيش الاحتلال في جنوب لبنان

أعلن حزب الله، اليوم الأحد، تنفيذ سلسلة عمليات ضد تجمعات لآليات وجنود جيش الاحتلال الإسرائيلي في جنوب لبنان، ردا على ما وصفه بـ"خرق الاحتلال وقف إطلاق النار" واعتداءاته على القرى الجنوبية. وقال الحزب، في بيانات متلاحقة، إن مقاتليه استهدفوا عند الساعة الثالثة عصراً تجمعاً لآليات وجنود الاحتلال في خلة راج عند أطراف بلدة دير سريان بقذائف المدفعية، مؤكداً تحقيق إصابات مباشرة، أعقبها استقدام الاحتلال قوة مساندة لسحب الإصابات تحت ساتر دخاني كثيف. وأضاف أن مقاتليه استهدفوا عند الساعة الرابعة عصراً تجمعاً لجنود الاحتلال في بلدة رشاف بصاروخ موجه، قبل أن يعلن في بيان آخر استهداف تجمع لآليات وجنود الاحتلال في البلدة نفسها بصلية صاروخية عند الساعة الرابعة والربع. كما أعلن الحزب استهداف تجمع لآليات وجنود الاحتلال عند بيدر الفقعاني في بلدة الطيبة بصلية صاروخية عند الساعة الرابعة والنصف عصراً.

07:18 pm

أوامر إسرائيلية بإخلاء بلدات وقرى جنوبي لبنان

 وجّه جيش الاحتلال الإسرائيلي، مساء اليوم الأحد، إنذاراً عاجلاً إلى سكان عدد من البلدات والقرى في جنوب لبنان، دعاهم فيه إلى إخلاء منازلهم والابتعاد لمسافة لا تقل عن ألف متر. وشمل الإنذار بلدات دير الزهراني وجرجوع وسجد في منطقة جزين. ودعا جيش الاحتلال السكان إلى التوجه نحو "أراض مفتوحة".

01:54 pm

شهيدان باستهداف إسرائيلي لنقطتَين إسعافيتَين جنوب لبنان

أعلن مركز عمليات طوارئ الصحة التابع لوزارة الصحة اللبنانية أن إسرائيل واصلت "خرق القوانين الدولية والأعراف الإنسانية" عبر استهداف نقطتَين تابعتَين لـ"الهيئة الصحية" في بلدتَي قلاويه وتبنين في قضاء بنت جبيل جنوبي لبنان.

وأوضح المركز أنه في قلاويه استشهد مسعف وأصيب ثلاثة آخرون بجروح، فيما استشهد مسعف آخر وأصيب اثنان بجروح.

شهيد وجريح بغارة إسرائيلية في منطقة جزين

أفادت وكالة الأنباء اللبنانية بأنّ طائرة مسيّرة إسرائيلية نفذت غارة على خراج القطراني في منطقة جزين، ما أدى إلى سقوط شهيد وجريح.

بيروت حمود

صحافية فلسطينية، عملت في صحف ومواقع عدّة. متخصصة بمتابعة الشؤون الإسرائيليّة.
بيروت حمود
صحافية فلسطينية، من أسرة "العربي الجديد".
الدوحة
الاحتلال: جيشنا عاجز عن إيجاد حل لمسيّرات يقتنيها حزب الله

كرّرت صحيفة "يديعوت أحرونوت"، اليوم الأحد، ما يتردّد في وسائل الإعلام الإسرائيلية حول التهديد الذي تشكّله المسيّرات المُشغلة بالألياف البصرية التي يطلقها حزب الله على جنود الاحتلال في جنوب لبنان؛ إذ أصيب بالأمس فقط ثلاثة جنود بانفجار مسيّرة مفخخة في مستوطنة "شلومي" الحدودية. وتنقل الصحيفة عن الجنود أنه في ضوء انعدام الاستجابة التكتيكية، باتوا يشعرون بأنهم عرضة للخطر، خصوصاً في ظل اقتناء الجنود أنفسهم الحلول المعدّة لمواجهة التهديد في الميدان، بواسطة تبرعات ومبادرات مدنية.

مركبات عسكرية إسرائيلية على الحدود مع لبنان، 18 مارس 2026 (فرانس برس)
10:22 am

إصابة شخص بغارة إسرائيلية في النبطية

أصيب رجل بجروح من جراء غارة إسرائيلية استهدفته أمام متجره في شارع الإنجيلية بمدينة النبطية جنوبي لبنان.

غارات إسرائيلية بمسيّرات تستهدف بلدات في قضاء صور

أفادت وكالة الأنباء اللبنانية بأن مسيّرة إسرائيلية استهدفت بلدة السماعية في قضاء صور، كذلك استهدفت مسيّرة أخرى الطريق العام بين بلدتي الرمادية والشعيتية في القضاء نفسه.

وأضافت الوكالة أن الطيران المسيّر الإسرائيلي أغار أيضاً على هدف في بلدة قلاويه.

حزب الله يعلن استهداف جرّافة إسرائيلية بمسيّرة في دير سريان

أعلن حزب الله، اليوم الأحد، استهداف جرّافة من نوع D9 تابعة للجيش الإسرائيلي عند منطقة خلّة راج في بلدة دير سريان جنوبي لبنان، بواسطة محلّقة انقضاضية، مؤكداً تحقيق "إصابة مؤكدة".

غارة إسرائيلية على بلدة جبشيت جنوبي لبنان

شنّ الطيران الحربي الإسرائيلي بعيد منتصف ليل السبت - الأحد غارة على بلدة جبشيت.

6 شهداء و19 جريحاً في غارة الضاحية الجنوبية لبيروت

أعلنت وزارة الصحة اللبنانية أن الحصيلة النهائية للغارة الإسرائيلية على حارة حريك في الضاحية الجنوبية لبيروت قبل يومين إدت إلى سقوط 6 شهداء و19 جريحاً.
 

شهيد وجرحى في الغارة على بدياس

أعلنت وزارة الصحة اللبنانية أن الغارة التي شنّها الاحتلال على بلدة بدياس في قضاء صور أدت إلى سقوط شهيد و13 جريحاً، من بينهم 6 أطفال وسيدتان.

صفاء عيّاد

صفاء عيّاد
صفاء عيّاد
صفاء عيّاد صحافية من لبنان عملت في العديد من المواقع الإعلامية والصحف.
بيروت
جنوبيّو لبنان... تهجير لا ينتهي على وقع التهديدات

لم تكد الهدنة تدخل حيّز التنفيذ جنوبي لبنان في 17 إبريل/ نيسان الماضي، حتى تبدّد الأمل سريعاً مع تجدّد أوامر الإخلاء الإسرائيلية التي أعادت آلاف العائلات إلى النقطة الصفر، وذلك بعد عدوانٍ إسرائيلي مدمّر تجدّد في 2 مارس/ آذار الماضي. ومنذ أواخر إبريل، يعيش الأهالي النازحون مأساة يومية متجدّدة، مع سلسلة تهديدات تطاول بلداتهم تباعاً، بعدما ظنّوا أن وقف إطلاق النار سيمنحهم فسحة أمان للعودة إلى قراهم وترتيب حياتهم. غير أنّ هذه العودة سرعان ما تحوّلت إلى محطة موقّتة، وجد خلالها السكان أنفسهم مجدداً أمام خيار قاسٍ؛ التهجير أو المخاطرة بالبقاء، في ظل قرى مهدَّدة ومراكز إيواء مكتظّة، حيث تتكرّر حكاية التهجير بوجع مضاعف، وتغدو العودة نفسها محفوفة بالخوف وعدم اليقين.

نازحون في النبطية، 3 إبريل 2026 (كريس ماكغراث/Getty)
الاتحاد الأوروبي يحذر من تعذر إيصال المساعدات إلى جنوب لبنان

حضّت المفوّضة الأوروبية للمساواة والجاهزية وإدارة الأزمات حجة لحبيب، السبت، على إيصال مزيد من المساعدات الإنسانية إلى جنوب لبنان، حيث تتواصل الغارات الإسرائيلية. وقالت لحبيب، في مؤتمر صحافي في اليوم الثاني من زيارتها للبنان، قبيل وصول شحنة مساعدات من الاتحاد الأوروبي: "المساعدات الإنسانية جاهزة، ولكن في كثير من الأحيان يتعذر إيصالها إلى من هم في أمسّ الحاجة إليها".

أطفال ونزوح عند واجهة بيروت البحرية - لبنان - 12 إبريل 2026 (حسين بيضون)
الاحتلال يزود قواته بمناظير ذكية لمواجهة مسيّرات حزب الله

أفادت هيئة البث الإسرائيلية، مساء السبت، بأنّ جيش الاحتلال الإسرائيلي أدخل خلال الأيام الأخيرة إلى لبنان مئات المناظير الذكية من نوع "خنجر" المخصصة للأسلحة الفردية، بهدف تحسين قدرات إطلاق النار باتجاه الطائرات المسيّرة التي يستعملها حزب الله في جنوب لبنان.

دبابة إسرائيلية على الحدود اللبنانية، 27 مارس 2026 (جلال مرعي/فرانس برس)
أبرز تطورات العدوان على لبنان أمس السبت

واشنطن تعلن عن جولة مباحثات بين لبنان وإسرائيل

جيش الاحتلال: هاجمنا أكثر من 85 بنية تحتية لحزب الله

جيش الاحتلال يطلب إخلاء 9 قرى جنوبي لبنان

شهداء وإصابات في السكسكية وغارات واسعة جنوباً

2795 شهيداً منذ بدء العدوان على لبنان

حزب الله يعلن تنفيذ 21 عملية ضد الاحتلال

بيروت حمود
صفاء عيّاد
