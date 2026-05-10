لبنان | قصف واسع وأوامر بإخلاء بلدات وقرى وحزب الله ينفذ عمليات

أعلن حزب الله، مساء اليوم الأحد، تنفيذ ثلاث عمليات ضد مواقع وتجمعات لجيش الاحتلال الإسرائيلي في جنوب لبنان، قال إنها جاءت "دفاعاً عن لبنان وشعبه" ورداً على "خرق الاحتلال لوقف إطلاق النار والاعتداءات على القرى الجنوبية". وقال الحزب، في بيانات منفصلة، إن مقاتليه استهدفوا عند الساعة 18:15 موقع بلاط المستحدث بسرب من المسيّرات الانقضاضية، قبل أن يهاجموا عند الساعة 19:00 تجمعاً لجنود جيش الاحتلال قرب مرفأ الناقورة بمسيّرة انقضاضية. وأضاف أن العملية الثالثة نُفذت عند الساعة 19:15، واستهدفت مقراً قيادياً مستحدثاً تابعاً لجيش الاحتلال الإسرائيلي في منطقة البياضة، عبر صلية صاروخية.
