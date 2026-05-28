لبنان | قصف مكثف على صور وصيدا ومقتل جندي إسرائيلي وإصابة اثنين

قال جيش الاحتلال الإسرائيلي في بيان إن إطلاق صفارات الإنذار في مستوطنة شتولا جاء تحذيراً من تسلل مسيّرة.
- أخبار
- سياسة
- اقتصاد
- مقالات
- مجتمع
- منوعات
- ثقافة
- رياضة
- تحقيقات
- المزيد
- النسخة الورقية
يتواصل التصعيد العسكري على الجبهة اللبنانية مع توسيع الجيش الإسرائيلي وتيرة قصفه ورقعة المناطق المستهدفة؛ فيما أنذر، أمس الأربعاء، بإخلاء مناطق واسعة في الجنوب والتوجه نحو شمال نهر الزهراني، بعد تحذيرات سابقة شملت كامل مدينة صور ومحيطها إضافة إلى مدينة النبطية.
وعلى وقع هذه التطورات المتسارعة، شهدت المنطقة موجة نزوح واسعة للأهالي نحو المناطق الأكثر أمناً، فيما دعت إدارة الكوارث التابعة للبلدية، في بيان لها، السكان إلى التوجه نحو مراكز الإيواء المعتمدة في العاصمة بيروت.
وتتجه الأنظار إلى اجتماعات واشنطن وسط تصاعد التهديدات الإسرائيلية بتوسيع دائرة القصف لتشمل العاصمة بيروت وضاحيتها الجنوبية. وبينما تؤكد واشنطن، وفق معطيات لبنانية، تمسكها بتحييد بيروت والبنى التحتية عن أي تصعيد واسع، يتمسك لبنان بأولوية تثبيت وقف إطلاق النار ووقف الاعتداءات والتوغلات والاغتيالات الإسرائيلية قبل أي ترتيبات أمنية أو تفاوضية لاحقة.
على صعيد آخر، ما زالت مسيّرات حزب الله تشكل مصدر قلق كبير بالنسبة لإسرائيل، على الرغم من إدعائها أكثر من مرة ابتكار أساليب جديدة للتصدي لها. وفي هذا السياق، أفادت هيئة البث الإسرائيلية، بأن حزب الله، أطلق منذ صباح الأربعاء 6 طائرات مسيرة نحو شمال إسرائيل انفجر بعضها في مواقع عسكرية. وقالت الهيئة الرسمية، إن قائد القوات البرية اللواء نداف لوتان سيتوجه خلال أيام للولايات المتحدة "لإجراء عمليات شراء تتعلق بمسألة تهديد الطائرات المسيّرة"، دون مزيد من التفاصيل.
أفادت مراسلة "العربي الجديد" بوقوع غارة إسرائيلية على بلدة كفرا بقضاء بنت جبيل جنوبي لبنان.
حماس تدين التصعيد الإسرائيلي في جنوب لبنان
الجيش اللبناني يعلن استشهاد أحد جنوده بغارة إسرائيلية
وزارة الصحة: 3269 شهيداً و9840 مصاباً منذ 2 مارس
جيش الاحتلال يطلب إخلاء كلّ القرى جنوب نهر الزهراني
جيش الاحتلال: نستهدف مقرات قيادة لحزب الله في صور
حزب الله يعلن عن سلسلة عمليات في العديسة وزوطر الشرقية
الجيش اللبناني: انتشال جثمان شهيد بالجيش قرب بحيرة القرعون