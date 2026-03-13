لبنان | قصف متبادل ومباحثات إسرائيلية لعملية برية واسعة جنوباً

استهدفت غارة اسرائيلية سيارة في منطقة الجناح في بيروت.
تتواصل التطورات الميدانية والسياسية بوتيرة متسارعة في لبنان مع توسّع الغارات التي يشنها جيش الاحتلال الإسرائيلي على مناطق مختلفة من البلاد، لا سيما في العاصمة بيروت وضاحيتها، في وقت تتصاعد فيه المخاوف من انزلاق المواجهة إلى مرحلة أكثر خطورة. فقد أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي أنه بدأ موجة من الضربات ضد بنى تحتية تابعة لحزب الله في أنحاء بيروت.
وفي ظل التصعيد العسكري، تتزايد التحذيرات الدولية من التداعيات الإنسانية للهجمات، بعدما عبّرت المديرة العامة للمنظمة الدولية للهجرة إيمي بوب عن "قلقها البالغ" من تقارير تحدثت عن استهداف نازحين في بيروت وسقوط شهداء وجرحى من جراء ذلك. وأكدت المنظمة أن المدنيين والبنية التحتية المدنية يجب ألا يكونوا أهدافاً للعمليات العسكرية، في وقت تتعرض فيه البنية الاجتماعية والخدماتية في لبنان لضغوط متزايدة نتيجة موجات النزوح المتصاعدة.
على الصعيد الداخلي، قال رئيس الوزراء اللبناني نواف سلام إن حكومته تعمل "على مدار الساعة" لوقف الحرب، مشدداً على أن اللبنانيين يدفعون ثمن حرب لم يختاروها. وأكد سلام أنه لا تراجع عن موقف الحكومة باستعادة قرار الحرب والسلم، داعياً إلى إنهاء ما وصفه بـ"مغامرة الإسناد الجديدة" التي قال إن لبنان لم يجن منها سوى مزيد من الدمار والتهجير وسقوط الضحايا، معبّراً عن ثقته بأن اللبنانيين لن ينجروا وراء ما وصفها بالأخبار المختلقة التي تُنشر في ظل أجواء التوتر.
في المقابل، تشير مؤشرات سياسية وعسكرية في إسرائيل إلى اتجاه نحو تصعيد أكبر في المواجهة، إذ بحث المجلس الوزاري الإسرائيلي المصغّر للشؤون السياسية والأمنية (الكابينت) إمكانية تكثيف العدوان على لبنان، بما في ذلك تنفيذ عمليات برية داخل الأراضي اللبنانية قد تبدأ خلال أسبوع. ووفق تسريبات إعلامية إسرائيلية، يجرى نقاش داخل المؤسسة الأمنية حول توسيع نطاق العمليات حتى نهر الليطاني بذريعة نشاط حزب الله في المنطقة، ما يعزز المخاوف من توسّع الحرب إلى مرحلة أكثر شمولاً في الأيام المقبلة.