لبنان | قصف متبادل ومباحثات إسرائيلية لعملية برية واسعة جنوباً

بيروت

ريتا الجمّال

ريتا الجمّال (العربي الجديد)
ريتا الجمّال
صحافية لبنانية. مراسلة العربي الجديد في بيروت.
حيفا

نايف زيداني

نايف زيداني
نايف زيداني
صحافي فلسطيني من الجليل، متابع للشأن الإسرائيلي وشؤون فلسطينيي 48. عمل في العديد من وسائل الإعلام العربية المكتوبة والمسموعة والمرئية، مراسل "العربي الجديد" في الداخل الفلسطيني.
13 مارس 2026   |  آخر تحديث: 01:38 (توقيت القدس)
+ الخط -

تتواصل التطورات الميدانية والسياسية بوتيرة متسارعة في لبنان مع توسّع الغارات التي يشنها جيش الاحتلال الإسرائيلي على مناطق مختلفة من البلاد، لا سيما في العاصمة بيروت وضاحيتها، في وقت تتصاعد فيه المخاوف من انزلاق المواجهة إلى مرحلة أكثر خطورة. فقد أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي أنه بدأ موجة من الضربات ضد بنى تحتية تابعة لحزب الله في أنحاء بيروت.

وفي ظل التصعيد العسكري، تتزايد التحذيرات الدولية من التداعيات الإنسانية للهجمات، بعدما عبّرت المديرة العامة للمنظمة الدولية للهجرة إيمي بوب عن "قلقها البالغ" من تقارير تحدثت عن استهداف نازحين في بيروت وسقوط شهداء وجرحى من جراء ذلك. وأكدت المنظمة أن المدنيين والبنية التحتية المدنية يجب ألا يكونوا أهدافاً للعمليات العسكرية، في وقت تتعرض فيه البنية الاجتماعية والخدماتية في لبنان لضغوط متزايدة نتيجة موجات النزوح المتصاعدة.

على الصعيد الداخلي، قال رئيس الوزراء اللبناني نواف سلام إن حكومته تعمل "على مدار الساعة" لوقف الحرب، مشدداً على أن اللبنانيين يدفعون ثمن حرب لم يختاروها. وأكد سلام أنه لا تراجع عن موقف الحكومة باستعادة قرار الحرب والسلم، داعياً إلى إنهاء ما وصفه بـ"مغامرة الإسناد الجديدة" التي قال إن لبنان لم يجن منها سوى مزيد من الدمار والتهجير وسقوط الضحايا، معبّراً عن ثقته بأن اللبنانيين لن ينجروا وراء ما وصفها بالأخبار المختلقة التي تُنشر في ظل أجواء التوتر.

في المقابل، تشير مؤشرات سياسية وعسكرية في إسرائيل إلى اتجاه نحو تصعيد أكبر في المواجهة، إذ بحث المجلس الوزاري الإسرائيلي المصغّر للشؤون السياسية والأمنية (الكابينت) إمكانية تكثيف العدوان على لبنان، بما في ذلك تنفيذ عمليات برية داخل الأراضي اللبنانية قد تبدأ خلال أسبوع. ووفق تسريبات إعلامية إسرائيلية، يجرى نقاش داخل المؤسسة الأمنية حول توسيع نطاق العمليات حتى نهر الليطاني بذريعة نشاط حزب الله في المنطقة، ما يعزز المخاوف من توسّع الحرب إلى مرحلة أكثر شمولاً في الأيام المقبلة.

"العربي الجديد" يتابع العدوان الإسرائيلي على لبنان أولاً بأول..

01:38 am

بيروت
غارة إسرائيلية تستهدف سيارة في منطقة الجناح في بيروت

استهدفت غارة اسرائيلية سيارة في منطقة الجناح في بيروت.

01:09 am

الدوحة
قطر تدين بشدة الاعتداءات الإسرائيلية على جنوب لبنان

‏أدانت الخارجية القطرية بشدة الاعتداءات الإسرائيلية على جنوب لبنان، وعدّتها انتهاكاً سافراً لقواعد القانون الدولي الإنساني وقرار مجلس الأمن رقم (1701).

‏ودعت الخارجية القطرية المجتمع الدولي إلى الاضطلاع بمسؤولياته، لإلزام سلطات الاحتلال الإسرائيلي بوقف اعتداءاتها المتكررة على لبنان، وحملها على احترام المواثيق والقوانين الدولية، مؤكدة موقف دولة قطر الثابت تجاه الجمهورية اللبنانية الشقيقة ووحدتها وسيادتها وسلامة أراضيها، ودعمها الكامل لكافة الجهود التي تعزز استقرارها وازدهارها.

01:06 am

بيروت
غارة على الضاحية الجنوبية لبيروت

أفادت مراسلة "العربي الجديد" بأن غارة إسرائيلية استهدفت الضاحية الجنوبية لبيروت.

12:30 am

القدس المحتلة
إطلاق 10 صواريخ من لبنان باتجاه كريات شمونة

أفادت وسائل إعلام إسرائيلية بإطلاق نحو 10 صواريخ من جنوب لبنان باتجاه مستوطنة كريات شمونة الإسرائيلية.

12:27 am

القدس المحتلة
مصادر إسرائيلية: المعركة مع حزب الله منفصلة عن حرب إيران

نقل موقع "واينت" الإسرائيلي عن مصادر في المؤسسة الأمنية قولها إن المعركة مع حزب الله قد تستمر حتى بعد انتهاء الحرب مع إيران في حال توقفت المواجهة مع طهران قريباً. وأوضحت المصادر أن القتال في الجبهة الشمالية يتركز حالياً بشكل أساسي على الدفاع، في ظل قرار الجيش الإسرائيلي إبقاء السكان في بلداتهم وعدم إجلائهم. وأضافت أن هناك ما وصفته بـ"فرصة نادرة" لتهيئة الظروف التي قد تقود إلى نزع سلاح حزب الله، لكنها أشارت إلى أن تحقيق ذلك يحتاج إلى وقت وإلى قدرات نارية أكبر، وهي قدرات موجهة حالياً إلى الجهد العسكري ضد إيران.

12:27 am

بيروت
حزب الله يعلن استهداف ثكنتي شراغا ويفتاح بمسيّرات انقضاضية

أعلن حزب الله أنه هاجم ثكنتي شراغا ويفتاح التابعتين لجيش الاحتلال الإسرائيلي باستخدام أسراب من الطائرات المسيّرة الانقضاضية.

12:26 am

القدس المحتلة
القناة 14: نتنياهو يدرس إلغاء اتفاق ترسيم الحدود البحرية

أفادت القناة 14 الإسرائيلية بأن رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو يدرس إمكانية إلغاء اتفاق ترسيم الحدود البحرية مع لبنان، المعروف إعلامياً باسم "اتفاق الغاز"، والذي وقع خلال فترة حكومتي نفتالي بينيت ويئير لبيد. وذكرت القناة أن الخطوة المحتملة تبحث مع الرئيس الأميركي دونالد ترامب في ظل التطورات العسكرية الجارية في المواجهة مع حزب الله. وأضافت أن القرار النهائي بشأن إلغاء الاتفاق سيعتمد إلى حد كبير على التطورات الميدانية، وسيُحسم بتفاهم مشترك بين نتنياهو وترامب.

12:22 AM
أبرز تطورات الحرب على جبهة لبنان يوم أمس الخميس
  • المنظمة الدولية للهجرة تبدي قلقها من استهداف نازحين في بيروت
  • حركة نزوح كثيفة جنوبي الزهراني
  • إنذار إسرائيلي جديد إلى سكان بيروت
  • جيش الاحتلال: بدأنا ضربات ضد حزب الله في أنحاء بيروت
  • 60 طناً من المساعدات الفرنسية تصل إلى بيروت
  • تركيا تتضامن مع لبنان وتدين الهجمات الإسرائيلية
  • أكثر من 680 شهيداً وما يزيد عن 820 ألف نازح في لبنان
  • تحرّك رسمي إثر بيان "مريب" يلوّح بانشقاقات في الجيش اللبناني
المساهمون
