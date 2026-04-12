لبنان | قصف عنيف على بنت جبيل ونتنياهو يقتحم جنوب لبنان

أعلنت وزارة الصحة اللبنانية أن جيش الاحتلال الإسرائيلي استهدف، مساء اليوم، بشكل مباشر فريقاً إسعافياً تابعاً للصليب الأحمر اللبناني في بلدة بيت ياحون بقضاء بنت جبيل، في خرق إضافي للأعراف والقانون الإنساني الدولي. وأوضحت الوزارة أن الاستهداف أسفر عن استشهاد مسعف وإصابة آخر بجروح، متقدمة بالتعازي للصليب الأحمر ولكل الهيئات الإسعافية العاملة في مناطق النزاع في لبنان. وأكدت أنها ستعمل على رفع دعاوى دولية لضمان محاسبة هذه الانتهاكات، مشيدة بالتضحيات التي تقدمها الطواقم الإسعافية التزاماً برسالتها الإنسانية.
