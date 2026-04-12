لبنان | قصف عنيف على بنت جبيل ونتنياهو يقتحم جنوب لبنان

بيروت

ريتا الجمّال

صحافية لبنانية. مراسلة العربي الجديد في بيروت.
12 ابريل 2026   |  آخر تحديث: 23:55 (توقيت القدس)
توعد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، مساء السبت، لبنان بمزيد من التصعيد، مؤكدا أن تل أبيب لن توافق على أي مفاوضات إلا بشرطي نزع سلاح "حزب الله" والتوصل إلى اتفاق سلام "يصمد لأجيال"، فيما جدد حزب الله، السبت، رفضه المفاوضات المباشرة بين لبنان وإسرائيل، غداة إعلان الرئاسة اللبنانية أنها ستبدأ في واشنطن الأسبوع المقبل، بينما أعلنت وزارة الصحة أن حصيلة الحرب تجاوزت ألفي شهيد من جراء العدوان الإسرائيلي.

وادعى نتنياهو، في كلمة مسجلة، أن لبنان توجه عدة مرات، خلال الفترة الأخيرة، لفتح قنوات تفاوض مباشرة "بسبب القوة التي أظهرتها إسرائيل" على حد تعبيره. ولفت إلى أنه وافق على ذلك "بشرطين؛ تفكيك سلاح حزب الله، وإبرام اتفاق سلام يصمد لأجيال". وتوعد نتنياهو بالتصعيد، لافتاً إلى أن الحرب "لم تنته بعد"، زاعما تحقيق "إنجازات تاريخية".

ويواصل الجيش الإسرائيلي لليوم الرابع ضرباته العنيفة على لبنان، رغم إعلان الولايات المتحدة وإيران فجر الأربعاء الماضي، هدنة لمدة أسبوعين قالت إيران وباكستان إنها تشمل لبنان، فيما نفت واشنطن وتل أبيب ذلك.

تطورات العدوان الإسرائيلي على لبنان يتابعها "العربي الجديد" أولاً بأول..

12:02 am

العربي الجديد

بيروت
9 شهداء و13 جريحاً في مجزرة تفاحتا

أعلن مركز عمليات طوارئ الصحة التابع لوزارة الصحة العامة أن الحصيلة النهائية للغارة التي شنها جيش الاحتلال الإسرائيلي على بلدة تفاحتا في قضاء صيدا، أمس، بلغت 9 شهداء و13 جريحاً.

11:54 pm

بيروت
18 جريحاً في غارات على البازورية جنوبي لبنان

أعلن مركز عمليات طوارئ الصحة التابع لوزارة الصحة العامة أن غارات شنها جيش الاحتلال الإسرائيلي على بلدة البازورية في قضاء صور، صباح اليوم، أسفرت عن إصابة 18 مواطناً بجروح. وأوضح البيان أن من بين المصابين ثلاثة بحالة حرجة، في حين تعمل الطواقم الطبية على تقديم الإسعافات اللازمة للمصابين.

11:16 pm

بيروت
استهداف تجمع لجنود الاحتلال بمسيرات في كفاريوفال

أعلن حزب الله استهداف تجمع لجنود جيش الاحتلال الإسرائيلي في مستوطنة كفاريوفال، باستخدام سرب من المسيّرات الانقضاضية.

11:11 pm

بيروت
العملية 31: حزب الله يستهدف مربض مدفعية في ديشون

أعلن حزب الله استهداف مربض مدفعية في بلدة ديشون بصلية صاروخية، في العملية الـ31 التي ينفذها خلال يوم الأحد.

09:33 pm

بيروت
استهداف مباشر للصليب الأحمر في بيت ياحون واستشهاد مسعف

أعلنت وزارة الصحة اللبنانية أن جيش الاحتلال الإسرائيلي استهدف، مساء اليوم، بشكل مباشر فريقاً إسعافياً تابعاً للصليب الأحمر اللبناني في بلدة بيت ياحون بقضاء بنت جبيل، في خرق إضافي للأعراف والقانون الإنساني الدولي. وأوضحت الوزارة أن الاستهداف أسفر عن استشهاد مسعف وإصابة آخر بجروح، متقدمة بالتعازي للصليب الأحمر ولكل الهيئات الإسعافية العاملة في مناطق النزاع في لبنان. وأكدت أنها ستعمل على رفع دعاوى دولية لضمان محاسبة هذه الانتهاكات، مشيدة بالتضحيات التي تقدمها الطواقم الإسعافية التزاماً برسالتها الإنسانية.

08:48 pm

بيروت
نواف سلام: لن يترك الجنوب وحيداً ونعمل لوقف الحرب

أكد رئيس الوزراء اللبناني نواف سلام أن "كل من لجأ إلى دعم خارجي وجد نفسه أسير لعبة أكبر منه"، في إشارة رفض إلى الدعم الإيراني لحزب الله، مشدداً على أن حماية الجنوب، كما كل لبنان، لا تكون إلا من خلال "دولة واحدة قوية وعادلة". وأوضح سلام أن الحكومة مستمرة في جهودها لوقف الحرب، وفي مقدمتها المبادرة التي قدّمها الرئيس جوزاف عون للتفاوض، بهدف تمكين مؤسسات الدولة الشرعية من القيام بدورها الكامل في حماية لبنان واللبنانيين. ودعا إلى التمسك بالوحدة الوطنية لمواجهة الأخطار، مؤكداً استمرار العمل لتحقيق وقف الحرب، وتأمين انسحاب جيش الاحتلال الإسرائيلي من كامل الأراضي اللبنانية، واستعادة الأسرى، وإعادة إعمار القرى والبلدات وعودة النازحين إليها.

08:08 pm

القدس المحتلة
نتنياهو وكاتس وزامير يقتحمون جنوب لبنان

اقتحم رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو جنوب لبنان برفقة وزير الأمن يسرائل كاتس ورئيس الأركان الإسرائيلي أيال زامير وسط استمرار التصعيد الإسرائيلي ضد لبنان. ومن هناك، زعم نتنياهو أن جيش الاحتلال "أحبط تهديد التسلل من لبنان إلى بلداتها" بفضل ما وصفه بـ"الحزام الأمني"، وفق هيئة البث الإسرائيلية، مشيراً إلى استمرار العمل على إبعاد خطر الصواريخ المضادة للدروع. كما تحدث نتنياهو عن "إنجازات كبيرة في لبنان وما زال أمامها المزيد"، اعتبر أنها "غيرت وجه الشرق الأوسط"، على حد قوله.

08:01 pm

بيروت
اليونيفيل: الجيش الإسرائيلي صدم آلياتنا وعرقل تحركاتنا

أعلنت قوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان (اليونيفيل) تسجيل حالتين أقدم فيهما جنود من جيش الاحتلال الإسرائيلي على صدم آليات تابعة لها باستخدام دبابة "ميركافا"، ما أدى في إحدى الحالتين إلى أضرار جسيمة، إضافة إلى قطع طريق في منطقة البياضة تستخدم للوصول إلى مواقعها.

وأضافت في بيان أن الجنود الإسرائيليين أطلقوا خلال الأسبوع الماضي "طلقات تحذيرية" أصابت آليات تابعة لليونيفيل، وفي إحدى الحالات سقطت إحداها على بعد متر واحد فقط من أحد حفظة السلام، مشيرة إلى استمرار عرقلة تحركات قواتها وتقييد حرية الحركة في مناطق مختلفة، فضلاً عن تدمير كاميرات في مقرها بالناقورة وعدة مواقع على الخط الأزرق، ورش الطلاء على بوابة مدخل المقر. وأكدت اليونيفيل أن هذه الأعمال تتعارض مع التزامات إسرائيل بموجب القرار 1701، وتعيق مهامها في مراقبة الانتهاكات، مشددة على أن قواتها ستبقى في مواقعها وتواصل رفع تقاريرها إلى مجلس الأمن بحياد تام.

06:17 pm

بيروت
2055 شهيداً حصيلة العدوان على لبنان

أعلنت وزارة الصحة اللبنانية أن الحصيلة التراكمية للعدوان منذ 2 مارس/ آذار حتى 12 إبريل/ نيسان ارتفعت إلى 2055 شهيداً و6588 جريحاً.

05:53 pm

بيروت
حزب الله يستهدف مواقع في الجولان المحتل

أعلن حزب الله استهداف محطة الاتصالات في ثكنة العليقة في الجولان السوري المحتل بمسيّرة نوعية، مؤكداً تحقيق إصابة مباشرة. وأضاف أنه قصف بنى تحتية تتبع لجيش الاحتلال الإسرائيلي في مستوطنة كتسرين بصلية صاروخية، مشدداً على أن هذا الرد سيستمر حتى يتوقف العدوان الإسرائيلي الأميركي.

04:49 pm

بيروت
حزب الله: استهدفنا تجمعا للاحتلال في تلة شمران وشرق بنت جبيل

أعلن حزب الله عن استهداف تجمعات لجنود وآليات جيش الاحتلال في تلة شمران وعند الأطراف الشرقية لمدينة بنت جبيل بصليات صاروخية.

04:42 pm

إسرائيل تحاصر بنت جبيل وتقصفها بعشرات الذخائر الثقيلة

أفادت صحيفة إسرائيلية، الأحد، بأن الجيش يحاصر بلدة بنت جبيل جنوبي لبنان وتقصفها مقاتلاته بعشرات الذخائر الثقيلة في محاولة للسيطرة عليها. وقالت "يديعوت أحرونوت"، إن سلاح الجو الإسرائيلي يلقي حاليا عشرات الذخائر الثقيلة على بلدة بنت جبيل. وأضافت أن ذلك يأتي ضمن معركة لحسم مصير البلدة.

الصحيفة تابعت أن التوجيه للقوات هو "محاصرة البلدة والعمل من مسافة بعيدة باستخدام كمية كبيرة من الذخائر، واستغلال التفوق التكنولوجي". من جانبها، قالت الوكالة الوطنية للإعلام إن بلدات كفرا وياطر وبرعشيت في قضاء بنت جبيل تعرضت إلى قصف من جانب جيش الاحتلال.

02:07 pm

البابا: أقرب من أي وقت مضى إلى الشعب اللبناني

قال البابا لاوون الرابع عشر، الأحد، إنه "أقرب من أي وقت مضى" إلى الشعب اللبناني، مشدداً على أن حمايته "واجب أخلاقي". وأعلن البابا للحشود في ساحة القديس بطرس بعد صلاة "افرحي يا ملكة السماء"، أنّه "أقرب من أي وقت مضى، في هذه الأيام من الحزن والخوف، ومن الرجاء الذي لا يُقهَر بالله، إلى الشعب اللبناني الحبيب". ورأى أن "حماية السكان المدنيين من الآثار الفظيعة للحرب واجب أخلاقي".

12:07 pm

بيروت
استهداف مستوطنة كريات شمونة

أعلن حزب الله، في بيان، استهداف مستوطنة كريات شمونة، بسرب من المسيّرات الانقضاضية.

9:22 AM

صبغة الله صابر

إسلام أباد
ملفا لبنان ومضيق هرمز يُفشلان مفاوضات إسلام أباد

أكدت مصادر باكستانية مطلعة لـ"العربي الجديد"، الأحد، أن ملفات كبيرة حالت دون إحراز تقدم في المفاوضات بين الولايات المتحدة وإيران، من أبرزها ملفا لبنان ومضيق هرمز، فيما أعلن نائب الرئيس الأميركي جي دي فانس الأحد، أن المحادثات مع إيران لم تؤدِّ إلى اتفاق، مشيراً إلى أنه يغادر إسلام أباد بعد تقديمه "العرض النهائي والأفضل" للإيرانيين.

خاص | ملفا لبنان وهرمز يُفشلان مفاوضات إسلام أباد بين واشنطن وطهران

08:01 am

بيروت
5 شهداء في قانا واستهداف واسع لبلدات عدة

أفادت الوكالة الوطنية للإعلام اللبنانية بأن غارة إسرائيلية استهدفت منطقة الخشنة في بلدة قانا، طاولت عدداً من المنازل والبنى التحتية، ما أدى إلى سقوط خمسة شهداء وعدد من الجرحى، عملت فرق الدفاع المدني على سحبهم ونقلهم إلى مستشفيات صور.

وأضافت أن الطيران الحربي الإسرائيلي أغار فجراً على عيتيت والسماعية ومحرونة ومنطقة الجلاحية في بلدة الخيام، وعلى بلدة معركة، حيث أُصيب ثلاثة أشخاص بجروح، عملت فرق الإسعاف الصحي على نقلهم إلى مستشفى حيرام في صور، بحسب ما أفاد رئيس البلدية عادل سعد. وأشارت إلى أن الطيران أغار ليلاً على كونين وبافليه، في حين تعرضت بلدة المنصوري في قضاء صور لعدد من قذائف المدفعية. ولفتت إلى أن غارة نفذتها مسيّرة على بلدة جويا أدت إلى اندلاع النيران في مولدين للكهرباء يغذيان شركة الاتصالات MTC، حيث عملت فرق الإطفاء على إخمادها.

12:48 AM
إطلاق نار مكثف باتجاه الخيام

ذكرت الوكالة الوطنية للإعلام اللبنانية أن مروحية إسرائيلية من نوع "أباتشي" تقوم بإطلاق النار بشكلٍ كثيف ومركّز من الأسلحة الرشّاشة الثقيلة باتجاه بلدة الخيام جنوبي لبنان، كما تتعرض البلدة للقصف المدفعي الثقيل. ودعت بلدية الخيام الأهالي الى توخّي أقصى درجات الحذر، والالتزام بالمنازل والابتعاد عن النوافذ والأماكن المكشوفة حفاظًا على سلامتهم.

12:32 am

بيروت
37 عملية عسكرية لحزب الله السبت

أصدر حزب الله السبت 37 بيانًا عسكريًا حول عمليات التصدي لتحركات جيش الاحتلال الإسرائيلي عند الحدود اللبنانية الفلسطينية، وكذلك عمليات استهداف مواقع وقواعد وانتشار الجيش والمستوطنات في شمال فلسطين المحتلة.

12:28 am

بيروت
سلسلة غارات على بلدات في جنوب لبنان

شن طيران الاحتلال الإسرائيلي خلال الساعة الأخيرة سلسلة غارات على بلدات في جنوب لبنان، من بينها غارتان على تفاحتا، وغارات على كل من: تبنا والبابلية وجويا والكفور وزوطر، ودبين وشمع.

12:27 am

بيروت
2020 شهيداً في لبنان منذ 2 مارس

أعلنت وزارة الصحة اللبنانية أن الحصيلة الإجمالية للعدوان الإسرائيلي على لبنان منذ 2 مارس/آذار حتى 11 إبريل/نيسان ارتفعت إلى 2020 شهيدا و6436 جريحا.

12:10 AM
أبرز الأحداث السبت | 11 إبريل
  • 2020 شهيدًا في لبنان منذ 2 مارس
  • سلام يعلن تأجيل زيارته إلى الولايات المتحدة
  • إصابة جنديين في جيش الاحتلال باشتباكات جنوبي لبنان
  • الجيش اللبناني يحذر من المساس بالسلم الأهلي
  • وزارة الصحة اللبنانية: إسرائيل تحوّل العاملين الصحيين لهدف
  • نائب عن حزب الله: التفاوض مع الإسرائيلي خرق للدستور
  • حزب الله: استهدفنا بنى تحتية لجيش الاحتلال في أدميت
