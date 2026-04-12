لبنان | قصف عنيف على بنت جبيل ونتنياهو يتوعد بمزيد من التصعيد

أعلن حزب الله عن استهداف تجمعات لجنود وآليات جيش الاحتلال في تلة شمران وعند الأطراف الشرقية لمدينة بنت جبيل بصليات صاروخية.
توعد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، مساء السبت، لبنان بمزيد من التصعيد، مؤكدا أن تل أبيب لن توافق على أي مفاوضات إلا بشرطي نزع سلاح "حزب الله" والتوصل إلى اتفاق سلام "يصمد لأجيال"، فيما جدد حزب الله، السبت، رفضه المفاوضات المباشرة بين لبنان وإسرائيل، غداة إعلان الرئاسة اللبنانية أنها ستبدأ في واشنطن الأسبوع المقبل، بينما أعلنت وزارة الصحة أن حصيلة الحرب تجاوزت ألفي شهيد من جراء العدوان الإسرائيلي.
وادعى نتنياهو، في كلمة مسجلة، أن لبنان توجه عدة مرات، خلال الفترة الأخيرة، لفتح قنوات تفاوض مباشرة "بسبب القوة التي أظهرتها إسرائيل" على حد تعبيره. ولفت إلى أنه وافق على ذلك "بشرطين؛ تفكيك سلاح حزب الله، وإبرام اتفاق سلام يصمد لأجيال". وتوعد نتنياهو بالتصعيد، لافتاً إلى أن الحرب "لم تنته بعد"، زاعما تحقيق "إنجازات تاريخية".
ويواصل الجيش الإسرائيلي لليوم الرابع ضرباته العنيفة على لبنان، رغم إعلان الولايات المتحدة وإيران فجر الأربعاء الماضي، هدنة لمدة أسبوعين قالت إيران وباكستان إنها تشمل لبنان، فيما نفت واشنطن وتل أبيب ذلك.
أكدت مصادر باكستانية مطلعة لـ"العربي الجديد"، الأحد، أن ملفات كبيرة حالت دون إحراز تقدم في المفاوضات بين الولايات المتحدة وإيران، من أبرزها ملفا لبنان ومضيق هرمز، فيما أعلن نائب الرئيس الأميركي جي دي فانس الأحد، أن المحادثات مع إيران لم تؤدِّ إلى اتفاق، مشيراً إلى أنه يغادر إسلام أباد بعد تقديمه "العرض النهائي والأفضل" للإيرانيين.
ذكرت الوكالة الوطنية للإعلام اللبنانية أن مروحية إسرائيلية من نوع "أباتشي" تقوم بإطلاق النار بشكلٍ كثيف ومركّز من الأسلحة الرشّاشة الثقيلة باتجاه بلدة الخيام جنوبي لبنان، كما تتعرض البلدة للقصف المدفعي الثقيل. ودعت بلدية الخيام الأهالي الى توخّي أقصى درجات الحذر، والالتزام بالمنازل والابتعاد عن النوافذ والأماكن المكشوفة حفاظًا على سلامتهم.