لبنان | قصف عنيف على بنت جبيل ونتنياهو يتوعد بمزيد من التصعيد

بيروت

العربي الجديد

12 ابريل 2026   |  آخر تحديث: 16:55 (توقيت القدس)
توعد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، مساء السبت، لبنان بمزيد من التصعيد، مؤكدا أن تل أبيب لن توافق على أي مفاوضات إلا بشرطي نزع سلاح "حزب الله" والتوصل إلى اتفاق سلام "يصمد لأجيال"، فيما جدد حزب الله، السبت، رفضه المفاوضات المباشرة بين لبنان وإسرائيل، غداة إعلان الرئاسة اللبنانية أنها ستبدأ في واشنطن الأسبوع المقبل، بينما أعلنت وزارة الصحة أن حصيلة الحرب تجاوزت ألفي شهيد من جراء العدوان الإسرائيلي.

وادعى نتنياهو، في كلمة مسجلة، أن لبنان توجه عدة مرات، خلال الفترة الأخيرة، لفتح قنوات تفاوض مباشرة "بسبب القوة التي أظهرتها إسرائيل" على حد تعبيره. ولفت إلى أنه وافق على ذلك "بشرطين؛ تفكيك سلاح حزب الله، وإبرام اتفاق سلام يصمد لأجيال". وتوعد نتنياهو بالتصعيد، لافتاً إلى أن الحرب "لم تنته بعد"، زاعما تحقيق "إنجازات تاريخية".

ويواصل الجيش الإسرائيلي لليوم الرابع ضرباته العنيفة على لبنان، رغم إعلان الولايات المتحدة وإيران فجر الأربعاء الماضي، هدنة لمدة أسبوعين قالت إيران وباكستان إنها تشمل لبنان، فيما نفت واشنطن وتل أبيب ذلك.

تطورات العدوان الإسرائيلي على لبنان يتابعها "العربي الجديد" أولاً بأول..

04:49 pm

حزب الله: استهدفنا تجمعا للاحتلال في تلة شمران وشرق بنت جبيل

أعلن حزب الله عن استهداف تجمعات لجنود وآليات جيش الاحتلال في تلة شمران وعند الأطراف الشرقية لمدينة بنت جبيل بصليات صاروخية.

04:42 pm

إسرائيل تحاصر بنت جبيل وتقصفها بعشرات الذخائر الثقيلة

أفادت صحيفة إسرائيلية، الأحد، بأن الجيش يحاصر بلدة بنت جبيل جنوبي لبنان وتقصفها مقاتلاته بعشرات الذخائر الثقيلة في محاولة للسيطرة عليها. وقالت "يديعوت أحرونوت"، إن سلاح الجو الإسرائيلي يلقي حاليا عشرات الذخائر الثقيلة على بلدة بنت جبيل. وأضافت أن ذلك يأتي ضمن معركة لحسم مصير البلدة.

الصحيفة تابعت أن التوجيه للقوات هو "محاصرة البلدة والعمل من مسافة بعيدة باستخدام كمية كبيرة من الذخائر، واستغلال التفوق التكنولوجي". من جانبها، قالت الوكالة الوطنية للإعلام إن بلدات كفرا وياطر وبرعشيت في قضاء بنت جبيل تعرضت إلى قصف من جانب جيش الاحتلال.

02:07 pm

البابا: أقرب من أي وقت مضى إلى الشعب اللبناني

قال البابا لاوون الرابع عشر، الأحد، إنه "أقرب من أي وقت مضى" إلى الشعب اللبناني، مشدداً على أن حمايته "واجب أخلاقي". وأعلن البابا للحشود في ساحة القديس بطرس بعد صلاة "افرحي يا ملكة السماء"، أنّه "أقرب من أي وقت مضى، في هذه الأيام من الحزن والخوف، ومن الرجاء الذي لا يُقهَر بالله، إلى الشعب اللبناني الحبيب". ورأى أن "حماية السكان المدنيين من الآثار الفظيعة للحرب واجب أخلاقي".

12:07 pm

استهداف مستوطنة كريات شمونة

أعلن حزب الله، في بيان، استهداف مستوطنة كريات شمونة، بسرب من المسيّرات الانقضاضية.

9:22 AM

ملفا لبنان ومضيق هرمز يُفشلان مفاوضات إسلام أباد

أكدت مصادر باكستانية مطلعة لـ"العربي الجديد"، الأحد، أن ملفات كبيرة حالت دون إحراز تقدم في المفاوضات بين الولايات المتحدة وإيران، من أبرزها ملفا لبنان ومضيق هرمز، فيما أعلن نائب الرئيس الأميركي جي دي فانس الأحد، أن المحادثات مع إيران لم تؤدِّ إلى اتفاق، مشيراً إلى أنه يغادر إسلام أباد بعد تقديمه "العرض النهائي والأفضل" للإيرانيين.

خاص | ملفا لبنان وهرمز يُفشلان مفاوضات إسلام أباد بين واشنطن وطهران

08:01 am

5 شهداء في قانا واستهداف واسع لبلدات عدة

أفادت الوكالة الوطنية للإعلام اللبنانية بأن غارة إسرائيلية استهدفت منطقة الخشنة في بلدة قانا، طاولت عدداً من المنازل والبنى التحتية، ما أدى إلى سقوط خمسة شهداء وعدد من الجرحى، عملت فرق الدفاع المدني على سحبهم ونقلهم إلى مستشفيات صور.

وأضافت أن الطيران الحربي الإسرائيلي أغار فجراً على عيتيت والسماعية ومحرونة ومنطقة الجلاحية في بلدة الخيام، وعلى بلدة معركة، حيث أُصيب ثلاثة أشخاص بجروح، عملت فرق الإسعاف الصحي على نقلهم إلى مستشفى حيرام في صور، بحسب ما أفاد رئيس البلدية عادل سعد. وأشارت إلى أن الطيران أغار ليلاً على كونين وبافليه، في حين تعرضت بلدة المنصوري في قضاء صور لعدد من قذائف المدفعية. ولفتت إلى أن غارة نفذتها مسيّرة على بلدة جويا أدت إلى اندلاع النيران في مولدين للكهرباء يغذيان شركة الاتصالات MTC، حيث عملت فرق الإطفاء على إخمادها.

12:48 AM
إطلاق نار مكثف باتجاه الخيام

ذكرت الوكالة الوطنية للإعلام اللبنانية أن مروحية إسرائيلية من نوع "أباتشي" تقوم بإطلاق النار بشكلٍ كثيف ومركّز من الأسلحة الرشّاشة الثقيلة باتجاه بلدة الخيام جنوبي لبنان، كما تتعرض البلدة للقصف المدفعي الثقيل. ودعت بلدية الخيام الأهالي الى توخّي أقصى درجات الحذر، والالتزام بالمنازل والابتعاد عن النوافذ والأماكن المكشوفة حفاظًا على سلامتهم.

12:32 am

37 عملية عسكرية لحزب الله السبت

أصدر حزب الله السبت 37 بيانًا عسكريًا حول عمليات التصدي لتحركات جيش الاحتلال الإسرائيلي عند الحدود اللبنانية الفلسطينية، وكذلك عمليات استهداف مواقع وقواعد وانتشار الجيش والمستوطنات في شمال فلسطين المحتلة.

12:28 am

سلسلة غارات على بلدات في جنوب لبنان

شن طيران الاحتلال الإسرائيلي خلال الساعة الأخيرة سلسلة غارات على بلدات في جنوب لبنان، من بينها غارتان على تفاحتا، وغارات على كل من: تبنا والبابلية وجويا والكفور وزوطر، ودبين وشمع.

12:27 am

2020 شهيداً في لبنان منذ 2 مارس

أعلنت وزارة الصحة اللبنانية أن الحصيلة الإجمالية للعدوان الإسرائيلي على لبنان منذ 2 مارس/آذار حتى 11 إبريل/نيسان ارتفعت إلى 2020 شهيدا و6436 جريحا.

12:10 AM
أبرز الأحداث السبت | 11 إبريل
  • 2020 شهيدًا في لبنان منذ 2 مارس
  • سلام يعلن تأجيل زيارته إلى الولايات المتحدة
  • إصابة جنديين في جيش الاحتلال باشتباكات جنوبي لبنان
  • الجيش اللبناني يحذر من المساس بالسلم الأهلي
  • وزارة الصحة اللبنانية: إسرائيل تحوّل العاملين الصحيين لهدف
  • نائب عن حزب الله: التفاوض مع الإسرائيلي خرق للدستور
  • حزب الله: استهدفنا بنى تحتية لجيش الاحتلال في أدميت
