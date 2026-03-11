لبنان | قصف على الضاحية واشتباكات متواصلة على الحدود

يتواصل التصعيد العسكري على الجبهة اللبنانية، مع تكثيف الغارات الجوية وتبادل القصف على طول الحدود، في وقت تتسع فيه رقعة المواجهات لتشمل اشتباكات مباشرة بين مقاتلي حزب الله وقوات جيش الاحتلال الإسرائيلي في عدد من المناطق الحدودية جنوبي لبنان. ويأتي ذلك في ظل تصاعد الضربات الجوية الإسرائيلية على بلدات الجنوب والضاحية الجنوبية لبيروت.
وفي الميدان، أعلن حزب الله استهداف قوة لجيش الاحتلال الإسرائيلي كانت تتقدّم باتجاه منطقة الخانوق في بلدة عيترون الحدودية بقذائف مدفعية، قبل أن تتطوّر المواجهة إلى اشتباكات مباشرة بالأسلحة الخفيفة والمتوسطة، قال الحزب إنها لا تزال مستمرة. في المقابل، واصل الطيران الحربي الإسرائيلي شن غارات على عدد من البلدات الجنوبية، بينها برعشيت وشقرا وياطر في قضاء بنت جبيل، فيما أفادت وسائل إعلام لبنانية بإصابة عسكري في الجيش اللبناني من جراء غارة نفذتها مسيّرة إسرائيلية استهدفت دراجةً ناريةً في بلدة برعشيت.
وبالتوازي مع تصاعد العمليات العسكرية، تتزايد التداعيات الإنسانية على القرى الحدودية، إذ أخلت قوة الأمم المتحدة العاملة في جنوب لبنان "يونيفيل" السكان المتبقين من بلدة علما الشعب، بعد أن أصروا على البقاء رغم دعوات الإخلاء التي وجهها جيش الاحتلال الإسرائيلي. وأفاد مصدر في القوة الدولية بأن أكثر من ثمانين شخصاً غادروا البلدة التي أصبحت خاليةً من السكان، فيما رافقتهم قوات "يونيفيل" إلى خارج منطقة عملياتها، في مؤشر إضافي إلى تدهور الأوضاع الأمنية في المنطقة الحدودية.
