لبنان | قصف على الضاحية واشتباكات متواصلة على الحدود

بيروت

ريتا الجمّال

ريتا الجمّال (العربي الجديد)
ريتا الجمّال
صحافية لبنانية. مراسلة العربي الجديد في بيروت.
التحديثات الحية
11 مارس 2026   |  آخر تحديث: 01:28 (توقيت القدس)
+ الخط -

يتواصل التصعيد العسكري على الجبهة اللبنانية، مع تكثيف الغارات الجوية وتبادل القصف على طول الحدود، في وقت تتسع فيه رقعة المواجهات لتشمل اشتباكات مباشرة بين مقاتلي حزب الله وقوات جيش الاحتلال الإسرائيلي في عدد من المناطق الحدودية جنوبي لبنان. ويأتي ذلك في ظل تصاعد الضربات الجوية الإسرائيلية على بلدات الجنوب والضاحية الجنوبية لبيروت.

وفي الميدان، أعلن حزب الله استهداف قوة لجيش الاحتلال الإسرائيلي كانت تتقدّم باتجاه منطقة الخانوق في بلدة عيترون الحدودية بقذائف مدفعية، قبل أن تتطوّر المواجهة إلى اشتباكات مباشرة بالأسلحة الخفيفة والمتوسطة، قال الحزب إنها لا تزال مستمرة. في المقابل، واصل الطيران الحربي الإسرائيلي شن غارات على عدد من البلدات الجنوبية، بينها برعشيت وشقرا وياطر في قضاء بنت جبيل، فيما أفادت وسائل إعلام لبنانية بإصابة عسكري في الجيش اللبناني من جراء غارة نفذتها مسيّرة إسرائيلية استهدفت دراجةً ناريةً في بلدة برعشيت.

وبالتوازي مع تصاعد العمليات العسكرية، تتزايد التداعيات الإنسانية على القرى الحدودية، إذ أخلت قوة الأمم المتحدة العاملة في جنوب لبنان "يونيفيل" السكان المتبقين من بلدة علما الشعب، بعد أن أصروا على البقاء رغم دعوات الإخلاء التي وجهها جيش الاحتلال الإسرائيلي. وأفاد مصدر في القوة الدولية بأن أكثر من ثمانين شخصاً غادروا البلدة التي أصبحت خاليةً من السكان، فيما رافقتهم قوات "يونيفيل" إلى خارج منطقة عملياتها، في مؤشر إضافي إلى تدهور الأوضاع الأمنية في المنطقة الحدودية.

"العربي الجديد" يتابع العدوان الإسرائيلي على لبنان أولاً بأول..

01:27 am

العربي الجديد
بيروت
أعمدة دخان تتصاعد في الضاحية الجنوبية لبيروت

شن جيش الاحتلال الإسرائيلي غارات على الضاحية الجنوبية لبيروت، فيما زعم جيش الاحتلال بأنه يستهدف مجدداً مواقع لحزب الله.

وأفادت الوكالة الوطنية للإعلام اللبنانية الرسمية بأن "العدو الإسرائيلي شن غارة عنيفة على منطقة الليلكي في الضاحية الجنوبية". وأظهرت لقطات لوكالة فرانس برس أعمدة دخان تتصاعد من المنطقة المستهدفة.

01:17 am

العربي الجديد
بيروت
حزب الله: استهدفنا جيش الاحتلال في موقع المرج

قال حزب الله إن عناصره استهدفوا أمس عند الساعة 16:18 بقصف صاروخي تجمعاً لآليات وجنود جيش الاحتلال الإسرائيلي في موقع المرج مقابل بلدة مركبا الحدودية.

01:02 am

العربي الجديد
بيروت
حزب الله يعلن استهداف قوة لجيش الاحتلال في عيترون

أعلن حزب الله استهداف قوة لجيش الاحتلال الإسرائيلي كانت تتقدم باتجاه منطقة الخانوق في بلدة عيترون الحدودية جنوبي لبنان، وذلك عبر صليات صاروخية.

12:34 am

العربي الجديد
القدس المحتلة
جيش الاحتلال يعلن بدء موجة من الهجمات على بيروت

أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي أنه بدأ موجة من الهجمات على بيروت تزامناً مع الغارات على إيران.

11:49 PM
غارة إسرائيلية على انصارية قضاء صيدا

أفادت وسائل إعلام لبنانية بأن غارة إسرائيلية عنيفة استهدفت بلدة انصارية قضاء صيدا جنوبي لبنان.

11:48 pm

العربي الجديد
بيروت
غارة إسرائيلية على الضاحية الجنوبية لبيروت

أفادت مراسلة "العربي الجديد" بأن جيش الاحتلال شن غارة جديدة استهدفت الضاحية الجنوبية لبيروت.

11:47 pm

العربي الجديد
بيروت
ثلاثة شهداء بينهم مسعف بغارتين إسرائيليتين على بلدة حناويه

أعلن مركز عمليات طوارئ الصحة التابع لوزارة الصحة العامة في لبنان أن غارتين نفذهما جيش الاحتلال الإسرائيلي على بلدة حناويه في قضاء صور أدتا إلى استشهاد ثلاثة مواطنين، بينهم مسعف. وأوضح المركز، في بيان، أن الغارة الأولى أسفرت عن إصابة مواطنين بجروح، وعندما وصل مسعف لإسعافهما، شن الاحتلال غارة ثانية أدت إلى استشهاد الثلاثة. وشجبت وزارة الصحة العامة الاستهداف المتكرر للمسعفين خلال قيامهم بعملهم الإنساني، مجددةً مناشدة المجتمع الدولي وضع حد لهذه الاستباحة المتواصلة.

11:42 PM
أبرز تطورات الحرب على جبهة لبنان يوم أمس الثلاثاء
  • غارة اسرائيلية على الضاحية الجنوبية لبيروت 
  • شهيد جراء غارة إسرائيلية على دراجة نارية في الأوزاعي
  • استهداف قوة لجيش الاحتلال في عيترون واندلاع اشباكات مباشرة
  • حزب الله يعلن استهداف مواقع وآليات لجيش الاحتلال عند الحدود
  • جيش الاحتلال: حزب الله يحاول تكثيف وتوسيع مدى إطلاق النار
  • "يونيفيل" تخلي آخر سكان بلدة علما الشعب في جنوب لبنان
  • جيش الاحتلال: بدأنا مهاجمة بنى حزب الله في الضاحية
  • الشرع يهاتف عون ويتفقان على ضبط الحدود
العربي الجديد
