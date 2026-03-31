لبنان | الاحتلال يقرّ بمقتل 4 جنود في الجنوب ويخطط لمواقع دائمة

أخبار
بيروت

العربي الجديد

لوغو العربي الجديد
التحديثات الحية
31 مارس 2026   |  آخر تحديث: 09:23 (توقيت القدس)
+ الخط -

يتواصل التصعيد على الجبهة اللبنانية، مع تصاعد التهديدات الإسرائيلية بتوسيع العمليات والتوغلات بما يشمل احتلال مناطق إضافية في الجنوب، مع استمرار الاشتباكات بين عناصر حزب الله وجيش الاحتلال الإسرائيلي جنوبي لبنان. وأعلن الأخير، اليوم الثلاثاء، مقتل أربعة جنود جدد في جنوب لبنان، لترتفع حصيلة قتلاه منذ 2 مارس/ آذار الحالي، إلى عشرة. وذكر بيان للجيش أسماء ثلاثة جنود "سقطوا أثناء القتال"، مشيراً إلى أن رابعاً قُتل دون كشف اسمه. وأضاف أن "جندياً أُصيب أيضاً بجروح خطرة، فيما أُصيب جندي احتياط بجروح طفيفة". على ضفة لبنان، ارتفعت حصيلة الشهداء منذ تجدد العدوان إلى 1247، والإصابات إلى 3680، وفق أحدث الأرقام التي نشرتها وزارة الصحة اللبنانية.

في الأثناء، قالت صحيفة يديعوت أحرونوت الإسرائيلية نقلاً عن مصدر عسكري، إن الجيش يخطط للبقاء في الجنوب "على الأقل بضعة أشهر وربما سنوات"؛ إذ حتى لو جرى التوصل إلى وقفٍ لإطلاق النار، الحكومة اللبنانية غير قادرة على نزع سلاح حزب الله، وفق قوله. وتخطط المؤسسة الأمنية الإسرائيلية لهدم جميع المنازل في خط القرى الأول الملاصق للحدود في جنوب لبنان ومنع السكان من العودة إليها وإقامة مواقع عسكرية دائمة ومؤقتة، بحسب ما أفادت به صحيفة هآرتس العبرية مساء الاثنين، مشيرة إلى الطريقة نفسها التي تُطبَّق في رفح وبيت حانون ومدن أخرى في قطاع غزة. وتزعم المنظومة الأمنية في رؤيتها أن جميع هذه القرى تُستغل من قبل حزب الله لتنفيذ نشاطات ضد إسرائيل، ولذلك يجب اتباع سياسة "الأرض المحروقة" بهدف منع عودة عناصر الحزب إلى هذه المناطق.

يأتي هذا في وقت يواصل الاحتلال الإسرائيلي تصعيده، مستهدفاً الجيش اللبناني وعناصر قوات "يونيفيل" العاملة في جنوب لبنان، فضلاً عن استهداف المسعفين والهيئات الصحية. ويعقد مجلس الأمن الدولي، اليوم الثلاثاء، جلسة طارئة، بطلب فرنسي، بعد مقتل 3 جنود إندونيسيين في قوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان "يونيفيل"، في وقت أكد وكيل الأمين العام للأمم المتحدة لعمليات حفظ السلام جان بيير لاكروا، أن الأمم المتحدة تجري تحقيقاً في مقتل وجرح حفظة السلام الإندونيسيين، وفي ملابسات الحوادث. وأدان لاكروا بشدة هذه الوقائع، واصفاً إياها بـ"غير المقبولة".

في غضون ذلك، لا يزال الأفق السياسي مسدوداً، رغم الحراك الدبلوماسي المتواصل بحثاً عن مخرج ينهي الحرب، من دون تحقيق أي اختراق يُذكر. وفي هذا السياق، قالت مصادر رسمية لبنانية لـ"العربي الجديد"، إن تمسك إسرائيل بالخيار العسكري وعدم التزام حزب الله بقرارات الدولة اللبنانية، يصعّب القدرة على الوصول إلى أي حلّ خاصة بالمدى القريب، لافتة إلى أن "هناك تعويلاً على الجهود التي تُبذل لإنهاء الحرب الأميركية الإسرائيلية على إيران، الأمر الذي من شأنه أن ينعكس على لبنان، دون ضمانات بذلك".

تطورات العدوان على لبنان يتابعها "العربي الجديد" أولاً بأول..

08:54 am

العربي الجديد

حيفا
جيش الاحتلال يجدّد إنذاره لسكان جنوب نهر الزهراني

جدد جيش الاحتلال الإسرائيلي إنذاره إلى سكان جنوب لبنان المتواجدين جنوب نهر الزهراني، قائلاً إن الغارات مستمرّة حيث يعمل بقوة كبيرة في المنطقة. ودعا جيش الاحتلال السكان إلى إخلاء منازلهم والتوجه فوراً إلى شمال نهر الزهراني.

07:38 am

انتصار الدنان

avata
انتصار الدنان
صيدا
نازحو جنوب لبنان ضيوفاً على مخيم عين الحلوة

نزح نحو 1450 لبنانياً وفلسطينياً من قرى وبلدات الجنوب اللبناني إلى مخيّم عين الحلوة، وتوزع هؤلاء على خمسة عشر حياً في المخيم، بحسب لجان الأحياء، بعد أن اقتلعهم النزوح من بيوتهم، ونقلهم إلى أماكن بعيدة عن بلداتهم بحثاً عن الأمان. استأجر بعضهم منزلاً، أو موقف سيارات لإيواء عائلته، بينما يعيش آخرون في منازل أقارب من أهالي المخيّم، بانتظار الفرج.

التفاصيل عبر الرابط:

طفلة نازحة تحمل أغراضها، مخيم عين الحلوة، مارس 2026 (العربي الجديد)
لجوء واغتراب
التحديثات الحية

07:37 am

فرانس برس

avata
فرانس برس
إندونيسيا بعد مقتل 3 من جنودها: لاحترام القانون الدولي

حثّت إندونيسيا الأطراف المتحاربة في الشرق الأوسط على "احترام القانون الدولي الإنساني" بعد مقتل ثلاثة جنود إندونيسيين ضمن قوة الأمم المتحدة الموقتة العاملة في جنوب لبنان (يونيفيل). وقال المتحدث باسم وزارة الدفاع الإندونيسية ريكو ريكاردو سيرايت في بيان، "يجب أن تكون سلامة قوات حفظ السلام على رأس الأولويات. ونحث جميع أطراف النزاع على احترام القانون الدولي الإنساني وضمان أمن عناصر حفظ السلام".

06:35 am

العربي الجديد

لوغو العربي الجديد
القدس المحتلة
الجيش الإسرائيلي يعلن مقتل 4 من جنوده في معارك جنوبي لبنان

أعلن الجيش الإسرائيلي اليوم الثلاثاء مقتل أربعة من جنوده وإصابة اثنين آخرين بجروح خلال اشتباكات في جنوب لبنان.

06:33 am

العربي الجديد

لوغو العربي الجديد
بيروت
حزب الله: استهدفنا الدفاعات الجوية في مستوطنة معالوت ترشيحا

أعلن حزب الله استهداف منظومة الدفاعات الجوّيّة في مستوطنة معالوت ترشيحا بسرب من المسيّرات الانقضاضية.

02:17 am

العربي الجديد

لوغو العربي الجديد
بيروت
حزب الله يعلن استهداف دبابة ميركافا جنوبي لبنان

أعلن حزب الله استهداف دبّابة ميركافا إسرائيلية على طريق بلدتي القنطرة الطيبة في جنوب لبنان بصاروخ موجّه. وقال الحزب في بيان، إنّ "الدبابة شوهدت وهي تحترق، ما استدعى حضور قوّة لإخلاء الإصابات وسحب الدبّابة تحت غطاء دخانيّ كثيف تزامن مع قصف بالقذائف الفسفورية".

01:29 am

الأناضول

avata
الأناضول
نتنياهو: أي اتفاق مع إيران لن يوقف الحرب على لبنان

أبلغ رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو مسؤولين أميركيين خلال محادثات مغلقة أن أي اتفاق محتمل بين الولايات المتحدة وإيران لن يوقف الحرب الإسرائيلية على حزب الله في لبنان، وفق ما ذكرت صحيفة "يسرائيل هيوم" العبرية مساء الاثنين عن مصادر لم تُكشف هويتها.

التفاصيل عبر الرابط:

نتنياهو خلال مؤتمر صحافي في القدس، 19 مارس 2026(Getty)
رصد
التحديثات الحية

01:14 am

العربي الجديد

لوغو العربي الجديد
بيروت
غارة إسرائيلية على دير الزهراني

قالت الوكالة الوطنية للإعلام اللبنانية الرسمية إن الطيران الحربي الإسرائيلي شن غارة على بلدة دير الزهراني في قضاء النبطية جنوبي لبنان.

01:11 am

العربي الجديد

لوغو العربي الجديد
بيروت
حزب الله يعلن تنفيذ 40 عملية ضد أهداف إسرائيلية الاثنين

أعلن حزب الله، تنفيذ 40 عملية بهجمات صاروخية وطائرات مسيّرة استهدفت، الاثنين، مستوطنات ومواقع وقواعد وتجمعات للجيش الإسرائيلي. وتوزعت العمليات بين الأراضي اللبنانية والداخل الإسرائيلي، وشملت استهداف مواقع عسكرية وتجمعات للجنود والآليات على طول الحدود، إضافة إلى عمق مناطق داخل إسرائيل.

1:02 AM

ابتسام عازم

ابتسام عازم
ابتسام عازم
كاتبة وروائية وصحافية فلسطينية تقيم في نيويورك. مراسلة "العربي الجديد" المعتمدة في مقرّ منظمة الأمم المتحدة.
نيويورك
جلسة طارئة لمجلس الأمن بعد مقتل جنود من "يونيفيل" جنوب لبنان

يعقد مجلس الأمن الدولي، صباح اليوم الثلاثاء، اجتماعاً طارئاً بناءً على طلب من فرنسا، بعد مقتل عدد من قوات حفظ السلام (يونيفيل) في لبنان، وفق ما نقلت "فرانس برس" عن مصادر دبلوماسية. وقُتل ثلاثة من حفظة السلام، وأصيب آخرون، في انفجار ضرب قافلة لوجستية تابعة لقوة "يونيفيل"، أمس الاثنين، وذلك في حادث أعقب واقعة أخرى يوم الأحد.

وأعلن وزير الخارجية الفرنسي جان نويل بارو في وقت سابق أمس الاثنين، أن بلاده طلبت عقد اجتماع طارئ لمجلس الأمن الدولي إثر "الحوادث الخطيرة التي تعرض لها جنود حفظ السلام في قوة يونيفيل" في جنوب لبنان. وقال بارو على منصة إكس، إن باريس "تدين بأكبر قدر من الحزم النيران" التي أسفرت الأحد والاثنين عن مقتل ثلاثة عناصر في قوة الأمم المتحدة الموقتة في لبنان.

التفاصيل عبر الرابط:

مؤتمر صحافي عقده جان بيير لاكرو في مقر الأمم المتحدة، 27 يونيو 2025(Getty)
أخبار
التحديثات الحية

12:41 AM
أبرز الأحداث الاثنين | 30 مارس

  • فرنسا تدين استهداف قوات اليونيفيل في لبنان

  • إنذار إسرائيلي بإخلاء بلدات في البقاع الغربي

  • الاحتلال يعلن تدمير أكثر من 100 برج في بيروت

  • "يونيفيل": مقتل جنديين قرب بني حيان

  • شهيد و5 جرحى من الجيش اللبناني باستهداف إسرائيلي

  • إصابة جنود من يونيفيل بانفجار استهدف آلية جنوبي لبنان

  • الصحة اللبنانية: 1247 شهيداً و3680 جريحاً منذ 2 مارس

  • جيش الاحتلال ينفذ تفجيراً كبيراً في محيط بلدة الطيبة

دلالات
المساهمون
انتصار الدنان
ابتسام عازم
الأناضول
فرانس برس
العربي الجديد
المزيد في سياسة
هيغسيث خلال مؤتمر صحافي في البنتاغون 19 مارس 2026 (Getty)
التحديثات الحية
رصد
مباشر

وسيط لهيغسيث سعى لشراء أسهم بصندوق دفاعي قبل حرب إيران

تصاعد الدخان قرب مطار دبي بعد هجوم بمسيّرة، 16 مارس 2026 (Getty)
التحديثات الحية
أخبار
مباشر

اعتداءات إيران على دول الخليج: إصابات في دبي وحريق بناقلة نفط كويتية

قصف استهدف مقر الحشد الشعبي في كركوك، 12 مارس 2026 (الأناضول)
التحديثات الحية
أخبار
مباشر

ضربات جوية تستهدف مواقع تابعة للفصائل المسلحة في العراق