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لبنان | قصف بلدات جنوباً وتحليق مسيّرات في ضاحية بيروت
شن الطيران الحربي الإسرائيلي، فجر اليوم الخميس، غارات على أطراف بلدتي برعشيت وبيت ياحون في قضاء بنت جبيل في جنوب لبنان، فيما شهدت الضاحية الجنوبية ومناطق الهرمل وعكار تحليقاً للطيران الحربي والمسير. وتأتي هذه الخروق الإسرائيلية المستمرة فيما يسود التقرب إلى ما ستسفر عنه محادثات روما التي بدأت الثلاثاء بين الجانبين اللبناني والإسرائيلي ومن المتوقع أن تستمر يومين. وبخلاف التفاهمات في اتفاق الإطار الذي وقع في واشنطن، جدد وزير الأمن الإسرائيلي تأكيده التمسك بمواصلة احتلال مناطق في البلد الذي يتعرض لعدوان منذ 2024.
من جهته، أكد وزير الخارجية يوسف رجّي الأربعاء أن "قرار إنهاء الوجود العسكري لحزب الله قرار سيادي لبناني، سبق اتفاق الإطار ومهّد له، ويكرّس أن قرار الحرب والسلم والسياسة الخارجية أصبح حصراً بيد الدولة اللبنانية". كما شدد رجّي أن "استكمال بسط سلطة الجيش اللبناني على كامل الأراضي اللبنانية يبقى متلازماً مع الانسحاب الإسرائيلي الكامل من الأراضي التي تحتلّها".
تطورات العدوان على لبنان يتابعها "العربي الجديد" أولًا بأول..
2:00 PM
حيفا
كاتس لهيغسيث: باقون في سورية ولبنان وغزة
جدد وزير الأمن الإسرائيلي يسرائيل كاتس، في اتصال هاتفي بوزير الحرب الأميركي بيت هيغسيث مساء أمس الأربعاء، تأكيد عزم إسرائيل البقاء في المناطق التي احتلتها في سورية ولبنان وغزة. وذكرت وسائل إعلام عبرية، اليوم الخميس، نقلاً عن مكتب كاتس، أن الوزير الأميركي أطلع كاتس على عمليات الجيش الأميركي في إيران، واتفق الاثنان على مواصلة التعاون بين البلدين في مواجهة أي تطوّر محتمل.
التفاصيل في الرابط:
12:27 PM
حيفا
كاتس لهيغسيث: باقون في سورية ولبنان وغزة
جدد وزير الأمن الإسرائيلي يسرائيل كاتس، في اتصال هاتفي بوزير الحرب الأميركي بيت هيغسيث مساء أمس الأربعاء، تأكيد عزم إسرائيل البقاء في المناطق التي احتلتها في سورية ولبنان وغزة. وذكرت وسائل إعلام عبرية، اليوم الخميس، نقلاً عن مكتب كاتس، أن الوزير الأميركي أطلع كاتس على عمليات الجيش الأميركي في إيران، واتفق الاثنان على مواصلة التعاون بين البلدين في مواجهة أي تطوّر محتمل.