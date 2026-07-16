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لبنان | قصف بلدات جنوباً وتحليق مسيّرات في ضاحية بيروت

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بيروت

ريتا الجمّال

ريتا الجمّال (العربي الجديد)
ريتا الجمّال
صحافية لبنانية. مراسلة العربي الجديد في بيروت.
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16 يوليو 2026   |  آخر تحديث: 14:22 (توقيت القدس)
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شن الطيران الحربي الإسرائيلي، فجر اليوم الخميس، غارات على أطراف بلدتي برعشيت وبيت ياحون في قضاء بنت جبيل في جنوب لبنان، فيما شهدت الضاحية الجنوبية ومناطق الهرمل وعكار تحليقاً للطيران الحربي والمسير. وتأتي هذه الخروق الإسرائيلية المستمرة فيما يسود التقرب إلى ما ستسفر عنه محادثات روما التي بدأت الثلاثاء بين الجانبين اللبناني والإسرائيلي ومن المتوقع أن تستمر يومين. وبخلاف التفاهمات في اتفاق الإطار الذي وقع في واشنطن، جدد وزير الأمن الإسرائيلي تأكيده التمسك بمواصلة احتلال مناطق في البلد الذي يتعرض لعدوان منذ 2024. 

من جهته، أكد وزير الخارجية يوسف رجّي الأربعاء أن "قرار إنهاء الوجود العسكري لحزب الله قرار سيادي لبناني، سبق اتفاق الإطار ومهّد له، ويكرّس أن قرار الحرب والسلم والسياسة الخارجية أصبح حصراً بيد الدولة اللبنانية". كما شدد رجّي أن "استكمال بسط سلطة الجيش اللبناني على كامل الأراضي اللبنانية يبقى متلازماً مع الانسحاب الإسرائيلي الكامل من الأراضي التي تحتلّها".

تطورات العدوان على لبنان يتابعها "العربي الجديد" أولًا بأول..

02:21 pm

العربي الجديد

لوغو العربي الجديد
العربي الجديد
موقع وصحيفة "العربي الجديد"
بيروت
الاحتلال يشن غارتين على النبطية الفوقا
شن جيش الاحتلال الإسرائيلي غارتين على النبطية الفوقا.
2:00 PM

نايف زيداني

نايف زيداني
نايف زيداني
صحافي فلسطيني من الجليل، متابع للشأن الإسرائيلي وشؤون فلسطينيي 48. عمل في العديد من وسائل الإعلام العربية المكتوبة والمسموعة والمرئية، مراسل "العربي الجديد" في الداخل الفلسطيني.
حيفا
كاتس لهيغسيث: باقون في سورية ولبنان وغزة

جدد وزير الأمن الإسرائيلي يسرائيل كاتس، في اتصال هاتفي بوزير الحرب الأميركي بيت هيغسيث مساء أمس الأربعاء، تأكيد عزم إسرائيل البقاء في المناطق التي احتلتها في سورية ولبنان وغزة. وذكرت وسائل إعلام عبرية، اليوم الخميس، نقلاً عن مكتب كاتس، أن الوزير الأميركي أطلع كاتس على عمليات الجيش الأميركي في إيران، واتفق الاثنان على مواصلة التعاون بين البلدين في مواجهة أي تطوّر محتمل.

التفاصيل في الرابط: 

كاتس وهيغسيث في البنتاغون، فيرجينيا 18 يوليو 2025 (Getty)
أخبار
التحديثات الحية

كاتس لهيغسيث: باقون في سورية ولبنان وغزة

12:52 pm

العربي الجديد

avata
العربي الجديد
مراسل "العربي الجديد" في الكويت
بيروت
فضل الله: اتفاق الإطار غير قابل للحياة

قال عضو كتلة الوفاء للمقاومة النائب حسن فضل الله من مجلس النواب اليوم الخميس إن "معارضة الاتفاق المشؤوم (اتفاق الإطار بين لبنان وإسرائيل) من غالبية اللبنانيين هي معارضة وطنيّة خارج الاصطفافات السياسية والطائفية المعروفة"، مشدداً على أن "محاولات تلميع هذا الاتفاق لن تنفع، فنصوصه واضحة، إذ ينهي وجود لبنان كدولة مستقلة ويشرِّع الاحتلال وممارساته الإجرامية، ويستبدل الانسحاب بمناطق تجريبية، وتُخضع جيشنا الوطني لاختبارات يجريها جيش العدو، ويمنع عودة النازحين وإعادة الإعمار، ويجعل هذه السلطة شريكة له في كلِّ نقطة دمٍ يسفكها أو بيت يهدمه".

وأكد عضو كتلة حزب الله البرلمانية أن هذا "الاتفاق غير قابل للحياة ولن يتمكّن الصهاينة من فرض تطبيقه، وسيسقط شعبنا مفاعيله على الأرض". واعتبر أن "تجاهل الموقف الوطني السياسي والشعبي الرافض للاتفاق، ورهن مصير العهد للشروط الأميركية، سيؤديان إلى وضع لبنان تحت الاحتلال الإسرائيلي، والوصاية الأميركية الكاملة، ويقوِّض سيادة الدولة، ويزيد الهوَّة بين العهد وغالبية اللبنانيين، ولذلك فإنَّ الفرصة لا تزال متاحة لهذا العهد كي يخرج من المسار الخطير الذي وضع نفسه والبلد فيه، والعودة إلى منطق الدولة القائمة على الشراكة والتفاهم والتزام موجبات الميثاق والدستور بما يصون وحدة لبنان وسلامة أراضيه وحريته واستقلاله".

12:28 pm

العربي الجديد

لوغو العربي الجديد
العربي الجديد
موقع وصحيفة "العربي الجديد"
بيروت
رجّي: إنهاء الوجود العسكري لحزب الله قرار سيادي

قال وزير الخارجية اللبناني يوسف رجّي في كلمة أمام مجلس الشيوخ الفرنسي، أمس الأربعاء، إن "إنهاء الوجود العسكري لحزب الله قرار سيادي لبناني، سبق اتفاق الإطار ومهّد له، ويكرّس أن قرار الحرب والسلم والسياسة الخارجية أصبح حصراً بيد الدولة اللبنانية". وأضاف "لبنان حسم خياره، إذ لا عودة إلى ازدواجية السلطة، ولا مكان بعد اليوم لأي سلاح خارج الشرعية أو لأي قرار خارج مؤسسات الدولة". وأكد رجّي أن "استكمال بسط سلطة الجيش اللبناني على كامل الأراضي اللبنانية يبقى متلازماً مع الانسحاب الإسرائيلي الكامل من الأراضي المحتلة".

12:27 PM

نايف زيداني

نايف زيداني
نايف زيداني
صحافي فلسطيني من الجليل، متابع للشأن الإسرائيلي وشؤون فلسطينيي 48. عمل في العديد من وسائل الإعلام العربية المكتوبة والمسموعة والمرئية، مراسل "العربي الجديد" في الداخل الفلسطيني.
حيفا
كاتس لهيغسيث: باقون في سورية ولبنان وغزة

جدد وزير الأمن الإسرائيلي يسرائيل كاتس، في اتصال هاتفي بوزير الحرب الأميركي بيت هيغسيث مساء أمس الأربعاء، تأكيد عزم إسرائيل البقاء في المناطق التي احتلتها في سورية ولبنان وغزة. وذكرت وسائل إعلام عبرية، اليوم الخميس، نقلاً عن مكتب كاتس، أن الوزير الأميركي أطلع كاتس على عمليات الجيش الأميركي في إيران، واتفق الاثنان على مواصلة التعاون بين البلدين في مواجهة أي تطوّر محتمل.

كاتس وهيغسيث في البنتاغون، فيرجينيا 18 يوليو 2025 (Getty)
أخبار
التحديثات الحية

كاتس لهيغسيث: باقون في سورية ولبنان وغزة

11:27 am

العربي الجديد

لوغو العربي الجديد
العربي الجديد
موقع وصحيفة "العربي الجديد"
بيروت
قصف على أطراف برعشيت وبيت ياحون

استهدف الطيران الحربي الإسرائيلي، فجر اليوم الخميس، أطراف بلدتي برعشيت وبيت ياحون في قضاء بنت جبيل بجنوب لبنان، بحسب ما أعلنته "الوكالة الوطنية للإعلام" اللبنانية الرسمية.

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