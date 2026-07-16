لبنان | قصف بلدات جنوباً وتحليق مسيّرات في الضاحية

يسود الترقّب في لبنان حدثَيْن بارزَيْن: الأول، بدء الخطوات التنفيذية للاتفاق الإطاري الذي جرى التوقيع عليه بين لبنان وإسرائيل برعاية أميركية في 26 يونيو/حزيران الماضي، ووُضِعَت بعض آلياته المتّصلة بالمنطقة التجريبية في ختام جولة المفاوضات السادسة التي عُقدت في روما (أول من أمس الثلاثاء وأمس الأربعاء). والثاني، الزيارة المنتظَرة للرئيس جوزاف عون إلى البيت الأبيض الأسبوع المقبل (مقررة في 21 يوليو/تموز الحالي)، وما إذا كان الرئيس الأميركي دونالد ترامب سيضغط لجمع عون برئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو، علماً أن مكتب رئيس الحكومة الإسرائيلية أعلن، اليوم الخميس، أن الأخير لن يسافر إلى الولايات المتحدة الأسبوع المقبل.
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