لبنان | قصف إسرائيلي وتفجير منازل في بلدات جنوبية عدة

أخبار
بيروت

العربي الجديد

لوغو العربي الجديد
العربي الجديد
موقع وصحيفة "العربي الجديد"
التحديثات الحية
27 ابريل 2026   |  آخر تحديث: 17:10 (توقيت القدس)
+ الخط -

تشهد جبهة جنوب لبنان وتيرة متقطعة من التصعيد، مع استمرار جيش الاحتلال الإسرائيلي في تنفيذ غارات جوية وعمليات عسكرية متفرقة، فضلاً عن تفخيخ ونسف منازل، في مقابل إعلان حزب الله تنفيذ سلسلة هجمات استهدفت مواقع وتجمعات عسكرية، في إطار الرد على خروق وقف إطلاق النار. ويأتي ذلك وسط تحذيرات متبادلة ومخاوف من اتساع رقعة المواجهات على طول الحدود.

وأفادت وزارة الصحة اللبنانية بأن الغارات الإسرائيلية، يوم أمس الأحد، أسفرت عن 14 شهيداً، بينهم طفلان وامرأتان، إضافة إلى 37 مصاباً، في حصيلة تعكس ارتفاع كلفة التصعيد على المدنيين. كما وجّه جيش الاحتلال إنذارات عاجلة لسكان سبع قرى شمال نهر الليطاني بالإخلاء الفوري، تمهيداً لقصفها، ما يفاقم من موجات النزوح ويزيد من تعقيد الوضع الإنساني.

في المقابل، أعلن حزب الله تنفيذ خمس عمليات باستخدام مسيّرات وصواريخ موجهة، مؤكداً تحقيق إصابات مباشرة في صفوف جيش الاحتلال، فيما تتواصل الاتهامات المتبادلة بخرق اتفاق وقف إطلاق النار. وبحسب وزارة الصحة اللبنانية، ارتفع إجمالي ضحايا العدوان الإسرائيلي منذ الثاني من مارس/آذار الماضي إلى 2509 شهداء و7755 جريحاً، في ظل استمرار المواجهات دون مؤشرات واضحة على التهدئة.

 "العربي الجديد" يتابع تطورات العدوان على لبنان أولًا بأول..

5:02 PM

ريتا الجمّال

صحافية لبنانية. مراسلة العربي الجديد في بيروت.
بيروت
2521 شهيداً و7804 جرحى حصيلة العدوان على لبنان منذ 2 مارس

أعلنت وزارة الصحة اللبنانية أن الحصيلة التراكمية الإجمالية للعدوان منذ 2 مارس/آذار حتى 27 إبريل/نيسان بلغت 2521 شهيداً و7804 جرحى.

5:01 PM

ريتا الجمّال

صحافية لبنانية. مراسلة العربي الجديد في بيروت.
بيروت
حزب الله يعلن استهداف جرّافة إسرائيلية في بنت جبيل وإصابتها

أعلن حزب الله أنه استهدف جرّافة عسكرية إسرائيلية من نوع D9 أثناء قيامها بهدم المنازل في مدينة بنت جبيل، باستخدام محلّقة انقضاضية، مؤكداً تحقيق إصابة مباشرة.

04:15 pm

الوكالة الوطنية للإعلام

avata
إصابة 3 أشخاص في غارات على مجدل سلم وخربة سلم وجنوب صور

أُصيب ثلاثة أشخاص بجروح جراء غارة للاحتلال الإسرائيلي استهدفت أطراف مجدل سلم – الصوانة. كما شنّ طيران الاحتلال غارات على بلدة خربة سلم – منطقة العين، وعلى المنطقة الواقعة بين بلدتي المالكية والشعيتية جنوبي صور.

4:07 PM

ريتا الجمّال

صحافية لبنانية. مراسلة العربي الجديد في بيروت.
بيروت
حزب الله يعلن استهداف دبابة ميركافا في القنطرة

أعلن حزب الله أنه استهدف دبابة "ميركافا" في بلدة القنطرة بمحلّقة انقضاضية، مؤكداً تحقيق إصابة مباشرة في العملية.

4:07 PM

ريتا الجمّال

صحافية لبنانية. مراسلة العربي الجديد في بيروت.
بيروت
اتحاد بلديات الضاحية يدعو للتريث بدعوة التلامذة إلى المدارس

دعا اتحاد بلديات الضاحية الجنوبية لبيروت إدارات المدارس إلى التريّث في دعوة التلامذة إلى المدارس، وذلك بعدما تبيّن توجه بعض المدارس والثانويات الخاصة إلى استئناف التعليم الحضوري. وأشار الاتحاد إلى أن هذه الدعوة تستند إلى أسباب عدة، منها أن الظروف التي أدت إلى تعليق التدريس ما زالت قائمة، وأن الهدنة المعلنة لا تبعث على الاطمئنان في ظل استمرار حالة عدم الاستقرار، كما أن عدداً كبيراً من أولياء أمور التلامذة ما زالوا نازحين، وأن أي تطور أمني مفاجئ قد يؤدي إلى حالة من الإرباك داخل المدارس وما قد يرافق ذلك من مخاطر على سلامة التلامذة والعاملين، إضافة إلى تدافع أولياء الأمور نحو المدارس، الأمر الذي يحمّل الجهات المعنية مسؤولية كبيرة.

02:34 pm

العربي الجديد

لوغو العربي الجديد
موقع وصحيفة "العربي الجديد"
حيفا
جيش الاحتلال: نهاجم أهدافاً لحزب الله بقاعاً وجنوباً

أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي أنه بدأ بمهاجمة أهداف تابعة لحزب الله في البقاع وعدة مناطق جنوبي لبنان.

02:27 pm

العربي الجديد

لوغو العربي الجديد
موقع وصحيفة "العربي الجديد"
بيروت
غارتان على تبنين وياطر

استهدفت غارتان إسرائيليتان بلدتي تبنين وياطر في قضاء بنت جبيل، جنوبي لبنان.

02:12 pm

العربي الجديد

لوغو العربي الجديد
موقع وصحيفة "العربي الجديد"
بيروت
عون رداً على نعيم قاسم: لن أقبل بالوصول إلى اتفاقية ذلّ

قال الرئيس اللبناني، جوزاف عون، إن "واجبي هو أن أتحمّل مسؤولية قراري، وأقود بلادي على طريق الخلاص، ضمن الثوابت التي أكدت عليها، وهدفي هو الوصول إلى إنهاء حالة الحرب مع إسرائيل، على غرار اتفاقية الهدنة"، سائلاً "هل اتفاقية الهدنة كانت ذلاً؟ أنا لن أقبل بالوصول إلى اتفاقية ذلّ".

التفاصيل عبر الرابط: 

الرئيس اللبناني خلال استقباله وفد حاصبيا والعرقوب ببيروت، 27 إبريل 2026 (إكس)
أخبار
التحديثات الحية

02:11 pm

العربي الجديد

لوغو العربي الجديد
موقع وصحيفة "العربي الجديد"
بيروت
قصف مدفعي على يطاول أطراف المنصوري

يستهدف قصف مدفعي إسرائيلي أطراف بلدة المنصوري في قضاء صور، جنوبي لبنان.

01:35 pm

العربي الجديد

لوغو العربي الجديد
موقع وصحيفة "العربي الجديد"
بيروت
قوات الاحتلال تفجّر منازل في بلدات جنوبية

نفّذت قوات الاحتلال الإسرائيلي تفجيراً في بلدة الطيبة في قضاء مرجعيون، فضلاً عن عملية تفجير للمنازل بين يارون ومدينة بنت جبيل، جنوباً، كذلك تعرّضت بلدة ياطر لقصف مدفعي متقطع، وسبق ذلك قيام جيش الاحتلال صباحاً بعملية تمشيط داخل مدينة بنت جبيل، مع إطلاق عدد من القذائف من دبابة ميركافا باتجاه منازل في المدينة.

12:42 pm

العربي الجديد

لوغو العربي الجديد
موقع وصحيفة "العربي الجديد"
بيروت
نعيم قاسم: نرفض التفاوض المباشر

طالب الأمين العام لحزب الله اللبناني، نعيم قاسم، اليوم الاثنين، الحكومة اللبنانية باعتماد المفاوضات غير المباشرة مع الاحتلال الإسرائيلي، معتبراً أنها في صيغتها الحالية "تنازل مذل"، وأن "المدخل والحل هو تحصيل" خمس نقاط قبل أي شيء آخر، ومشدداً على التمسّك بالسلاح رغم الخطوات التي اتخذتها الحكومة بخصوص "حصرية السلاح".

التفاصيل عبر الرابط:

أمين عام حزب الله نعيم قاسم، بيروت 30 أكتوبر 2024 (سترينجر/الأناضول)
أخبار
التحديثات الحية

11:53 am

العربي الجديد

لوغو العربي الجديد
موقع وصحيفة "العربي الجديد"
بيروت
الاحتلال يقصف بلدة ياطر

يستهدف قصف إسرائيلي أطراف بلدة ياطر في قضاء بنت جبيل، جنوبي لبنان.

11:46 AM

نايف زيداني

صحافي فلسطيني من الجليل، متابع للشأن الإسرائيلي وشؤون فلسطينيي 48. مراسل "العربي الجديد" في الداخل الفلسطيني.
حيفا
المسيّرات الانتحارية من لبنان تُربك جنود الاحتلال

إلى جانب القتال البري في جنوب لبنان، يواجه الجنود في جيش الاحتلال الإسرائيلي تحدياً لم يجد له الجيش حلاً كاملاً حتى الآن، هو تهديد المسيّرات الانتحارية، ما يشكّل خطراً على حياتهم، على غرار هجوم المسيّرة الذي أسفر، أمس الأحد، عن مقتل جندي في قوات المدرعات، وإصابة ستة آخرين، بينهم ضابط، وُصفت جراح ثلاثة منهم بالخطيرة. إضافة إلى ذلك، يواجه جيش الاحتلال معضلات أخرى وارتباكاً في التعامل مع الوضع في لبنان، في ظل ما يوصف في بعض التقارير العبرية بحالة "نصف حرب".

التفاصيل عبر الرابط:

جنود من جيش الاحتلال داخل أحد المنازل في جنوب لبنان، 4 إبريل 2026 (تليغرام/الجيش)
أخبار
التحديثات الحية

11:42 am

العربي الجديد

لوغو العربي الجديد
موقع وصحيفة "العربي الجديد"
بيروت
قصف إسرائيلي يستهدف قرى في قضاء صور

يستهدف قصف إسرائيلي بلدتي بيوت السياد وزبقين، وأطراف الحنية وجبال البطم، في قضاء صور، جنوبي لبنان.

11:41 am

العربي الجديد

لوغو العربي الجديد
موقع وصحيفة "العربي الجديد"
بيروت
انفجار مسيّرة إسرائيلية عند مفرق السماعية

أفادت الوكالة الوطنية للإعلام بانفجار مسيّرة إسرائيلية عند مفرق السماعية قرب صور، جنوبي لبنان.

10:32 am

العربي الجديد

لوغو العربي الجديد
موقع وصحيفة "العربي الجديد"
حيفا
جيش الاحتلال: دمّرنا أكثر من 50 بنية تحتية لحزب الله

قالت المتحدثة باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي، إيلا واوية، إن قوات لواء غولاني دمّرت خلال الأيام الأخيرة أكثر من 50 بنية تحتية تابعة لحزب الله، فضلاً عن العثور على وسائل قتالية في بلدة عدشيت القصير، جنوبي لبنان.

09:45 am

العربي الجديد

لوغو العربي الجديد
موقع وصحيفة "العربي الجديد"
بيروت
غارة من مسيّرة على القليلة

نفّذت مسيّرة إسرائيلية غارة على بلدة القليلة في قضاء صور جنوبي لبنان، وأفيد بوقوع إصابات، وفق الوكالة الوطنية للإعلام اللبنانية.

09:42 am

العربي الجديد

لوغو العربي الجديد
موقع وصحيفة "العربي الجديد"
بيروت
عون يبحث تطورات الأوضاع الأمنية مع قائد الجيش ووزيرين

استعرض الرئيس اللبناني، جوزاف عون، في قصر بعبدا، مع وزيري الدفاع الوطني ميشال منسى، والداخلية أحمد الحجار، وقائد الجيش العماد رودولف هيكل، الأوضاع الأمنية في البلاد، في ضوء التطورات الأخيرة، واستمرار الاعتداءات الإسرائيلية.

08:25 am

العربي الجديد

لوغو العربي الجديد
موقع وصحيفة "العربي الجديد"
حيفا
جيش الاحتلال: فقدان الاتصال بهدف جوي أُطلق من لبنان

قال جيش الاحتلال إنه في أعقاب الإنذارات التي جرى تفعيلها الساعة 07:40 بشأن اختراق طائرة معادية شمال إسرائيل، فُقد الاتصال بالهدف الجوي الذي أُطلق من لبنان، مشيراً إلى أنه لم يجر تسجيل إصابات، فيما أكد أن صفارات الإنذار التي دوّت الساعة 8:05 كانت نتيجة إنذار خاطئ.

07:53 am

العربي الجديد

لوغو العربي الجديد
موقع وصحيفة "العربي الجديد"
طهران
قاآني: التركيز ينصبّ حالياً على دعم حزب الله

أكد قائد فيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني إسماعيل قاآني أن جبهة المقاومة اليوم أقوى وأكثر انسجاماً من أي وقت مضى. وكتب قاآني في منشور له، مساء الأحد، إن الوحدة والتلاحم في كافة أنحاء جبهة المقاومة باتا اليوم أقوى وأكثر انسجاماً من أي وقت مضى، والتركيز ينصبّ حالياً على دعم حزب الله وسائر أركان جبهة المقاومة.

وأضاف، وفق وكالة "إرنا"، "يشهد التاريخ بأن الكيان الصهيوني لم ينهِ أي حرب خاضها خلال العقود الأخيرة بتحقيق أهدافه، وما الفشل في جنوب لبنان إلا استمراراً لهذا القدر التاريخي".

07:44 am

العربي الجديد

لوغو العربي الجديد
موقع وصحيفة "العربي الجديد"
حيفا
صفارات الإنذار تدوي في عرب العرامشة

أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي في بيان تفعيل صفارات الإنذار في منطقة عرب العرامشة شمال فلسطين المحتلة، لافتاً إلى أن التفاصيل قيد الفحص.

07:40 am

العربي الجديد

لوغو العربي الجديد
موقع وصحيفة "العربي الجديد"
بيروت
غارة على مدخل بلدة كفرا

أغار الطيران الحربي الإسرائيلي فجراً على مدخل بلدة كفرا في قضاء بنت جبيل جنوبي لبنان، ما أدى إلى قطع الطريق إليها.

06:01 am

العربي الجديد

لوغو العربي الجديد
موقع وصحيفة "العربي الجديد"
بيروت
تحليق مسيّرات فوق بلدات بلبنان

أفادت الوكالة الوطنية للإعلام في لبنان بتحليق طيران مسيّر على علو منخفض فوق بلدات عرمون وبشامون والشويفات.

03:53 am

العربي الجديد

لوغو العربي الجديد
موقع وصحيفة "العربي الجديد"
بيروت
5 عمليات لحزب الله يوم أمس الأحد

أعلن حزب الله تنفيذ خمس عمليات، الأحد، استهدفت مواقع وتجمعات وآليات لجيش الاحتلال الإسرائيلي في جنوب لبنان، باستخدام مسيّرات وصواريخ موجهة، رداً على خروق وقف إطلاق النار، مؤكداً تحقيق إصابات مباشرة.

3:50 AM
أبرز تطورات الحرب على جبهة لبنان يوم أمس الأحد
  • 14 شهيداً و37 مصاباً في جنوب لبنان
  • الجيش اللبناني يفكك قنبلة من مخلفات العدوان جنوبي البلاد
  • أوامر إسرائيلية بإخلاء 7 قرى شمال الليطاني
  • مقتل جندي إسرائيلي وإصابة آخرين في معارك جنوبي لبنان
  • الصحة اللبنانية: 2509 شهداء منذ 2 مارس
  • حركة نزوح من جنوب لبنان عقب تهديد لجيش الاحتلال
دلالات
المساهمون
نايف زيداني
الوكالة الوطنية للإعلام
ريتا الجمّال
العربي الجديد
التحديثات الحية
أخبار
مباشر

التحديثات الحية
رصد
مباشر

التحديثات الحية
رصد
مباشر

