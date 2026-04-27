لبنان | قصف إسرائيلي وتفجير منازل في بلدات جنوبية عدة

أعلنت وزارة الصحة اللبنانية أن الحصيلة التراكمية الإجمالية للعدوان منذ 2 مارس/آذار حتى 27 إبريل/نيسان بلغت 2521 شهيداً و7804 جرحى.
تشهد جبهة جنوب لبنان وتيرة متقطعة من التصعيد، مع استمرار جيش الاحتلال الإسرائيلي في تنفيذ غارات جوية وعمليات عسكرية متفرقة، فضلاً عن تفخيخ ونسف منازل، في مقابل إعلان حزب الله تنفيذ سلسلة هجمات استهدفت مواقع وتجمعات عسكرية، في إطار الرد على خروق وقف إطلاق النار. ويأتي ذلك وسط تحذيرات متبادلة ومخاوف من اتساع رقعة المواجهات على طول الحدود.
وأفادت وزارة الصحة اللبنانية بأن الغارات الإسرائيلية، يوم أمس الأحد، أسفرت عن 14 شهيداً، بينهم طفلان وامرأتان، إضافة إلى 37 مصاباً، في حصيلة تعكس ارتفاع كلفة التصعيد على المدنيين. كما وجّه جيش الاحتلال إنذارات عاجلة لسكان سبع قرى شمال نهر الليطاني بالإخلاء الفوري، تمهيداً لقصفها، ما يفاقم من موجات النزوح ويزيد من تعقيد الوضع الإنساني.
في المقابل، أعلن حزب الله تنفيذ خمس عمليات باستخدام مسيّرات وصواريخ موجهة، مؤكداً تحقيق إصابات مباشرة في صفوف جيش الاحتلال، فيما تتواصل الاتهامات المتبادلة بخرق اتفاق وقف إطلاق النار. وبحسب وزارة الصحة اللبنانية، ارتفع إجمالي ضحايا العدوان الإسرائيلي منذ الثاني من مارس/آذار الماضي إلى 2509 شهداء و7755 جريحاً، في ظل استمرار المواجهات دون مؤشرات واضحة على التهدئة.
أعلن حزب الله أنه استهدف جرّافة عسكرية إسرائيلية من نوع D9 أثناء قيامها بهدم المنازل في مدينة بنت جبيل، باستخدام محلّقة انقضاضية، مؤكداً تحقيق إصابة مباشرة.
أعلن حزب الله أنه استهدف دبابة "ميركافا" في بلدة القنطرة بمحلّقة انقضاضية، مؤكداً تحقيق إصابة مباشرة في العملية.
دعا اتحاد بلديات الضاحية الجنوبية لبيروت إدارات المدارس إلى التريّث في دعوة التلامذة إلى المدارس، وذلك بعدما تبيّن توجه بعض المدارس والثانويات الخاصة إلى استئناف التعليم الحضوري. وأشار الاتحاد إلى أن هذه الدعوة تستند إلى أسباب عدة، منها أن الظروف التي أدت إلى تعليق التدريس ما زالت قائمة، وأن الهدنة المعلنة لا تبعث على الاطمئنان في ظل استمرار حالة عدم الاستقرار، كما أن عدداً كبيراً من أولياء أمور التلامذة ما زالوا نازحين، وأن أي تطور أمني مفاجئ قد يؤدي إلى حالة من الإرباك داخل المدارس وما قد يرافق ذلك من مخاطر على سلامة التلامذة والعاملين، إضافة إلى تدافع أولياء الأمور نحو المدارس، الأمر الذي يحمّل الجهات المعنية مسؤولية كبيرة.
إلى جانب القتال البري في جنوب لبنان، يواجه الجنود في جيش الاحتلال الإسرائيلي تحدياً لم يجد له الجيش حلاً كاملاً حتى الآن، هو تهديد المسيّرات الانتحارية، ما يشكّل خطراً على حياتهم، على غرار هجوم المسيّرة الذي أسفر، أمس الأحد، عن مقتل جندي في قوات المدرعات، وإصابة ستة آخرين، بينهم ضابط، وُصفت جراح ثلاثة منهم بالخطيرة. إضافة إلى ذلك، يواجه جيش الاحتلال معضلات أخرى وارتباكاً في التعامل مع الوضع في لبنان، في ظل ما يوصف في بعض التقارير العبرية بحالة "نصف حرب".
