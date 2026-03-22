لبنان | قتيل إسرائيلي في الجليل وجيش الاحتلال يبدأ غارات واسعة

بيروت

العربي الجديد

العربي الجديد
22 مارس 2026   |  آخر تحديث: 16:24 (توقيت القدس)
تتصاعد المواجهات بين حزب الله وإسرائيل بوتيرة متسارعة، في ظل استمرار القصف الإسرائيلي لمناطق مختلفة في لبنان والتهديد بتكثيف العدوان بشكل أوسع في الأيام المقبلة، وذلك في وقت تتواصل فيه الجهود الدبلوماسية لمحاولة احتواء التصعيد، وسط مخاوف من انزلاق الأوضاع إلى حرب واسعة.

وفي تطور لافت، أعلن حزب الله السبت خوض اشتباكات مباشرة مع قوات إسرائيلية في الخيام والناقورة الواقعة في أقصى الجنوب وتبعد خمسين كيلومترا من الخيام بمسافة مباشرة. وقال في بيان إن مقاتليه "اشتبكوا صباح السبت مع قوّة إسرائيليّة حاولت التوغّل باتجاه مبنى بلديّة بلدة الناقورة بالأسلحة الخفيفة والمتوسطة وحققوا إصابات مباشرة". كما قال في بيان ثان إن مقاتليه خاضوا "اشتباكات مباشرة مع قوات جيش العدو الإسرائيلي في مدينة الخيام بالأسلحة الخفيفة والمتوسطة والقذائف الصاروخية".

على صعيد آخر، تعاني 60 بلدة في جنوب لبنان من انقطاع الكهرباء، إثر قصف إسرائيلي استهدف محطة كهرباء رئيسية. وذكرت وكالة الأنباء اللبنانية، السبت، أن القصف الإسرائيلي الذي استهدف، الخميس، محطة الكهرباء في بلدة السلطانية بقضاء بنت جبيل جنوبا، أدى إلى وقوع أضرار جسيمة بالمحطة. وأضافت أن الأضرار تسببت في "توقف عمل المحطة كليا"، لافتة إلى أنها تغذي بالطاقة أكثر من 60 بلدة وقرية في أقضية بنت جبيل وصور ومرجعيون جنوبي لبنان، حيث لا تزال الكهرباء مقطوعة.

"العربي الجديد" يتابع تطورات العدوان الإسرائيلي على لبنان أولاً بأول..

03:59 pm

غارة على جسر القاسمية عند الأوتوستراد الساحلي
شن جيش الاحتلال الإسرائيلي غارة على جسر القاسمية عند الأوتوستراد الساحلي.
03:58 pm

غارات عنيفة تستهدف بلدات شوكين وميفدون وزبدين

شن جيش الاحتلال الإسرائيلي سلسلة غارات عنيفة استهدفت بلدات شوكين وميفدون وزبدين.

03:57 pm

3 تفجيرات عنيفة جدا في الخيام

أفادت الوكالة الوطنية للإعلام بوقوع ثلاثة تفجيرات عنيفة جدا في الخيام.

3:39 PM
4 شهداء و7 مصابين في غارتين على السلطانية والصوانة

ذكرت وزارة الصحة اللبنانية بسقوط 4 شهداء و7 مصابين في الغارتين الإسرائيليتين على السلطانية والصوانة.

3:38 PM
غارات إسرائيلية على كفر تبنيت والنبطية الفوقا

أفادت الوكالة الوطنية للإعلام في لبنان بأن جيش الاحتلال الإسرائيلي شن غارات على كفر تبنيت والنبطية الفوقا و3 تفجيرات عنيفة جداً على الخيام.

03:35 pm

غارة إسرائيلية على جسر القاسمية عند الأوتوستراد الساحلي

أفادت الوكالة الوطنية للإعلام في لبنان بأن جيش الاحتلال شن غارة على جسر القاسمية عند الأوتوستراد الساحلي.

01:59 pm

حزب الله يعلن استهداف تجمع جنود في الخيام

أعلن حزب الله أنه استهدف بالصواريخ تجمعاً لجنود جيش الاحتلال الإسرائيلي في مدينة الخيام الحدودية، دفاعاً عن لبنان وشعبه.

11:35 am

حزب الله يعلن استهداف تجمع جنود في الطيبة

أعلن حزب الله أنه استهدف بالصواريخ تجمعاً لجنود الجيش الإسرائيلي في مشروع الطيبة، وذلك للمرة الثانية.

11:34 AM

بيروت حمود

صحافية فلسطينية، عملت في صحف ومواقع عدّة. متخصصة بمتابعة الشؤون الإسرائيليّة.
كاتس: سندمّر جسور نهر الليطاني

قال وزير الأمن الإسرائيلي يسرائيل كاتس إنه أوعز، بالتنسيق مع رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، للجيش بقصف الجسور كافة على نهر الليطاني.

كاتس: سندمر جسور الليطاني ونحوّل قرى لبنان الحدودية إلى بيت حانون

9:36 AM

مقتل إسرائيلي وإصابة آخر في مسغاف عام

أفاد الإسعاف الإسرائيلي بمقتل شخص وإصابة آخر إثر إطلاق صاروخ من لبنان تسبب كذلك بحرق سيارتَين في مستوطنة مسغاف عام في الجليل الأعلى.

9:35 AM

صفارات إنذار في تل أبيب الكبرى ومسغاف عام

أعلنت الجبهة الداخلية الإسرائيلية دوي صفارات الإنذار في تل أبيب الكبرى عقب إطلاق صواريخ من إيران، بالتزامن مع دوي صفارات الإنذار في مستوطنة مسغاف عام على الحدود مع لبنان.

9:18 AM
حزب الله يعلن استهداف ديشون وأفيفيم بالصواريخ والمسيّرات

أعلن حزب الله أنه استهدف بالصواريخ مستوطنة ديشون، وتجمعاً لجنود الجيش الإسرائيلي في مستوطنة أفيفيم، باستخدام مسيّرات انقضاضية.

08:24 am

إصابة شخص في الجليل الأعلى بمقذوف من لبنان

أفادت وسائل إعلام إسرائيلية بإصابة شخص في منطقة مسغاف عام بالجليل الأعلى، جراء مقذوف أُطلق من لبنان.

07:45 am

الأناضول

الأناضول
غارة إسرائيلية وقصف مدفعي على الناقورة

أفادت الوكالة اللبنانية بتنفيذ غارة إسرائيلية على بلدة الناقورة الحدودية جنوبي لبنان.

كما أشارت إلى قصف مدفعي متقطع استهدف جبل اللبونة عند أطراف البلدة.

06:29 am

دوي صفارات الإنذار في المالكية وأفيفيم خشية تسلل مسيّرة

أفادت القناة 12 الإسرائيلية بإطلاق صفارات الإنذار في المالكية وأفيفيم بالجليل الأعلى بسبب مخاوف بشأن تسلل مسيرات من لبنان.

05:53 am

حزب الله: استهدافنا تجمعاً لجنود الاحتلال في بلدة الطيبة

أعلن حزب الله استهداف تجمّع لجنود جيش الاحتلال الإسرائيليّ وآلياته في بلدة الطيبة بصاروخ نوعي.
 

03:31 am

فرانس برس

avata
فرانس برس
الصحة العالمية ترسل إلى لبنان "أول قافلة برية" من الإمدادات

أعلن المدير العام لمنظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم غيبرييسوس أن الهيئة أرسلت السبت إلى بيروت "أول قافلة برية" من الإمدادات الطبية، انطلاقا من منصتها اللوجستية العالمية للطوارئ في دبي.

وأوضح تيدروس في منشور على منصة إكس أن الوكالة الأممية أرسلت 22 طنّا من "الأدوية المنقذة للحياة ومستلزمات معالجة الإصابات وحالات الطوارئ". ولفت إلى أن هذه الكميات ستسمح بتوفير الرعاية لـ 50 ألف مريض، بما في ذلك لـ40 ألف عملية جراحية.

وقال تيدروس "إنها أول قافلة برية يتم إرسالها عبر دول عدة انطلاقا من المنصة اللوجستية العالمية لمنظمة الصحة العالمية في دبي". وأضاف أن المنصة "أعدت مسارا جديدا لضمان استمرار إيصال الإمدادات على الرغم من الاضطرابات اللوجستية المتزايدة في الشرق الأوسط". ومن المتوقع أن تصل القافلة إلى بيروت في غضون أسبوع.

02:13 am

صفارات الإنذار تدوي في الجليل الغربي تحسباً لتسلل مسيرات

دوت صفارات الإنذار في الجليل الغربي تحسبا لتسلل مسيرات.

01:31 am

غارتان على بلدة القطراني جنوبي لبنان

أفادت الوكالة الوطنية للإعلام بشن طيران الاحتلال الإسرائيلي غارتين على بلدة القطراني جنوبي لبنان.

 

01:18 am

حزب الله يعلن استهداف تجمعين لجنود الاحتلال بالعديسة ومركبا

أعلن حزب الله في بيانين منفصلين استهداف تجمعين لآليات الاحتلال الإسرائيلي وجنوده عند تلة الخزّان في بلدة العديسة وفي بلدة مركبا، بصليتين صاروخيتين.

 

01:16 am

لبنان يعلن ارتفاع عدد الشهداء منذ بدء العدوان إلى 1024

ارتفعت الحصيلة الإجمالية لضحايا الغارات الإسرائيلية على لبنان إلى 1024 شهيدا و2740 مصابا. وأعلنت وزارة الصحة العامة، في التقرير اليومي الصادر عن مركز عمليات طوارئ الصحة حول تطورات العدوان الإسرائيلي على لبنان، أن "العدد الإجمالي للشهداء منذ 2 مارس/آذار حتى 21 مارس/آذار بلغ 1024 بينهم 118 طفلا، وعدد الجرحى 2740 بينهم 370 طفلا".

01:15 am

إسرائيل تعلن إصابة عسكريين اثنين بقذائف هاون من لبنان

أعلن الجيش الإسرائيلي إصابة عسكريين اثنين من قوات الاحتياط بجروح متوسطة وطفيفة جراء سقوط قذائف هاون أُطلقت من جنوب لبنان. وقال الجيش، في بيان، إن أحد العسكريين أُصيب بجروح متوسطة نتيجة شظايا قذائف هاون سقطت في وقت سابق السبت في المنطقة الشمالية، فيما أُصيب الآخر بجروح طفيفة في الحادث ذاته.

1:05 AM
أبرز الأحداث يوم السبت | 21 مارس

  • غارة إسرائيلية على منزل في بلدة عيتا الشعب

  • غارة إسرائيلية على بلدة أرنون

  • قصف إسرائيلي على الغندورية وبرج قلاويه

  • أضرار في صفد جراء سقوط صواريخ من حزب الله

  • حزب الله: إصابات مباشرة باستهداف تجمعات لجيش الاحتلال

  • جيش الاحتلال: قتلنا عدداً من عناصر حزب الله باشتباك بري

09:09 am

إعلام عبري: إصابتان إحداهما خطيرة في قصف على مسغاف عام

أفاد مدير عام نجمة داود الحمراء (الإسعاف الإسرائيلي) إيلي بن، بأن شخصين أُصيبا جراء ضربة في مسغاف عام، أحدهما عالق داخل مركبة وبحالة حرجة، وسط اندلاع حرائق في عدد من السيارات، وذلك وفق ما نشر موقع "واينت" العبري.
 

آثار الدمار في ديمونا عقب هجوم إيراني، 22 مارس 2026 (Getty)
التحديثات الحية
أخبار
مباشر

الصحة العالمية تحذر من استهداف المواقع النووية

السوداني يزور مقر جهاز المخابرات العراقي بعد الاستهداف، 22 مارس 2026 (الرئاسة العراقية)
التحديثات الحية
أخبار
مباشر

تحقيقات تتهم كتائب حزب الله باستهداف المخابرات العراقية

احتجاج ضد مصانع الأسلحة الداعمة لإسرائيل في بريطانيا (العربي الجديد)
التحديثات الحية
تقارير عربية
مباشر

تصعيد في بريطانيا ضد مصانع الأسلحة الداعمة لإسرائيل