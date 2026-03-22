لبنان | قتيل إسرائيلي في الجليل الأعلى والاحتلال يواصل قصف الجنوب

أفاد الإسعاف الإسرائيلي بمقتل شخص وإصابة آخر إثر إطلاق صاروخ من لبنان على مستوطنة مسغاف عام، ما تسبب باحتراق سيارتين.
تتصاعد المواجهات بين حزب الله وإسرائيل بوتيرة متسارعة، في ظل استمرار القصف الإسرائيلي لمناطق مختلفة في لبنان والتهديد بتكثيف العدوان بشكل أوسع في الأيام المقبلة، وذلك في وقت تتواصل فيه الجهود الدبلوماسية لمحاولة احتواء التصعيد، وسط مخاوف من انزلاق الأوضاع إلى حرب واسعة.
وفي تطور لافت، أعلن حزب الله السبت خوض اشتباكات مباشرة مع قوات إسرائيلية في الخيام والناقورة الواقعة في أقصى الجنوب وتبعد خمسين كيلومترا من الخيام بمسافة مباشرة. وقال في بيان إن مقاتليه "اشتبكوا صباح السبت مع قوّة إسرائيليّة حاولت التوغّل باتجاه مبنى بلديّة بلدة الناقورة بالأسلحة الخفيفة والمتوسطة وحققوا إصابات مباشرة". كما قال في بيان ثان إن مقاتليه خاضوا "اشتباكات مباشرة مع قوات جيش العدو الإسرائيلي في مدينة الخيام بالأسلحة الخفيفة والمتوسطة والقذائف الصاروخية".
على صعيد آخر، تعاني 60 بلدة في جنوب لبنان من انقطاع الكهرباء، إثر قصف إسرائيلي استهدف محطة كهرباء رئيسية. وذكرت وكالة الأنباء اللبنانية، السبت، أن القصف الإسرائيلي الذي استهدف، الخميس، محطة الكهرباء في بلدة السلطانية بقضاء بنت جبيل جنوبا، أدى إلى وقوع أضرار جسيمة بالمحطة. وأضافت أن الأضرار تسببت في "توقف عمل المحطة كليا"، لافتة إلى أنها تغذي بالطاقة أكثر من 60 بلدة وقرية في أقضية بنت جبيل وصور ومرجعيون جنوبي لبنان، حيث لا تزال الكهرباء مقطوعة.
أفاد الإسعاف الإسرائيلي بمقتل شخص وإصابة آخر إثر إطلاق صاروخ من لبنان على مستوطنة مسغاف عام، ما تسبب باحتراق سيارتين.
أعلنت الجبهة الداخلية الإسرائيلية دوي صفارات الإنذار في تل أبيب الكبرى عقب إطلاق صواريخ من إيران، بالتزامن مع دوي صفارات الإنذار في مستوطنة مسغاف عام على الحدود مع لبنان.
أعلن حزب الله أنه استهدف بالصواريخ مستوطنة ديشون، وتجمعاً لجنود الجيش الإسرائيلي في مستوطنة أفيفيم، باستخدام مسيّرات انقضاضية.
غارة إسرائيلية على منزل في بلدة عيتا الشعب
غارة إسرائيلية على بلدة أرنون
قصف إسرائيلي على الغندورية وبرج قلاويه
أضرار في صفد جراء سقوط صواريخ من حزب الله
حزب الله: إصابات مباشرة باستهداف تجمعات لجيش الاحتلال
جيش الاحتلال: قتلنا عدداً من عناصر حزب الله باشتباك بري