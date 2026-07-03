لبنان | غارة إسرائيلية على الجنوب وسط مماطلة في الانسحاب

يشهد لبنان تطورات متسارعة على المستويين السياسي والميداني، مع تصاعد الخلافات الداخلية بشأن اتفاق الإطار المتعلق بالحدود الجنوبية وآلية التعامل مع إسرائيل، في وقت تؤكد فيه مصادر عسكرية أن الانسحاب الإسرائيلي من المناطق المحتلة لم يبدأ بعد، ما يؤخر انتشار الجيش اللبناني وتنفيذ خطته لحصر السلاح.
وفي الداخل، برزت اعتراضات وزراء محسوبين على حزب الله خلال جلسة الحكومة على بنود في اتفاق الإطار، فيما حذر رئيس مجلس النواب نبيه بري من أن إسرائيل تحاول دفع الجيش اللبناني إلى مواجهة مع المقاومة، مؤكداً أن هذا السيناريو "لن يحصل" لما يحمله من مخاطر على الاستقرار الداخلي.
بالتوازي، تتواصل التحركات الدبلوماسية بين بيروت ودمشق، إذ أعلن الرئيس جوزاف عون تشكيل لجنة عليا مشتركة بين لبنان وسورية، بالتزامن مع زيارة وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني إلى بيروت، في خطوة تهدف إلى تعزيز التعاون والتنسيق بين البلدين، لا سيما في المجالات الاقتصادية والسياسية.
"العربي الجديد" يتابع التطورات في لبنان أولاً بأول..