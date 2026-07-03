لبنان | غارة إسرائيلية على الجنوب وسط مماطلة في الانسحاب

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بيروت

العربي الجديد

لوغو العربي الجديد
العربي الجديد
موقع وصحيفة "العربي الجديد"
التحديثات الحية
03 يوليو 2026
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يشهد لبنان تطورات متسارعة على المستويين السياسي والميداني، مع تصاعد الخلافات الداخلية بشأن اتفاق الإطار المتعلق بالحدود الجنوبية وآلية التعامل مع إسرائيل، في وقت تؤكد فيه مصادر عسكرية أن الانسحاب الإسرائيلي من المناطق المحتلة لم يبدأ بعد، ما يؤخر انتشار الجيش اللبناني وتنفيذ خطته لحصر السلاح.

وفي الداخل، برزت اعتراضات وزراء محسوبين على حزب الله خلال جلسة الحكومة على بنود في اتفاق الإطار، فيما حذر رئيس مجلس النواب نبيه بري من أن إسرائيل تحاول دفع الجيش اللبناني إلى مواجهة مع المقاومة، مؤكداً أن هذا السيناريو "لن يحصل" لما يحمله من مخاطر على الاستقرار الداخلي.

بالتوازي، تتواصل التحركات الدبلوماسية بين بيروت ودمشق، إذ أعلن الرئيس جوزاف عون تشكيل لجنة عليا مشتركة بين لبنان وسورية، بالتزامن مع زيارة وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني إلى بيروت، في خطوة تهدف إلى تعزيز التعاون والتنسيق بين البلدين، لا سيما في المجالات الاقتصادية والسياسية.

"العربي الجديد" يتابع التطورات في لبنان أولاً بأول..

12:18 am

العربي الجديد

avata
العربي الجديد
مراسل "العربي الجديد" في الكويت
طهران
عراقجي وغوتيريس يبحثان تنفيذ الاتفاق في لبنان

أعلنت وزارة الخارجية الإيرانية أن وزير الخارجية عباس عراقجي بحث، خلال اتصال هاتفي مع الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس، تطورات الأوضاع في لبنان، وسبل تنفيذ اتفاق إنهاء العدوان الإسرائيلي على لبنان.

12:13 am

العربي الجديد

avata
العربي الجديد
مراسل "العربي الجديد" في الكويت
بيروت
غارة إسرائيلية تستهدف بلدة برعشيت

شنّ جيش الاحتلال الإسرائيلي غارة استهدفت بلدة برعشيت في قضاء بنت جبيل جنوبي لبنان، وفق ما أفادت به وسائل إعلام لبنانية.

12:12 AM
بروكسل ترحب باتفاق لبنان وإسرائيل

رحّب الاتحاد الأوروبي باتفاق الإطار بين لبنان وإسرائيل داعياً جميع الأطراف إلى الالتزام ببنوده والعمل على التوصل إلى وقف دائم لـ"الأعمال العدائية".

12:06 AM
أبرز تطورات الوضع في لبنان يوم أمس الخميس
  • وزيران من حزب الله يعترضان على اتفاق الإطار
  • الجيش اللبناني: لم يُسجل انسحاب إسرائيلي من أي منطقة محتلة
  • عون: زيارة الشيباني تزيل مخاوف من نية التدخل بلبنان
  • الشيباني بعد لقائه بري: يصبّ في صالح علاقات سورية ولبنان
  • بري: إسرائيل تسعى إلى جر الجيش اللبناني للاشتباك مع المقاومة
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