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لبنان | غارات وتحليق مكثف جنوباً وسط تعثر تنفيذ تفاهمات روما

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بيروت

العربي الجديد

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العربي الجديد
موقع وصحيفة "العربي الجديد"
التحديثات الحية
18 يوليو 2026   |  آخر تحديث: 12:44 (توقيت القدس)
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يواصل الاحتلال الإسرائيلي هجماته على جنوب لبنان، بالتزامن مع تعثر مسار تنفيذ التفاهمات الخاصة بالانسحاب من المناطق المحتلة. ونقلت وكالة "الأناضول" عن مصدر عسكري لبناني رفيع، الجمعة، أن جيش الاحتلال لم ينفذ أي انسحابات من المناطق التي جرى الاتفاق عليها خلال اجتماع روما قبل يومين، مؤكداً أن الجيش اللبناني لم يتسلم أي مواقع جديدة، ويواصل تسيير دورياته في المناطق التي كان ينتشر فيها أساساً. كما أشار المصدر إلى إرجاء الاجتماع الافتراضي الذي كان مقرراً الجمعة بين الوفود العسكرية اللبنانية والإسرائيلية والأميركية إلى موعد لاحق غير محدد، موضحاً أن التأجيل جاء لأسباب تقنية تتعلق بالجانبين الأميركي والإسرائيلي. ويأتي ذلك بعد الجولة السادسة من المفاوضات اللبنانية الإسرائيلية التي اختتمت في روما الأربعاء، وأسفرت عن اتفاق مبدئي على تحديد منطقتين تجريبيتين لبدء تنفيذ الانسحاب الإسرائيلي.

ميدانياً، استمرت الاعتداءات الإسرائيلية على الأراضي اللبنانية، إذ أفادت الوكالة الوطنية للإعلام بأن طيراناً مسيراً حلق فوق الضاحية الجنوبية لبيروت، فيما شن الطيران الحربي الإسرائيلي، فجر اليوم، غارتين على منطقة مشاع المنصوري. كما نفذت مسيرة إسرائيلية غارة استهدفت بلدة النبطية الفوقا، في إطار استمرار العمليات العسكرية التي تطاول مناطق متفرقة من جنوب لبنان، وسط استمرار التحليق المكثف للطيران المسيّر والحربي، بما يعكس بقاء الوضع الأمني في حالة تصعيد، رغم المساعي الجارية لتثبيت وقف إطلاق النار.

سياسياً، غادر رئيس الجمهورية اللبنانية العماد جوزاف عون، برفقة اللبنانية الأولى نعمت عون، بيروت صباح اليوم متوجهاً إلى واشنطن، تلبية لدعوة من الرئيس الأميركي دونالد ترامب. ومن المقرر أن تعقد قمة لبنانية - أميركية في البيت الأبيض، إلى جانب سلسلة لقاءات ومشاورات مع مسؤولين أميركيين، لبحث تطورات الوضع في لبنان، والسبل الكفيلة بتثبيت وقف إطلاق النار، وإعادة الأمن والاستقرار إلى البلاد عموماً وإلى الجنوب خصوصاً، إضافة إلى ملف انسحاب إسرائيل من المناطق اللبنانية التي لا تزال تحتلها، وبسط سلطة الدولة على كامل الأراضي اللبنانية، في وقت تتواصل فيه العمليات العسكرية الإسرائيلية ويتعثر تنفيذ التفاهمات الخاصة بالانسحاب.

"العربي الجديد" يتابع آخر التطورات الميدانية والدبلوماسية في لبنان:

12:10 pm

الأناضول

avata
الأناضول
مصدر عسكري لبناني: لا انسحابات إسرائيلية بعد وتأجيل الاجتماع

نقلت وكالة "الأناضول" عن مصدر عسكري لبناني رفيع، يوم الجمعة، قوله إن جيش الاحتلال الإسرائيلي لم ينفذ أي انسحابات من المناطق المحتلة جنوبي لبنان التي جرى الاتفاق عليها خلال اجتماع روما قبل يومين. وأضاف المصدر ذاته، دون كشف اسمه، أن اجتماعاً افتراضياً كان مقرراً الجمعة، بين وفود عسكرية لبنانية وإسرائيلية وأميركية، جرى إرجاؤه إلى موعد لاحق لم يُحدد بعد. وأوضح أن الاجتماع العسكري الثلاثي تأجل لأسباب تقنية تتعلق بالجانبين الأميركي والإسرائيلي.

التفاصيل عبر الرابط:

عربات جيش الاحتلال قرب الحدود اللبنانية، 18 مارس 2026 (جلاء مرعي/ فرانس برس)
أخبار
التحديثات الحية

مصدر عسكري لبناني: لا انسحابات إسرائيلية بعد وتأجيل الاجتماع الثلاثي

12:08 pm

العربي الجديد

لوغو العربي الجديد
العربي الجديد
موقع وصحيفة "العربي الجديد"
بيروت
الرئيس اللبناني إلى واشنطن للقاء ترامب

تتجه الأنظار إلى الزيارة التي يبدأها الرئيس اللبناني جوزاف عون لواشنطن، اليوم السبت، في وقت يترقب فيه لبنان بدء الخطوات التنفيذية للاتفاق الإطاري الموقع مع إسرائيل برعاية أميركية، وسط تباين واضح بين الروايتين اللبنانية والإسرائيلية بشأن بدء تنفيذ المرحلة الأولى منه. وغادر عون بيروت متوجهاً إلى الولايات المتحدة تلبية لدعوة من الرئيس الأميركي دونالد ترامب، حيث من المقرر أن يعقد قمة في البيت الأبيض، إضافة إلى لقاءات مع مسؤولين أميركيين لبحث تثبيت وقف إطلاق النار، واستعادة الأمن والاستقرار في لبنان، وانسحاب جيش الاحتلال من المناطق التي لا يزال يحتلها في الجنوب، وبسط سلطة الدولة اللبنانية على كامل الأراضي اللبنانية، وفق بيان للرئاسة اللبنانية. 

التفاصيل عبر الرابط:

الرئيس اللبناني جوزاف عون في بيروت، 11 فبراير 2025 (Getty)
تقارير عربية
التحديثات الحية

الرئيس اللبناني إلى واشنطن للقاء ترامب

12:07 pm

العربي الجديد

avata
العربي الجديد
مراسل "العربي الجديد" في الكويت
بيروت
تحليق طيران مسيّر فوق الضاحية الجنوبية

يحلق طيران مسيّر فوق الضاحية الجنوبية، وفق ما أفادت به الوكالة الوطنية للإعلام.

12:06 pm

العربي الجديد

لوغو العربي الجديد
العربي الجديد
موقع وصحيفة "العربي الجديد"
بيروت
انفجار صاروخ اعتراضي في أجواء سهل مرجعيون

دوى انفجار في أجواء سهل مرجعيون، تبيّن أنه ناجم عن انفجار صاروخ اعتراضي، بالتزامن مع إعلان وسائل إعلام إسرائيلية تفعيل منظومات الدفاع الجوي في مدينة كريات شمونة، مشيرةً إلى أن ملابسات الحادثة لا تزال قيد التحقيق، وذلك في ظل التوتر الأمني المستمر على جانبي الحدود الجنوبية.

12:05 pm

العربي الجديد

لوغو العربي الجديد
العربي الجديد
موقع وصحيفة "العربي الجديد"
بيروت
السفارة الأميركية في بيروت تنصح رعاياها بعدم السفر إلى لبنان

نصحت السفارة الأميركية في بيروت المواطنين الأميركيين بعدم السفر إلى لبنان، وإعادة النظر في السفر إلى الشرق الأوسط أو عبره، في ظل استمرار التوترات الأمنية في المنطقة.

وقالت السفارة، في بيان، إن "البيئة الأمنية في الشرق الأوسط لا تزال معقدة مع احتمال حدوث تصعيد غير متوقع"، داعية المواطنين الأميركيين إلى توخي الحذر، ومتابعة الأخبار للاطلاع على التطورات العاجلة، والتحقق من شركات الطيران للتأكد من استمرار رحلاتهم المجدولة عند السفر داخل المنطقة أو عبرها.

12:05 pm

العربي الجديد

لوغو العربي الجديد
العربي الجديد
موقع وصحيفة "العربي الجديد"
بيروت
مسيرة إسرائيلية تستهدف بلدة النبطية الفوقا

نفذت مسيّرة تابعة لقوات الاحتلال الإسرائيلي، غارة على بلدة النبطية الفوقا.

12:02 pm

العربي الجديد

لوغو العربي الجديد
العربي الجديد
موقع وصحيفة "العربي الجديد"
بيروت
صواريخ إسرائيلية تستهدف أحياء في بلدة المنصوري

أطلقت قوات الاحتلال الإسرائيلي، فجر اليوم، عدداً من الصواريخ الموجهة من الجو باتجاه أحياء بلدة المنصوري المتاخمة لمزرعة بيوت السياد، وفق ما أفادت به الوكالة الوطنية للإعلام.

11:56 am

العربي الجديد

لوغو العربي الجديد
العربي الجديد
موقع وصحيفة "العربي الجديد"
أبرز أحداث يوم أمس الجمعة 17 يوليو:
  • مصدر لبناني: الاحتلال لم ينفذ الانسحابات المتفق عليها بروما
  • قوات الاحتلال تدمر مدارس المهدي في بنت جبيل
  • نسف منازل في بنت جبيل
  • تحليق مسيرة فوق الزهراني وبلدات مجاورة
  • تأجيل اجتماع افتراضي بين لبنان وإسرائيل والولايات المتحدة
  • غارات على المنصوري وطريق الناقورة
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