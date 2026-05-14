لبنان | غارات وأوامر إخلاء إسرائيلية قبيل اجتماع واشنطن

بيروت

ريتا الجمّال

صحافية لبنانية. مراسلة العربي الجديد في بيروت.
14 مايو 2026   |  آخر تحديث: 10:27 (توقيت القدس)
يتواصل العدوان الإسرائيلي على لبنان، وسط تصعيد ميداني واسع في الجنوب، بالتوازي مع تحركات سياسية ودبلوماسية تقول واشنطن إن هدفها محاولة إنقاذ الهدنة والانتقال إلى مراحل أخرى من التفاهمات، في وقت تؤكد فيه تل أبيب تمسكها بمواصلة عدوانها تحت ذريعة إحباط تهديدات حزب الله. وفي هذا السياق، أفادت صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية بأن الولايات المتحدة الأميركية تستضيف، اليوم الخميس، الجولة الثالثة من المحادثات بين الوفدين الإسرائيلي واللبناني، والتي وُصفت بأنها "بداية النقاشات حول القضايا الخلافية". وبحسب الصحيفة، يشارك للمرة الأولى في هذه الجولة مسؤولون كبار من جيش الاحتلال الإسرائيلي ومجلس الأمن القومي الإسرائيلي، إلى جانب ممثلين عن الحكومة اللبنانية.

ميدانياً، واصل الاحتلال الإسرائيلي غاراته المكثفة، الأربعاء، على بلدات جنوب لبنان، ما أسفر عن سقوط شهداء وجرحى، بينهم أطفال ونساء. وأعلن مركز عمليات طوارئ الصحة التابع لوزارة الصحة العامة اللبنانية أن غارة إسرائيلية استهدفت بلدة عربصاليم في قضاء النبطية أدت إلى استشهاد 6 أشخاص، بينهم 3 أطفال وسيدتان، وإصابة 12 آخرين بجروح. كما أدت غارة على بلدة حاروف إلى استشهاد طفل وإصابة 5 أشخاص، فيما أسفرت غارة أخرى على بلدة رومين عن استشهاد 3 أشخاص، بينهم طفلان، وإصابة مواطن بجروح. وفي بلدة زبقين بقضاء صور، أُصيب 9 أشخاص بجروح، بينهم 4 سيدات، جراء غارة إسرائيلية استهدفت البلدة.

في المقابل، أعلن حزب الله تنفيذ سلسلة عمليات ضد قوات الاحتلال الإسرائيلي في جنوب لبنان. وقال الحزب، في بيان، إن مقاتليه "كمنوا لقوة من جيش الاحتلال الإسرائيلي حاولت التقدّم من بلدة رشاف باتجاه محيط بلدة حدّاثا، وعند وصولها إلى نقطة الكمين فجّروا عبوة ناسفة بالقوة المتقدمة، واشتبكوا مع أفرادها بالأسلحة الخفيفة والمتوسطة والقذائف الصاروخية". كما أعلن حزب الله استهداف دبابة "ميركافا" تابعة لجيش الاحتلال في بلدة عيناتا بواسطة "محلّقة انقضاضية"، مؤكداً تحقيق "إصابة مباشرة". وأشار الحزب إلى أنه استهدف أيضاً موقع "بلاط" المستحدث في جنوب لبنان بصلية صاروخية، إضافة إلى استهداف تجمع لجنود وآليات جيش الاحتلال في محيط مجمع "موسى عباس" بمدينة بنت جبيل بواسطة "محلّقة انقضاضية". وفي بيانات أخرى، أعلن الحزب استهداف آلية عسكرية إسرائيلية في بلدة رشاف، وجرافة عسكرية من نوع "D9" عند منطقة خلّة الراج في بلدة دير سريان، باستخدام "محلّقات انقضاضية".

10:16 am

غارة إسرائيلية على بلدة كفرا

شنّ الطيران الإسرائيلي صباح اليوم الخميس، غارة على بلدة كفرا في قضاء بنت جبيل جنوبيّ لبنان وفق ما أفادت الوكالة الوطنية للإعلام. وكانت بلدتا مجدل سلم والصوانة في قضاء مرجعيون، تعرضتا لغارتين بعد منتصف الليل، بالتزامن مع قصف مدفعي طال بلدات برعشيت، فرون، الغندورية وشقرا بقضاء بنت جبيل.

10:00 am

جولة محادثات ثالثة بين لبنان وإسرائيل في واشنطن

تستضيف واشنطن اليوم الخميس، الجولة الثالثة من المحادثات بين إسرائيل ولبنان، فيما وُصف إسرائيلياً بأنه "بداية النقاشات حول القضايا الخلافية". وبحسب صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية، يشارك في هذه الجولة للمرة الأولى مسؤولون كبار من جيش الاحتلال الإسرائيلي ومجلس الأمن القومي الإسرائيلي، إلى جانب ممثلين عن الحكومة اللبنانية. ومن المقرر أن تستمر المحادثات يومين في مقر وزارة الخارجية الأميركية، بقيادة مسؤول ملف الشرق الأوسط في الخارجية الأميركية مايك نيدهام، وبمشاركة السفير الأميركي لدى إسرائيل مايك هاكابي، والسفير الأميركي لدى لبنان ميشيل عيسى.

09:57 am

إنذاراً بالإخلاء لـ 8 قرى وبلدات في سهل البقاع وجنوب لبنان

أصدر جيش الاحتلال الإسرائيلي اليوم الخميس، بيانا لإنذار السكان لإخلاء ثماني بلدات وقرى في منطقتي سهل البقاع وجنوب لبنان قبل شنّ ضربات محتملة.

شهداء وجرحى في غارات إسرائيلية على جنوب لبنان

أعلنت وزارة الصحة اللبنانية سقوط شهداء وجرحى جراء غارات إسرائيلية استهدفت عدداً من بلدات جنوب لبنان. وقال مركز عمليات طوارئ الصحة التابع لوزارة الصحة العامة، في بيان، إن غارة إسرائيلية على بلدة عربصاليم في قضاء النبطية أسفرت عن استشهاد 6 أشخاص، بينهم 3 أطفال وسيدتان، إضافة إلى إصابة 12 آخرين بجروح. وأضاف البيان أن غارة أخرى استهدفت بلدة حاروف أدت إلى استشهاد طفل وإصابة 5 أشخاص بجروح. وفي بلدة رومين، أسفرت غارة إسرائيلية عن استشهاد 3 أشخاص، بينهم طفلان، وإصابة شخص آخر بجروح. كما أدت غارة إسرائيلية على بلدة زبقين في قضاء صور إلى إصابة 9 أشخاص بجروح، بينهم 4 سيدات، وفق البيان ذاته.

محادثات بين لبنان وإسرائيل في واشنطن

أفادت صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية بأن الولايات المتحدة الأميركية ستستضيف، اليوم الخميس، محادثات بين الوفدين الإسرائيلي واللبناني، وُصفت بأنها "بداية النقاشات حول القضايا الخلافية". وبحسب الصحيفة، يشارك للمرة الأولى في هذه الجولة مسؤولون كبار من جيش الاحتلال الإسرائيلي ومجلس الأمن القومي الإسرائيلي، إلى جانب ممثلين عن الحكومة اللبنانية.

أبرز تطورات العدوان الإسرائيلي على لبنان أمس الأربعاء

6 شهداء بمجزرة في عربصاليم

شهداء بغارات على رومين والنبطية الفوقا

تدمير 61,056 وحدة سكنية في لبنان منذ 2 مارس حتى 8 مايو

وزير خارجية إيطاليا: الهجمات على جنوب لبنان غير مقبولة

حزب الله يعلن استهدافات لمواقع إسرائيلية
 

مستوطنون يقتحمون المسجد الأقصى عشية ذكرى احتلال القدس

وزير الخارجية الكويتي في مدريد.. التعاون والطاقة وتطورات المنطقة

