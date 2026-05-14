لبنان | غارات وأوامر إخلاء إسرائيلية قبيل اجتماع واشنطن

يتواصل العدوان الإسرائيلي على لبنان، وسط تصعيد ميداني واسع في الجنوب، بالتوازي مع تحركات سياسية ودبلوماسية تقول واشنطن إن هدفها محاولة إنقاذ الهدنة والانتقال إلى مراحل أخرى من التفاهمات، في وقت تؤكد فيه تل أبيب تمسكها بمواصلة عدوانها تحت ذريعة إحباط تهديدات حزب الله. وفي هذا السياق، أفادت صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية بأن الولايات المتحدة الأميركية تستضيف، اليوم الخميس، الجولة الثالثة من المحادثات بين الوفدين الإسرائيلي واللبناني، والتي وُصفت بأنها "بداية النقاشات حول القضايا الخلافية". وبحسب الصحيفة، يشارك للمرة الأولى في هذه الجولة مسؤولون كبار من جيش الاحتلال الإسرائيلي ومجلس الأمن القومي الإسرائيلي، إلى جانب ممثلين عن الحكومة اللبنانية.
ميدانياً، واصل الاحتلال الإسرائيلي غاراته المكثفة، الأربعاء، على بلدات جنوب لبنان، ما أسفر عن سقوط شهداء وجرحى، بينهم أطفال ونساء. وأعلن مركز عمليات طوارئ الصحة التابع لوزارة الصحة العامة اللبنانية أن غارة إسرائيلية استهدفت بلدة عربصاليم في قضاء النبطية أدت إلى استشهاد 6 أشخاص، بينهم 3 أطفال وسيدتان، وإصابة 12 آخرين بجروح. كما أدت غارة على بلدة حاروف إلى استشهاد طفل وإصابة 5 أشخاص، فيما أسفرت غارة أخرى على بلدة رومين عن استشهاد 3 أشخاص، بينهم طفلان، وإصابة مواطن بجروح. وفي بلدة زبقين بقضاء صور، أُصيب 9 أشخاص بجروح، بينهم 4 سيدات، جراء غارة إسرائيلية استهدفت البلدة.
في المقابل، أعلن حزب الله تنفيذ سلسلة عمليات ضد قوات الاحتلال الإسرائيلي في جنوب لبنان. وقال الحزب، في بيان، إن مقاتليه "كمنوا لقوة من جيش الاحتلال الإسرائيلي حاولت التقدّم من بلدة رشاف باتجاه محيط بلدة حدّاثا، وعند وصولها إلى نقطة الكمين فجّروا عبوة ناسفة بالقوة المتقدمة، واشتبكوا مع أفرادها بالأسلحة الخفيفة والمتوسطة والقذائف الصاروخية". كما أعلن حزب الله استهداف دبابة "ميركافا" تابعة لجيش الاحتلال في بلدة عيناتا بواسطة "محلّقة انقضاضية"، مؤكداً تحقيق "إصابة مباشرة". وأشار الحزب إلى أنه استهدف أيضاً موقع "بلاط" المستحدث في جنوب لبنان بصلية صاروخية، إضافة إلى استهداف تجمع لجنود وآليات جيش الاحتلال في محيط مجمع "موسى عباس" بمدينة بنت جبيل بواسطة "محلّقة انقضاضية". وفي بيانات أخرى، أعلن الحزب استهداف آلية عسكرية إسرائيلية في بلدة رشاف، وجرافة عسكرية من نوع "D9" عند منطقة خلّة الراج في بلدة دير سريان، باستخدام "محلّقات انقضاضية".
"العربي الجديد" يتابع التطورات في لبنان أولاً بأول: