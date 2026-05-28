لبنان | غارات مكثفة على صور وأوامر إخلاء واسعة عشية اجتماع واشنطن

بيروت

العربي الجديد

العربي الجديد
28 مايو 2026   |  آخر تحديث: 07:37 (توقيت القدس)
يتواصل التصعيد العسكري على الجبهة اللبنانية مع توسيع الجيش الإسرائيلي وتيرة قصفه ورقعة المناطق المستهدفة؛ فيما أنذر، أمس الأربعاء، بإخلاء مناطق واسعة في الجنوب والتوجه نحو شمال نهر الزهراني، بعد تحذيرات سابقة شملت كامل مدينة صور ومحيطها إضافة إلى مدينة النبطية

وعلى وقع هذه التطورات المتسارعة، شهدت المنطقة موجة نزوح واسعة للأهالي نحو المناطق الأكثر أمناً، فيما دعت إدارة الكوارث التابعة للبلدية، في بيان لها، السكان إلى التوجه نحو مراكز الإيواء المعتمدة في العاصمة بيروت.

على صعيد آخر، ما زالت مسيّرات حزب الله تشكل مصدر قلق كبير بالنسبة لإسرائيل، على الرغم من إدعائها أكثر من مرة ابتكار أساليب جديدة للتصدي لها. وفي هذا السياق، أفادت هيئة البث الإسرائيلية، بأن حزب الله، أطلق منذ صباح الأربعاء 6 طائرات مسيرة نحو شمال إسرائيل انفجر بعضها في مواقع عسكرية. وقالت الهيئة الرسمية، إن قائد القوات البرية اللواء نداف لوتان سيتوجه خلال أيام للولايات المتحدة "لإجراء عمليات شراء تتعلق بمسألة تهديد الطائرات المسيّرة"، دون مزيد من التفاصيل. 

"العربي الجديد" يتابع تطورات الحرب في لبنان أولًا بأول..

06:42 am

فرانس برس

فرانس برس
غارات مكثفة على مدينة صور

أعلن الجيش الإسرائيلي أنه بدأ بشن غارات حول مدينة صور، في أعقاب إصدار أمر للسكان بإخلاء مبان في المدينة. وادعى جيش الاحتلال أنه يستهدف بنية تحتية لحزب الله.

04:38 am

العربي الجديد

العربي الجديد
بيروت
أوامر إسرائيلية بإخلاء مبان في صور

أنذر جيش الاحتلال الإسرائيلي، بإخلاء مبان في مدينة صور جنوبي لبنان والانتقال إلى منطقة شمال نهر الزهراني، تمهيدا لشن لشن ضربات.

01:19 am

العربي الجديد

العربي الجديد
بيروت
37 عملية لحزب الله ضد آليات ومواقع إسرائيلية الأربعاء

أعلن حزب الله عن تنفيذ 37 عملية عسكرية ضد آليات ومواقع إسرائيلية يوم الأربعاء، منها 18 عملية في بلدة زوطر الشرقيّة بمحافظة النبطية بجنوب لبنان.

12:48 AM
غارة على بلدة كفرا في بنت جبيل

أفادت مراسلة "العربي الجديد" بوقوع غارة إسرائيلية على بلدة كفرا بقضاء بنت جبيل جنوبي لبنان.

12:34 am

فرانس برس

فرانس برس
جيش الاحتلال يصنّف مساحات واسعة في جنوب لبنان "منطقة قتال"

صنّف الجيش الإسرائيلي مساحات واسعة من لبنان واقعة جنوب نهر الزهراني الذي يبعد حوالى 40 كلم من الحدود على أنّها "منطقة قتال"، منذرا السكان بإخلائها للمرة الأولى منذ وقف إطلاق النار.

12:32 am

العربي الجديد

العربي الجديد
مراسل "العربي الجديد" في الكويت
بيروت
غارة إسرائيلية على بلدة حبوش بقضاء النبطية

استهدفت غارة إسرائيلية بلدة حبوش بقضاء النبطية جنوبي لبنان.

12:30 am

الأناضول

الأناضول
هيئة البث: 6 مسيرات لحزب الله انفجر بعضها بمواقع عسكرية

أفادت هيئة البث الإسرائيلية، بأن حزب الله، أطلق منذ صباح الأربعاء 6 طائرات مسيرة نحو شمال إسرائيل انفجر بعضها في مواقع عسكرية. وقالت الهيئة الرسمية، إن قائد القوات البرية اللواء نداف لوتان سيتوجه خلال أيام للولايات المتحدة "لإجراء عمليات شراء تتعلق بمسألة تهديد الطائرات المسيّرة"، دون مزيد من التفاصيل.

ونقلت عن مسؤولين كبار في الجيش، لم تسمهم، قولهم: "لا توجد لدينا قيود على الميزانية في هذا الشأن". وأضافت الهيئة: "كما أفاد الجيش بأنه يُبذل جهد كبير لتوفير إنذار في حال وجود طائرات مسيّرة مفخخة تستهدف الجنود". وادعت الهيئة أن الجيش "أنهى مؤخرًا تطوير نظام تكنولوجي لاكتشاف الطائرات المسيّرة يمنح إنذارًا للقوات، بشكل مشابه لأنظمة الإنذار أثناء إطلاق صواريخ مضادة للدروع".

ومضت الهيئة: "خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية، واصل حزب الله إطلاق طائرات مسيّرة مفخخة باتجاه قوات الجيش الإسرائيلي في جنوب لبنان، وقوات أخرى متمركزة داخل الأراضي الإسرائيلية، بما في ذلك 6 طائرات على الأقل منذ صباح الأربعاء". وذكرت أن بعض هذه المسيرات أصابت مناطق عسكرية داخل الأراضي الإسرائيلية. وأفادت الهيئة بأن الجيش "لا يملك حاليا أي حل لهذه المشكلة".

12:04 AM
أبرز التحديثات يوم الأربعاء | 27 مايو

  • حماس تدين التصعيد الإسرائيلي في جنوب لبنان

  • الجيش اللبناني يعلن استشهاد أحد جنوده بغارة إسرائيلية

  • وزارة الصحة: 3269 شهيداً و9840 مصاباً منذ 2 مارس

  • جيش الاحتلال يطلب إخلاء كلّ القرى جنوب نهر الزهراني

  • جيش الاحتلال: نستهدف مقرات قيادة لحزب الله في صور

  • حزب الله يعلن عن سلسلة عمليات في العديسة وزوطر الشرقية

  • الجيش اللبناني: انتشال جثمان شهيد بالجيش قرب بحيرة القرعون

