لبنان | استشهاد مسعفين و3 صحافيين وإصابة 9 ضباط وجنود إسرائيليين

بيروت

العربي الجديد

28 مارس 2026   |  آخر تحديث: 22:07 (توقيت القدس)
ارتفع عدد الشهداء في لبنان إلى نحو 1150 شهيداً خلال 26 يوماً من العدوان الإسرائيلي، فيما يواصل حزب الله تصدّيه للتوغل البري لجيش الاحتلال، وسط معارك عنيفة على عدد من المحاور جنوباً، حيث تتعرّض بلدات الجنوب اللبناني لغارات عنيفة ومستمرة على مدار الساعة. ونفذ الحزب 58 عملية يوم الجمعة تنوّعت بين عمليات قصف صاروخي لمستوطنات الاحتلال الحدودية، واستهدافات لتجمعات جيش الاحتلال المتوغلة ودباباته. وجدد جيش الاحتلال الإسرائيلي الجمعة غاراته على الضاحية الجنوبية، بعد إنذار لإخلاء أحياء حارة حريك والغبيري والليلكي والحدث وبرج البراجنة وتحويطة الغدير والشياح.

وأعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم السبت، إصابة ضابطين، أحدهما بجروح خطيرة والآخر بجروح متوسطة، من جراء إطلاق صاروخ مضاد للدروع خلال اشتباك جنوبي لبنان، أمس الجمعة. وأضاف أنه في حادث آخر، ليل الجمعة-السبت، أُصيب ضابط بجروح خطيرة وستة جنود آخرين بجروح متوسطة، من جراء إطلاق صاروخ على القوات العاملة في جنوب لبنان.

من جانبه، قال حزب الله إن مقاتليه نفذوا "كميناً ناريّاً مُحكماً" لقوات الاحتلال في منطقة بيدر الفقعاني ببلدة الطيبة جنوبي لبنان. وقال الحزب في بيان: "بعد رصد تحركات قوة من جيش العدو الإسرائيلي عند بيدر الفقعاني في بلدة الطيبة تتقدم نزولاً باتجاه مجرى نهر الليطاني في منطقة بيدر النهر، استدرجها مجاهدو المقاومة الإسلاميّة عند الساعة 00:30 إلى كمين ناري محكم، وقاموا باستهدافها بالأسلحة الصاروخية والقذائف المدفعية والمحلقات الانقضاضية". وأضاف: "تحولت منطقة الكمين إلى بقعة قتل، ما أسفر عن سقوط عدد كبير من الخسائر في صفوف العدوّ الذي يعمل على سحب قتلاه وجرحاه تحت غطاء ناري ودخاني كثيف، حيث تقوم المروحيات بإخلاء الإصابات".

وفي استمرار لمسلسل استهداف المسعفين، أعلنت وزارة الصحة اللبنانية استشهاد مسعف وإصابة أربعة آخرين بجروح من جراء استهداف إسرائيلي للدفاع المدني التابع للهيئة الصحية في بلدة كفرتبنيت جنوبي لبنان. وقالت في بيان إن هذه الغارة تشكل جريمة حرب إضافية في مسلسل الخروقات المتمادية للعدو الإسرائيلي للقانون الدولي الإنساني واتفاقيات جنيف، بما يوجب على المجتمع الدولي اتخاذ الإجراءات الكفيلة بالمحاسبة ووضع حد لها. من جانبها، نعت جمعية كشافة الرسالة الإسلامية 5 مسعفين استشهدوا في غارة إسرائيلية استهدفت بلدة زوطر الغربية، في قضاء النطبية، جنوبي لبنان.

وفي اعتداء إسرائيلي جديد مباشر على الصحافيين، أعلنت شبكة الميادين الإعلامية استشهاد مراسلتها فاطمة فتوني، والمصور الصحافي محمد فتوني، فيما أعلنت قناة المنار استشهاد مراسلها في جنوب لبنان علي شعيب، في استهداف إسرائيلي طاول سيارتهما على طريق عام جزين، جنوبي لبنان.

إلى ذلك، قال ممثل منظمة الأمم المتحدة للطفولة (يونيسف) ماركولويجي كورسي إن أكثر من 370 ألف طفل أجبروا على النزوح في لبنان بسبب الحملة العسكرية الإسرائيلية، مشيراً إلى أن 121 طفلاً على الأقل استشهدوا وأصيب 399 في تلك الحملة.

بيروت
وزارة الصحة: 7 شهداء و9 مصابين في غارة على بلدة الحنية

قالت وزارة الصحة اللبنانية إن غارة جيش الاحتلال الإسرائيلي على بلدة الحنية في قضاء صور، أدت إلى استشهاد سبعة أشخاص.

وأوضحت أن الشهداء لبناني وستة سوريين من بينهم طفل، إضافة إلى إصابة تسعة سوريين بجروح.

09:29 pm

بيروت
استشهاد امرأة في غارة استهدفت بلدة جويا

قالت وكالة الأنباء اللبنانية إن الغارة التي نفذها طيران الاحتلال الإسرائيلي على بلدة جويا أدت إلى استشهاد امرأة.

08:20 pm

بيروت
حزب الله يعلن استهداف دبابة إسرائيلية بصاروخ موجه

أعلن حزب الله أنه استهدف بواسطة صاروخ موجه دبابة إسرائيلية من طراز ميركافا في بلدة البيّاضة، متحدثاً عن تحقيق إصابة مباشرة.

07:41 pm

بيروت
 حزب الله: استهدفنا تجمعاً لجنود وآليات الاحتلال في البيّاضة

قال حزب الله إنه قصَفَ بالصواريخ تجمّعاً لجنود وآليّات جيش الاحتلال الإسرائيلي في بلدة البيّاضة، متحدثاً عن تحقيق إصابة مباشرة في ناقلة جند من نوع "ناميرا".

07:37 pm

بيروت
3 شهداء وجريح في قصف إسرائيلي على بلدتين جنوبي لبنان

أفادت وكالة الأنباء الرسمية اللبنانية بأن جيش الاحتلال الإسرائيلي نفذ قصفاً مدفعياً على بلدتي الهبارية والفرديس بالقرب من المنازل. وأضافت أن طيران الاحتلال شن غارة غارة عنيفة على بلدة الخيام، فيما أسفرت غارة إسرائيلية على بلدة معركة عن سقوط شهيد وجريح. كما سقط شهيدان في غارة بواسطة طائرة مسيّرة في العيشية بقضاء جزين.

06:36 pm

بيروت
حزب الله: استهدفنا دبابة ميركافا في بلدة البيّاضة

قال حزب الله إن عناصره استهدفوا بواسطة طائرة مسيّرة دبابة إسرائيلية من طراز ميركافا في بلدة البيّاضة، متحدثاً عن تحقيق إصابة مباشرة.

06:35 pm

بيروت
وزارة الصحة: ارتفاع عدد الشهداء إلى 1189 منذ 2 مارس

كشفت وزارة الصحة اللبنانية أن العدد الإجمالي للشهداء منذ 2 مارس/آذار حتى 28 مارس ارتفع إلى 1189، بينما ارتفع عدد الجرحى إلى 3427، وذلك ضمن التقرير اليومي الصادر عن مركز عمليات طوارئ الصحة حول تطورات العدوان الإسرائيلي على لبنان.

06:02 pm

بيروت
بري يندد باستهداف المسعفين والإعلاميين وجنود الجيش

علّق رئيس البرلمان اللبناني نبيه بري على استهداف المسعفين والإعلاميين وجنود الجيش اللبناني، معتبراً أنه جريمة حرب ترتكبها إسرائيل مع سبق الإصرار والترصد في مخالفة صريحة لكل القوانين والأعراف الإنسانية، واضعاً إياها برسم المجتمع الدولي ومنظماته الحقوقية والإنسانية لوجوب التحرك سريعاً من أجل وقف الحرب التدميرية الاسرائيلية التي تستهدف لبنان وكل مقومات الحياة فيه. وشدد في تصريح له على أن "وهي دعوة للبنانيين لوجوب التمسك بالوحدة فيما بينهم، الوحدة ثم الوحدة".

وقال بري: "شهداء الواجب الإنساني من متطوعي الدفاع المدني في جمعية كشافة الرسالة الإسلامية، والهيئة الصحية والصليب الأحمر، وجنود الجيش اللبناني ومراسلي قناتي المنار والميادين علي شعيب وفاطمة فتوني وشقيقها محمد، هم في حياتهم اليومية ورسالتهم الإنسانية شهود للحق والحقيقة، صوتا وصورة وخير العمل، مدافعين عن لبنان إلى أبعد مدى وصولاً إلى الشهادة غيلة وغدراً".

05:35 pm

بيروت
الجيش اللبناني يعلن استشهاد جندي في صفوفه بغارة إسرائيلية

أعلن الجيش اللبناني عن استشهاد جندي في صفوفه اليوم السبت من جراء استهدافه بغارة إسرائيلية في بلدة دير الزهراني في النبطية.

04:52 pm

حيفا
صفارات الإنذار تدوي في مستوطنات بإصبع الجليل

أعلنت الجبهة الداخلية الإسرائيلية أن صفارات الإنذار دوت في عدد من المستوطنات الحدودية بإصبع الجليل عقب رشقة صاروخية من لبنان. وبالتوازي، دوت صفارات الإنذار في كريات شمونة ومحيطها عقب تسلل طائرة مسيّرة من لبنان.

04:52 pm

بيروت
حزب الله: استهدفنا جيش الاحتلال بطائرة مسيّرة

أعلن حزب الله أنه استهدف بواسطة طائرة مسيّرة قوة من جيش الاحتلال الإسرائيلي بعدما رصد عناصره تمركزها في منزل في بلدة البيّاضة، وتحدث عن تحقيق إصابة مباشرة.

04:27 pm

بيروت
مشاهد توثق الدمار في الضاحية الجنوبية لبيروت

04:00 pm

بيروت
إسرائيل تقتل المراسلَين فاطمة فتوني وعلي شعيب جنوبي لبنان

استشهدت مراسلة قناة الميادين فاطمة فتوني ومراسل قناة المنار علي شعيب اليوم السبت، إثر غارتين شنهما جيش الاحتلال الإسرائيلي استهدفتا مجموعة من الصحافيين في منطقة جزين جنوبي لبنان، ما أدى أيضاً إلى إصابة عدد من المصوّرين الذين كانوا يغطّون الأحداث ميدانياً.

03:18 pm

بيروت
عون: اغتيال الصحافيين جريمة سافرة

أدان الرئيس اللبناني جوزاف عون استهداف إسرائيل الإعلاميين علي شعيب وفاطمة فتوني ومحمد فتوني قبل ظهر اليوم على طريق جزين، وقال: "مرة أخرى يستبيح العدوان الإسرائيلي أبسط قواعد القوانين الدولية والقانون الدولي الإنساني وقوانين الحرب، باستهدافه مراسلين صحافيين، هم في النهاية مدنيون يقومون بواجب مهني".

وقال: "إنها جريمة سافرة تنتهك جميع الأعراف والمعاهدات التي يتمتع الصحافيون بموجبها، بحماية دولية في الحروب، وفقاً لاتفاقيات جنيف للعام 1949 وبروتوكولاتها"، مضيفاً: "إذ ندين بشدة هذا الاعتداء، نُطالب الجهات الدولية كافة التحرك لوقف ما يحصل على أرضنا".

03:08 pm

حيفا
جيش الاحتلال مبرراً اغتيال الصحافي شعيب: عمل مع قوة الرضوان

أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي اغتيال المراسل الصحافي علي شعيب بزعم أنه عمل في قوة الرضوان التابعة لحزب الله، وتحرك لسنوات متخفياً بصفة صحافي. وادعى جيش الاحتلال في بيان أن شعيب عمل بشكل منهجي على كشف مواقع قواته العاملة في جنوب لبنان، وعلى خط الحدود، وكان على تواصل مستمر مع عناصر أخرى في وحدة قوة الرضوان على وجه الخصوص، وفي حزب الله عموماً.

02:19 pm

بيروت
استشهاد صحافيين في الاستهداف الإسرائيلي في جزين

أعلنت شبكة الميادين الإعلامية، استشهاد الزميلة المراسلة فاطمة فتوني، فيما أكدت قناة المنار استشهاد مراسلها في جنوب لبنان علي شعيب، في وقت تحدثت وسائل إعلام لبنانية عن استشهاد المصوّر الصحافي محمد فتوني أيضاً، وذلك في استهداف الاحتلال الإسرائيلي سيارة كان يستقلها الصحافيون على طريق عام جزين، جنوبي لبنان.

02:11 pm

بيروت
شهيدان برصاص الاحتلال الإسرائيلي بين رميش ودبل

أطلق جيش الاحتلال الإسرائيلي الرصاص بغزارة على سيارة مدنية في محلة العوينات بين رميش ودبل، يقودها مواطن يرافقه ابنه، مما أدى إلى استشهادهما، وفق الوكالة الوطنية للإعلام اللبنانية.

01:34 pm

بيروت
شهداء في الغارة الإسرائيلية على سيارة في جزين

أفادت الوكالة الوطنية للإعلام بسقوط شهداء في الغارة الإسرائيلية على سيارة على طريق عام جزين، بينهم امرأة. وتحدثت الوكالة كذلك عن شن الطيران الحربي الإسرائيلي غارتين على تولين وفرون، جنوبي لبنان.

1:21 PM

بيروت حمود

صحافية فلسطينية، عملت في صحف ومواقع عدّة. متخصصة بمتابعة الشؤون الإسرائيليّة.
الدوحة
إصابة 9 جنود إسرائيليين بينهم 3 ضباط في جنوب لبنان

أصيب 9 جنود في جيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم السبت، في جنوب لبنان إثر اشتباكات مع حزب الله، في واقعتين مختلفتين. وقال جيش الاحتلال في بيان، إن ضابطاً أصيب بجروح خطيرة وآخر بجروح متوسطة، جراء إطلاق صاروخ مضاد للدروع خلال اشتباك في جنوب لبنان، أمس الجمعة. وأضاف أنه في حادث آخر، ليل الجمعة-السبت، أُصيب ضابط بجروح خطيرة وستة جنود آخرين بجروح متوسطة، جراء إطلاق صاروخ على القوات العاملة في جنوب لبنان.

1:19 PM

ريتا الجمّال

بيروت
شهادات من بعلبك: الصمود خيار الأهالي وسط ترقب مستمر

تعيش منطقة البقاع شرقي لبنان وبعلبك الهرمل، حالة من الترقّب المحفوف بالمخاوف، يقابلها إصرار على الصمود والبقاء، في ظلّ تسارع وتيرة التطورات العسكرية في الميدان. فبينما تتركّز الاعتداءات الإسرائيلية بوتيرة تصعيدية يومية في الجنوب والضاحية الجنوبية لبيروت، ارتكب جيش الاحتلال مجازرعدّة منذ تاريخ 2 مارس/آذار الجاري في البقاع، كما شنّ اعتداءات عنيفة خلفت دماراً وأضراراً مادية، خاصة في المناطق التي طاولتها إنذارات الإخلاء.

01:13 pm

بيروت
استهداف سيارة على طريق جزين

أغارت مسيّرة إسرائيلية على سيارة على طريق البراد في جزين، جنوبي لبنان، وفق الوكالة الوطنية للإعلام. وقالت الوكالة أيضاً إن طيران الاحتلال استهدف بلدة قلاويه، وشنّ غارة عنيفة على الزرارية، في وقت يتعرض الحي الشمالي في الخيام لقصف دخاني.

12:58 pm

بيروت
صاروخ إسرائيلي يحمل منشورات أصاب شقة في الجناح ولا غارة

قالت وسائل إعلام لبنانية إن ما حصل في منطقة الجناح ليس ناجماً عن غارة إسرائيلية، بل تبيّن أن صاروخاً إسرائيلياً يحمل منشورات سقط على شقة في المنطقة ما تسبّب بأضرار.

12:42 pm

بيروت
إصابات من "الهيئة الصحية الإسلامية" باستهداف في النبطية

أفادت الوكالة الوطنية للإعلام بأن مسيّرة إسرائيلية شنّت غارة على سيارة إسعاف تابعة للدفاع المدني في "الهيئة الصحية الإسلامية" من مركز كفرصير، على طريق كفردجال – النبطية، في أثناء نقلها جرحى بعد غارة تعرضت لها البلدة، وأفيد بوقوع طاقمها جرحى.

 

12:18 pm

بيروت
جيش الاحتلال ينذر سكان 7 بلدات جنوبي لبنان

أنذر جيش الاحتلال الإسرائيلي سكان بلدات معشوق، البرج الشمالي، الرشيدية، دير كيفا، قعقعية الجسر، وادي جيلو، البص، جنوبي لبنان، طالباً منهم إخلاء منازلهم والانتقال إلى شمال نهر الزهراني.

12:17 pm

بيروت
5 شهداء و8 جرحى في الغارة التي استهدفت الحنية فجراً

أفادت الوكالة الوطنية للإعلام بانتشال عناصر الدفاع المدني في "جمعية الإسعاف الصحي"، جثث 5 شهداء سوريين، وإسعاف 8 مصابين، في الغارة التي استهدفت فجر اليوم بلدة الحنية، جنوبي لبنان. من جهة أخرى، نفذت مسيّرة صباح اليوم غارة على محيط الجبانة في بلدة عين قانا، في حين تعرضت بلدة كفرصير لغارة، وبلدة أرنون لقصف مدفعي متقطع.

12:10 pm

بيروت
استهداف شقة سكنية في منطقة الجناح

أفادت وسائل إعلام لبنانية باستهداف شقة سكنية في منطقة الجناح بالعاصمة بيروت.

 

12:01 pm

بيروت
جمعية كشافة الرسالة الإسلامية تنعى 5 من مسعفيها

نعت جمعية كشافة الرسالة الإسلامية 5 مسعفين استشهدوا في غارة إسرائيلية استهدفت بلدة زوطر الغربية، في قضاء النبطية، جنوبي لبنان.

11:36 am

بيروت
تجدّد الغارات الإسرائيلية على دير الزهراني

جدّد الطيران الحربي الإسرائيلي غاراته على بلدة دير الزهراني، جنوبي لبنان، مستهدفاً إياها مرتين.

11:30 am

بيروت
قصف عنيف على قرى في قضاء صور

أفادت الوكالة الوطنية للإعلام، بتعرض القليلة والحنية لقصف عنيف من عيار 155 مليمتراً، بالإضافة إلى سهلي القليلة ورأس العين، جنوبي صور، جنوبي لبنان.

11:18 am

حيفا
جيش الاحتلال: قتلنا عنصرين بارزين في حزب الله

أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي استهداف عشرات البنى التحتية التابعة لحزب الله ليل أمس، واغتيال عنصرين بارزين في وحدة الاتصالات التابعة لحزب الله. وقال في بيان إنه اغتال في بيروت، أيوب حسين يعقوب، وهو عنصر بارز في وحدة الاتصالات التابعة لحزب الله، حيث شغل في الماضي منصباً رفيعاً في الوحدة الصاروخية لحزب الله وكان عاملاً مركزياً في إدارة النيران، وشارك في توجيه عمليات الإطلاق والقصف نحو الأراضي المحتلة خلال الحرب الماضية، مشيراً إلى أنه عمل أيضاً على بناء القوة وتعزيز قدرات الوحدة الصاروخية التابعة لحزب الله.

وأشار كذلك إلى أنه اغتال أيضاً ياسر محمد مبارك، وهو عنصر بارز آخر في وحدة الاتصالات، وكان يشغل في الوقت نفسه منصباً في الوحدة الصاروخية التابعة لحزب الله. وتابع إلى أنه أغار خلال ساعات الليل، من الجو والبحر، على عشرات الأهداف في مناطق مختلفة من جنوب لبنان، وذلك إسناداً للقوات البرية العاملة هناك، وفي إطار الجهود لتجريد حزب الله من قدراته في المنطقة، حيث استهدف مستودعات أسلحة ومنصات إطلاق، ومباني عسكرية وبنى تحتية أخرى. وقال: "نواصل في هذه الأثناء أيضاً مهاجمة بنى تحتية لحزب الله في أنحاء لبنان".

10:33 am

بيروت
استشهاد مسعفين بغارة على طريق زوطر الشرقية

أفادت الوكالة الوطنية للإعلام اللبنانية بأن غارة من مسيّرة على طريق زوطر الشرقية، جنوبي لبنان، أدت إلى سقوط شهداء من مسعفي "كشافة الرسالة الإسلامية".

09:55 am

بيروت
استهداف ثكنة وقاعدة إسرائيليتين بالمسيّرات والصواريخ

قال حزب الله إنه استهدف ثكنة يعرا بسرب من المسيّرات الانقضاضية، فضلاً عن استهداف مقر قيادة المنطقة الشمالية في جيش الاحتلال الإسرائيلي (قاعدة دادو) شمال مدينة صفد، بصلية صاروخية.

09:54 am

بيروت
مسيّرة إسرائيلية تستهدف دراجة نارية في حداثا

أفادت الوكالة الوطنية للإعلام باستهداف الطيران المسيّر الإسرائيلي دراجة نارية في بلدة حداثا، في قضاء النبطية، جنوبي لبنان.

09:52 am

بيروت
إصابات في بلدة الحنية وغارة عنيفة في محيط تولين

قالت الوكالة الوطنية للإعلام اللبنانية إن الطيران الحربي الإسرائيلي أغار فجراً مستهدفاً بلدة الحنية، ما أدى إلى وقوع عدد من الإصابات بين شهيد وجريح من الجنسية السورية. كما شنّ طيران الاحتلال غارة عنيفة استهدفت محيط بلدة تولين. كذلك استهدف الاحتلال بالقصف المدفعي أطراف بلدة البستان.

09:52 am

بيروت
استهداف شقة في بلدة عدلون

أغار الطيران الحربي الإسرائيلي فجراً، مستهدفاً بصاروخين شقة في بلدة عدلون، جنوبي لبنان.

09:51 am

بيروت
غارات على مباني ومحطة محروقات في دير الزهراني

شن الطيران الحربي الإسرائيلي صباح اليوم سلسلة غارات على مبانٍ سكنية وتجارية ومحطة محروقات على أوتوستراد دير الزهراني - النبطية، جنوبي لبنان، ما تسبب بإقفال الأوتوستراد بسبب الردميات والأحجار.

09:50 am

بيروت
حزب الله: تصدينا لطائرة استطلاع مأهولة بأجواء البقاع الغربي

أعلن حزب الله أن عناصره تصدّوا لطائرة استطلاع مأهولة من نوع (RC12) في أجواء البقاع الغربي، شرقي لبنان، وأجبروها على التراجع.

09:49 am

بيروت
استهداف تجمعات وآليات لجيش الاحتلال في جنوب لبنان

في استمرار لاستهدافاته لقوات الاحتلال جنوبي لبنان، قال حزب الله إنه استهدف تجمعات لجنود وآليّات جيش الاحتلال عند بركة بلدة دبل، وعند مثلّث وادي العيون - رشاف بصليتين صاروخيتين، كما استهدف قوة إسرائيلية تمركزت في منزل في بلدة دبل بمسيّرة انقضاضية. وفي البلدة نفسها، قال حزب الله إنه استهدف دبابة ميركافا بمحلّقة انقضاضية، وحقق إصابة مؤكّدة.

09:16 am

بيروت
4 عمليات جديدة لحزب الله

أعلن حزب الله استهداف مربض مدفعية الاحتلال في الزاعورة بصلية صاروخية، مشيراً كذلك إلى استهداف قاعدة ميشار (مقر ‏الاستخبارات الرئيسيّة للمنطقة الشمالية) شمال شرقي مدينة صفد المحتلة، بالإضافة إلى مستوطنتي المالكية وأفيفيم، بصليات صاروخية.

09:05 am

بيروت
جيش الاحتلال: إصابة 3 ضباط و6 جنود جنوبي لبنان

أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي إصابة ضابطين، أحدهما بجروح خطيرة والآخر بجروح متوسطة، من جراء إطلاق صاروخ مضاد للدروع خلال اشتباك في جنوب لبنان، أمس الجمعة. وأضاف أنه في حادث آخر، ليل الجمعة-السبت، أُصيب ضابط بجروح خطيرة وستة جنود آخرين بجروح متوسطة، جراء إطلاق صاروخ على القوات العاملة في جنوب لبنان.

08:54 am

حيفا
مطاردة مسيّرة أُطلقت من لبنان في خليج حيفا والكريوت

أفادت وسائل إعلام إسرائيلية بأن 4 مسيَّرات اجتازت الحدود من لبنان، اعتُرضت 3 منها، وتجري مطاردة الرابعة في خليج حيفا والكريوت.

08:48 am

بيروت
سلسلة غارات إسرائيلية جنوباً ومحاولة تقدم نحو الليطاني

أفادت الوكالة الوطنية للإعلام بسلسلة غارات فجراً استهدفت بلدة مجدل سلم في قضاء مرجعيون، جنوبي لبنان، ترافقت مع قصف مدفعي طاول البلدة ومحيطها، إضافة إلى بلدة قبريخا، كذلك تعرضت بلدة الخيام لقصف مدفعي مباشر.

وسُجّل إطلاق أكثر من 70 صاروخاً باتجاه بلدة الطيبة ومحيطها، بالتزامن مع محاولة تقدم لقوات الاحتلال نحو منطقة الليطاني، وسط تحليق مكثف للطيران المروحي قبالة بلدات مركبا ورب ثلاثين. ومع ساعات الفجر الأولى، شنّ الطيران الحربي غارات متتالية على بلدة كفرا، ما أدى إلى تدمير عدد من المنازل، فيما استهدف قصف مدفعي تلال الناقورة وحي البياضة. وأغار الطيران الحربي على مرتفعات الريحان في منطقة جزين، فيما استُهدف منزل في بلدة عدلون بغارة.

نهر الليطاني.. عنوان متجدد مع كل عدوان إسرائيلي على لبنان
08:46 am

بيروت
غارات إسرائيلية على البقاع الغربي

أفادت الوكالة الوطنية للإعلام اللبنانية بسلسلة غارات استهدفت عدداً من البلدات والمناطق في البقاع الغربي، شرقي لبنان، مشيرة إلى شنّ الطيران الحربي الإسرائيلي غارتين عنيفتين على بلدة لبايا، تزامناً مع غارات أخرى طاولت أطراف بلدة يحمر. كذلك سُجلت غارة في المنطقة الواقعة بين سحمر ويحمر، إلى جانب غارتين إضافيتين على أطراف لبايا.

08:45 am

حيفا
صفارات الإنذار تدوي في الجليل الغربي

أفادت وسائل إعلام إسرائيلية بدوي صفارات الإنذار في الجليل الغربي بعد إطلاق صواريخ ومسيّرات من لبنان.

07:33 am

بيروت
جيش الاحتلال يحاول التقدم باتجاه الليطاني

شنّ طيران الاحتلال الإسرائيلي سلسلة غارات على بلدات مجدل سلم وكفرا وعدلون جنوبي لبنان. وقالت الوكالة الوطنية للإعلام إن جيش الاحتلال يحاول التقدم براً باتجاه منطقة الليطاني وسط تحليق مكثف للطيران المروحي قبالة بلدات مركبا ورب ثلاثين.

04:27 am

بيروت
استهداف دبابتين في بلدة القنطرة

أعلن حزب الله أنه استهدف دبّابتَي ميركافا في محيط الخزّان ببلدة القنطرة بالصواريخ الموجّهة.

03:52 am

بيروت
غارة على الضاحية

شن طيران الاحتلال قبل قليل غارة على الضاحية الجنوبية لبيروت.

03:02 am

بيروت
حزب الله يعلن عن "كمين محكم" ضد الاحتلال في الطيبة

أعلن حزب الله أن مقاتليه نفذوا "كميناً ناريّاً مُحكماً" لقوات الاحتلال في منطقة بيدر الفقعاني ببلدة الطيبة جنوبي لبنان. وقال الحزب في بيان: "بعد رصد تحركات قوة من جيش العدو الإسرائيلي عند بيدر الفقعاني في بلدة الطيبة تتقدم نزولاً باتجاه مجرى نهر الليطاني في منطقة بيدر النهر، استدرجها مجاهدو المقاومة الإسلاميّة عند الساعة 00:30 إلى كمين ناري محكم، وقاموا باستهدافها بالأسلحة الصاروخية والقذائف المدفعية والمحلقات الانقضاضية".

وأضاف: "تحولت منطقة الكمين إلى بقعة قتل، ما أسفر عن سقوط عدد كبير من الخسائر في صفوف العدوّ الذي يعمل حالياً على سحب قتلاه وجرحاه تحت غطاء ناري ودخاني كثيف، حيث تقوم المروحيات بإخلاء الإصابات، ولا تزال عملية التصدي مستمرة حتى لحظة صدور هذا البيان".

02:07 am

بيروت
58 عملية لحزب الله الجمعة

أعلن حزب الله تنفيذ 58 عملية ضد الاحتلال الإسرائيلي أمس الجمعة، تنوعت بين عمليات قصف صاروخي لمستوطنات حدودية، واستهدافات لتجمعات جيش الاحتلال المتوغلة ودباباته.

02:06 am

بيروت
استشهاد مسعف في كفرتبنيت

أعلنت وزارة الصحة اللبنانية استشهاد مسعف وإصابة 4 في غارة إسرائيلية على مركزهم في بلدة كفرتبنيت جنوبي البلاد.

02:03 am

بيروت
سلسلة غارات على بلدات جنوبية

قالت الوكالة الوطنية للإعلام اللبنانية إن طيران الاحتلال شن قبيل منتصف الليل سلسلة غارات استهدفت بلدات شقرا على دفعتين، كفرا على دفعات عدة، ومجدل سلم، وكونين وعيناتا.

01:40 am

بيروت
أبرز تطورات أمس الجمعة

  • اشتباكات من المسافة صفر في البياضة وشمع

  • سلسلة غارات إسرائيلية على عدد من البلدات جنوبي لبنان

  • استشهاد حامل بتوأمين في غارة على بلدة البزالية

  • ارتفاع عدد الشهداء منذ 2 مارس إلى 1142

  • الاحتلال يعلن بدء شن غارات على بيروت

  • يونيسف: استشهاد 121 طفلاً في لبنان منذ بدء الحرب

  • مصادر في حزب الله: لا تواصل حالياً مع عون وسلام

لبنان | توثيق استشهاد 121 طفلاً وقصف فوسفوري على الجنوب

المزيد في سياسة
جانب من جلسة شورى الحزب في عمّان، 28 مارس 2026 (فيسبوك)
التحديثات الحية
أخبار
مباشر

حزب "جبهة العمل الإسلامي" الأردني يوافق على تغيير اسمه

نيجيرفان بارزاني في أربيل، 5 فبراير 2026 (Getty)
التحديثات الحية
أخبار
مباشر

السوداني يأمر بتحقيق باستهداف منزل بارزاني والحرس الثوري يدين الهجوم

مخلفات هجوم بطائرة مسيّرة على المنامة، 1 مارس 2026 (الأناضول)
التحديثات الحية
أخبار
مباشر

البحرين تقر "حظراً باتاً" لاستخدام الطائرات المسيّرة