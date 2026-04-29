لبنان | غارات متواصلة على بلدات الجنوب وحزب الله يرد

أفادت الوكالة الوطنية للإعلام، بأن مسيّرة إسرائيلية استهدفت المنطقة الواقعة بين بلدتي قلاوية وبرج قلاوية قضاء بنت جبيل، دون تسجيل إصابات.
تتصاعد وتيرة العدوان الإسرائيلي على لبنان يوماً بعد يوم، مما يهدد استمرار الهدنة الهشة المعلنة من قبل الرئيس الأميركي دونالد ترامب. ولا تزال الغارات الإسرائيلية محصورة في بلدات الجنوب اللبناني، فيما يرد حزب الله باستهداف قوات الاحتلال المتوغلة وآلياته، من دون شن عمليات قصف صاروخي على المستوطنات الحدودية. ومجدداً، استهدف طيران الاحتلال الثلاثاء طواقم الدفاع المدني اللبناني، ما أسفر عن سقوط ثلاثة شهداء منهم أثناء قيامهم بمهمة لإنقاذ جرحى تحت أنقاض مبنى تعرض للقصف في بلدة مجدل زون بقضاء صور جنوباً، فيما أعلن جيش الاحتلال عن مقتل سائق جرافة وإصابة نجله جراء مسيرة مفخخة أطلقها حزب الله أثناء هدمهما المنازل في بلدات الجنوب.
ودان الرئيس اللبناني جوزاف عون الاعتداء الإسرائيلي الذي أدى إلى استشهاد ثلاثة من عناصر الدفاع المدني في بلدة مجدل زون. واعتبر عون، في بيان للرئاسة، أنّ "هذا الاعتداء يضاف إلى سلسلة اعتداءات استهدفت عاملين في الإغاثة والإسعاف، ما يدلل على أن إسرائيل تواصل انتهاك القوانين والمواثيق الدولية التي تحمي المدنيين والمسعفين وعناصر الدفاع المدني والصليب الأحمر والعاملين في حقول الإنقاذ والإسعاف". بدوره، قال رئيس الوزراء اللبناني نواف سلام، في بيان، إنّ "استهداف عناصر من الدفاع المدني في مجدل زون واستشهادهم أثناء قيامهم بواجبهم الإنساني جريمة حرب موصوفة جديدة ترتكبها اسرائيل. وهي تشكل انتهاكاً صارخاً لمبادئ وقواعد القانون الدولي الإنساني". وشدد سلام على أن "الحكومة لن تألو جهداً لإدانة هذه الجريمة النكراء في المحافل الدولية، وحشد كل الجهود لإلزام اسرائيل وقف انتهاكاتها المتواصلة لاتفاق وقف إطلاق النار".
وفي 17 إبريل/ نيسان الجاري بدأت هدنة في لبنان لمدة عشرة أيام، ثم جرى تمديدها حتى 17 مايو/ أيار المقبل، لكن إسرائيل تخرقها يومياً، عبر قصف خلّف شهداء وجرحى، فضلاً عن تفجير واسع لمنازل بعشرات القرى في الجنوب. ورداً على خروق إسرائيل المتواصلة للهدنة، أعلن حزب الله في سلسلة بيانات الثلاثاء استهدافه جنوداً وآليات عسكرية إسرائيلية في جنوب لبنان بست عمليات. وأعلنت وزارة الصحة العامة اللبنانية في بيان أنّ "الحصيلة التراكمية الاجمالية للعدوان منذ 2 مارس/ آذار حتى 28 إبريل/ نيسان ارتفعت إلى 2534 شهيداً و7863 جريحاً". وأفادت وحدة إدارة مخاطر الكوارث في رئاسة مجلس الوزراء، في تقريرها اليومي للوضع الرّاهن بسبب توسّع العدوان الإسرائيلي على لبنان، الثلاثاء، بأنّ "العدد الإجمالي لمراكز الإيواء التي تمّ فتحها هو 621 مركزاً في مختلف المناطق اللّبنانية، فيما بلغ العدد الإجمالي للنازحين 116,154 نازحاً. كما بلغ عدد الأعمال العدائيّة 9,991".