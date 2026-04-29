لبنان | غارات متواصلة على بلدات الجنوب وحزب الله يرد

بيروت

التحديثات الحية
29 ابريل 2026   |  آخر تحديث: 09:44 (توقيت القدس)
تتصاعد وتيرة العدوان الإسرائيلي على لبنان يوماً بعد يوم، مما يهدد استمرار الهدنة الهشة المعلنة من قبل الرئيس الأميركي دونالد ترامب. ولا تزال الغارات الإسرائيلية محصورة في بلدات الجنوب اللبناني، فيما يرد حزب الله باستهداف قوات الاحتلال المتوغلة وآلياته، من دون شن عمليات قصف صاروخي على المستوطنات الحدودية. ومجدداً، استهدف طيران الاحتلال الثلاثاء طواقم الدفاع المدني اللبناني، ما أسفر عن سقوط ثلاثة شهداء منهم أثناء قيامهم بمهمة لإنقاذ جرحى تحت أنقاض مبنى تعرض للقصف في بلدة مجدل زون بقضاء صور جنوباً، فيما أعلن جيش الاحتلال عن مقتل سائق جرافة وإصابة نجله جراء مسيرة مفخخة أطلقها حزب الله أثناء هدمهما المنازل في بلدات الجنوب.

ودان الرئيس اللبناني جوزاف عون الاعتداء الإسرائيلي الذي أدى إلى استشهاد ثلاثة من عناصر الدفاع المدني في بلدة مجدل زون. واعتبر عون، في بيان للرئاسة، أنّ "هذا الاعتداء يضاف إلى سلسلة اعتداءات استهدفت عاملين في الإغاثة والإسعاف، ما يدلل على أن إسرائيل تواصل انتهاك القوانين والمواثيق الدولية التي تحمي المدنيين والمسعفين وعناصر الدفاع المدني والصليب الأحمر والعاملين في حقول الإنقاذ والإسعاف". بدوره، قال رئيس الوزراء اللبناني نواف سلام، في بيان، إنّ "استهداف عناصر من الدفاع المدني في مجدل زون واستشهادهم أثناء قيامهم بواجبهم الإنساني جريمة حرب موصوفة جديدة ترتكبها اسرائيل. وهي تشكل انتهاكاً صارخاً لمبادئ وقواعد القانون الدولي الإنساني". وشدد سلام على أن "الحكومة لن تألو جهداً لإدانة هذه الجريمة النكراء في المحافل الدولية، وحشد كل الجهود لإلزام اسرائيل وقف انتهاكاتها المتواصلة لاتفاق وقف إطلاق النار".

وفي 17 إبريل/ نيسان الجاري بدأت هدنة في لبنان لمدة عشرة أيام، ثم جرى تمديدها حتى 17 مايو/ أيار المقبل، لكن إسرائيل تخرقها يومياً، عبر قصف خلّف شهداء وجرحى، فضلاً عن تفجير واسع لمنازل بعشرات القرى في الجنوب. ورداً على خروق إسرائيل المتواصلة للهدنة، أعلن حزب الله في سلسلة بيانات الثلاثاء استهدافه جنوداً وآليات عسكرية إسرائيلية في جنوب لبنان بست عمليات. وأعلنت وزارة الصحة العامة اللبنانية في بيان أنّ "الحصيلة التراكمية الاجمالية للعدوان منذ 2 مارس/ آذار حتى 28 إبريل/ نيسان ارتفعت إلى 2534 شهيداً و7863 جريحاً". وأفادت وحدة إدارة مخاطر الكوارث في رئاسة مجلس الوزراء، في تقريرها اليومي للوضع الرّاهن بسبب توسّع العدوان الإسرائيلي على لبنان، الثلاثاء، بأنّ "العدد الإجمالي لمراكز الإيواء التي تمّ فتحها هو 621 مركزاً في مختلف المناطق اللّبنانية، فيما بلغ العدد الإجمالي للنازحين 116,154 نازحاً. كما بلغ عدد الأعمال العدائيّة 9,991".

تطورات العدوان على لبنان يتابعها "العربي الجديد" أولًا بأول..

09:37 am

بيروت
مسيّرة إسرائيلية تستهدف منطقة قلاوية في بنت جبيل

أفادت الوكالة الوطنية للإعلام، بأن مسيّرة إسرائيلية استهدفت المنطقة الواقعة بين بلدتي قلاوية وبرج قلاوية قضاء بنت جبيل، دون تسجيل إصابات.

07:29 am

حيفا
إصابة جندي إسرائيلي بهجوم مسيرة في جنوب لبنان

أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأربعاء، إصابة جندي أمس بهجوم مُسيّرة في جنوب لبنان. وبحسب بيان الجيش، فإن الجندي أصيب بجروح طفيفة ونُقل إلى المستشفى. كما ذكر جيش الاحتلال، في البيان، أنه هاجم أيضاً أمس عدة بنى تحتية لحزب الله في عدة مناطق جنوب لبنان، شمالي خط الدفاع الأمامي". كما لفت إلى أن قوات الفرقة 146 رصدت ثلاثة عناصر من حزب الله، كانوا يعملون على تعزيز مخطط إطلاق نار، وأن سلاح الجو هاجمهم وقضى عليهم، بحسب البيان.

01:00 am

بيروت
غارة إسرائيلية على الخيام وتفجير في الناقورة

أفادت مراسلة "العربي الجديد" بأنّ غارة إسرائيلية استهدفت مدينة الخيام في قضاء مرجعيون جنوبي لبنان. كما نفذ الاحتلال عملية تفجير في بلدة الناقورة بقضاء صور.

12:28 am

القدس المحتلة
دوي صفارات إنذار في مستوطنات الشمال

دوت صفارات الإنذار بمستوطنات في شمال دولة الاحتلال الإسرائيلي، بينها حانيتا وبتست، للتحذير من تسلل طائرة مسيرة من لبنان للمرة الثانية خلال نحو نصف ساعة، وفق بيان للجيش. لكن لم ترد أنباء عن أي عملية إطلاق من لبنان.

12:23 am

بيروت
ارتفاع عدد شهداء القطاع الصحي إلى 103 منذ 2 مارس

دان وزير الصحة العامة اللبناني ركان ناصر الدين، في بيان له، الثلاثاء، "الجريمة النكراء التي ارتكبها العدو الإسرائيلي، باستهدافه المباشر لمسعفي الدفاع المدني اللبناني أثناء قيامهم بمهمة إنقاذ إنسانية في بلدة مجدل زون". وأشار ناصر الدين إلى أنّ هذه الجريمة ليست مجرد حادثة معزولة، بل هي استكمال لسياسة الأرض المحروقة واستهداف مقومات الصمود اللبناني، حيث ارتفع عدد شهداء القطاع الصحي إلى 103 شهداء منذ الثاني من مارس/ آذار؛ تاريخ تجدد العدوان الإسرائيلي، معتبراً أن هذا الإمعان في القتل يمثل ضرباً بعرض الحائط لكل المواثيق والأعراف الدولية، وتحدياً سافراً لاتفاقيات جنيف التي تمنح حصانة مطلقة للمسعفين والطواقم الطبية في الميدان.

ووجه الوزير اللبناني نداءً عاجلاً إلى المنظمات الدولية والأممية، مطالباً إياها بـ"الخروج عن صمتها إزاء هذا التمادي الممنهج"، مؤكداً أن الصمت عن استهداف "السترات البيضاء" هو طعنة في جوهر القيم الإنسانية. وختم ناصر الدين بالتشديد على أن الوزارة، وبالتعاون مع اللجنة الوطنية للقانون الدولي الإنساني، تقوم بتوثيق هذه الانتهاكات تفصيلياً لبناء ملف جنائي دولي صلب، مؤكداً: "إن مسعفينا ليسوا أرقاماً، ولن نسمح بأن تمر هذه الجرائم بمرور الزمن؛ فالمحاسبة قادمة، والعدالة آتية حتماً، ولو بعد حين".

12:22 am

بيروت
حزب الله: استهدفنا تجمعاً لجيش الاحتلال في نمر الجمل بمسيرات

أعلن حزب الله عن استهدافه تجمّعاً لجنود جيش الاحتلال الإسرائيلي في "موقع نمر الجمل المستحدث بسربٍ من المسيّرات الانقضاضية"، مؤكداً تحقيق إصابة مباشرة.

12:04 am

بيروت
أبرز تطورات أمس الثلاثاء

  • 2534 شهيداً منذ 2 مارس

  • شهيدان و13 جريحاً في غارة على جبشيت

  • 6 عمليات لحزب الله الثلاثاء

  • جيش الاحتلال: مقتل سائق جرافة بمسيرة مفخخة في جنوب لبنان

  • تفجير كبير في جنوب لبنان يتسبب بهزة أرضية شمالي دولة الاحتلال

  • استشهاد 3 عناصر من الدفاع المدني أثناء مهمة إنقاذ

زهير هواري

زهير هواري
بيروت
الامتحانات الرسمية اللبنانية... مصير معلّق

تثير الامتحانات الرسمية في لبنان جدلاً عارماً في هذه الأيام وسط استمرار الخروق الإسرائيلية رغم الهدنة. وتحتدم الإشكالية بين من يدعو لإلغائها، ومن يتمسّك بها باعتبار أن استبدالها بإفادات سيقود إلى الطعن بالشهادة اللبنانية، حتى إنّها تحوّلت على ما يبدو إلى قضية حزبية وطائفية.

الامتحانات الرسمية... مصير معلّق بين الهدنة وتوافق الأحزاب اللبنانية

"وول ستريت جورنال": ترامب وجّه بالاستعداد لحصار مطوّل على إيران

استطلاع: قرابة ثلث الإسرائيليين يفكرون بالهجرة وتآكل الثقة بنتنياهو

المقاربتان الأممية والأميركية في ليبيا... أدوات وأولويات متباينة