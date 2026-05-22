لبنان | غارات متواصلة على الجنوب وحزب الله يعلن تنفيذ 16 عملية

بيروت

ريتا الجمّال

22 مايو 2026
يتواصل التصعيد في جنوب لبنان مع تجدّد الغارات الإسرائيلية على بلدات جنوبي البلاد، فيما أدانت وزارة الصحة اللبنانية ما وصفته بـ"الاعتداء" على مستشفى تبنين الحكومي، بعد تعرّضه لأضرار جسيمة جراء غارة إسرائيلية استهدفت محيطه، ما أدى إلى إصابة 9 أشخاص، بينهم 7 من موظفي المستشفى. واستمرت الغارات الإسرائيلية على مناطق جنوبي لبنان، إذ استهدفت غارة بلدة حناويه في قضاء صور، في ظل تواصل المواجهات والتصعيد العسكري المتبادل، بالتزامن مع تحذيرات رسمية لبنانية من التداعيات الإنسانية والاقتصادية للحرب.

سياسياً واقتصادياً، فرضت وزارة الخزانة الأميركية عقوبات على تسعة أشخاص في لبنان، بينهم نواب من حزب الله، وشخصيات في حركة أمل، ومسؤولون في الجيش اللبناني والأمن العام، بتهمة "عرقلة عملية السلام، وإعاقة نزع سلاح حزب الله"، في خطوة تُعد الأولى التي تستهدف مسؤولين من الأجهزة الأمنية الرسمية اللبنانية.

وفي السياق نفسه، حذّر وزير المالية اللبناني، ياسين جابر، من أن استمرار الحرب قد يدفع الاقتصاد اللبناني إلى انكماش يتراوح بين 7 و10% خلال عام 2026، بعدما كانت التقديرات السابقة تشير إلى إمكانية تحقيق تعافٍ محدود بدعم من المساعدات والإصلاحات.

تطورات العدوان على لبنان يتابعها "العربي الجديد" أولاً بأول..

12:42 AM
غارة على بلدة حداثا

شنّ جيش الاحتلال الإسرائيلي غارة على بلدة حداثا في قضاء بنت جبيل، وفق ما نقلت الوكالة الوطنية للإعلام.

12:34 am

العربي الجديد

غارة إسرائيلية على حناويه جنوبي لبنان

شنّ جيش الاحتلال الإسرائيلي غارة على بلدة حناويه في قضاء صور، جنوبي لبنان، وسط استمرار التصعيد على الحدود اللبنانية.

12:33 am

حزب الله يعلن تنفيذ 16 عملية ضد الاحتلال

أعلن حزب الله، يوم الخميس، تنفيذ 16 عملية عسكرية استهدفت مواقع وتجمّعات لجيش الاحتلال الإسرائيلي، مؤكداً أن المقاومة "معنية بالدفاع عن أرضها وشعبها"، خصوصاً في ظل ما وصفه بـ"تجاوز العدو الإسرائيلي الحدود بإجرامه".

12:33 AM

إدانة استهداف محيط مستشفى تبنين

أدانت وزارة الصحة اللبنانية "بشدة ما تعرّض له مستشفى تبنين الحكومي (جنوبيّ لبنان) من أضرار جسيمة نتيجة غارة شنّها العدو الإسرائيلي في المحيط القريب للمستشفى، ما أدى إلى إصابة 9 أشخاص بجروح، من بينهم 7 من موظفي المستشفى، 5 منهم سيدات".

12:29 AM
أبرز تطورات العدوان على لبنان يوم أمس الخميس
  • واشنطن تفرض عقوبات على شخصيات لبنانية
  • سلسلة غارات إسرائيلية جنوبيّ لبنان
  • ارتفاع حصيلة الشهداء في لبنان إلى 3089 منذ بدء العدوان
  • لودريان: لبنان في وضع خطير
  • قصف على المنصوري وغارتان على الغندورية وتولين
  • حزب الله يشنّ عمليات واسعة على تموضعات الاحتلال جنوباً
