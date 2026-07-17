playlist icon

موجز الأخبار

play icon

لبنان | غارات ليلية على المنصوري ومحاصرة عائلات في حاريص

أخبار
بيروت

العربي الجديد

لوغو العربي الجديد
العربي الجديد
موقع وصحيفة "العربي الجديد"
التحديثات الحية
17 يوليو 2026   |  آخر تحديث: 13:18 (توقيت القدس)
+ الخط -

نفذت قوات الاحتلال الإسرائيلي، ليل الخميس- الجمعة، عمليات تمشيط لعدد من القرى في جنوب لبنان، ما تسبب في محاصرة عدد من السكان، بالتزامن مع غارات بالطيران المسير على أكثر من منطقة، وذلك في ظل تواصل خرق وقف إطلاق النار الموقع في واشنطن. وأعلنت وزارة الصحة اللبنانية، أمس الخميس، ارتفاع الحصيلة الإجمالية  للقصف الإسرائيلي على لبنان منذ الثاني من مارس/ آذار الماضي إلى 4 آلاف و324 شهيداً، و12 ألفاً و224 مصاباً.

على الصعيد السياسي، دعا وزير الخارجية الألماني يوهان فاديفول إلى بحث إمكانية نشر قوة بتفويض من الاتحاد الأوروبي في لبنان لتحل محل بعثة الأمم المتحدة المؤقتة (يونيفيل) بعد انتهاء ولايتها، بما يضمن عدم حدوث فراغ أمني. وتنتهي مهمة "يونيفيل" في 31 ديسمبر/ كانون الأول 2026.

تطورات العدوان على لبنان يتابعها "العربي الجديد" أولاً بأول..

01:10 pm

العربي الجديد

لوغو العربي الجديد
العربي الجديد
موقع وصحيفة "العربي الجديد"
بيروت
تأجيل اجتماع افتراضي بين لبنان وإسرائيل والولايات المتحدة

أفاد مصدر عسكري لبناني للتلفزيون العربي بإرجاء اجتماع افتراضي كان مقررا بين لبنان وإسرائيل والولايات المتحدة.

11:30 am

العربي الجديد

لوغو العربي الجديد
العربي الجديد
موقع وصحيفة "العربي الجديد"
بيروت
غارات على المنصوري وطريق الناقورة

شنت طائرات مسيرة إسرائيلية، ليل الخميس- الجمعة، غارات استهدفت بلدة المنصوري وطريق الناقورة جنوبي لبنان، ما أدى إلى إصابة عامل سوري، وفق الوكالة الوطنية للإعلام.

11:28 am

العربي الجديد

لوغو العربي الجديد
العربي الجديد
موقع وصحيفة "العربي الجديد"
لندن
ألمانيا تقترح قوة أوروبية في لبنان

دعا وزير الخارجية الألماني يوهان فاديفول إلى بحث إمكانية نشر قوة بتفويض من الاتحاد الأوروبي في لبنان لتحل محل بعثة الأمم المتحدة المؤقتة (يونيفيل) بعد انتهاء ولايتها، بما يضمن عدم حدوث فراغ أمني، وقال في مقابلة نشرتها اليوم الجمعة شبكة "ريداكتيون نيتزفيرك دويتشلاند"، وأشارت إليها وكالة "رويترز"، إن الاتحاد الأوروبي ينبغي أن يدرس إمكانية تولي هذه المهمة في أعقاب انتهاء تفويض "يونيفيل".

وزير الخارجية الألماني يوهان فاديفول قبيل اجتماع أوروبي في بلفاست 9/10/2025 (رويترز)
أخبار
التحديثات الحية

ألمانيا تقترح قوة أوروبية في لبنان بعد انتهاء مهلة اليونيفيل

11:05 am

العربي الجديد

لوغو العربي الجديد
العربي الجديد
موقع وصحيفة "العربي الجديد"
بيروت
تمشيط إسرائيلي يحاصر مواطنين في حاريص

حاصرت عملية تمشيط نفذتها قوات الاحتلال ليلاً عدداً من أهالي بلدة حاريص، جنوبي لبنان، الذين ناشدوا الجيش للعمل على إجلائهم، وفق الوكالة الوطنية للإعلام.

دلالات
المساهمون
العربي الجديد
المزيد في سياسة
زورق وسفينة شحن قبالة سواحل اليمن، 25 فبراير 2024 (Getty)
التحديثات الحية
أخبار
مباشر

مسلحون يسيطرون على سفينة في خليج عدن جنوبي اليمن

التحديثات الحية
رصد
مباشر

معطيات إسرائيلية: لا لوائح اتهام بحق جنود قتلوا أسرى فلسطينيين

قوات للاحتلال في ريف درعا الغربي، 28 يونيو 2026 (إنفر عصفور/الأناضول)
التحديثات الحية
تقارير عربية
مباشر

توغل إسرائيلي في ريف درعا... وترهيب لإعادة فتح طريق أغلقه الأهالي