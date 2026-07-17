لبنان | غارات ليلية على المنصوري ومحاصرة عائلات في حاريص

أفاد مصدر عسكري لبناني للتلفزيون العربي بإرجاء اجتماع افتراضي كان مقررا بين لبنان وإسرائيل والولايات المتحدة.
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نفذت قوات الاحتلال الإسرائيلي، ليل الخميس- الجمعة، عمليات تمشيط لعدد من القرى في جنوب لبنان، ما تسبب في محاصرة عدد من السكان، بالتزامن مع غارات بالطيران المسير على أكثر من منطقة، وذلك في ظل تواصل خرق وقف إطلاق النار الموقع في واشنطن. وأعلنت وزارة الصحة اللبنانية، أمس الخميس، ارتفاع الحصيلة الإجمالية للقصف الإسرائيلي على لبنان منذ الثاني من مارس/ آذار الماضي إلى 4 آلاف و324 شهيداً، و12 ألفاً و224 مصاباً.
على الصعيد السياسي، دعا وزير الخارجية الألماني يوهان فاديفول إلى بحث إمكانية نشر قوة بتفويض من الاتحاد الأوروبي في لبنان لتحل محل بعثة الأمم المتحدة المؤقتة (يونيفيل) بعد انتهاء ولايتها، بما يضمن عدم حدوث فراغ أمني. وتنتهي مهمة "يونيفيل" في 31 ديسمبر/ كانون الأول 2026.